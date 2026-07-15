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Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско

Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско

15 Юли, 2026 14:50 989 13

  • шофьори-
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  • дерманци-
  • ремонт-
  • път

Над година обновяват пътя

Шофьори летят със 140 км/ч в ремонтен участък в Плевенско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ремонтът на третокласния път Дерманци – Долни Дъбник продължава повече от година. Отсечката поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето, отнело живота на Сияна, съобщава бТВ.

На пътен възел Дерманци автомобилите трябва да слязат от магистрала „Хемус“ и да поемат по третокласното трасе към Плевен. Ремонтът на това трасе продължава повече от година.

Отсечката през село Дерманци е изцяло завършена. За новия асфалт обаче хората казват, че е хем благо, хем наказание.

„Асфалтът е добре, ама е много движението и тука сме много народ, и тия не знаят как карат, сестро. Тия карат ненормално“, казва Катя Кирилова.

Пътят е с дължина малко над 60 км и минава през две области – Ловеч и Плевен. След село Дерманци навсякъде е положен първият слой асфалт и затова трасето се предпочита като алтернатива на натоварения път Луковит – Плевен.

В момента се полага втори слой асфалт. Според водачите на моменти строителството замира, а според Пътната агенция крайният срок е идната година.

Подсилват се банкети и мантинели. Чистят се канавки.

„Знаци има на всеки един километър с ограничение 50. Отделно има знак „пътен работник“ с ограничение 40. Те карат със 140 – 150, опасно е много, летят, най-вече молдовци, украинци“, казва Георги Бунов, технически ръководител на обекта.

В момента се укрепва свлачище при село Садовец. Предстои ремонт на мостови съоръжения.

По план работата трябва да приключи през май догодина. Надеждите на хората в Дерманци са да бъде изведено движението от селото чрез изграждане на обход, но най-вече да се построи магистралата.

„Кога стане, мила, но докато стане, трябва много да внимаваме“, казва Катя Некова.

Стойността на ремонта е малко над 50 милиона евро и се извършва от две фирми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    5 9 Отговор
    Нашту Генерал лйобим и партия Боташ давът крила!

    14:51 15.07.2026

  • 2 Ниско летящи

    7 3 Отговор
    Ами карат, докато още не е станал на вълни и на дупки асфалта.

    14:58 15.07.2026

  • 3 в България

    6 2 Отговор
    трябва да се въведе ограничение на скоростта до 40 км в час навсякъде поради огромни умствени дефицити на местното население!

    Коментиран от #8

    15:06 15.07.2026

  • 4 Лост

    7 1 Отговор
    Бойко Тиквата наби тежкотоварния трафик през селата.

    15:09 15.07.2026

  • 5 ТИР

    8 1 Отговор
    Тези какво ремонтират ,,,поставят ограничителните табели и така цяла година ,,, Тоя Мирчев тротинеткаджята цял ден реве или да дава пари за оръжие или срещу камионите ,,,

    15:13 15.07.2026

  • 6 Механик

    7 2 Отговор
    "опасно е много, летят, най-вече молдовци, украинци“, казва Георги Бунов, технически ръководител на обекта."
    Стояне! Георгиев! Къде си бе, човек? Стига спа! Я гледай тая копейка какво говори за родата ти! Как може да си позволява той такива работи, бе? Я го подкарай сега, че да му дойде акъла!

    15:15 15.07.2026

  • 7 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Нищо, ще казваме че пътищата са лоши за жертвите, така поне не сме ние виновни.

    15:19 15.07.2026

  • 8 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "в България":

    Това не помага, законите не се спазват в България. Трябва да се направи легнал полицай, на всеки 200 метра, точно като засили до 50 и пак да спира и така всички пътища. Само тогава ще се ограничи скоростта. Няма други варианти.

    Коментиран от #12

    15:21 15.07.2026

  • 9 Ужас без край

    9 0 Отговор
    Е по пътищата на България , цигани неграмотни с купени книжки , отделно психично болни , некадърни шофьори да не говорим бол !!!

    15:22 15.07.2026

  • 10 азз

    5 0 Отговор
    румънците са най-големите джигити - карат на тумби по 15-20 коли,изпреварват заедно,не те пускат в колоната...защото знаят,че тук никой няма да им каже нищо,няма да ги глобят....пълни дебили...след тях са макетата....А към апитата - нали пътя по първоначални данни щеше да е ремонтиран за няколко месеца,без затваряне...А кво стана затвориха го за година и сега още две години ще правят ремонт на ремонта....

    15:24 15.07.2026

  • 11 Един там

    7 0 Отговор
    Това не са шофьори, ами клинични олигофрени…

    15:25 15.07.2026

  • 12 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    За това си прав,но е частично.Трябва комплексни мерки.Пълна смяна на талоните за правоспособност и издаване на нови срещу действителен документ за образование.Жестоко наказание срещу служители,които издават талони с подкуп,вместо документ за образование,на служители в училищата,които ще издадат фалшиви документи.Отнемане за винаги талоните на каскадьорите.Пълен видио контрол на участъците за състезания и дрифтинг.И още и още подобни мерки.Всички сме виновни за опростачването на народа,защото си мълчахме.Сега тези простаци ни убиват.

    15:32 15.07.2026

  • 13 Въй

    0 0 Отговор
    Долни връбник тръбник.

    15:41 15.07.2026

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