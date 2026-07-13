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Ивайло Иванов: България не трябва да се самоизолира в ЕС

Ивайло Иванов: България не трябва да се самоизолира в ЕС

13 Юли, 2026 20:11 563 32

  • ивайло иванов-
  • среща-
  • коалицията на желаещите

Мястото на България е в Коалицията на желаещите и е проблематично, че никой няма да ни представлява на срещата в Париж

Ивайло Иванов: България не трябва да се самоизолира в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Брюксел не смекчава тона си към Москва, но тъй като трябва да се удовлетворят интересите на всички, преговорите се водят до последно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Ивайло Иванов във връзка с разговорите преди гласуването за 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия.

Всеки се стреми да прокара своя национален интерес в това решение. Всички трябва да си дават сметка, че максималистичните искания не допринасят за общата сигурност, тъй като Русия не води война само срещу Украйна, а и срещу Европа, макар и хибридна, поне засега, заяви Иванов.

Мястото на България е в Коалицията на желаещите и е проблематично, че никой няма да ни представлява на срещата в Париж. България не трябва да допуска да остава в самоизолация в Европейския съюз, защото това застрашава и нашата сигурност, и нашата икономика, подчерта международният анализатор.

Процесите, които протичат, превръщат тази коалиция в двигател на сигурността, а Украйна става двигател на тази нова отбрана, която се гради. Едно от нещата, които ще се обсъждат на тази среща е изграждане на европейска противоракетна отбрана. България трябва да намери своето място в тази нова отбранителна политика, защото това е бъдещето, посочи Ивайло Иванов.

По думите му от непредоставянето на подкрепа на Украйна печели само Русия, защото не виждаме никаква готовност на Москва за преговори. Това не е само помощ за Украйна, а и помощ за изграждането на новата отбранителна политика на Европа, отбеляза той.

Иванов каза още, че според него коментарите от страна на управляващите, че сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас може да се провали са негативен сигнал към останалите чужди компании, които биха искали да инвестират в българската отбранителна индустрия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    23 1 Отговор
    Охлюв.

    Коментиран от #30

    20:13 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    23 2 Отговор
    Ей това дри С лю, пушка не виждало, скодоумно и тъпо ще вкара държавата си във война.. ?! Трябва светкавично да се въдвори в психиатрия, а не да обикаля студиата!!!

    20:22 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кривчо

    15 2 Отговор
    Тоя е изплизък! Т.е. в края на правенето се изхлузил инструмента!

    20:24 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 тт123

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Майора":

    А, бе кашимерио
    Майор си в мокрите си сънища

    20:26 13.07.2026

  • 8 Банцко

    15 3 Отговор
    Този измислен анализатор къде го намериха

    Коментиран от #19

    20:26 13.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да,бе

    15 3 Отговор
    При тая епидемия от малоумен фашизъм в Европа изолацията е доста разумно решение....

    20:32 13.07.2026

  • 12 Очевидец

    11 3 Отговор
    АНАЛ -лизатор

    20:33 13.07.2026

  • 13 Кой е този

    12 2 Отговор
    Защо публикувате това?

    Коментиран от #16, #17

    20:34 13.07.2026

  • 14 Иван 1

    10 2 Отговор
    Достатъчно с този световно неизвестен и мънкащ .

    20:38 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Кой е този":

    да си казал кое е "онова" дето искаш да чете вместо Това?

    20:40 13.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фицко

    2 2 Отговор
    Може да се изолира със Словакия!

    20:43 13.07.2026

  • 19 Искаме си

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Банцко":

    Слави Василев !

    20:44 13.07.2026

  • 20 Тя не се самоизолира Самотаксува се

    6 0 Отговор
    Хора колко струва баничка подкова че в т.нар. Кошница струва 1.74. Ми тя не струваше ли два пъти по малко миналата година преди обявяването на еврото да кажем в началото на лятото миналата година. Наполовина .

    20:50 13.07.2026

  • 21 мунчо

    3 5 Отговор
    е роб на путлер!

    20:51 13.07.2026

  • 22 Редови член

    2 7 Отговор
    За нас - комунистите - мечтата е БРИКС. Ние ще върнем лева, ще върнем Кореком, ще върнем "Мототехника" с любимите запорожци и москвичи. За партиините секретари и Член ПЪРВИ няма защо да споменавам. То си се знае !
    Извинете - пропуснах Белене

    Коментиран от #25, #29

    20:52 13.07.2026

  • 23 Мястото на България

    4 4 Отговор
    си е в България! Много правилно Радев не участва с войнолюбците ! Кой каквото си е пожелал,ще си го получи,ние да си седим настрана! А такива като списвача,за които укра е по важна от родината им,да заминават да я бранят от руснаците!

    20:52 13.07.2026

  • 24 Относно гостите в БНТ

    5 0 Отговор
    Не знам за кого работи мениджмънта но от доста време не се канят популярни лица а някакви безизвестни и безинтересни. Може да са умни но не е достатъчно. Много сме разочаровани .

    20:54 13.07.2026

  • 25 а ще спрете ли

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Редови член":

    интернета за да водите войни с несъществуващи врагове без никой да ви е нападал?

    Коментиран от #32

    20:54 13.07.2026

  • 26 Какво стана с мерките

    5 0 Отговор
    Цените ужасно растат и никаква реакция все едно няма журналистика. Родителите с по ниски заплати не могат да си изхранят децата. В същото време постоянно четеме за някакви високи заплати. Ай сектор бе

    20:58 13.07.2026

  • 27 Цвете

    4 3 Отговор
    ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ ИЗКАЗВАНЕТО НА ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА. НАИЗУСТИЛА ВСИЧКО, ЩОТО АКО Е СПРЕШ ДА ГОВОРИ, НАДАЛИ ЩЕ МОЖЕ ДА ПРОДЪЛЖИ. РАДЕВ ОПРЕДЕЛЯ ЕВРОПА КАТО " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД "? САМО ПРЕДИ НЯКОЛКО ЧАСА ПУТИН УПОТРЕБИ СЪЩИТЕ ДУМИ, КОИТО РАДЕВ Е ЗАПАМЕТИЛ.ТОЗИ ЧОВЕК ШИКАЛКАВИ ЯКО. НЯМА ПАРИ ЗА " РАЙНМЕТАЛ " ,НО ЗА " БОТАШ " ПАРИ ИМА, НАЛИ. ЗАМРЪЗНАЛИЯТ ДОГОВОР ЩЕ БЪДЕ РАЗМРАЗЕН И ТОГАВА ЖИВОТА НИ ЩЕ СЕ ВИДИ ПРЕЗ ЗАМРЪЗНАЛИТЕ НИ УСМИВКИ УЖАСЕН.МИЛИАРДИТЕ ВСЕ НЯКОГА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЛАТЕНИ.ТАКОВА КЪЛБО ОТ ИНТРИГИ И СПЕКУЛА СЪС ЗАМЕНКИТЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ХОРА С НЯКАКВИ АВАНТЮРИСИ ЗА ПОСТОВЕ И ОГРОМНИ ЗАПЛАТИ.КАСЧИЕВ НАУЧИЛ ОТ ЕДИН САЙТ, ЧЕ Е ОСВОБОДЕН .И МОРАЛ НЯМАТ. ДОРИ ИМ Е НЕУДОБНО ДА ГО ПОКАНЯТ И В ЛИЦЕТО ДА МУ СЪОБЩЯТ. НЯМА НУЖДА, ТАКА ЛИ? ЖАЛКА ПАРОДИЯ, УТРЕ РАДЕВ ЩЕ ГЛЕДА ПАРАДА, НО ДРУГАДЕ НЕ Е ПОКАНЕН.МОЖЕ БИ ЩЕ ГОСТУВА, АМА ДРУГ ПЪТ. ✈️

    20:59 13.07.2026

  • 28 От време на време няма промоции

    3 0 Отговор
    Няма намалени неща няма магазини за хората да не говорим за обещаната кошница. Няма какво да купи човек. ...Блазе на по заможните.

    21:02 13.07.2026

  • 29 Че то Белене си е затвор

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Редови член":

    И сега. Какво искаш да кажеш
    И преди и сега осъдени лица са там.

    21:11 13.07.2026

  • 30 идиоти вън

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    и то гол!

    21:13 13.07.2026

  • 31 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Този желаещ да нарамва пушката и бегом марш на рубежа на Днепър!! Като го гледам какъв левент смелчага е ще издържи 24 часа, защото гащите ще го топлят!!!

    21:16 13.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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