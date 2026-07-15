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Васил Терзиев: Кризата след пожара в базата на Екобулпак е решена

Васил Терзиев: Кризата след пожара в базата на Екобулпак е решена

15 Юли, 2026 09:08 727 16

  • васил терзиев-
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  • пожар-
  • екобулпак

Заедно с Екобулпак успяхме да намерим подход, който не само дава незабавно решение в кризисния момент сега, но и ще увеличи общинския капацитет за рециклиране за в бъдеще, обяви кметът на столицата

Васил Терзиев: Кризата след пожара в базата на Екобулпак е решена - 1
Снимка: СО
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Поех ангажимент, че ще намерим решение за обслужването на жълтите контейнери след пожара в базата на Екобулпак. Успяхме да договорим подход, който не само решава кризата сега, но и осигурява повече общински капацитет - за устойчивост в бъдеще.

Това написа във "Фейсбук" кметът Васил Терзиев.

Още от 10 юли обслужването на жълтите контейнери в засегнатите 14 района беше възстановено. В момента екипите наваксват пропуснатите курсове и постепенно системата се връща към нормалния си ритъм. На част от местата вече се работи по обичайните графици, а на други продължава почистването на натрупаните количества. Обслужването на зелените контейнери - тези за стъкло, не е спирало.

Благодаря на всички софиянци, които проявиха търпение, дисциплина и разбиране в тези трудни дни. Вашето съдействие наистина помогна.

Заедно с Екобулпак успяхме да намерим подход, който не само дава незабавно решение в кризисния момент сега, но и ще увеличи общинския капацитет за рециклиране за в бъдеще.

Ще използваме съществуващата общинска инфраструктура за сортиране на рециклируеми отпадъци в Суходол, за да осигурим нов капацитет за разделно събиране.

Екобулпак/Екобулсорт ще инвестира собствени средства в доизграждането и оборудването на инсталацията за предварително третиране на разделно събраните отпадъци, без това да натоварва бюджета на Столична община.

След приключване на договора съоръженията ще останат собственост на общината и ще увеличат капацитета на София да реагира при подобни извънредни ситуации.

Докато трае оборудването на инсталацията, разделно събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират за сортиране в базите на Унитрейд в Божурище и Нови Искър. Именно това позволи обслужването на жълтите контейнери да бъде възстановено още на 10 юли.

Още днес внасяме доклад Столичния общински съвет, с който да задействаме административната процедура. Очакваме от съветниците подкрепа на заседанието на 23 юли.

Искам да подчертая и нещо много важно.

В Суходол няма да се депонират отпадъци. Депото е в последна фаза на рекултивация. Ще бъде използвана единствено съществуващата инфраструктура за изграждане на инсталация за сортиране на разделно събраните отпадъци. Всички отпадъци, които не подлежат на оползотворяване, ще продължат да се транспортират до общинския завод и действащото депо в Садината, както и досега.

Тази криза показа колко лесно един инцидент може да засегне система, която обслужва голяма част от София. Но показа и друго - когато институциите и партньорите работят бързо и координирано, могат да бъдат намерени решения.

Продължаваме да следим ситуацията ежедневно, докато обслужването не бъде напълно нормализирано във всички засегнати райони.

Още веднъж благодаря за търпението и разбирането.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 0 Отговор
    Решението е, че изгоря боклукът.

    09:09 15.07.2026

  • 2 щом си кмет

    11 1 Отговор
    значи не е решена кризата с боклука

    09:11 15.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Лъже! София е затрупана с боклук.

    09:12 15.07.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    12 1 Отговор
    И доказателствата за корупцията на кмета изгоряха в Булпак

    09:12 15.07.2026

  • 5 Софето

    13 2 Отговор
    Жалък, пропилян мандат.

    Коментиран от #6

    09:13 15.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Софето":

    Не е пропилян.ДС си вложи мръсните пари.Застроиха всички зелени площи в София.

    09:20 15.07.2026

  • 7 Трол

    11 0 Отговор
    Снимката илюстрира замечтания поглед на г-н Терзиев за едно светло бъдеще.

    09:37 15.07.2026

  • 8 Моарейн

    12 0 Отговор
    Решена, ама друг път! Контейнерите за разделно събиране в "Изток" и "Гео Милев" продължават да са претъпкани, тези за общия боклук също. Тоя .... за пореден път лъже като отлежала алкохолна напитка.

    09:40 15.07.2026

  • 9 Васко ДС-то

    8 0 Отговор
    Васко некадърника сутрин не може да реши кои гащи да си обуе, пък кризата с боклука бил решил

    09:48 15.07.2026

  • 10 Лена

    9 0 Отговор
    Този кмет, палячо, спокойно да напише, кризата с пожара е овладяна. Може и пожарите.

    09:48 15.07.2026

  • 11 Иван Венков

    6 0 Отговор
    Да, питам комунистическото отроче и настоящо милионерче Терзиев: знаеш да даваш стотици хиляди Евро на петроханците, а за децата на София дето дишаха пластмасата ще има ли нещо? Понеже цял Люлин дишаше мизериите от пожара поне 2 дни. Колко ще дадеш на децата в Люлин? Дай им поне по 100 Евро, като си толкова голям, а? 15 000 деца по 100 Евро е 1 500 000 Евро, нали си милионер!?

    Коментиран от #15

    09:57 15.07.2026

  • 12 Софиянец

    7 0 Отговор
    ДС некадърника и създателя на кризи се хвали със замитането на собствените си кризи! Нагло, тъпо петроханско ....!

    10:00 15.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    6 0 Отговор
    Какво очаквате от педофил?

    10:01 15.07.2026

  • 14 Смях

    4 0 Отговор
    Пожарът в склада на Екопулпак започна в 16:25 от западната страна, а пет минути по-късно изведнъж лумна и от отсрещната източна страна.

    Малко преди това имаше гръмотевична буря - идеален повод за вземане на застраховката + утилизация на боклука.

    10:16 15.07.2026

  • 15 Порой на следващия ден следобяд

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иван Венков":

    изгаси това, което пожарникарите не успяха.

    На втория ден имаше само бели пушеци.

    Както се казва - щастливи в нещастието.

    10:20 15.07.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Все говори за "ние", все едно той е бил фактор, без който нямаше да възстановят базата.

    10:40 15.07.2026

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