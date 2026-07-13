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МВР със стряскаща статистика за войната на пътя

МВР със стряскаща статистика за войната на пътя

13 Юли, 2026 21:11 1 157 20

  • катастрофи-
  • камиони-
  • пътища-
  • паркинги

Шофьорите на тирове алармират за липса на условия у нас

МВР със стряскаща статистика за войната на пътя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР със стряскаща статистика за войната на пътя – всеки ден у нас стават средно по 20 тежки катастрофи.

След един от последните фатални удари на пътя кола се заби в спрял край пътя камион. В България паркинги, на които тировете да спират за задължителната по закон почивка, са малко, казват шофьори.

Стоян има едва десет минути до задължителната по закон почивка. За да продължи до паркинг, рискува просрочване на времето и висока глоба. Затова спира на отбивка край пътя.

„В момента съм на четири часа и двайсет минути, ние на четири часа и половина трябва да правим пауза задължително. Ето, вижте паркингите къде са и на какви паркинги се спираме! Няма, от Видин насам няма къде да спреш. Няма в България никъде паркинги!“, казва Стоян, шофьор на камион.

Малко от ТИР паркингите в района на Монтана предлагат баня и тоалетна.

„Макар този ТИР паркинг да се намира на метри от международния път Е-79, той видимо не се използва и вероятната причина за това са лошите условия, които е предлагал“, посочва Рени Христова.

На друг паркинг се вижда само надписът „ТИР паркинг“ и насипан чакъл.

„Навсякъде има условия: в Германия, в Австрия, навсякъде има вода, тоалетна, кафе, абсолютно всичко. Навсякъде! Само тука в България – ето, виждате какво е положението“, казва шофьор.

Йордан Михалев е международен шофьор. За задължителната почивка от 45 минути избира отбивката на 77-ия километър на АМ „Тракия“.

„Мизерия по принцип, почти на всички паркинги, говорим нали за България. Тук на вас какви условия ви трябват? Ами трябва ни тоалетна, евентуално баня. Все пак ние сме нормални човешки същества. За предпочитане е охраняем, защото в последно време навсякъде и в Европа започна масово да се краде“, казва Йордан Михалев, шофьор на камион.

На паркинг на АМ „Тракия“ тоалетна може и да няма, място, на което да преспят шофьорите, също, но пък кокошките се разхождат на свобода.

Често шофьорите са принудени да спират по бензиностанции или в индустриални зони заради липса на паркинги, казва Йордан. Дава пример с Франция.

„Всякакви условия имаш – перални, сушилни, всичко. Тук какво виждате? Тук нищо не виждам, най-много да има тоалетна“, казва Йордан Михалев.

На този паркинг едно от заведенията е на Красимира Пандева.

„На година вие колко плащате? 1800 лева. Бензиностанцията знам, че тарифата е 3600 и на гостилницата е 3600. Виждате ли някаква инвестиция да е направена? Никаква инвестиция, абсолютно никаква, вижте паркинга в какво състояние е – дупки“, казва Красимира Пандева.

От Стара Загора поемаме към Бургас. Тук отбивки има.

„Няма дръвче, няма пейка, няма тоалетна, това нормално ли е? И те спират на 40 градуса да стоиш в камиона“, казва Петър Петков, шофьор на ТИР.

В южната ни съседка паркинги се срещат често. Там престоят струва 15 евро. В тази цена са включени баня, тоалетна и интернет. Има и заведение за хранене.

А у нас преди 10 години монтираните химически тоалетни на АМ „Тракия“ бяха откраднати.

„Тук е джунгла“, казва Недко Неделчев, шофьор на лек автомобил.

Химическите тоалетни липсват и до днес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 0 Отговор
    На тези от МВР да вземат да им плащат от статистиката!!! Те само за статистици стават!!!

    21:13 13.07.2026

  • 2 здухан палицай

    16 1 Отговор
    верно тея спят в кабина, искат им евро за пикане, рискуват си живота всеки ден и вземат по малко от мен

    21:15 13.07.2026

  • 3 Един от русенско

    13 7 Отговор
    Тираджиите лъжат като...аз съм от град където има огромно количество тирове .....казвам шофьорите на камиони спират безогледно в целия град....има поне 6-7 паркинга по 10тина евро за 24 ч а те спят като катунари по чужди огради и имоти ,хвърлят отпадъци и срт наоколо ....полицията трябва да ги гони от градовете !

    Коментиран от #5

    21:15 13.07.2026

  • 4 ШЕФА

    21 1 Отговор
    Австрия въведе карането през лятото на фарове и след като за една година нямаше никакъв ефект го отмени,НО ние идио.ити вече десет години продължаваме след като резултатите не само че не са позитивни,ами са и по катастрофални от преди тази тъпотия.

    21:16 13.07.2026

  • 5 Един от русенско

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Един от русенско":

    Забравих да кажа това го правят само български румнски камионджии и го правят и тук и там ..турците са дисциплинирани на паркинг,сърбите също ..и всички останали ,дори молдовците

    21:19 13.07.2026

  • 6 1488

    7 1 Отговор
    българин и кола е оксиморон

    21:20 13.07.2026

  • 7 к0к0рч0 💋🍌

    5 2 Отговор
    ганчето рьчичките го учеха да си мие преди 6 г щото не знаел как, кола тръгнал да кара

    21:21 13.07.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    1 2 Отговор
    ганчето рьчичките го учеха да си мие преди 6 г щото не знаело как, кола тръгнало да кара

    камо ли дьржава да има

    21:22 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    4 0 Отговор
    И аз се пробвах с тия да се оправя ,малко в ред да ги сложа .
    Не получилас.

    21:24 13.07.2026

  • 11 Булпсихопатъ

    7 2 Отговор
    Нали знаете кой е виновен за всичко това. Путин , разбира се, и китайските гуми ,щото са евтини. Не калпави шофьори и недообучени фенове на Бързи и яростни , Гран тиеф ауто и ниидфорспиид.

    21:24 13.07.2026

  • 12 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Значи всичко се знае, но не се взимат мерки - това е равно на геноцид срещу нас в името на краткосрочна печалба...

    21:30 13.07.2026

  • 13 Милиционер

    9 0 Отговор
    В храстите снимаме...
    Това ни е работата...
    Пара трябва за началството...
    Нови жипки за колегите ...
    Нови камери да снимаме раята...

    21:36 13.07.2026

  • 14 ТАКА СТАВА КАТО

    5 0 Отговор
    На територията никой прилага и никой не спазва никакви закони.

    21:54 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 БЪЛГАРИЯ !!!

    6 1 Отговор
    ПРОПАДНАЛА ДЪРЖАВА !!! ЖАЛКО ЗА НАРОДА САМО !!!

    21:59 13.07.2026

  • 17 Верно е

    7 0 Отговор
    Условията са под критичния минимум. Няма власт, която да оправи паркинга след Траянови врата към София. Между Пловдив и София на практика няма къде да се спре с камион. Бензиностанциите в тази част от годината са пълни с превъзбудени туристи. От Пловдив към Бргас има паркинги, но на какво приличат? Няма пейка, няма вода, няма тоалетна. Иначе ЕС и евро, а условия като в Азия.

    22:04 13.07.2026

  • 18 СЛЕД 35 ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ И НПО-ТА

    3 0 Отговор
    Се оказва, че на територията на можем вече да правим и най-простите неща като да построим път или да регулираме движението по него.

    22:13 13.07.2026

  • 19 бангаранга- това е

    5 0 Отговор
    Деградацията на територията е достигнала критична степен на циганизация и идиотизъм. Мърсотия на всяка крчка , тотала разруха ,корупция и банкенско малоумие.

    22:18 13.07.2026

  • 20 Когато

    0 0 Отговор
    Не можете да намерите откраднатите ВЦ -та, с толкова събрани милиони трябваше да купите и да насочите тъпите си кинаджийски скубалници към тях за да ги пазят щото Вие и това не можете. Спящи красавици на сянка в новички автомобили и задължително с пуснат климатик на работещи двигатели. Как е ? Спинкате ли добре с толкова грях от убити и самоубиващи се хора не само на пътя ? Заплатата и пенсийката с нея сигурно не стигат ,за тежкия катаджийски труд ? Още трябва и много стиснати взеха да стават шофьорите. Нямам викат ,някой път ще дам. Само едните роми без книжки и пияните дават по нещо , ама от умрял писмо .

    22:49 13.07.2026

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