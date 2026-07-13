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Камионът убиец от АМ "Тракия" изпълнявал курсове всеки ден празен по един и същ маршрут

Камионът убиец от АМ "Тракия" изпълнявал курсове всеки ден празен по един и същ маршрут

13 Юли, 2026 13:40 2 639 40

  • ам тракия-
  • камион-
  • мантинели-
  • катастрофа

На снимките не се вижда и кой е зад волана

Камионът убиец от АМ "Тракия" изпълнявал курсове всеки ден празен по един и същ маршрут - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава да се заплита мистерията с камиона, който в петък скъса разделителната мантинела на автомагистрала "Тракия", навлезе в насрещното, удари се в два леки автомобила, уби един човек и рани други двама. Пред БНТ от Националното тол управление заявиха, че камионът е изпълнявал редица курсове всеки ден, по едни и същи маршрути и всеки път - празен. Чрез толсистемата е анализирано движението на камиона седмица назад преди да стане тежката катастрофа на магистрала "Тракия".

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Поведението на тоя шофьор, може да не е той, но на камиона като пътно превозно средство за последната седмица е близко до рисковото, което означава движение със скорости близки и малко над разрешената и странно поведение, когато видяхме графиката на движение, в първия момент колегите казаха, да нямаме грешка - това изглежда на графика на автобус, който се движи регулярно по някаква линия - толкова симетрични са курсовете на късо разстояние."

Още нещо озадачава експертите. Дори на толрамките, където няма кантар, на снимките се вижда, че покривалото на товара е винаги прибрано, а самата гондола - празна.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Този камион се движи постоянно или изключително малко натоварен или изобщо ненатоварен. Искам да кажа, че са много курсовете на ден, не са един и два."

На снимките обаче не се вижда кой е зад волана на камиона.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "На базата на снимковия материал аналитичните инструменти ни казват, че има намалена пропускливост на предното стъкло, тя може да в резултат на фолио, прахови частици.“

Според Закона за движение по пътищата челното стъкло и предните странични стъкла задължително трябва да имат светло пропускливост от минимум 70%. Поставянето на фолио, което намалява пропускливостта на тези стъкла, е незаконно. От Националното тол управление разработват и анализационна система, която да засича рискови профили. Именно автомобили, които често са заснемани да правят нарушения или се движат рисковано.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПРАНЕ НА ПАРИ

    44 1 Отговор
    ИИЛИ ИЗТОЧВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИ..

    13:43 13.07.2026

  • 3 Сила

    34 0 Отговор
    Шофьора краде камиони !!! Много просто , като във вица за ръчните колички навремето ....!!!

    Коментиран от #24

    13:44 13.07.2026

  • 4 Оги

    34 0 Отговор
    Със сигурност нещо е карал. Едва ли си е джиткал просто така за кеф. Нещо леко и много скъпо…

    13:44 13.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    27 8 Отговор
    ас знам какво е карал камиона!

    хуювии ГЛАВИЧКИ ЗА ПАРТИЯ ПП е карал камиона

    Коментиран от #29

    13:46 13.07.2026

  • 7 Боруна Лом

    20 2 Отговор
    А ТОЗИ ОЛЕГ ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА ЗА ЗОЛУМИТЕ КОИТО НАПРАВИХА?

    Коментиран от #8

    13:47 13.07.2026

  • 8 оня с коня

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    защото е човек на ГЕРБ техните хора и шефа им за богопомазани защото

    13:48 13.07.2026

  • 9 вдигай българите ще пащат!

    11 0 Отговор
    ето сега имат възможност и причина да се вдигне тол таксата двойно поне

    13:48 13.07.2026

  • 10 редовни курсове

    26 0 Отговор
    Празен ТИР е необяснимо, ала ТИР автобус на мигранти е друга бира.

    13:49 13.07.2026

  • 11 ддд

    34 1 Отговор
    Много взе да намирисва. Кой кара празен камион напред назад всеки ден. Плащаш тол такси, горива, амортизация само за празни курсове.

    13:49 13.07.2026

  • 12 Нещо мътно тук но нищо ново

    16 3 Отговор
    Едно време в СССР им плащаха на база изразходвано гориво и зиловете изливаха бензин в канавките.

    13:50 13.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сега

    16 0 Отговор
    ли погледнали и видяли , че ежедневно си джитка празен ?

    13:53 13.07.2026

  • 15 Ку-ку

    31 2 Отговор
    Е сега ги утепахме МВР....тъкмо случая с черната пантера се забрави и сега нова "мистерия"....защо аджеба тоя камион е ходил напред-назад, а и празен на всичкото отгоре... 🙏🤣....не е лошо да им повишат отново заплатите за да могат да разрешат този "заплетен" казус... 🤣

    13:54 13.07.2026

  • 16 БелО

    20 0 Отговор
    Нещо е карал. Леко и скъпо.
    Нещо бЕлО......хо-хо

    Коментиран от #22

    13:56 13.07.2026

  • 17 факуса

    10 0 Отговор
    пари кеш

    13:57 13.07.2026

  • 18 ироней

    26 0 Отговор
    На снимките не се вижда кой е шофьора, но и да попитат собственика за обяснение - не се сещат.

    14:00 13.07.2026

  • 19 Тираджия

    12 2 Отговор
    Ако е имал товар арматурни железа пачки по 10м как ги видя професора на камерата 🤔

    14:02 13.07.2026

  • 20 Жорко

    16 1 Отговор
    Най вероятно курсове се броят за да оправдават работа или наркотици,ако се разровят повече ще разберат.

    Коментиран от #25

    14:02 13.07.2026

  • 21 Частна република България

    19 0 Отговор
    Конникът без глава. Грешка. Обърках. Камионът без товар. Даже и шофьор не се вижда :) :) :) :) викайте тесла и други такива да се учат от нас на автономно шофиране

    14:03 13.07.2026

  • 22 От всички -

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "БелО":

    Коментар 16 - ПОЗНА !

    14:05 13.07.2026

  • 23 смях в залата

    8 0 Отговор
    Това че се е движел празен напред назад ли е причината за катастрофата? Има хиляди коли които са само с шофьора който ходи на работа и не са направили катастрофа и не прави впечатление на никого.

    Коментиран от #38

    14:06 13.07.2026

  • 24 Чукча не читатель, чукча писатель!

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Ако беше доказано, че шофьора е един и същ, а камионите различни, да! Но празния камион е все един и същ, а за шофьора няма данни. Остава само варианта камиона да се краде всеки ден по няколко пъти.

    Коментиран от #26, #27

    14:12 13.07.2026

  • 25 Частна република България

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Жорко":

    Абе много ги разбирате вие. Толкова можете. Не сте запознати с нищо но само говорите. Например . Товари пшеница или друго от някое място до пристанището в Бургас. По удобно е през стария път. Връща се празен по магистралата. Може да е претоварен затова да движи по краткият маршрут. Когато е празен по магистралата.

    14:14 13.07.2026

  • 26 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чукча не читатель, чукча писатель!":

    А тоя дето не е чукча па не може да мисли.
    Какво общо има какво е возил камиона ? Мигар до трагедията се стигнало понеже всеки ден камиона се е движел празен???

    14:18 13.07.2026

  • 27 ти да видиш

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чукча не читатель, чукча писатель!":

    Тираджията си се е возел за удоволствие,явно природната гледка до толкова го е впечатлила че,е правел това всеки ден????? Е по тъпо нещо не бех чувал!!!! Абе тия за канарчета ни взеха!

    Коментиран от #30

    14:19 13.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "ти да видиш":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #39

    14:22 13.07.2026

  • 31 Камионджия

    4 0 Отговор
    Кара празен камион и отчита че е превозена пръст или строителни матеряли за държавна поръчка. Крадът се пари и животи.....

    Коментиран от #32

    14:25 13.07.2026

  • 32 Трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Камионджия":

    да има документи, за тази дейност. Да се захващат и да четат. И като нищо може да лъсне фирма близка до някоя партия, усвоила някоя държавна поръчка.

    14:29 13.07.2026

  • 33 Миризлив пор

    0 0 Отговор
    Обяснението е много просто, камиона местодомуване някъде в депо, от депото пътува до мястото на натоварване, товари и кара товара до крайна точка и се прибира в депото. Тол-а го засича когато отива и се връща. Колко до предното стъкло, ако имаше фолио вече да са го обявили. По скоро предното стъкло има някакъв филтър срещу заслепяване и да не пече слънцето.

    14:30 13.07.2026

  • 34 Ха сега

    1 0 Отговор
    Мигранти...?

    14:32 13.07.2026

  • 35 Чвека Си Търси !

    0 0 Отговор
    Разнообразие !

    В Ежедневната Скука !

    14:32 13.07.2026

  • 36 таралясник

    0 0 Отговор
    нали по телевизията казаха, че камиона бил собственост на Известен бургаски бизнесмен ЗЪРНАР, явно вози невидимо жито и отчита дейност, или пък, абе я му стегнете та шаците на тоя шофьорин, ех къде е вчерашната милиция на бай Тошо, разпасано и разгащено всичко и частно и държавно....

    14:34 13.07.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Каквато им е магистралата - такава им е и ТОЛ системата!

    14:35 13.07.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "смях в залата":

    Лесно ти е да ръсиш мозАк , когато НЕ разбираш❗
    Собствениците на леките коли ги карат, КОГАТО решат, за свое удоволствие или удобство❗
    Собствениците на камиони не ги пускат за да си правят кефа шофьорите или да ходят с тях да си купуват цигари❗

    14:36 13.07.2026

  • 39 ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Внимавай какво си пожелаваш!!!! Че гръмне ли,нема да има каквито и да било гени!

    14:39 13.07.2026

  • 40 Димитров

    0 0 Отговор
    Камионът минава по въпросния маршрут точно защото трябва да бъде видян да го прави. Така се прикриват фиктивни сделки между фирми и точене на ДДС - имаме уж продадена стока, натоварена на камион и превозена до склад на фирмата - получател. Тол системата ще го удостовери при проверка на данъчните, даже с точен час на преминаване. Камионът прави празни курсове, защото превозва невидима стока, изписана по фактури от фирмата - доставчик.Узаконява неосъществилата се сделка, фигурираща само по фактури и без движение на стока.

    14:43 13.07.2026

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