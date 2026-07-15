Васил Терзиев: Кризата след пожара в базата на Екобулпак е решена

Поех ангажимент, че ще намерим решение за обслужването на жълтите контейнери след пожара в базата на Екобулпак. Успяхме да договорим подход, който не само решава кризата сега, но и осигурява повече общински капацитет - за устойчивост в бъдеще.

Това написа във "Фейсбук" кметът Васил Терзиев.

Още от 10 юли обслужването на жълтите контейнери в засегнатите 14 района беше възстановено. В момента екипите наваксват пропуснатите курсове и постепенно системата се връща към нормалния си ритъм. На част от местата вече се работи по обичайните графици, а на други продължава почистването на натрупаните количества. Обслужването на зелените контейнери - тези за стъкло, не е спирало.

Благодаря на всички софиянци, които проявиха търпение, дисциплина и разбиране в тези трудни дни. Вашето съдействие наистина помогна.

Заедно с Екобулпак успяхме да намерим подход, който не само дава незабавно решение в кризисния момент сега, но и ще увеличи общинския капацитет за рециклиране за в бъдеще.

Ще използваме съществуващата общинска инфраструктура за сортиране на рециклируеми отпадъци в Суходол, за да осигурим нов капацитет за разделно събиране.

Екобулпак/Екобулсорт ще инвестира собствени средства в доизграждането и оборудването на инсталацията за предварително третиране на разделно събраните отпадъци, без това да натоварва бюджета на Столична община.

След приключване на договора съоръженията ще останат собственост на общината и ще увеличат капацитета на София да реагира при подобни извънредни ситуации.

Докато трае оборудването на инсталацията, разделно събраните отпадъци от опаковки ще се транспортират за сортиране в базите на Унитрейд в Божурище и Нови Искър. Именно това позволи обслужването на жълтите контейнери да бъде възстановено още на 10 юли.

Още днес внасяме доклад Столичния общински съвет, с който да задействаме административната процедура. Очакваме от съветниците подкрепа на заседанието на 23 юли.

Искам да подчертая и нещо много важно.

В Суходол няма да се депонират отпадъци. Депото е в последна фаза на рекултивация. Ще бъде използвана единствено съществуващата инфраструктура за изграждане на инсталация за сортиране на разделно събраните отпадъци. Всички отпадъци, които не подлежат на оползотворяване, ще продължат да се транспортират до общинския завод и действащото депо в Садината, както и досега.

Тази криза показа колко лесно един инцидент може да засегне система, която обслужва голяма част от София. Но показа и друго - когато институциите и партньорите работят бързо и координирано, могат да бъдат намерени решения.

Продължаваме да следим ситуацията ежедневно, докато обслужването не бъде напълно нормализирано във всички засегнати райони.

Още веднъж благодаря за търпението и разбирането.