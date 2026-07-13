Ивайло Иванов: България не трябва да се самоизолира в ЕС

Брюксел не смекчава тона си към Москва, но тъй като трябва да се удовлетворят интересите на всички, преговорите се водят до последно. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ международният анализатор Ивайло Иванов във връзка с разговорите преди гласуването за 21-вия пакет от санкции на Европейския съюз срещу Русия.

Всеки се стреми да прокара своя национален интерес в това решение. Всички трябва да си дават сметка, че максималистичните искания не допринасят за общата сигурност, тъй като Русия не води война само срещу Украйна, а и срещу Европа, макар и хибридна, поне засега, заяви Иванов.

Мястото на България е в Коалицията на желаещите и е проблематично, че никой няма да ни представлява на срещата в Париж. България не трябва да допуска да остава в самоизолация в Европейския съюз, защото това застрашава и нашата сигурност, и нашата икономика, подчерта международният анализатор.

Процесите, които протичат, превръщат тази коалиция в двигател на сигурността, а Украйна става двигател на тази нова отбрана, която се гради. Едно от нещата, които ще се обсъждат на тази среща е изграждане на европейска противоракетна отбрана. България трябва да намери своето място в тази нова отбранителна политика, защото това е бъдещето, посочи Ивайло Иванов.

По думите му от непредоставянето на подкрепа на Украйна печели само Русия, защото не виждаме никаква готовност на Москва за преговори. Това не е само помощ за Украйна, а и помощ за изграждането на новата отбранителна политика на Европа, отбеляза той.

Иванов каза още, че според него коментарите от страна на управляващите, че сделката с германския концерн "Райнметал" за изграждане на два военни завода у нас може да се провали са негативен сигнал към останалите чужди компании, които биха искали да инвестират в българската отбранителна индустрия.