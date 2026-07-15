Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско

Ремонтът на третокласния път Дерманци – Долни Дъбник продължава повече от година. Отсечката поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето, отнело живота на Сияна, съобщава бТВ.
На пътен възел Дерманци автомобилите трябва да слязат от магистрала „Хемус“ и да поемат по третокласното трасе към Плевен. Ремонтът на това трасе продължава повече от година.
Отсечката през село Дерманци е изцяло завършена. За новия асфалт обаче хората казват, че е хем благо, хем наказание.
„Асфалтът е добре, ама е много движението и тука сме много народ, и тия не знаят как карат, сестро. Тия карат ненормално“, казва Катя Кирилова.
Пътят е с дължина малко над 60 км и минава през две области – Ловеч и Плевен. След село Дерманци навсякъде е положен първият слой асфалт и затова трасето се предпочита като алтернатива на натоварения път Луковит – Плевен.
В момента се полага втори слой асфалт. Според водачите на моменти строителството замира, а според Пътната агенция крайният срок е идната година.
Подсилват се банкети и мантинели. Чистят се канавки.
„Знаци има на всеки един километър с ограничение 50. Отделно има знак „пътен работник“ с ограничение 40. Те карат със 140 – 150, опасно е много, летят, най-вече молдовци, украинци“, казва Георги Бунов, технически ръководител на обекта.
В момента се укрепва свлачище при село Садовец. Предстои ремонт на мостови съоръжения.
По план работата трябва да приключи през май догодина. Надеждите на хората в Дерманци са да бъде изведено движението от селото чрез изграждане на обход, но най-вече да се построи магистралата.
„Кога стане, мила, но докато стане, трябва много да внимаваме“, казва Катя Некова.
Стойността на ремонта е малко над 50 милиона евро и се извършва от две фирми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
14:51 15.07.2026
2 Ниско летящи
14:58 15.07.2026
3 в България
Коментиран от #8
15:06 15.07.2026
4 Лост
15:09 15.07.2026
5 ТИР
15:13 15.07.2026
6 Механик
Стояне! Георгиев! Къде си бе, човек? Стига спа! Я гледай тая копейка какво говори за родата ти! Как може да си позволява той такива работи, бе? Я го подкарай сега, че да му дойде акъла!
15:15 15.07.2026
7 Хахахаха
15:19 15.07.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "в България":Това не помага, законите не се спазват в България. Трябва да се направи легнал полицай, на всеки 200 метра, точно като засили до 50 и пак да спира и така всички пътища. Само тогава ще се ограничи скоростта. Няма други варианти.
Коментиран от #12
15:21 15.07.2026
9 Ужас без край
15:22 15.07.2026
10 азз
15:24 15.07.2026
11 Един там
15:25 15.07.2026
12 Моряка
До коментар #8 от "Хахахаха":За това си прав,но е частично.Трябва комплексни мерки.Пълна смяна на талоните за правоспособност и издаване на нови срещу действителен документ за образование.Жестоко наказание срещу служители,които издават талони с подкуп,вместо документ за образование,на служители в училищата,които ще издадат фалшиви документи.Отнемане за винаги талоните на каскадьорите.Пълен видио контрол на участъците за състезания и дрифтинг.И още и още подобни мерки.Всички сме виновни за опростачването на народа,защото си мълчахме.Сега тези простаци ни убиват.
15:32 15.07.2026
13 Въй
15:41 15.07.2026