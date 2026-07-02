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Шефът на НАТО в Европа продължава ключовата си визита у нас

Шефът на НАТО в Европа продължава ключовата си визита у нас

2 Юли, 2026 06:17, обновена 2 Юли, 2026 06:21 756 13

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Генерал Алексъс Гринкевич разговаря с премиера Румен Радев и министър Димитър Стоянов за сигурността на Югоизточния фланг

Шефът на НАТО в Европа продължава ключовата си визита у нас - 1
Снимка: МО
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич провежда днес официални срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Посещението е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. То се провежда в критичен геополитически момент — непосредствено преди предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.

Основни акценти на разговорите

Дискусиите на високо ниво в София са насочени към няколко стратегически приоритета за сигурността в региона:

  • Усилване на отбраната: Обсъжда се укрепването на югоизточния фланг на НАТО в отговор на променената геополитическа среда.
  • Черноморска сигурност: Разширяване на съвместните мисии между България, Румъния и Турция за защита на критичната подводна инфраструктура.
  • Модернизация на БА: Оценяват се плановете за трансформиране на финансовите ресурси в реални бойни способности.

Висока оценка за България

По време на визитата си генерал Гринкевич даде изключително висока оценка на страната ни като стабилен и предвидим съюзник.

„По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Страната ви не просто изпълнява ангажиментите си, поети в Хага през 2025 г., но вече надхвърли изискването за 2% от БВП за отбрана. Инвестициите вървят по стабилен път към постигането на 5% до 2035 г.“, подчерта Върховният главнокомандващ.

Генералът изтъкна и напредъка в превъоръжаването. Той напомни, че България вече получи първия транш от осем изтребителя F-16 Block 70 и очаква доставката на 183 бойни машини „Страйкър“. Предвижда се в рамките на визитата чуждестранната делегация и адмирал Ефтимов да поднесат венци пред Паметника на Незнайния воин.

Източник: БТА, МО, Armymedia


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 ЦК на БКП

    0 6 Отговор
    Изчаква шефа на "Варшавския договор" да му дърпа ушите, че всички генерали от соц.време в България отново си дерибействат, както преди

    06:27 02.07.2026

  • 3 Уха

    4 0 Отговор
    Дали са му показали стълба на НАТО Баба Алино и три чувала кеш както и два с дрога. Трябва да ударят и няколко линии за кураж като Зелю.

    07:14 02.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    За какъв ФЛАНГ става дума🤔❓
    Защо ли ги е страх да си го нарекат в прав текст ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ на НАТО🤔❗

    07:18 02.07.2026

  • 5 Да бе

    5 2 Отговор
    Тия НАТО ако Комшиите опитат да вземат Родопите дали ще се намесят да ни защитят.Едва ли ,а напротив ще стоят от страни и ще гледат сеира.И познайте кого ще молим пак да ни Освобождава.Винаги сме били на Грешната страна и сме платили.

    07:26 02.07.2026

  • 6 Жалка история

    3 0 Отговор
    След посещението на "върховния главнокомандващ" на НАТО в бг и оценка на състоянието на великата бг армия след 25 години членство, ще излязат с решение за капитулация на Украйна, разпускане на алианса и мирни преговори с РФ.

    07:26 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гъбарко

    1 0 Отговор
    Ще дърпа ушите на Клепара от Славяново и Винтоверта Митю-СМС.

    Коментиран от #9

    07:29 02.07.2026

  • 9 Орловото перо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гъбарко":

    И ще оскубе опашката на Гълъбето перо по перо. Ша фърчи перушина...

    07:33 02.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЯВНО ОКРАИНА СА Я ОТПИСАЛИ

    2 0 Отговор
    Сега нас ни гласят за месо.

    07:35 02.07.2026

  • 12 НАТО

    3 0 Отговор
    Никога няма да защити интересите на България във какъвто и да е конфликт.

    07:36 02.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Напомням":

    Да ти напомня ли, че сме в НАТьО,
    АМА С РУСКО ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА🤔❗
    Че сме в ЕS, ама в ролята на камериерки в седем звезден хотелски комплекс🤔❗

    07:38 02.07.2026

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