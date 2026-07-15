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Кънчо Стойчев: Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев

Кънчо Стойчев: Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев

15 Юли, 2026 10:21 1 084 42

  • кънчо стойчев-
  • румен радев-
  • позиция-
  • подкрепа

Европейският съюз е съюз на суверенни нации. Не само че не е забранено, а се изисква всяка страна да отстоява собствените си интереси. Българският интерес в момента е такъв

Кънчо Стойчев: Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев. Най-сетне България се завръща към една нормалност“. Това заяви в ефира на Нова тв социологът Кънчо Стойчев по повод решението на премиера Румен Радев за "Коалиция на желаещите".

По думите му нормалността означава политиците да защитават интересите на собствената си държава, а не да се съобразяват единствено с външни очаквания. „Европейският съюз е съюз на суверенни нации. Не само че не е забранено, а се изисква всяка страна да отстоява собствените си интереси. Българският интерес в момента е такъв“, подчерта Стойчев.

Той защити тезата, че страната ни трябва да бъде сред държавите, които настояват за прекратяване на войната, а не за нейното продължаване. „За нас и руснаците, и украинците са близки народи. Там се разиграва огромна човешка трагедия. Нашата позиция трябва да бъде това да спре. Това е българският интерес“, каза социологът.

Според него Европа се намира в тежък период и рискува да се отклони от основните принципи, върху които е изградена. „Европа може да съществува само като проект за мир и като проект за растеж. В момента тя се превръща в проект за война, а растеж няма“, предупреди Стойчев.

На противоположна позиция застана военният публицист капитан I ранг Васил Данов, според когото отказът на България да участва в подобни формати е грешен сигнал към съюзниците. „Може би позорно е силна дума, но недостойно е точната дума“, заяви той.

Данов подчерта, че помощта за Украйна е въпрос на принципна подкрепа към нападната държава.„Тезата, че не трябва да помагаме на жертвата, за да спре войната, е несъстоятелна както от военна, така и от политическа гледна точка“, каза той.

Според него опитът за заемане на неутрална позиция в подобен конфликт неизбежно работи в полза на агресора. „Опитът за неутралитет по време на война е подкрепа за агресора“, категоричен беше военният експерт.

Данов обърна внимание и на практическите ползи от участие в европейските инициативи за отбрана. По думите му България има нужда от модернизация на системите си за противовъздушна отбрана и трябва да се включва активно в общите европейски проекти. „Нашият интерес е да останем със своите съюзници. Европа вече трябва да бъде способна сама да защитава сигурността си“, заяви той.

Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди също защити позицията на премиера, като акцентира върху икономическите възможности на страната. „Националният интерес е да не даваме нещо, което нямаме“, посочи той.

Сиди отбеляза, че България остава най-бедната държава в Европейския съюз и трябва внимателно да преценява финансовите си ангажименти. „От къде да извадим пари, за да плащаме, при положение че сме най-бедната държава в Европейския съюз?“, попита той.

Според него Коалицията на желаещите е създадена извън традиционните формати на НАТО и затова България има право да прецени дали участието ѝ е оправдано. „Ние сме част от НАТО. Това е форматът, в който трябва да се вземат решенията за сигурността“, смята Сиди.

Той беше категоричен, че страната ни няма ресурс да предоставя допълнителна военна помощ.„Какво да даваме? Няма какво да даваме. Това е реалността“, заяви представителят на ВМРО.

Журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов постави под съмнение последователността на аргументите, с които беше обяснен отказът за участие в срещата.„Аз логика не виждам“, каза той.

Според него е трудно да се твърди, че България не желае да подкрепя Украйна чрез този формат, след като е член както на НАТО, така и на Европейския съюз, които последователно оказват помощ на Киев. „Как може да казваш, че няма да участваш в коалиция, която подкрепя Украйна, а в същото време да си част от НАТО и ЕС, които правят точно това?“, попита Стефанов.

Той обърна внимание и на реакциите в руските медии след решението на София. „Руските медии приветстваха това решение. Те го представят като доказателство, че България избира пътя, който Москва одобрява“, отбеляза журналистът.

Според него България рискува да се самоизолира от част от европейските партньори. „Украинските медии не говорят за предателство, но открито казват, че България продължава да се самоизолира по темата за Украйна“, посочи Стефанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Ху (By Who)

    20 20 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    Коментиран от #33, #35

    10:24 15.07.2026

  • 2 Киркегор

    27 16 Отговор
    Естествено, на всички им омръзна от малоумнците Урсулианци, и никой европеец не иска да воюва! Имат си камилари за трепне.

    Коментиран от #34

    10:24 15.07.2026

  • 3 Така е

    28 13 Отговор
    В огъня на гражданската война не бива да се налива бензин.

    10:24 15.07.2026

  • 4 Баш па взрив на подкрепа!

    24 33 Отговор
    Тоя не чете ли форумите!

    Това е смисълът на снкциите срещу агресора Путлер- да го заболи, с някакво неудоство и за европейские държави, налагащи санкциите.
    Ако всяка европейска държава се води само от тесните си интереси, санкции просто няма да има.

    Фатмака и кънчовците му повтарят кремълските опорки.

    Коментиран от #9, #10

    10:25 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОЦ - ко

    20 28 Отговор
    Обновена -

    Един чорап - за камуфлаж - зелен,
    А той - хем мръсен, хем червен.
    До болка и във костите си комунист,
    Нарцисист, Въжеиграч и Популист !!!

    10:28 15.07.2026

  • 7 ВМРО

    6 15 Отговор
    все повече затъва в псевдопатриотизъм.

    И без това са на изчезване.
    С подрепата си за Щирлиц съвсем ще изчезнат.

    10:28 15.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    24 15 Отговор
    Коалицията на желаещите вече минава от думи към дела.Струпва войски в Полша и Румъния за война с Русия.Навреме излязохме.

    Коментиран от #23

    10:29 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трай бре Мръшляк

    13 25 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Кой го е упълномощил да защитава Руски КГБ агенти ,като тъй нареченият патриарх

    Коментиран от #25, #32

    10:31 15.07.2026

  • 13 По-точно

    11 17 Отговор
    Къде гледаш бе кънчо, я виж мрежата за да си наясно , кипи от неодобрение на расен. Услужливи социолози нямат място.

    10:32 15.07.2026

  • 14 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    11 18 Отговор
    Премиерът Румен Радев е получил покана за парада по случай Деня на Бастилията в Париж, САМО заради членството на страната ни в Коалицията на желаещите.

    Еманюел Макрон:
    "В тази връзка бих искал да ви напомня, че поканихме всички страни-членки на Коалицията на желаещите на среща на върха в Париж на 13 юли, независимо дали са членове на Европейския съюз или не, и след това да участват в парада на 14 юли, редом с украинските военни."

    По телефона или чрез имейл Радев е можело да уведоми Макрон, че изважда България от Коалицията. Не е били необходимо да бие път до Париж и да се чувства неловко сред другите поканени след подобен некоректен ход.

    10:32 15.07.2026

  • 15 Унибит

    9 18 Отговор
    Комунистите като тази личност винаги са казали на черното бяло.45 години лъжеха българите че комунизма ще победи капитализма,убиваха , унищожаваха и грабиха българите и лъжеха, че запада загнивал и умирал, а видяхме резултата. В момента пак лъжат и унищожават държавата.

    10:33 15.07.2026

  • 16 Кой ти каза

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    Бе Мър льо.Украйна иска оръжие на Русия и трябват едногънковци като тебе за месните щурмове.Анадъмо Матросов

    10:33 15.07.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Комуниста Бойко можа ли да управлява 4 години, като бе за толкова ?
    ТОЯ, на общата, го чака същата съдба - ДО ЕСЕНТА.
    А ти, ако смяташ, че си "овчар" и пасеш стадо, погледни в огледалото и ще видиш една мети лява ОФСЪ

    10:34 15.07.2026

  • 18 Не знам дали има взрив от подкрепа,

    14 6 Отговор
    но определено има СРИВ на т.н. евроатлантически партии- ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС.

    Такова покриване чак не е за вярване!
    Боци, Шиши и Кокора буквално изчезнаха!
    От време на време Мирчо мрънка по медиите и толкова!

    Летящата Козила се приземи в някой обор!

    Сега гледам вадят Радан от нафталина , което си е гротеска отвсякъде!
    На всички е ясно, че дадоха властта на Радев по договорка, ама чак па толкова...?!

    10:34 15.07.2026

  • 19 Ай де бе

    14 6 Отговор
    Нали нато е отбранителен съюз!!!! Или май не е! Оня пън данов е завършил в СССР журналистика. Много добре помним кои чеда на Партията учеха там. България трябва да обяви пълен неутралитет за участие в чужди войни.

    10:34 15.07.2026

  • 20 Балик

    9 6 Отговор
    Кънчо и Райчев защищават голф игрищага си.

    10:35 15.07.2026

  • 21 кравария убер алез

    11 3 Отговор
    Швейцария е неутрална държава , да не би да са зле? Защо трябва вечно да сме в нечия сянка?

    10:37 15.07.2026

  • 22 Ъъъ

    13 3 Отговор
    "Тезата, че не трябва да помагаме на жертвата, за да спре войната, е несъстоятелна както от военна, така и от политическа гледна точка“, каза той."

    А защо след 5 години на "помощ" всякаква - и военна, и финансова, и разузнавателна, и каквато се сетите, не беше постигнат мир?

    1. Колко оръжие беше изпратено в Украйна през последните 5 госини?
    2. Колко пари бяха наляти в Украйна през последните 5 години?
    3. Колко украински живота бяха спасени с тази "помощ" през последните 5 години?

    Ако идеята е да умре и последния украинец, докато наркомана Зеленски и неговата клика крадат като за последно, целта ще бъде изпълнена....Много скоро! И дори абсурдната и нелепа пропаганда, че Украйна ще спечели нещо освен разпад, че и закриване на държавата, няма да помогне!

    Коментиран от #30

    10:37 15.07.2026

  • 23 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Всички вече знаят, че действителността е обратна на това, което споделяш.

    10:38 15.07.2026

  • 24 Обзалагам се с всеки

    4 5 Отговор
    в този форум, че Шарлатаните на Радев само ще плачат по медиите и нищо няма да предприемат.

    А платените кънчовци ще тълкуват това като " взрив на подкрепа за Радев ".

    Коментиран от #26

    10:40 15.07.2026

  • 25 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трай бре Мръшляк":

    Беги бе убитак.

    10:42 15.07.2026

  • 26 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Обзалагам се с всеки":

    И ти Го желаеш, нали.

    10:43 15.07.2026

  • 27 на червен кънчу

    1 1 Отговор
    аспухаму експлодирал

    10:44 15.07.2026

  • 28 Данов е войник

    4 0 Отговор
    Капитан. Работата му е войната. Не иска да е безработен. Затова подкрепя войната.
    Аз предпочитам той да е безработен, отколкото България да е в руини заради война.

    Коментиран от #36

    10:44 15.07.2026

  • 29 Стига бе,

    2 2 Отговор
    черевн Кънчо! Стига бе, подлого долна и мърсна на фатмака от село Славяново, дето само за два месеца и нещо сколаса да направи за посмешище, за смях и резил по света великата ни някога държава! Ти "взрив на подкрепа" ли наричаш блеенета на лудия Копейкин и неговата групичка от десетина кремълски лакеи и национални предатели, дето "ще ни вадят от ЕС"! Не, червен Кънчо, не червено и в червата нищожество! Българският народ е вбесен, възмутен и отвратен от последния слугинаж на Зеления чорап към кремълския му господар! И след като се изложи пред целия ЕС, имал наглостта и нахалството да си заенсе мазния сурят с грозната брадавица и дългия нос на официалната вечеря, дадена от Макрон! Да, ама пък на вечерята никой не го е погледнал, не го е поздравил, бягали са всички от нашия фатмак като от чумав и те, намерили се като в обрано лозе, наплюскали се набързо и се изнесли на пръсти като крадци!

    10:47 15.07.2026

  • 30 Не става въпрос за покрайна

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъ":

    Става въпрос, че юдео-сатанистите вече са изнервени, защото Радев не иска да праща български войници в покрайна, за да воюват за новия хазарски хаганат (небесен ерусалим), т.е. израел-2, но на европейска територия.

    Все пак, мисля, че чрез САЩ ще го принудят да прати български момчета в огъня на гражданската война, защото юдео-сатанистите командват американския президент, който докато пресушаваше блатото на дълбоката държава стана част от блатото на дълбоката държава.

    10:47 15.07.2026

  • 31 Малко сме в положението

    1 0 Отговор
    на България преди повече от 10- на години, когато Борисов владееше всички власти.

    Тогава всички социолози казваха , че и магаре да издигне, ще спечели президентските избори.
    И какво направи Баце? Издигна Цецка, изненадА всички и буквално направи Радев президент.
    Тогава започна възходът на Радев и за капак Боце го направи и премиер днес, а Йотова направи президент, така че чак я изненадА!

    Радко и Йотова дължат кариерата си на Баце. Те за това се разбират така добре, хахахах!

    Сега чак се питам на тия президентски избори, дали Радю нема да му върне жеста на Баце...?

    10:47 15.07.2026

  • 32 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Трай бре Мръшляк":

    А Краснов!?

    10:48 15.07.2026

  • 33 да фърчи

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":

    подподполковник без крила

    10:49 15.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":

    По-точно е генерал-майор от РЕЗЕРВА.

    10:51 15.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хаха

    1 0 Отговор
    Обаче един гагауз от Варна с котешки ник ич не съгласна😅

    10:52 15.07.2026

  • 38 нннн

    0 2 Отговор
    Който иска да помага - заплата, пенсия, къща, тъща да хариже на Зеленски и хунтата. Демократично аз не му преча. Нека и той демократично да не ми пречи да Не давам.
    Над 80% от българите не искат да сме ,,желаещи"

    10:53 15.07.2026

  • 39 Казуар

    2 1 Отговор
    Другарю Кънчо, видя ли карикатурата, Макрон посреща Радев и Иво Христов, а те му казват - ние сме за евраци.

    10:53 15.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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