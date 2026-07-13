Ивайло Иванов: България не трябва да се самоизолира в ЕС

Брюксел не смекчава тона си към Москва, но тъй като трябва да се удовлетворят интересите на всички, преговорите се водят до последно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Ивайло Иванов във връзка с разговорите преди гласуването за 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия.
Всеки се стреми да прокара своя национален интерес в това решение. Всички трябва да си дават сметка, че максималистичните искания не допринасят за общата сигурност, тъй като Русия не води война само срещу Украйна, а и срещу Европа, макар и хибридна, поне засега, заяви Иванов.
Мястото на България е в Коалицията на желаещите и е проблематично, че никой няма да ни представлява на срещата в Париж. България не трябва да допуска да остава в самоизолация в Европейския съюз, защото това застрашава и нашата сигурност, и нашата икономика, подчерта международният анализатор.
Процесите, които протичат, превръщат тази коалиция в двигател на сигурността, а Украйна става двигател на тази нова отбрана, която се гради. Едно от нещата, които ще се обсъждат на тази среща е изграждане на европейска противоракетна отбрана. България трябва да намери своето място в тази нова отбранителна политика, защото това е бъдещето, посочи Ивайло Иванов.
По думите му от непредоставянето на подкрепа на Украйна печели само Русия, защото не виждаме никаква готовност на Москва за преговори. Това не е само помощ за Украйна, а и помощ за изграждането на новата отбранителна политика на Европа, отбеляза той.
Иванов каза още, че според него коментарите от страна на управляващите, че сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас може да се провали са негативен сигнал към останалите чужди компании, които биха искали да инвестират в българската отбранителна индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #30
20:13 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
20:22 13.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кривчо
20:24 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 тт123
До коментар #2 от "Майора":А, бе кашимерио
Майор си в мокрите си сънища
20:26 13.07.2026
8 Банцко
Коментиран от #19
20:26 13.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да,бе
20:32 13.07.2026
12 Очевидец
20:33 13.07.2026
13 Кой е този
Коментиран от #16, #17
20:34 13.07.2026
14 Иван 1
20:38 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 оня с коня
До коментар #13 от "Кой е този":да си казал кое е "онова" дето искаш да чете вместо Това?
20:40 13.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фицко
20:43 13.07.2026
19 Искаме си
До коментар #8 от "Банцко":Слави Василев !
20:44 13.07.2026
20 Тя не се самоизолира Самотаксува се
20:50 13.07.2026
21 мунчо
20:51 13.07.2026
22 Редови член
Извинете - пропуснах Белене
Коментиран от #25, #29
20:52 13.07.2026
23 Мястото на България
20:52 13.07.2026
24 Относно гостите в БНТ
20:54 13.07.2026
25 а ще спрете ли
До коментар #22 от "Редови член":интернета за да водите войни с несъществуващи врагове без никой да ви е нападал?
Коментиран от #32
20:54 13.07.2026
26 Какво стана с мерките
20:58 13.07.2026
27 Цвете
20:59 13.07.2026
28 От време на време няма промоции
21:02 13.07.2026
29 Че то Белене си е затвор
До коментар #22 от "Редови член":И сега. Какво искаш да кажеш
И преди и сега осъдени лица са там.
21:11 13.07.2026
30 идиоти вън
До коментар #1 от "Без име":и то гол!
21:13 13.07.2026
31 идиоти вън
21:16 13.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.