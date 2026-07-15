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Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

15 Юли, 2026 15:02, обновена 15 Юли, 2026 15:06 1 686 46

  • парламент-
  • бюджет-
  • бюджет 2026-
  • първо четене

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 г. като „смел, но не и безразсъден“

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. със 143 гласа „за“, 81 – „против“, и без въздържали се.

Проектобюджета подкрепиха от „Прогресивна България“ и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ – СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“, посочи БТА.

По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет „на наследството“ и с него показват истината.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 г. като „смел, но не и безразсъден“.

Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни.

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че предварително поетите ангажименти и авансово акумулираните приходи за тази година правят дефицита в размер на над 4 млрд. евро, което всъщност е 3,4% от тези 5,7%. И ако не е това тежко наследство, всъщност реалният дефицит би бил около 2,3%.

„Преди ние да заговорим открито за свръхдефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 г. насам са страдали от скрит дефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това. През 2025 г. се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години. Това е скрит дефицит и той намира ясно изражение в неплатените или отложени за фактуриране проекти на общини и министерства в размер 2,2 млрд. евро. Това е реалността”, коментира Гълъб Донев, цитиран от "Нова телевизия".

Финансовият министър заяви още, че решенията, основани на илюзии, създават кризи, докато решенията, основани на реалността, създават стабилност. По думите му в този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост. „Смелост да представим състоянието на публичните финанси такова, каквото е, без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари. Това е бюджет, който не се предава нито на страха, нито на изкушението да бъдат пренебрегвани или изопачавани реалностите. Реалностите са такива, каквито са. А са такива, защото такава политика е била провеждана досега. Това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена и не се бои да започне да ги променя“, посочи Донев.

Той подчерта, че това е смел, но не и безразсъден бюджет. „Ние няма да се поддаваме на лицемерните призиви за решителност не защото ни е страх, а защото няма да допуснем цената на безразсъдната политика да бъде платена от милионите български граждани. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс“, заяви финансовият министър и поясни: „5,7% не е дефицитът на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните години“.

Разглеждането на първо четене е ключово, тъй като след него - между първо и второ четене, могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Сред мерките за увеличаване на приходите е и повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също така 30-процентно увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.

    Коментиран от #7, #18, #44

    15:03 15.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    12 21 Отговор
    Откак седяха в скута на шиши леля асеня и жинирал танас са още по-ококорени

    15:05 15.07.2026

  • 3 ннннннннн

    18 2 Отговор
    Пак минимална работна заплата! Ние на работа като сме,не работим минимално! Махайте минималната заплата от България завинаги!!!

    15:14 15.07.2026

  • 4 Аз съм веган

    27 7 Отговор
    Фатмаци правят бюджет. Помооооощ.

    15:15 15.07.2026

  • 5 Инструкция до наш човек

    16 1 Отговор
    Нашите фирми да са спокойни. Пари има подписвайте анексите. Запишете цените максимално

    15:16 15.07.2026

  • 6 шири

    11 12 Отговор
    При бая Тоша минимална заплата нямаше. Парите от заплати ни стигаха за всичко.Цените бяха минимални.

    Коментиран от #13

    15:16 15.07.2026

  • 7 смях в залата

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев дойде да бори олигархията. Така че за Бойко и Шиши няма да има. Парите са за новата олигархия наречена прогресивна.

    15:16 15.07.2026

  • 8 Стабилна коалиция ПБ - ДПС

    5 2 Отговор
    Председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България точно е сметнал. С тази разлика че с бонусите за стаж длъжност и звания и допълнителни средства за извънреден труд и дрехи заплатата на полицай е над 5000 евро ( 10000 лв.). А в частния произодителен сектор 5 пъти по ниски възнаграждения. Прогресивно е

    15:17 15.07.2026

  • 9 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    15 2 Отговор
    Напрет към пубеда! С партия Боташ и нашту Генерал саму пубеда!

    Коментиран от #23

    15:18 15.07.2026

  • 10 Мунчо

    21 3 Отговор
    Тоя вместо да бори олигарсите ,се бори с майките, младите лекари и прочее.

    15:18 15.07.2026

  • 11 Асен Василев председател ПГ на ПП

    14 2 Отговор
    Пълен провал“: Бюджетът отива при обръчите от фирми

    Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.

    Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:

    „Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората. 
    Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“

    От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.

    Коментиран от #17

    15:19 15.07.2026

  • 12 Нехис

    14 2 Отговор
    Чета коментарите и не мога да се нарадвам на народната любов към тебе, мунчо каун крадец такъв един голям. Само малка част от твоите фенове тук, ако та фанат така ща налюбят, че близнета мнимум ше са! Това аз разбирам от написаното по горе, с любов към теб. Ти си истински вожд и хората те обичат...нема да могат да ти устоят.

    15:20 15.07.2026

  • 13 смях в залата

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "шири":

    Имаше. Има и статистика. Има трудови книжки на работили до 1990г. Има уреди като бойлери печки, телевизори,перални перла които имат етикети с цени. Търси чети и сравнявай

    15:20 15.07.2026

  • 14 завод

    14 0 Отговор
    На първо четене депутатите се учат да четат.

    15:20 15.07.2026

  • 15 Боко

    13 0 Отговор
    БОКЛУЦИ🤮💩🤬
    На “пазителите” пенсия, заплата, телк, помощи,премии,за храна, за облекло…, а на тези които са ги изработили тези пари : намаляване на пенсията и мижавите помощи🤮🤬

    15:23 15.07.2026

  • 16 ПО- големи

    14 2 Отговор
    тъпанари не сме имали. На есен трябва да ги изметем всички прогресисти, събрани от кол и въже! Боклуци. И то червени путински!!!

    15:24 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ХаХаХа

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти пак сънуваш!

    Къде видя Бойко в тази картинка? Проспал си последните 5-6 години, на огробни далавери и кражби, от бившите служебни правителства, а сего редовно правителство!

    Нали тия щяха да оправят държавата, защо харчат като за световно? Оправданията им нямат край, а разходите - повече от оправданията!

    15:28 15.07.2026

  • 19 Опа на

    17 2 Отговор
    Бюджетът на олигарсите е приет. Сега на изборите на президента клиентът на ПБ ще го отнесе и ще бъде много показателно. Рейтингът на Радев е свален, есента ще има протести, а засега почивайте спокойно депутати, няма да е задълго.

    15:28 15.07.2026

  • 20 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    10 2 Отговор
    Машала шокарчета! С нашто Генерал лйобим сичкуту улигарси ша ги разурим!

    15:33 15.07.2026

  • 21 Павел Пенев

    7 12 Отговор
    Крадливите идиоти от ГЕРБ, ППДБ и ДПС сега плачат за майките с деца, за здравеопазването, за образованието и за пенсионерите защото нямало пари в бюджета. Ами кажете къде да парите,защо хазната е празна плевня? Защото сами си определяхте високи заплати в хиляди, пътувахте на екзотични острови, купувайте апартаменти по 4000 евро на квадрат, поехте вина по 500 евро за бутилка на вечер,плащахте на скъпи проститутки,купувайте си последни модели джипове,правехте си хотели "Хаяши"като Росен Желязков, давахте милиони на Украйна като Гюров и сега нямало пари. Ами как да има. Гласувайте бюджета веднага изроди гадни без никакво обсъждане.

    Коментиран от #26

    15:34 15.07.2026

  • 22 Никой

    8 1 Отговор
    Защо бе Деляне ? Нали рипа срещу мистър КЕШ и пътя на Копринката? У-у-у -и. Митинги прави ! Или руснаците ще те пляскат пак , като у Дубай .

    15:34 15.07.2026

  • 23 Асан

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    Асан от Максуда - всички сме с бащицата радеф. Той е наша човек, ша на опраи. Ша гепи от работещите будали, за да даде на нас, неговия ректорат. И с машината дори, пак за генераля летец ша гласуам.

    Коментиран от #28

    15:34 15.07.2026

  • 24 Свине

    13 0 Отговор
    в човешки дрехи

    15:35 15.07.2026

  • 25 Павел Пенев

    4 12 Отговор
    Крадливите идиоти от ГЕРБ, ППДБ и ДПС сега плачат за майките с деца, за здравеопазването, за образованието и за пенсионерите защото нямало пари в бюджета. Ами кажете къде са парите,защо хазната е празна плевня? Защото сами си определяхте високи заплати в хиляди, пътувахте на екзотични острови, купувахте апартаменти по 4000 евро на квадрат, пиехте вина по 500 евро за бутилка на вечер,плащахте на скъпи проститутки,купувахте си последни модели джипове,правехте си хотели "Хаяши"като Росен Желязков за 40 милиона, давахте милиони на Украйна като Гюров и сега нямало пари. Ами как да има. Гласувайте бюджета веднага изроди гадни без никакво обсъждане !

    Коментиран от #29

    15:39 15.07.2026

  • 26 Е.......

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Павел Пенев":

    Шо си тъй нервозен бе брадчед? Нали завладяхте власта, ама с наш помош? И ся за мен и Айшето ша давате обещаното, шот сме гласували за вас, шот сме вашто ректорат.

    15:41 15.07.2026

  • 27 Разпищяха се .....

    2 11 Отговор
    ....сините гниди....От 37 години не сме имали нормален човек да управлява България, така че оставете Румен Радев да си върши работата, стига сте ревали долни изплякани демократчета и урсули....Браво на Радев, добре ги подкара нещата.

    Коментиран от #30, #34, #35

    15:43 15.07.2026

  • 28 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Асан":

    Асане май лошо иди с тес машини на Мъдурудуруту! Няма дават май вечи пу 50 евру да фъргами на нашту Генерал лйобим машинти щели сами да гу сбирът вечи Генерала тъй казал и оня трилюнра Илон Мъска.

    Коментиран от #38

    15:44 15.07.2026

  • 29 ХаХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Павел Пенев":

    А бе ти да не си и ди отин, бе? Забрави ли, че преди 5 минути публикова тая прос то тия!? Ама вие радевците съвсем сте и3кекали вече, спомени за последните 5 минути дори нямате!

    15:46 15.07.2026

  • 30 Тиква

    9 0 Отговор

    До коментар #27 от "Разпищяха се .....":

    Чакай Виденова зима.

    15:46 15.07.2026

  • 31 Цървул

    6 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    15:47 15.07.2026

  • 32 Тодар Живков

    10 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    15:49 15.07.2026

  • 33 Преди години баб Ванга предрече:

    12 0 Отговор
    "гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    15:50 15.07.2026

  • 34 Да.........

    12 0 Отговор

    До коментар #27 от "Разпищяха се .....":

    За 2 месеца тоя такава "работа" свърши, че за следващите месеци ще е по-добре за България и българите, тоя фатмак да не върши повече нищо! Пази боже когато военните завземат власта!

    15:50 15.07.2026

  • 35 Пепи Волгата

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Разпищяха се .....":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    15:50 15.07.2026

  • 36 За 3 месеца мунча крадлив

    9 0 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    15:53 15.07.2026

  • 37 Един Варов Разтвор !

    4 0 Отговор
    За Мазилка !

    Не Може да Разбърка !

    Този Фатмак !

    И Той Ще ми Говори !

    За Инфраструктура !

    И За Инвестиции !

    С Коя Псувня !

    Да Започна ?

    Не Знам !

    15:57 15.07.2026

  • 38 Не съ бой!

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    И с машината и без нея, бес нас генералъ летец не мой! Ния сме му ректорат - айшето и братчедите ша му донесем още малки ректоратчета, ако радеф дава парата. Аз имам 10 малки ромчета, а среднош направих дванайстото и тринайстото - помагам на комшийката и комшията.

    Ша сме на златните павета, веднага шом вожда каже. ний с генерала сме дружки навеки и заедно с него ша опраим бъгарите.

    15:58 15.07.2026

  • 39 Анонимен

    5 0 Отговор
    Модел Пеевски Регресия е тук инфлация грабежи грабежи грабежи

    Коментиран от #42, #45, #46

    15:58 15.07.2026

  • 40 Цвете

    4 0 Отговор
    ДПС ГЛАСУВАЛИ " ЗА " ,ТОЗИ КОГОТО НАРИЧАШЕ " ЧИЧО РУМЕН " ЛИ? ДЪНОТО УДАРИ, ЗАЩОТО Е СТРАХЛИВЕЦ.ЯВНО ,ИСКА ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА СИ ПЛТИ ЗА ГРЕХОВЕТЕ ЛИ? СБЪРКАЛ Е. ВСЪЩНОСТ, ТОЙ БЕШЕ ЛИ В ПАРЛАМЕНТА ДНЕС ( МАГНИТСКИ)? БОРИСОВ СЪЩО ЛИПСВАШЕ?! А ,ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ СИ РЕДОВНО. АЙЛЯШКА ПРОФЕСИЯ Е ДА СИ НЯКАКЪВ ТАМ ФИГУРАНТ И ДА ПОЛУЧАВАШ МАНГИЗИТЕ СИ ЕЖЕМЕСЕЧНО. 🐷🤔🎃🤦‍♂️🥸

    15:59 15.07.2026

  • 41 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Нали в предизборните си обещания мунчовци декларираха конфискация на активите на олигархията? Вместо това за отвличане на вниманието се занимават с частни полети на някого си! Малко спомени...миналата година месец октомври пред няколко хиляди роми докарани с автобуси в София Пеевски срещу президентството крещи - " Тази сграда е превърната в сейф с пачки кеш...Ууууууу мистър Кеееешшш...Нали си запознат че аз зная за торбите всяка седмица с кеееш...Не можеш да мръднеш мистър кеееш... Уууу крадец"....На другия ден пред журналисти в парламента по една снимка на Копринков в едната ръка а в другата куриера на Радев и Пеевски - "Не можеш да мърдаш мистър КЕШ, закован си"

    15:59 15.07.2026

  • 42 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Пеевски заедно с генерал Борисов милеят за България! За разлика от крадливата тиква Борисов и полезните жълтопаветни идиоти както ги нарича пиара на генерал Борисов - Николай Бареков. Затова и ДПС на Пеевски подкрепи Радев за бюджета. А нашия пиар на ПБ ( Прогресивна България) Николай Бареков в сайта си Би Нюз който вече е наш официално от седмица атакува най много ПП на Асен Василев и Борисов. За Пеевски престана защото е на наша страна. Според Афера на Томова Бареков е получил нареждане повече да не атакува Пеевски. От 3 дни заедно с двама депутати от ПБ атакуват Асен Василев че в щатите си поръчвал шампанско за 300 долара и други поръчки за стотици долари. Пеевски е вече с нас ,разбра ли Анонимен ( Промяна)

    16:05 15.07.2026

  • 43 Мила

    1 0 Отговор
    Няма отлепяне от дъното,кой как може краде,язък за България,нищо съществено не се предприема за нея,явно народа ще мизерства още дълги години,нищо не е както трябва тук.

    16:08 15.07.2026

  • 44 кокорчу

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с вас сме господин президент, и сега не викам кой разпореди това безобразие

    16:10 15.07.2026

  • 45 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Ето това публикуваха нашия пиар Бареков и ПГ на ПБ -

    Асен Василев обича да си хапва и пийва за и това е видимо с просто око. Лошото е, че го прави за наша сметка и ние плащаме масрафа за това безобразие и разхищение на бюджет и средства, разпоредено от него, докато е бил финансов министър и “пазител на хазната на държавата”. С шампанско, скъпо френско вино и говежди стекове Асен Василев продължава промяната на своята талия, а народът му плаща. Животът на Асеня е като в песен на Ивана – шампанско и сълзи. Шампанското за него, сълзите за данъкоплатците, които плащат сметката. Разказва депутатът от ПБ Стефан Белчев, който се е натъкнал на сметката:
    Ето какво е консумирано за броени часове в една-единствена вечер:
    🍷 1 бутилка вино (BV George D Latour) – 300 долара
    🥩 5 порции стек Филе Миньон – 270 долара
    💰 Автоматичен бакшиш от 20% – 147 долара
    Нека превърнем този лукс в реални български пари към февруари 2024 г.:
    📉 Една-единствена вечеря във Вашингтон се равнява на точно 3.3 МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ в България (тогава минималната пенсия е 523.04 лв.).
    📉 Само бакшишът за сервитьора ($147 / 265 лв.) е ПОЛОВИНАТА от минималната месечна пенсия на един български пенсионер.
    📉 Бутилката вино от 300 долара (550 лв.) надхвърля месечната издръжка на един възрастен човек за храна и лекарства.
    Човекът безспорно има вкус. Изтънчен вкус. Много хора в България, включително и аз самият, едва ли някога ще опитаме тези вкусотии или ще пием вино за 550 лева бутилката. И в

    16:12 15.07.2026

  • 46 Дориа

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    До коментар #39 от "Анонимен":

    И също нашия пиар Бареков разкрива и тиквун Борисов за стотици милиони грабеж за 1 година.

    16:13 15.07.2026

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