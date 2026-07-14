Премиерът Радев пристига в Париж по покана на Макрон за националния празник на Франция

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция.

Според официалната информация от правителствената пресслужба, престижното събитие се провежда на емблематичния площад „Конкорд“. Значим акцент в тазгодишния парад е официалното участие на български гвардейци, които ще дефилират редом с френските военни части.

В деня преди мащабния военен парад, българският премиер бе поканен като гост на официалния прием за държавни и правителствени ръководители, даван лично от френския държавен глава в Елисейския дворец. Заедно с министър-председателя, в състава на официалната българска делегация във френската столица участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Визитата е поредна стъпка в задълбочаването на двустранните отношения, след като в края на май премиерът Радев проведе работна среща с Макрон във Френската република.

София и Париж продължават да споделят единни и стабилни позиции по стратегически теми за Европа, сред които сигурността на континента, диверсификацията на енергийните доставки, подкрепата за Украйна и европейската перспектива пред Република Северна Македония.

Двете страни развиват активно сътрудничество в ключови области като отбраната и общите европейски политики.