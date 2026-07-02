Шефът на НАТО в Европа продължава ключовата си визита у нас

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич провежда днес официални срещи с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.
Посещението е по покана на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. То се провежда в критичен геополитически момент — непосредствено преди предстоящата Среща на върха на Алианса в Анкара, Турция.
Основни акценти на разговорите
Дискусиите на високо ниво в София са насочени към няколко стратегически приоритета за сигурността в региона:
- Усилване на отбраната: Обсъжда се укрепването на югоизточния фланг на НАТО в отговор на променената геополитическа среда.
- Черноморска сигурност: Разширяване на съвместните мисии между България, Румъния и Турция за защита на критичната подводна инфраструктура.
- Модернизация на БА: Оценяват се плановете за трансформиране на финансовите ресурси в реални бойни способности.
Висока оценка за България
По време на визитата си генерал Гринкевич даде изключително висока оценка на страната ни като стабилен и предвидим съюзник.
„По-силна България допринася за по-силна Европа и по-силен НАТО. Страната ви не просто изпълнява ангажиментите си, поети в Хага през 2025 г., но вече надхвърли изискването за 2% от БВП за отбрана. Инвестициите вървят по стабилен път към постигането на 5% до 2035 г.“, подчерта Върховният главнокомандващ.
Генералът изтъкна и напредъка в превъоръжаването. Той напомни, че България вече получи първия транш от осем изтребителя F-16 Block 70 и очаква доставката на 183 бойни машини „Страйкър“. Предвижда се в рамките на визитата чуждестранната делегация и адмирал Ефтимов да поднесат венци пред Паметника на Незнайния воин.
Източник: БТА, МО, Armymedia
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оглед и инструктаж
06:24 02.07.2026
2 ЦК на БКП
06:27 02.07.2026
3 Уха
07:14 02.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Защо ли ги е страх да си го нарекат в прав текст ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ на НАТО🤔❗
07:18 02.07.2026
5 Да бе
07:26 02.07.2026
6 Жалка история
07:26 02.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гъбарко
Коментиран от #9
07:29 02.07.2026
9 Орловото перо
До коментар #8 от "Гъбарко":И ще оскубе опашката на Гълъбето перо по перо. Ша фърчи перушина...
07:33 02.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЯВНО ОКРАИНА СА Я ОТПИСАЛИ
07:35 02.07.2026
12 НАТО
07:36 02.07.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Напомням":Да ти напомня ли, че сме в НАТьО,
АМА С РУСКО ОРЪЖИЕ И ТЕХНИКА🤔❗
Че сме в ЕS, ама в ролята на камериерки в седем звезден хотелски комплекс🤔❗
07:38 02.07.2026