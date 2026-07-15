Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско

Ремонтът на третокласния път Дерманци – Долни Дъбник продължава повече от година. Отсечката поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето, отнело живота на Сияна, съобщава бТВ.

На пътен възел Дерманци автомобилите трябва да слязат от магистрала „Хемус“ и да поемат по третокласното трасе към Плевен. Ремонтът на това трасе продължава повече от година.

Отсечката през село Дерманци е изцяло завършена. За новия асфалт обаче хората казват, че е хем благо, хем наказание.

„Асфалтът е добре, ама е много движението и тука сме много народ, и тия не знаят как карат, сестро. Тия карат ненормално“, казва Катя Кирилова.

Пътят е с дължина малко над 60 км и минава през две области – Ловеч и Плевен. След село Дерманци навсякъде е положен първият слой асфалт и затова трасето се предпочита като алтернатива на натоварения път Луковит – Плевен.

В момента се полага втори слой асфалт. Според водачите на моменти строителството замира, а според Пътната агенция крайният срок е идната година.

Подсилват се банкети и мантинели. Чистят се канавки.

„Знаци има на всеки един километър с ограничение 50. Отделно има знак „пътен работник“ с ограничение 40. Те карат със 140 – 150, опасно е много, летят, най-вече молдовци, украинци“, казва Георги Бунов, технически ръководител на обекта.

В момента се укрепва свлачище при село Садовец. Предстои ремонт на мостови съоръжения.

По план работата трябва да приключи през май догодина. Надеждите на хората в Дерманци са да бъде изведено движението от селото чрез изграждане на обход, но най-вече да се построи магистралата.

„Кога стане, мила, но докато стане, трябва много да внимаваме“, казва Катя Некова.

Стойността на ремонта е малко над 50 милиона евро и се извършва от две фирми.