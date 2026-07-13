Камионът убиец от АМ "Тракия" изпълнявал курсове всеки ден празен по един и същ маршрут

Продължава да се заплита мистерията с камиона, който в петък скъса разделителната мантинела на автомагистрала "Тракия", навлезе в насрещното, удари се в два леки автомобила, уби един човек и рани други двама. Пред БНТ от Националното тол управление заявиха, че камионът е изпълнявал редица курсове всеки ден, по едни и същи маршрути и всеки път - празен. Чрез толсистемата е анализирано движението на камиона седмица назад преди да стане тежката катастрофа на магистрала "Тракия".
проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Поведението на тоя шофьор, може да не е той, но на камиона като пътно превозно средство за последната седмица е близко до рисковото, което означава движение със скорости близки и малко над разрешената и странно поведение, когато видяхме графиката на движение, в първия момент колегите казаха, да нямаме грешка - това изглежда на графика на автобус, който се движи регулярно по някаква линия - толкова симетрични са курсовете на късо разстояние."
Още нещо озадачава експертите. Дори на толрамките, където няма кантар, на снимките се вижда, че покривалото на товара е винаги прибрано, а самата гондола - празна.
проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Този камион се движи постоянно или изключително малко натоварен или изобщо ненатоварен. Искам да кажа, че са много курсовете на ден, не са един и два."
На снимките обаче не се вижда кой е зад волана на камиона.
проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "На базата на снимковия материал аналитичните инструменти ни казват, че има намалена пропускливост на предното стъкло, тя може да в резултат на фолио, прахови частици.“
Според Закона за движение по пътищата челното стъкло и предните странични стъкла задължително трябва да имат светло пропускливост от минимум 70%. Поставянето на фолио, което намалява пропускливостта на тези стъкла, е незаконно. От Националното тол управление разработват и анализационна система, която да засича рискови профили. Именно автомобили, които често са заснемани да правят нарушения или се движат рисковано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПРАНЕ НА ПАРИ
13:43 13.07.2026
3 Сила
Коментиран от #24
13:44 13.07.2026
4 Оги
13:44 13.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
хуювии ГЛАВИЧКИ ЗА ПАРТИЯ ПП е карал камиона
Коментиран от #29
13:46 13.07.2026
7 Боруна Лом
Коментиран от #8
13:47 13.07.2026
8 оня с коня
До коментар #7 от "Боруна Лом":защото е човек на ГЕРБ техните хора и шефа им за богопомазани защото
13:48 13.07.2026
9 вдигай българите ще пащат!
13:48 13.07.2026
10 редовни курсове
13:49 13.07.2026
11 ддд
13:49 13.07.2026
12 Нещо мътно тук но нищо ново
13:50 13.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сега
13:53 13.07.2026
15 Ку-ку
13:54 13.07.2026
16 БелО
Нещо бЕлО......хо-хо
Коментиран от #22
13:56 13.07.2026
17 факуса
13:57 13.07.2026
18 ироней
14:00 13.07.2026
19 Тираджия
14:02 13.07.2026
20 Жорко
Коментиран от #25
14:02 13.07.2026
21 Частна република България
14:03 13.07.2026
22 От всички -
До коментар #16 от "БелО":Коментар 16 - ПОЗНА !
14:05 13.07.2026
23 смях в залата
Коментиран от #38
14:06 13.07.2026
24 Чукча не читатель, чукча писатель!
До коментар #3 от "Сила":Ако беше доказано, че шофьора е един и същ, а камионите различни, да! Но празния камион е все един и същ, а за шофьора няма данни. Остава само варианта камиона да се краде всеки ден по няколко пъти.
Коментиран от #26, #27
14:12 13.07.2026
25 Частна република България
До коментар #20 от "Жорко":Абе много ги разбирате вие. Толкова можете. Не сте запознати с нищо но само говорите. Например . Товари пшеница или друго от някое място до пристанището в Бургас. По удобно е през стария път. Връща се празен по магистралата. Може да е претоварен затова да движи по краткият маршрут. Когато е празен по магистралата.
14:14 13.07.2026
26 Механик
До коментар #24 от "Чукча не читатель, чукча писатель!":А тоя дето не е чукча па не може да мисли.
Какво общо има какво е возил камиона ? Мигар до трагедията се стигнало понеже всеки ден камиона се е движел празен???
14:18 13.07.2026
27 ти да видиш
До коментар #24 от "Чукча не читатель, чукча писатель!":Тираджията си се е возел за удоволствие,явно природната гледка до толкова го е впечатлила че,е правел това всеки ден????? Е по тъпо нещо не бех чувал!!!! Абе тия за канарчета ни взеха!
Коментиран от #30
14:19 13.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
До коментар #27 от "ти да видиш":BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
Коментиран от #39
14:22 13.07.2026
31 Камионджия
Коментиран от #32
14:25 13.07.2026
32 Трябва
До коментар #31 от "Камионджия":да има документи, за тази дейност. Да се захващат и да четат. И като нищо може да лъсне фирма близка до някоя партия, усвоила някоя държавна поръчка.
14:29 13.07.2026
33 Миризлив пор
14:30 13.07.2026
34 Ха сега
14:32 13.07.2026
35 Чвека Си Търси !
В Ежедневната Скука !
14:32 13.07.2026
36 таралясник
14:34 13.07.2026
37 ДрайвингПлежър
14:35 13.07.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "смях в залата":Лесно ти е да ръсиш мозАк , когато НЕ разбираш❗
Собствениците на леките коли ги карат, КОГАТО решат, за свое удоволствие или удобство❗
Собствениците на камиони не ги пускат за да си правят кефа шофьорите или да ходят с тях да си купуват цигари❗
14:36 13.07.2026
39 ти да видиш
До коментар #30 от "оня с коня":Внимавай какво си пожелаваш!!!! Че гръмне ли,нема да има каквито и да било гени!
14:39 13.07.2026
40 Димитров
14:43 13.07.2026