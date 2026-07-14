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Премиерът Радев пристига в Париж по покана на Макрон за националния празник на Франция

Премиерът Радев пристига в Париж по покана на Макрон за националния празник на Франция

14 Юли, 2026 06:48, обновена 14 Юли, 2026 06:50 972 30

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  • празник

Български гвардейци ще маршируват на площад „Конкорд“, а правителствената ни делегация ще се включи в официалния прием в Елисейския дворец

Премиерът Радев пристига в Париж по покана на Макрон за националния празник на Франция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция.

Според официалната информация от правителствената пресслужба, престижното събитие се провежда на емблематичния площад „Конкорд“. Значим акцент в тазгодишния парад е официалното участие на български гвардейци, които ще дефилират редом с френските военни части.

В деня преди мащабния военен парад, българският премиер бе поканен като гост на официалния прием за държавни и правителствени ръководители, даван лично от френския държавен глава в Елисейския дворец. Заедно с министър-председателя, в състава на официалната българска делегация във френската столица участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Визитата е поредна стъпка в задълбочаването на двустранните отношения, след като в края на май премиерът Радев проведе работна среща с Макрон във Френската република.

София и Париж продължават да споделят единни и стабилни позиции по стратегически теми за Европа, сред които сигурността на континента, диверсификацията на енергийните доставки, подкрепата за Украйна и европейската перспектива пред Република Северна Македония.

Двете страни развиват активно сътрудничество в ключови области като отбраната и общите европейски политики.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Хубавото е че не участва в Коалицията на лаещите.

    06:55 14.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Е , не е само

    6 3 Отговор
    той , а десетки политици са поканени и ще присъстват на Празника . Включително и Зеленски !

    06:59 14.07.2026

  • 4 За 3 месеца мунчо

    9 6 Отговор
    и олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    07:01 14.07.2026

  • 5 , Тити

    9 4 Отговор
    Спящият фатмак след пожарникаря.

    07:01 14.07.2026

  • 6 Тоя и тая,

    9 4 Отговор
    селянчетата,сега им е паднало да ходят на безплатни екскурзии,за да им се смеят хората на воля.Лошото е,че се смеят на България.

    07:07 14.07.2026

  • 7 Истина

    6 3 Отговор
    От както встъпи на власт - ВСЕ ПРОДАЖНИ И ПРЕДАТЕЛСКИ ДЕЙСТВИЯ !!!

    07:15 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 глоги

    0 0 Отговор
    министърКАТА на външните работи - Велислава Петрова.

    07:22 14.07.2026

  • 10 Гориил

    8 4 Отговор
    Макрон е лицемерен, уклончив и неискрен. Франция подкрепи турския султан в борбата на България за освобождение от робство.

    07:28 14.07.2026

  • 11 Дядо Гъдю

    3 3 Отговор
    ,,Двете страни развиват активно сътрудничество в ключови области като отбраната и общите европейски политики."
    ------
    Нито едното,нито второто са в полза на населението.Първото повече харчене за военни цели.
    Второто - европейските политики са да подаряваме безвъзмездно на една нечленка на ЕС, де що имаме.
    Макаронът ще се опита да вкара Пилотът в коалицията на лаещите.Затова го е привикал.

    07:28 14.07.2026

  • 12 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    ЩЕ СИ УДАРЯТ ЛИ ПО ЕДИН ЕЗИК?

    07:33 14.07.2026

  • 13 Големи

    6 2 Отговор
    придружители с вожда им - ходещата без бельо на срещата с външния министър на Турция микробиоложка и Иво Христов , от потомствено червено котило , с баща ухо !

    07:35 14.07.2026

  • 14 ОГРОМЕН ФАКТ !!!

    2 1 Отговор
    ВСИЧКО РАДЕВ ГО ЗАБЪРКА
    И ТАКА БЪЛГАРИЯ ПОБЪРКА !!!

    07:38 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ОГРОМЕН ФАКТ !!!

    2 1 Отговор
    ВСИЧКО РАДЕВ ГО ЗАБЪРКА
    И ТАКА БЪЛГАРИЯ ПОБЪРКА !!!


    АБЕ, рАДЕВ ЗАСРАМИ СЕ !!!
    И ОТ ВСИЧКИ П Р Е М А Х Н И СЕ !!

    07:43 14.07.2026

  • 18 ОГРОМЕН ФАКТ !!!

    2 1 Отговор
    НИЩО рАДЕВ НЕ НАПРАВИ !!!
    тОЙ ДОЙДЕ И НИ РАЗГРАБИ !!!

    Коментиран от #26

    07:46 14.07.2026

  • 19 руски чорап

    5 1 Отговор
    гнусен радев ....

    07:48 14.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 На дунава с погачите 24/7

    0 0 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?! мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!! ТРЪГВАМЕ СИ!

    07:50 14.07.2026

  • 22 ПИТАНЕ ОТ НАРОДА !!!

    2 1 Отговор
    АБЕ рАдев ОСТАВИ НИ !!!
    ЗА КАКВО СИ НИ, КАЖИ НИ !!!

    07:51 14.07.2026

  • 23 Радко

    0 1 Отговор
    иска да пътува

    07:51 14.07.2026

  • 24 Радко

    1 1 Отговор
    иска да пътува

    Коментиран от #25

    07:52 14.07.2026

  • 25 РАДЕВ НЕ ИСКА МНОГО

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Радко":

    Да пътува той се е напътувал в самолети
    Десетки Хиляди часове има. Ходи защото го канят. А туууулупа де ходи за 13 год. До Брюксел два пъти и веднъж у щатите език не знае само се излагаше със севдито. Е може би макрон ще се опита да повлияе на Радев.

    08:01 14.07.2026

  • 26 Ши и Бо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ОГРОМЕН ФАКТ !!!":

    Върлува по нашата родина .
    Грабят , палят и убиват бизнеса .
    Радев идва с бодра крачка , да им набие
    ,,Канчака,,

    08:03 14.07.2026

  • 27 ДОКАЗАНО ОТ НАРОДА НИ !!!

    3 1 Отговор
    РАДЕВ Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ПРЕДАТЕЛИ В ЕДНО !!!

    08:03 14.07.2026

  • 28 Лицемерният Макрон

    0 2 Отговор
    За май и юни , е закупил рекордни количества руска газ и петрол.

    08:04 14.07.2026

  • 29 ПИТАНЕ КЪМ ЧОРАПА - МУНЧО

    2 1 Отговор
    АБЕ , МУНЧО, КОЙ ТЕ ИСКА???
    ВИЖ НАРОДА НИ, ОТ тЕБЕ, ПИСКА !!

    08:08 14.07.2026

  • 30 МАКРОН :

    1 0 Отговор
    рАдев ВСИЧКИ ГИ ПОТЪПКА
    БАВНО БАВНО И ПО СТЪПКА !!!

    08:22 14.07.2026

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