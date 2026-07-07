Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца след среща на Радев с Ердоган в Анкара ОБЗОР

Българската държавна компания „Булгаргаз“ и турската „Боташ“ подписаха официален протокол за замразяване на спорния газов договор за период от 15 месеца.

До ключовото споразумение се стигна на 6 юли след разговор на четири очи в Анкара между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, проведен непосредствено преди срещата на върха на НАТО.

Какво предвижда споразумението?

През следващите 15 месеца влизат в сила изцяло нови, временни правила за финансовите отношения между двете страни:

Плащане само за реален пренос : България ще плаща единствено за реално използвания капацитет по турската газопреносна мрежа при значително подобрени условия.

: България ще плаща единствено за реално използвания капацитет по турската газопреносна мрежа при значително подобрени условия. Предоговаряне на параметрите : Периодът ще бъде използван за пълно преработване и адаптиране на дългосрочния контракт към актуалната пазарна обстановка.

: Периодът ще бъде използван за пълно преработване и адаптиране на дългосрочния контракт към актуалната пазарна обстановка. Минимални доставки: В рамките на преходния период „Булгаргаз“ ще достави само един газов танкер по настоящото споразумение.

Защо договорът се превърна в тежест?

Подписаният в началото на 2023 г. 13-годишен договор (със срок до края на 2036 г.) резервира огромен капацитет от 1.8 милиарда кубически метра газ годишно. Този обем представлява близо две трети от цялото потребление на България и се оказа напълно излишен за вътрешния пазар.

Основният проблем за София бяха тежките клаузи тип „вземай или плащай“ (take-or-pay). По силата на договора, страната ни бе задължена да превежда на Турция по близо 500 000 евро на ден, независимо дали реално внася синьо гориво или не. Според данни на финансови анализи и политически критици, натрупаната чиста щета за държавния бюджет от подписването до средата на 2026 г. надхвърля 1 милиард лева.

Политически отзвук и скритите въпроси

Новината предизвика разнопосочни реакции на политическата сцена в България. Опозицията веднага постави въпроса за реалната цена на турската отстъпка. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публично попита какво е обещал Радев на Анкара в замяна на замразяването. Сред спряганите отстъпки са изграждането и отдаването на концесия на магистрала „Черно море“, бъдещето на рафинерията в Бургас или други мащабни инфраструктурни обекти.

Официалното съобщение на Министерския съвет акцентира, че Турция има интерес да обвърже газовия казус с по-широко икономическо сътрудничество. Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар коментира, че целта е отношенията между „Боташ“ и „Булгаргаз“ да бъдат разширени, а преносната инфраструктура – модернизирана.

В рамките на визитата Ердоган изрази признателност за засиления граничен контрол и партньорството по отношение на сигурността и миграцията, които подпомагат пълното приемане на България в Шенген. Общият стокообмен между двете държави към момента възлиза на 9 милиарда евро.