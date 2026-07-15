Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ също

Бюджетът е главният закон и е съвсем нормално опозицията да е против. Бюджетът е констатация, той фиксира реалности към предишен момент. Това е бюджет, който ще работи не повече от 5 месеца и бюджет, който едва ли може да се ангажира с политика, линия. В този ред на мисли логични са изказванията и на управляващите, и опозицията. Това заяви политологът Първан Симеонов в предаването "Денят на живо" по Нова нюз, цитиран от novini.bg.
"Прогресивна България" с този бюджет ни казаха "дайте ни още половин година, за да попресмятаме и ще видите догодина реалния бюджет", каза още той.
По думите му, дали ще има протести зависи от опозицията. "Би било заблуда да казваме, че протестите през ноември и декември са били свързани с бюджета. Те бяха по повод бюджета, но бяха срещу Борисов и Пеевски. Бюджетът беше само искра", допълни политологът.
На въпрос защо ДПС подкрепя предложенията на мнозинството в парламента, той отговори: "ДПС търси себе си, ГЕРБ също".
"Има една малка опозиция - "Възраждане", която ще напомня на Радев, че не е достатъчно радикален. Има една сериозна опозиция, която живее и диша по-спокойно, защото се разделиха, те ще критикуват властта, че не е достатъчно западна и демократична. Въпросът е ДПС и ГЕРБ ще намерят ли своето място. "Прогресивна България" влезе в тяхната нисша. Те са партии, ориентирани към властта, към общинското управление. Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. На "Възраждане" ще им е трудно да намерят място, но ще намерят, защото са шумни и радикални. Но не е ясно как ДПС и ГЕРБ ще намерят място", коментира още Първан Симеонов.
Според него кадри на ГЕРБ и ДПС на местно ниво ще се ориентират към ПБ. И добави, че в ДПС тече разпад. "На практика почти няма ДПС", каза той.
Политологът посочи още, че ако ПП-ДБ имат общ кандидат за президент и излязат на балотаж - новата политическа картина ще бъде ясно очертана. От едната страна кандидатът на Радев, от друга - на демократичната общност.
Машините досега дадоха най-честните резултати, категоричен бе Първан Симеонов. "На хартия така гласуваме, че после сами не си вярваме на резултатите", добави той.
Относно предложението да няма няма екзитпол в деня на вота не само в медиите, но и в социалните мрежи, Симеонов коментира: "Темата е много интересна. Като експерт аз съм "за" тази забрана. Може би наистина е добра идея тази забрана да остане и дори да стане по-стриктна".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ти
Коментиран от #21, #23
19:27 15.07.2026
2 Ахааа
19:30 15.07.2026
3 Робот
Коментиран от #7, #8
19:33 15.07.2026
4 Гласоподавател
Коментиран от #9, #15
19:34 15.07.2026
5 Аз Си Мисля !
Малоумие От Това !
Да пишеш Бюджет !
За Нещо Незнайно !
Няма !
19:37 15.07.2026
6 Кирил
19:40 15.07.2026
7 Евроатлантик
До коментар #3 от "Робот":Трай бабо за хубост! Тепърва започна съдебната реформа, има вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( краен срок до 15 октомври), следва нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще има справедливост и възмездие! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов..... Не става за един ден съдебната реформа, има си ред, процедури и законови срокове! Но все пак се усеща как се затяга примката около Шиши и Боко!
19:46 15.07.2026
8 Овчар
До коментар #3 от "Робот":Има един двуличник дето тъче на два стана и се прави на приятел на руснаците а те въобще не искат да го чуват...! Мисля че ще е един от първите който ще настъпи мотиката...
19:48 15.07.2026
9 Окооо
До коментар #4 от "Гласоподавател":Напротив, народа намери точният водач! И разбери един път завинаги, че ще управлява много мандати, защото глас народен, глас Божи ! Сега на есен на президентските избори ще видите резултати, още по- категорично от скорошното- 43:13:12:7
Коментиран от #12, #18
19:48 15.07.2026
10 Исторически факти
19:51 15.07.2026
11 Жалки ПП-ДБ
Много плямпат, а на изборите народът не ги разпознава.
19:51 15.07.2026
12 Ахааа
До коментар #9 от "Окооо":Наистина се очертава разгромна победа за ПБ над сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ..... Рейтинга на Радев е рекорден, за пръв път имаме правителство с толкова високо одобрение! А тука, троловете на сглобката, нека си лаят и плюят!
19:51 15.07.2026
13 Оня под Коня
Коментиран от #26
19:52 15.07.2026
14 Голям зор от всички
Опозиция на кого бе?
На тоя, когото докараха на власт! Мухахаха!😀
19:54 15.07.2026
15 Така е
До коментар #4 от "Гласоподавател":Кой те е карал да гласуваш за САЩ, Израел, ЕС и Турция?
Това е Радев - ортак с всички тях.
19:54 15.07.2026
16 Радка на Костов
19:55 15.07.2026
17 Така значи - Радко
Първанката изби рибата.
19:56 15.07.2026
18 Гласоподавател
До коментар #9 от "Окооо":Радев е портрет рисуван с водни боички който портрет ще бъде измит със сълзите на нароДА.
19:57 15.07.2026
19 Злобно
20:02 15.07.2026
20 Въпросът е друг
Коментиран от #28
20:03 15.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ха, ха, ха...
А си прегряха и чак подпалиха апаратурата да ни убеждават, че ще бъде обратното. ПБ тряваше да е разрушител на статуквото чрез спешно осъществяване на реформите, както и срещу ДПС и ГЕРБ, а ПП-ДБ да търси себе си.
20:06 15.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пепе дебее растите
Явно някое нпо много добре му плаща след като не го е срам да излезе отново в публичното пространство
20:14 15.07.2026
25 не познава
20:16 15.07.2026
26 То се вижда всеки ден
До коментар #13 от "Оня под Коня":Черен и верен на ив.к. който ограби народа, ликвидира държавната промишленост и направи единствена от света здравна система на търговски закон.заедно със ф.дим малоумно ликвидира и селското стопанство
Престъпни дейности
Има видов ден
20:19 15.07.2026
27 Мислещ
20:19 15.07.2026
28 АманДа
До коментар #20 от "Въпросът е друг":Ама пък врякат като ято свраки на мегафон...
20:25 15.07.2026
29 БУКВАТА "Ч"
(днешна моторна изборна песен)
Ний бивши ПАРТИЗАНИ,
превърнали се в кoлхозни КAЛПАЗАНИ
не забравили за наша СЛАВА.
Покорявайки един народ.
потушихме в него неговата СЛАВА.
Носим ний сeмето на радостта,
който не ни вярва, че революция е тя.
Революция в сърцето,
само като смигнеме на Айшeто.
Че тя носи потенциала на РАЗПЛOДА.
Айшeто наше е в основата на НАРОДА.
Деца ний правиме на поразия.
В това е нашта СИЛА и СТИХИЯ.
С Конна Армия ний дойдохме
Кришна наший Бог ни РЕЧЕ.
Де Видиш ЦИВИЛИЗОВАНО ЧОВЕЧЕ
Сеppи му в УСТАТА БЕ ЧОВЕЧЕ
Сеppи напред, Сеppи назад.
Сеprи Налево и на Десно,
Навсякъде да има СМРAД.
Светът да ПOДИВЕЕ, че сме малко БРАТ
Дивата природа е в кръвта ни.
на кучето хранопровода е ЗОВА НИ.
Всички камъни и песъчинки
са наши цигaнски картинки.
Ний крилати сме в душата
светът ни пее в мъpдoлята.
Защо светът не иска да ни слуша?
Може би ни имат всите рoби до ГУШA?
Ний сме рицарите на Катyна
покорители на ЕвроРOМА.
Рим е наш престолен град.
Париж е в наш....превзет.
За Средец да не говорим
Името му ний СМЕНИХМЕ
и сега СОФИЯ се той зове.
Да София става София по външна ЗАПОВЕД не по наше БЪЛГАРИАНСКО УСМОТРЕНИЕ
Факт!
Евреите и Циганите тогава като са и сменяли името са биле понад 30% от населението на София придошла смрад по времето на Османлиите!
Айде наще ... Чиста Жива КАНAЛИЗАЦИЯ!
20:25 15.07.2026
30 БУКВАТА "Ч"
и aкъл цигaнски ни дават.
Те забравили са, че паpата,
а не влaстта владей земята.
Парата давай! Ти акъл не давай!
С Аллaх Акбaр земя не покорявай
На жените със забратки очи не прикpивай.
че в забратката си тя жената
Аллaх започна да вижда в кpевата.
Ний си имаме Дюкмe танцьори
кристално чисти Шкeмбе актьoри.
Айде наще ...
Чиста Жива КАНАЛИЗАЦИЯ!
Чиста Жива Чалга Есен.
Да е жива Българската Песен
20:33 15.07.2026
31 МДАМ
20:33 15.07.2026
32 Тодор
Но ние сме за оплакване.Не такива като този господин.
21:01 15.07.2026