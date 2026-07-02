Шефът на НАТО в Европа продължава ключовата си визита у нас

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич провежда днес официални срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Посещението е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. То се провежда в критичен геополитически момент — непосредствено преди предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.

Основни акценти на разговорите

Дискусиите на високо ниво в София са насочени към няколко стратегически приоритета за сигурността в региона:

Усилване на отбраната: Обсъжда се укрепването на югоизточния фланг на НАТО в отговор на променената геополитическа среда.

Обсъжда се укрепването на югоизточния фланг на НАТО в отговор на променената геополитическа среда. Черноморска сигурност: Разширяване на съвместните мисии между България, Румъния и Турция за защита на критичната подводна инфраструктура.

Разширяване на съвместните мисии между България, Румъния и Турция за защита на критичната подводна инфраструктура. Модернизация на БА: Оценяват се плановете за трансформиране на финансовите ресурси в реални бойни способности.

Висока оценка за България

По време на визитата си генерал Гринкевич даде изключително висока оценка на страната ни като стабилен и предвидим съюзник.

„По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Страната ви не просто изпълнява ангажиментите си, поети в Хага през 2025 г., но вече надхвърли изискването за 2% от БВП за отбрана. Инвестициите вървят по стабилен път към постигането на 5% до 2035 г.“, подчерта Върховният главнокомандващ.

Генералът изтъкна и напредъка в превъоръжаването. Той напомни, че България вече получи първия транш от осем изтребителя F-16 Block 70 и очаква доставката на 183 бойни машини „Страйкър“. Предвижда се в рамките на визитата чуждестранната делегация и адмирал Ефтимов да поднесат венци пред Паметника на Незнайния воин.

Източник: БТА, МО, Armymedia