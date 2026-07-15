Кънчо Стойчев: Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев

„Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев. Най-сетне България се завръща към една нормалност“. Това заяви в ефира на Нова тв социологът Кънчо Стойчев по повод решението на премиера Румен Радев за "Коалиция на желаещите".

По думите му нормалността означава политиците да защитават интересите на собствената си държава, а не да се съобразяват единствено с външни очаквания. „Европейският съюз е съюз на суверенни нации. Не само че не е забранено, а се изисква всяка страна да отстоява собствените си интереси. Българският интерес в момента е такъв“, подчерта Стойчев.

Той защити тезата, че страната ни трябва да бъде сред държавите, които настояват за прекратяване на войната, а не за нейното продължаване. „За нас и руснаците, и украинците са близки народи. Там се разиграва огромна човешка трагедия. Нашата позиция трябва да бъде това да спре. Това е българският интерес“, каза социологът.

Според него Европа се намира в тежък период и рискува да се отклони от основните принципи, върху които е изградена. „Европа може да съществува само като проект за мир и като проект за растеж. В момента тя се превръща в проект за война, а растеж няма“, предупреди Стойчев.

На противоположна позиция застана военният публицист капитан I ранг Васил Данов, според когото отказът на България да участва в подобни формати е грешен сигнал към съюзниците. „Може би позорно е силна дума, но недостойно е точната дума“, заяви той.

Данов подчерта, че помощта за Украйна е въпрос на принципна подкрепа към нападната държава.„Тезата, че не трябва да помагаме на жертвата, за да спре войната, е несъстоятелна както от военна, така и от политическа гледна точка“, каза той.

Според него опитът за заемане на неутрална позиция в подобен конфликт неизбежно работи в полза на агресора. „Опитът за неутралитет по време на война е подкрепа за агресора“, категоричен беше военният експерт.

Данов обърна внимание и на практическите ползи от участие в европейските инициативи за отбрана. По думите му България има нужда от модернизация на системите си за противовъздушна отбрана и трябва да се включва активно в общите европейски проекти. „Нашият интерес е да останем със своите съюзници. Европа вече трябва да бъде способна сама да защитава сигурността си“, заяви той.

Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди също защити позицията на премиера, като акцентира върху икономическите възможности на страната. „Националният интерес е да не даваме нещо, което нямаме“, посочи той.

Сиди отбеляза, че България остава най-бедната държава в Европейския съюз и трябва внимателно да преценява финансовите си ангажименти. „От къде да извадим пари, за да плащаме, при положение че сме най-бедната държава в Европейския съюз?“, попита той.

Според него Коалицията на желаещите е създадена извън традиционните формати на НАТО и затова България има право да прецени дали участието ѝ е оправдано. „Ние сме част от НАТО. Това е форматът, в който трябва да се вземат решенията за сигурността“, смята Сиди.

Той беше категоричен, че страната ни няма ресурс да предоставя допълнителна военна помощ.„Какво да даваме? Няма какво да даваме. Това е реалността“, заяви представителят на ВМРО.

Журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов постави под съмнение последователността на аргументите, с които беше обяснен отказът за участие в срещата.„Аз логика не виждам“, каза той.

Според него е трудно да се твърди, че България не желае да подкрепя Украйна чрез този формат, след като е член както на НАТО, така и на Европейския съюз, които последователно оказват помощ на Киев. „Как може да казваш, че няма да участваш в коалиция, която подкрепя Украйна, а в същото време да си част от НАТО и ЕС, които правят точно това?“, попита Стефанов.

Той обърна внимание и на реакциите в руските медии след решението на София. „Руските медии приветстваха това решение. Те го представят като доказателство, че България избира пътя, който Москва одобрява“, отбеляза журналистът.

Според него България рискува да се самоизолира от част от европейските партньори. „Украинските медии не говорят за предателство, но открито казват, че България продължава да се самоизолира по темата за Украйна“, посочи Стефанов.