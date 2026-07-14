Новини
България »
Йотова: Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо

Йотова: Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо

14 Юли, 2026 21:54 275 7

  • илияна йотова-
  • франция-
  • национален празник

Президентът присъства на официалния прием по повод Националния празник на Френската република, организиран от френското посолство в София

Йотова: Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във време, когато Европа е изправена пред безпрецедентни предизвикателства, наследството на Френската революция с идеалите за свобода, равенство и братство ни напомня, че силата ни е в нашето единство. Повече от всякога се нуждаем от обща визия, решителност и по-тясно сътрудничество. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите на официалния прием по повод Националния празник на Френската република, организиран от френското посолство в София.

В приветствието си държавният глава посочи, че е обща отговорността към усилията за постигане на мир на Стария континент, за укрепване на европейската сигурност, за развитието на европейските отбранителни способности. „Наша задача е да ускорим енергийния преход и да укрепим устойчивостта на нашата инфраструктура, за да запазим просперитета и конкурентоспособността на Европа“, заяви Йотова.

Президентът изтъкна отличните отношения между България и Франция, изградени върху дългогодишна традиция на приятелство, доверие и взаимно уважение. Тя подчерта сътрудничеството в областта на сигурността, енергетиката, икономиката, образованието, културата.

„В момент, когато Европа пише нова страница от своята история, България и Франция ще продължат да работят рамо до рамо, за да се справят заедно с предизвикателствата на нашето време, верни на ценностите, които ни обединяват“, заяви Илияна Йотова.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стига глупости

    0 0 Отговор
    франця иска да умирва доброволно

    21:56 14.07.2026

  • 2 Да....

    2 0 Отговор
    Последна страница пише..
    Тази женичка кой я е избирал?

    21:56 14.07.2026

  • 3 Копчетата

    1 0 Отговор
    Трудно отвличат вниманието от туловище, охранено от преяждане по пътя..
    Жалка картинка

    21:58 14.07.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    Комунист - рамо до рамо с капиталист ....
    А сега де ???

    21:59 14.07.2026

  • 5 парижко ехо

    1 0 Отговор
    Превзето и лицемерно изявление на радевото вице за замазване представените негативните радеви парижки впечатления.

    22:01 14.07.2026

  • 6 Впрочем,

    0 0 Отговор
    юдео-сатанинската Велика френска революция изби 1/6 от населението на Франция, превърна църквите и катедралите в конски обори, изби маса свещеници, смени календара и наместо седмица въведе десетдневка, докара Наполеон Бонапарт Антихриста) на власт и разпали Първата европейска война, в която загиват милиони европейци (само загиналите французи са от порядъка на един милион души).

    И сега въпрос: Какво честваме - Антихриста или неговия настойник Сатана?

    22:02 14.07.2026

  • 7 Хмм

    0 0 Отговор
    заприличала на пеевски в рокля

    22:06 14.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове