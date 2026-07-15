Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. със 143 гласа „за“, 81 – „против“, и без въздържали се.
Проектобюджета подкрепиха от „Прогресивна България“ и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ – СДС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“, посочи БТА.
По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет „на наследството“ и с него показват истината.
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за 2026 г. като „смел, но не и безразсъден“.
Депутатите намалиха срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта на пет дни.
Министърът на финансите Гълъб Донев обясни, че предварително поетите ангажименти и авансово акумулираните приходи за тази година правят дефицита в размер на над 4 млрд. евро, което всъщност е 3,4% от тези 5,7%. И ако не е това тежко наследство, всъщност реалният дефицит би бил около 2,3%.
„Преди ние да заговорим открито за свръхдефицита в бюджета, една част от вас удобно мълчеше за скрития дефицит. Бюджетите от 2024 г. насам са страдали от скрит дефицит и вие, които ни критикувате днес, сте наясно с това. През 2025 г. се наблюдава задълбочаване на дисбаланса и пренасяне на финансовата тежест към следващите бюджетни години. Това е скрит дефицит и той намира ясно изражение в неплатените или отложени за фактуриране проекти на общини и министерства в размер 2,2 млрд. евро. Това е реалността”, коментира Гълъб Донев, цитиран от "Нова телевизия".
Финансовият министър заяви още, че решенията, основани на илюзии, създават кризи, докато решенията, основани на реалността, създават стабилност. По думите му в този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост. „Смелост да представим състоянието на публичните финанси такова, каквото е, без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари. Това е бюджет, който не се предава нито на страха, нито на изкушението да бъдат пренебрегвани или изопачавани реалностите. Реалностите са такива, каквито са. А са такива, защото такава политика е била провеждана досега. Това е смел бюджет, който назовава нещата с истинските им имена и не се бои да започне да ги променя“, посочи Донев.
Той подчерта, че това е смел, но не и безразсъден бюджет. „Ние няма да се поддаваме на лицемерните призиви за решителност не защото ни е страх, а защото няма да допуснем цената на безразсъдната политика да бъде платена от милионите български граждани. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс“, заяви финансовият министър и поясни: „5,7% не е дефицитът на нашето правителство. Това е бюджетният дефицит, който е израз на натрупаните дефицити в управлението на публичните финанси през последните години“.
Разглеждането на първо четене е ключово, тъй като след него - между първо и второ четене, могат да бъдат давани предложения за поправки на законопроектите. Сред мерките за увеличаване на приходите е и повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също така 30-процентно увеличение на винетките, увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #18, #44
15:03 15.07.2026
2 Вашето мнение
15:05 15.07.2026
3 ннннннннн
15:14 15.07.2026
4 Аз съм веган
15:15 15.07.2026
5 Инструкция до наш човек
15:16 15.07.2026
6 шири
Коментиран от #13
15:16 15.07.2026
7 смях в залата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Радев дойде да бори олигархията. Така че за Бойко и Шиши няма да има. Парите са за новата олигархия наречена прогресивна.
15:16 15.07.2026
8 Стабилна коалиция ПБ - ДПС
15:17 15.07.2026
9 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
Коментиран от #23
15:18 15.07.2026
10 Мунчо
15:18 15.07.2026
11 Асен Василев председател ПГ на ПП
Председателят на ПП Асен Василев определи първите месеци от управлението на кабинета като „пълен провал“. По думите му основното нещо, което служебното правителство е произвело, е един изключително лош проектобюджет за 2026 година.
Василев разкритикува остро финансовата рамка с аргумента, че тя ощетява българските граждани за сметка на частни интереси:
„Виждаме бюджет, который е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка. Това са пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към хората.
Всичко друго е замразено — майчинството, социалните плащания. Има и сериозен удар по малкия бизнес. Изобщо удрят обикновения гражданин толкова тежко и жестоко ,за сметка на мастити олигархични кръгове“
От ПП се заканиха, че ще внесат мащабни корекции и предложения по проектобюджета в Народното събрание. Василев предупреди, че ако управляващите не се вслушат в исканията им, формацията е готова да организира масови протести.
Коментиран от #17
15:19 15.07.2026
12 Нехис
15:20 15.07.2026
13 смях в залата
До коментар #6 от "шири":Имаше. Има и статистика. Има трудови книжки на работили до 1990г. Има уреди като бойлери печки, телевизори,перални перла които имат етикети с цени. Търси чети и сравнявай
15:20 15.07.2026
14 завод
15:20 15.07.2026
15 Боко
На “пазителите” пенсия, заплата, телк, помощи,премии,за храна, за облекло…, а на тези които са ги изработили тези пари : намаляване на пенсията и мижавите помощи🤮🤬
15:23 15.07.2026
16 ПО- големи
15:24 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ХаХаХа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти пак сънуваш!
Къде видя Бойко в тази картинка? Проспал си последните 5-6 години, на огробни далавери и кражби, от бившите служебни правителства, а сего редовно правителство!
Нали тия щяха да оправят държавата, защо харчат като за световно? Оправданията им нямат край, а разходите - повече от оправданията!
15:28 15.07.2026
19 Опа на
15:28 15.07.2026
20 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
15:33 15.07.2026
21 Павел Пенев
Коментиран от #26
15:34 15.07.2026
22 Никой
15:34 15.07.2026
23 Асан
До коментар #9 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":Асан от Максуда - всички сме с бащицата радеф. Той е наша човек, ша на опраи. Ша гепи от работещите будали, за да даде на нас, неговия ректорат. И с машината дори, пак за генераля летец ша гласуам.
Коментиран от #28
15:34 15.07.2026
24 Свине
15:35 15.07.2026
25 Павел Пенев
Коментиран от #29
15:39 15.07.2026
26 Е.......
До коментар #21 от "Павел Пенев":Шо си тъй нервозен бе брадчед? Нали завладяхте власта, ама с наш помош? И ся за мен и Айшето ша давате обещаното, шот сме гласували за вас, шот сме вашто ректорат.
15:41 15.07.2026
27 Разпищяха се .....
Коментиран от #30, #34, #35
15:43 15.07.2026
28 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
До коментар #23 от "Асан":Асане май лошо иди с тес машини на Мъдурудуруту! Няма дават май вечи пу 50 евру да фъргами на нашту Генерал лйобим машинти щели сами да гу сбирът вечи Генерала тъй казал и оня трилюнра Илон Мъска.
Коментиран от #38
15:44 15.07.2026
29 ХаХаХа
До коментар #25 от "Павел Пенев":А бе ти да не си и ди отин, бе? Забрави ли, че преди 5 минути публикова тая прос то тия!? Ама вие радевците съвсем сте и3кекали вече, спомени за последните 5 минути дори нямате!
15:46 15.07.2026
30 Тиква
До коментар #27 от "Разпищяха се .....":Чакай Виденова зима.
15:46 15.07.2026
31 Цървул
15:47 15.07.2026
32 Тодар Живков
15:49 15.07.2026
33 Преди години баб Ванга предрече:
15:50 15.07.2026
34 Да.........
До коментар #27 от "Разпищяха се .....":За 2 месеца тоя такава "работа" свърши, че за следващите месеци ще е по-добре за България и българите, тоя фатмак да не върши повече нищо! Пази боже когато военните завземат власта!
15:50 15.07.2026
35 Пепи Волгата
До коментар #27 от "Разпищяха се .....":Аз избрах ЕВРОТО!
15:50 15.07.2026
36 За 3 месеца мунча крадлив
15:53 15.07.2026
37 Един Варов Разтвор !
Не Може да Разбърка !
Този Фатмак !
И Той Ще ми Говори !
За Инфраструктура !
И За Инвестиции !
С Коя Псувня !
Да Започна ?
Не Знам !
15:57 15.07.2026
38 Не съ бой!
До коментар #28 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":И с машината и без нея, бес нас генералъ летец не мой! Ния сме му ректорат - айшето и братчедите ша му донесем още малки ректоратчета, ако радеф дава парата. Аз имам 10 малки ромчета, а среднош направих дванайстото и тринайстото - помагам на комшийката и комшията.
Ша сме на златните павета, веднага шом вожда каже. ний с генерала сме дружки навеки и заедно с него ша опраим бъгарите.
15:58 15.07.2026
39 Анонимен
Коментиран от #42, #45, #46
15:58 15.07.2026
40 Цвете
15:59 15.07.2026
41 Павел Пенев
15:59 15.07.2026
42 Дориана
До коментар #39 от "Анонимен":Пеевски заедно с генерал Борисов милеят за България! За разлика от крадливата тиква Борисов и полезните жълтопаветни идиоти както ги нарича пиара на генерал Борисов - Николай Бареков. Затова и ДПС на Пеевски подкрепи Радев за бюджета. А нашия пиар на ПБ ( Прогресивна България) Николай Бареков в сайта си Би Нюз който вече е наш официално от седмица атакува най много ПП на Асен Василев и Борисов. За Пеевски престана защото е на наша страна. Според Афера на Томова Бареков е получил нареждане повече да не атакува Пеевски. От 3 дни заедно с двама депутати от ПБ атакуват Асен Василев че в щатите си поръчвал шампанско за 300 долара и други поръчки за стотици долари. Пеевски е вече с нас ,разбра ли Анонимен ( Промяна)
16:05 15.07.2026
43 Мила
16:08 15.07.2026
44 кокорчу
До коментар #1 от "Последния Софиянец":с вас сме господин президент, и сега не викам кой разпореди това безобразие
16:10 15.07.2026
45 Дориана
До коментар #39 от "Анонимен":Ето това публикуваха нашия пиар Бареков и ПГ на ПБ -
Асен Василев обича да си хапва и пийва за и това е видимо с просто око. Лошото е, че го прави за наша сметка и ние плащаме масрафа за това безобразие и разхищение на бюджет и средства, разпоредено от него, докато е бил финансов министър и “пазител на хазната на държавата”. С шампанско, скъпо френско вино и говежди стекове Асен Василев продължава промяната на своята талия, а народът му плаща. Животът на Асеня е като в песен на Ивана – шампанско и сълзи. Шампанското за него, сълзите за данъкоплатците, които плащат сметката. Разказва депутатът от ПБ Стефан Белчев, който се е натъкнал на сметката:
Ето какво е консумирано за броени часове в една-единствена вечер:
🍷 1 бутилка вино (BV George D Latour) – 300 долара
🥩 5 порции стек Филе Миньон – 270 долара
💰 Автоматичен бакшиш от 20% – 147 долара
Нека превърнем този лукс в реални български пари към февруари 2024 г.:
📉 Една-единствена вечеря във Вашингтон се равнява на точно 3.3 МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ в България (тогава минималната пенсия е 523.04 лв.).
📉 Само бакшишът за сервитьора ($147 / 265 лв.) е ПОЛОВИНАТА от минималната месечна пенсия на един български пенсионер.
📉 Бутилката вино от 300 долара (550 лв.) надхвърля месечната издръжка на един възрастен човек за храна и лекарства.
Човекът безспорно има вкус. Изтънчен вкус. Много хора в България, включително и аз самият, едва ли някога ще опитаме тези вкусотии или ще пием вино за 550 лева бутилката. И в
16:12 15.07.2026
46 Дориа
До коментар #39 от "Анонимен":И също нашия пиар Бареков разкрива и тиквун Борисов за стотици милиони грабеж за 1 година.
16:13 15.07.2026