Новини
България »
Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца след среща на Радев с Ердоган в Анкара ОБЗОР

Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца след среща на Радев с Ердоган в Анкара ОБЗОР

7 Юли, 2026 02:34, обновена 7 Юли, 2026 02:40 355 0

  • боташ-
  • радев-
  • ердоган-
  • турция-
  • българия-
  • договор

.София спестява милиони от такси за капацитет, докато текат преговори за нови пазарни условия, но въпросите около цената на компромиса остават

Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца след среща на Радев с Ердоган в Анкара ОБЗОР - 1
Снимка: Министерски съвет
Факти Факти

Българската държавна компания „Булгаргаз“ и турската „Боташ“ подписаха официален протокол за замразяване на спорния газов договор за период от 15 месеца.

До ключовото споразумение се стигна на 6 юли след разговор на четири очи в Анкара между българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, проведен непосредствено преди срещата на върха на НАТО.

Какво предвижда споразумението?

През следващите 15 месеца влизат в сила изцяло нови, временни правила за финансовите отношения между двете страни:

  • Плащане само за реален пренос: България ще плаща единствено за реално използвания капацитет по турската газопреносна мрежа при значително подобрени условия.
  • Предоговаряне на параметрите: Периодът ще бъде използван за пълно преработване и адаптиране на дългосрочния контракт към актуалната пазарна обстановка.
  • Минимални доставки: В рамките на преходния период „Булгаргаз“ ще достави само един газов танкер по настоящото споразумение.

Защо договорът се превърна в тежест?

Подписаният в началото на 2023 г. 13-годишен договор (със срок до края на 2036 г.) резервира огромен капацитет от 1.8 милиарда кубически метра газ годишно. Този обем представлява близо две трети от цялото потребление на България и се оказа напълно излишен за вътрешния пазар.

Основният проблем за София бяха тежките клаузи тип „вземай или плащай“ (take-or-pay). По силата на договора, страната ни бе задължена да превежда на Турция по близо 500 000 евро на ден, независимо дали реално внася синьо гориво или не. Според данни на финансови анализи и политически критици, натрупаната чиста щета за държавния бюджет от подписването до средата на 2026 г. надхвърля 1 милиард лева.

Политически отзвук и скритите въпроси

Новината предизвика разнопосочни реакции на политическата сцена в България. Опозицията веднага постави въпроса за реалната цена на турската отстъпка. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев публично попита какво е обещал Радев на Анкара в замяна на замразяването. Сред спряганите отстъпки са изграждането и отдаването на концесия на магистрала „Черно море“, бъдещето на рафинерията в Бургас или други мащабни инфраструктурни обекти.

Официалното съобщение на Министерския съвет акцентира, че Турция има интерес да обвърже газовия казус с по-широко икономическо сътрудничество. Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар коментира, че целта е отношенията между „Боташ“ и „Булгаргаз“ да бъдат разширени, а преносната инфраструктура – модернизирана.

В рамките на визитата Ердоган изрази признателност за засиления граничен контрол и партньорството по отношение на сигурността и миграцията, които подпомагат пълното приемане на България в Шенген. Общият стокообмен между двете държави към момента възлиза на 9 милиарда евро.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове