Кънчо Стойчев: Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев

„Получи се взрив на подкрепа към позицията на премиера Радев. Най-сетне България се завръща към една нормалност“. Това заяви в ефира на Нова тв социологът Кънчо Стойчев по повод решението на премиера Румен Радев за "Коалиция на желаещите".
По думите му нормалността означава политиците да защитават интересите на собствената си държава, а не да се съобразяват единствено с външни очаквания. „Европейският съюз е съюз на суверенни нации. Не само че не е забранено, а се изисква всяка страна да отстоява собствените си интереси. Българският интерес в момента е такъв“, подчерта Стойчев.
Той защити тезата, че страната ни трябва да бъде сред държавите, които настояват за прекратяване на войната, а не за нейното продължаване. „За нас и руснаците, и украинците са близки народи. Там се разиграва огромна човешка трагедия. Нашата позиция трябва да бъде това да спре. Това е българският интерес“, каза социологът.
Според него Европа се намира в тежък период и рискува да се отклони от основните принципи, върху които е изградена. „Европа може да съществува само като проект за мир и като проект за растеж. В момента тя се превръща в проект за война, а растеж няма“, предупреди Стойчев.
На противоположна позиция застана военният публицист капитан I ранг Васил Данов, според когото отказът на България да участва в подобни формати е грешен сигнал към съюзниците. „Може би позорно е силна дума, но недостойно е точната дума“, заяви той.
Данов подчерта, че помощта за Украйна е въпрос на принципна подкрепа към нападната държава.„Тезата, че не трябва да помагаме на жертвата, за да спре войната, е несъстоятелна както от военна, така и от политическа гледна точка“, каза той.
Според него опитът за заемане на неутрална позиция в подобен конфликт неизбежно работи в полза на агресора. „Опитът за неутралитет по време на война е подкрепа за агресора“, категоричен беше военният експерт.
Данов обърна внимание и на практическите ползи от участие в европейските инициативи за отбрана. По думите му България има нужда от модернизация на системите си за противовъздушна отбрана и трябва да се включва активно в общите европейски проекти. „Нашият интерес е да останем със своите съюзници. Европа вече трябва да бъде способна сама да защитава сигурността си“, заяви той.
Организационният секретар на ВМРО Александър Сиди също защити позицията на премиера, като акцентира върху икономическите възможности на страната. „Националният интерес е да не даваме нещо, което нямаме“, посочи той.
Сиди отбеляза, че България остава най-бедната държава в Европейския съюз и трябва внимателно да преценява финансовите си ангажименти. „От къде да извадим пари, за да плащаме, при положение че сме най-бедната държава в Европейския съюз?“, попита той.
Според него Коалицията на желаещите е създадена извън традиционните формати на НАТО и затова България има право да прецени дали участието ѝ е оправдано. „Ние сме част от НАТО. Това е форматът, в който трябва да се вземат решенията за сигурността“, смята Сиди.
Той беше категоричен, че страната ни няма ресурс да предоставя допълнителна военна помощ.„Какво да даваме? Няма какво да даваме. Това е реалността“, заяви представителят на ВМРО.
Журналистът и бивш кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов постави под съмнение последователността на аргументите, с които беше обяснен отказът за участие в срещата.„Аз логика не виждам“, каза той.
Според него е трудно да се твърди, че България не желае да подкрепя Украйна чрез този формат, след като е член както на НАТО, така и на Европейския съюз, които последователно оказват помощ на Киев. „Как може да казваш, че няма да участваш в коалиция, която подкрепя Украйна, а в същото време да си част от НАТО и ЕС, които правят точно това?“, попита Стефанов.
Той обърна внимание и на реакциите в руските медии след решението на София. „Руските медии приветстваха това решение. Те го представят като доказателство, че България избира пътя, който Москва одобрява“, отбеляза журналистът.
Според него България рискува да се самоизолира от част от европейските партньори. „Украинските медии не говорят за предателство, но открито казват, че България продължава да се самоизолира по темата за Украйна“, посочи Стефанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #33, #35
10:24 15.07.2026
2 Киркегор
Коментиран от #34
10:24 15.07.2026
3 Така е
10:24 15.07.2026
4 Баш па взрив на подкрепа!
Това е смисълът на снкциите срещу агресора Путлер- да го заболи, с някакво неудоство и за европейские държави, налагащи санкциите.
Ако всяка европейска държава се води само от тесните си интереси, санкции просто няма да има.
Фатмака и кънчовците му повтарят кремълските опорки.
Коментиран от #9, #10
10:25 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БОЦ - ко
Един чорап - за камуфлаж - зелен,
А той - хем мръсен, хем червен.
До болка и във костите си комунист,
Нарцисист, Въжеиграч и Популист !!!
10:28 15.07.2026
7 ВМРО
И без това са на изчезване.
С подрепата си за Щирлиц съвсем ще изчезнат.
10:28 15.07.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #23
10:29 15.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Трай бре Мръшляк
До коментар #5 от "Овчар":Кой го е упълномощил да защитава Руски КГБ агенти ,като тъй нареченият патриарх
Коментиран от #25, #32
10:31 15.07.2026
13 По-точно
10:32 15.07.2026
14 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
Еманюел Макрон:
"В тази връзка бих искал да ви напомня, че поканихме всички страни-членки на Коалицията на желаещите на среща на върха в Париж на 13 юли, независимо дали са членове на Европейския съюз или не, и след това да участват в парада на 14 юли, редом с украинските военни."
По телефона или чрез имейл Радев е можело да уведоми Макрон, че изважда България от Коалицията. Не е били необходимо да бие път до Париж и да се чувства неловко сред другите поканени след подобен некоректен ход.
10:32 15.07.2026
15 Унибит
10:33 15.07.2026
16 Кой ти каза
До коментар #10 от "Софиянец":Бе Мър льо.Украйна иска оръжие на Русия и трябват едногънковци като тебе за месните щурмове.Анадъмо Матросов
10:33 15.07.2026
17 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Овчар":Комуниста Бойко можа ли да управлява 4 години, като бе за толкова ?
ТОЯ, на общата, го чака същата съдба - ДО ЕСЕНТА.
А ти, ако смяташ, че си "овчар" и пасеш стадо, погледни в огледалото и ще видиш една мети лява ОФСЪ
10:34 15.07.2026
18 Не знам дали има взрив от подкрепа,
Такова покриване чак не е за вярване!
Боци, Шиши и Кокора буквално изчезнаха!
От време на време Мирчо мрънка по медиите и толкова!
Летящата Козила се приземи в някой обор!
Сега гледам вадят Радан от нафталина , което си е гротеска отвсякъде!
На всички е ясно, че дадоха властта на Радев по договорка, ама чак па толкова...?!
10:34 15.07.2026
19 Ай де бе
10:34 15.07.2026
20 Балик
10:35 15.07.2026
21 кравария убер алез
10:37 15.07.2026
22 Ъъъ
А защо след 5 години на "помощ" всякаква - и военна, и финансова, и разузнавателна, и каквато се сетите, не беше постигнат мир?
1. Колко оръжие беше изпратено в Украйна през последните 5 госини?
2. Колко пари бяха наляти в Украйна през последните 5 години?
3. Колко украински живота бяха спасени с тази "помощ" през последните 5 години?
Ако идеята е да умре и последния украинец, докато наркомана Зеленски и неговата клика крадат като за последно, целта ще бъде изпълнена....Много скоро! И дори абсурдната и нелепа пропаганда, че Украйна ще спечели нещо освен разпад, че и закриване на държавата, няма да помогне!
Коментиран от #30
10:37 15.07.2026
23 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Всички вече знаят, че действителността е обратна на това, което споделяш.
10:38 15.07.2026
24 Обзалагам се с всеки
А платените кънчовци ще тълкуват това като " взрив на подкрепа за Радев ".
Коментиран от #26
10:40 15.07.2026
25 Абе
До коментар #12 от "Трай бре Мръшляк":Беги бе убитак.
10:42 15.07.2026
26 Абе
До коментар #24 от "Обзалагам се с всеки":И ти Го желаеш, нали.
10:43 15.07.2026
27 на червен кънчу
10:44 15.07.2026
28 Данов е войник
Аз предпочитам той да е безработен, отколкото България да е в руини заради война.
Коментиран от #36
10:44 15.07.2026
29 Стига бе,
10:47 15.07.2026
30 Не става въпрос за покрайна
До коментар #22 от "Ъъъ":Става въпрос, че юдео-сатанистите вече са изнервени, защото Радев не иска да праща български войници в покрайна, за да воюват за новия хазарски хаганат (небесен ерусалим), т.е. израел-2, но на европейска територия.
Все пак, мисля, че чрез САЩ ще го принудят да прати български момчета в огъня на гражданската война, защото юдео-сатанистите командват американския президент, който докато пресушаваше блатото на дълбоката държава стана част от блатото на дълбоката държава.
10:47 15.07.2026
31 Малко сме в положението
Тогава всички социолози казваха , че и магаре да издигне, ще спечели президентските избори.
И какво направи Баце? Издигна Цецка, изненадА всички и буквално направи Радев президент.
Тогава започна възходът на Радев и за капак Боце го направи и премиер днес, а Йотова направи президент, така че чак я изненадА!
Радко и Йотова дължат кариерата си на Баце. Те за това се разбират така добре, хахахах!
Сега чак се питам на тия президентски избори, дали Радю нема да му върне жеста на Баце...?
10:47 15.07.2026
32 Факт
До коментар #12 от "Трай бре Мръшляк":А Краснов!?
10:48 15.07.2026
33 да фърчи
До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":подподполковник без крила
10:49 15.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #1 от "Бай Ху (By Who)":По-точно е генерал-майор от РЕЗЕРВА.
10:51 15.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хаха
10:52 15.07.2026
38 нннн
Над 80% от българите не искат да сме ,,желаещи"
10:53 15.07.2026
39 Казуар
10:53 15.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.