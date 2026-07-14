Премиерът Радев пристига в Париж по покана на Макрон за националния празник на Франция

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция.
Според официалната информация от правителствената пресслужба, престижното събитие се провежда на емблематичния площад „Конкорд“. Значим акцент в тазгодишния парад е официалното участие на български гвардейци, които ще дефилират редом с френските военни части.
В деня преди мащабния военен парад, българският премиер бе поканен като гост на официалния прием за държавни и правителствени ръководители, даван лично от френския държавен глава в Елисейския дворец. Заедно с министър-председателя, в състава на официалната българска делегация във френската столица участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.
Визитата е поредна стъпка в задълбочаването на двустранните отношения, след като в края на май премиерът Радев проведе работна среща с Макрон във Френската република.
София и Париж продължават да споделят единни и стабилни позиции по стратегически теми за Европа, сред които сигурността на континента, диверсификацията на енергийните доставки, подкрепата за Украйна и европейската перспектива пред Република Северна Македония.
Двете страни развиват активно сътрудничество в ключови области като отбраната и общите европейски политики.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:55 14.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Е , не е само
06:59 14.07.2026
4 За 3 месеца мунчо
07:01 14.07.2026
5 , Тити
07:01 14.07.2026
6 Тоя и тая,
07:07 14.07.2026
7 Истина
07:15 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 глоги
07:22 14.07.2026
10 Гориил
07:28 14.07.2026
11 Дядо Гъдю
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Нито едното,нито второто са в полза на населението.Първото повече харчене за военни цели.
Второто - европейските политики са да подаряваме безвъзмездно на една нечленка на ЕС, де що имаме.
Макаронът ще се опита да вкара Пилотът в коалицията на лаещите.Затова го е привикал.
07:28 14.07.2026
12 Боруна Лом
07:33 14.07.2026
13 Големи
07:35 14.07.2026
14 ОГРОМЕН ФАКТ !!!
И ТАКА БЪЛГАРИЯ ПОБЪРКА !!!
07:38 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ОГРОМЕН ФАКТ !!!
И ТАКА БЪЛГАРИЯ ПОБЪРКА !!!
АБЕ, рАДЕВ ЗАСРАМИ СЕ !!!
И ОТ ВСИЧКИ П Р Е М А Х Н И СЕ !!
07:43 14.07.2026
18 ОГРОМЕН ФАКТ !!!
тОЙ ДОЙДЕ И НИ РАЗГРАБИ !!!
Коментиран от #26
07:46 14.07.2026
19 руски чорап
07:48 14.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 На дунава с погачите 24/7
07:50 14.07.2026
22 ПИТАНЕ ОТ НАРОДА !!!
ЗА КАКВО СИ НИ, КАЖИ НИ !!!
07:51 14.07.2026
23 Радко
07:51 14.07.2026
24 Радко
Коментиран от #25
07:52 14.07.2026
25 РАДЕВ НЕ ИСКА МНОГО
До коментар #24 от "Радко":Да пътува той се е напътувал в самолети
Десетки Хиляди часове има. Ходи защото го канят. А туууулупа де ходи за 13 год. До Брюксел два пъти и веднъж у щатите език не знае само се излагаше със севдито. Е може би макрон ще се опита да повлияе на Радев.
08:01 14.07.2026
26 Ши и Бо
До коментар #18 от "ОГРОМЕН ФАКТ !!!":Върлува по нашата родина .
Грабят , палят и убиват бизнеса .
Радев идва с бодра крачка , да им набие
,,Канчака,,
08:03 14.07.2026
27 ДОКАЗАНО ОТ НАРОДА НИ !!!
08:03 14.07.2026
28 Лицемерният Макрон
08:04 14.07.2026
29 ПИТАНЕ КЪМ ЧОРАПА - МУНЧО
ВИЖ НАРОДА НИ, ОТ тЕБЕ, ПИСКА !!
08:08 14.07.2026
30 МАКРОН :
БАВНО БАВНО И ПО СТЪПКА !!!
08:22 14.07.2026