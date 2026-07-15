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Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ също

Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ също

15 Юли, 2026 19:25 1 296 32

  • първан симеонов-
  • разделение-
  • прогресивна българия-
  • пп-дб-
  • дпс-
  • герб

"Прогресивна България" с този бюджет ни казаха "дайте ни още половин година, за да попресмятаме и ще видите догодина реалния бюджет", каза още анализаторът

Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ също - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът е главният закон и е съвсем нормално опозицията да е против. Бюджетът е констатация, той фиксира реалности към предишен момент. Това е бюджет, който ще работи не повече от 5 месеца и бюджет, който едва ли може да се ангажира с политика, линия. В този ред на мисли логични са изказванията и на управляващите, и опозицията. Това заяви политологът Първан Симеонов в предаването "Денят на живо" по Нова нюз, цитиран от novini.bg.

"Прогресивна България" с този бюджет ни казаха "дайте ни още половин година, за да попресмятаме и ще видите догодина реалния бюджет", каза още той.
По думите му, дали ще има протести зависи от опозицията. "Би било заблуда да казваме, че протестите през ноември и декември са били свързани с бюджета. Те бяха по повод бюджета, но бяха срещу Борисов и Пеевски. Бюджетът беше само искра", допълни политологът.

На въпрос защо ДПС подкрепя предложенията на мнозинството в парламента, той отговори: "ДПС търси себе си, ГЕРБ също".

"Има една малка опозиция - "Възраждане", която ще напомня на Радев, че не е достатъчно радикален. Има една сериозна опозиция, която живее и диша по-спокойно, защото се разделиха, те ще критикуват властта, че не е достатъчно западна и демократична. Въпросът е ДПС и ГЕРБ ще намерят ли своето място. "Прогресивна България" влезе в тяхната нисша. Те са партии, ориентирани към властта, към общинското управление. Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. На "Възраждане" ще им е трудно да намерят място, но ще намерят, защото са шумни и радикални. Но не е ясно как ДПС и ГЕРБ ще намерят място", коментира още Първан Симеонов.
Според него кадри на ГЕРБ и ДПС на местно ниво ще се ориентират към ПБ. И добави, че в ДПС тече разпад. "На практика почти няма ДПС", каза той.

Политологът посочи още, че ако ПП-ДБ имат общ кандидат за президент и излязат на балотаж - новата политическа картина ще бъде ясно очертана. От едната страна кандидатът на Радев, от друга - на демократичната общност.

Машините досега дадоха най-честните резултати, категоричен бе Първан Симеонов. "На хартия така гласуваме, че после сами не си вярваме на резултатите", добави той.

Относно предложението да няма няма екзитпол в деня на вота не само в медиите, но и в социалните мрежи, Симеонов коментира: "Темата е много интересна. Като експерт аз съм "за" тази забрана. Може би наистина е добра идея тази забрана да остане и дори да стане по-стриктна".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ти

    11 3 Отговор
    какво търсиш ?

    Коментиран от #21, #23

    19:27 15.07.2026

  • 2 Ахааа

    7 9 Отговор
    Ами да, ГЕРБ и ДПС търсят себе си... Едва ли ще се намерят. Едва ли дори ще посмеят да имат кандидати за президент. А пък ПП- Дсе надяват да има балотаж, но се очертава победа още на първия тур за кандидата на ПБ

    19:30 15.07.2026

  • 3 Робот

    5 3 Отговор
    Първане изплюй камъчето и кажи истината..! Очевидно едрите олигарси са недосегаеми това е ясно , ноооо другите милионерчета след тях не са и ще ядът сопата ..! Ще се наложи да бъдат жертвани и политици , няма как иначе...! Има прозорливи журналисти и ги канят но отсреща казват че са много заети или болни..

    Коментиран от #7, #8

    19:33 15.07.2026

  • 4 Гласоподавател

    10 7 Отговор
    Гласоподавателя продължава да търси Спасителя. На предишните избори гласоподавателя заложи на водач, а то се оказа че е водача има каишка.

    Коментиран от #9, #15

    19:34 15.07.2026

  • 5 Аз Си Мисля !

    4 3 Отговор
    Че По -Голямо !

    Малоумие От Това !

    Да пишеш Бюджет !

    За Нещо Незнайно !

    Няма !

    19:37 15.07.2026

  • 6 Кирил

    7 7 Отговор
    Разделението е фатмаци със заплати и пенсии около рапона срещу всички други

    19:40 15.07.2026

  • 7 Евроатлантик

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Трай бабо за хубост! Тепърва започна съдебната реформа, има вече нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС ( краен срок до 15 октомври), следва нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще има справедливост и възмездие! Сегашните са назначения на Пеевски- Борисов..... Не става за един ден съдебната реформа, има си ред, процедури и законови срокове! Но все пак се усеща как се затяга примката около Шиши и Боко!

    19:46 15.07.2026

  • 8 Овчар

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Има един двуличник дето тъче на два стана и се прави на приятел на руснаците а те въобще не искат да го чуват...! Мисля че ще е един от първите който ще настъпи мотиката...

    19:48 15.07.2026

  • 9 Окооо

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Гласоподавател":

    Напротив, народа намери точният водач! И разбери един път завинаги, че ще управлява много мандати, защото глас народен, глас Божи ! Сега на есен на президентските избори ще видите резултати, още по- категорично от скорошното- 43:13:12:7

    Коментиран от #12, #18

    19:48 15.07.2026

  • 10 Исторически факти

    2 3 Отговор
    Брадат козел, пръдлю

    19:51 15.07.2026

  • 11 Жалки ПП-ДБ

    5 8 Отговор
    Оттичат се в канализацията.

    Много плямпат, а на изборите народът не ги разпознава.

    19:51 15.07.2026

  • 12 Ахааа

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Окооо":

    Наистина се очертава разгромна победа за ПБ над сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ..... Рейтинга на Радев е рекорден, за пръв път имаме правителство с толкова високо одобрение! А тука, троловете на сглобката, нека си лаят и плюят!

    19:51 15.07.2026

  • 13 Оня под Коня

    2 3 Отговор
    Аз също търся себе си. Не съм червен, нито син. Аз съм черен костовист. Всеки вижда по своему някакви идеали, визия на одобрение. Някому цвета на нацията е в бяло, другимо в червено. Мене ми е в черно ( Костича, сем. Рашкови ЦАР Кир, Азис, Кондьо, Софчето Мар, Сторарови)....

    Коментиран от #26

    19:52 15.07.2026

  • 14 Голям зор от всички

    4 7 Отговор
    Радеви глашатаи да изкарат ППДБ опозиция?!
    Опозиция на кого бе?

    На тоя, когото докараха на власт! Мухахаха!😀

    19:54 15.07.2026

  • 15 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гласоподавател":

    Кой те е карал да гласуваш за САЩ, Израел, ЕС и Турция?

    Това е Радев - ортак с всички тях.

    19:54 15.07.2026

  • 16 Радка на Костов

    1 7 Отговор
    ПП и ДБ не се ли разкикериха вече? ДБ са най-долните! Разделяй и владей, мон Женерал. Първо ще се разчекне Боко с помощта на Шиши, следва Шиши, а до тогава сините унтери ще са изчезнали дори само с помощта на еволюцията! Ваньо Черния от Драгалевци като се върне един ден на работа, всичките ще са му на грила!

    19:55 15.07.2026

  • 17 Така значи - Радко

    3 5 Отговор
    докара ППДБ в политиката, а ППДБ до докараха на власт, ама инак били опозиция?!

    Първанката изби рибата.

    19:56 15.07.2026

  • 18 Гласоподавател

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Окооо":

    Радев е портрет рисуван с водни боички който портрет ще бъде измит със сълзите на нароДА.

    19:57 15.07.2026

  • 19 Злобно

    3 1 Отговор
    егоцентрично нищожество

    20:02 15.07.2026

  • 20 Въпросът е друг

    4 4 Отговор
    Не може шепа врякащи хора да определят дневния ред на обществото

    Коментиран от #28

    20:03 15.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор
    "Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е Първан Симеонов: Новото политическо разделение в България е ПБ срещу ПП-ДБ. ДПС търси себе си, ГЕРБ същосъщо"

    А си прегряха и чак подпалиха апаратурата да ни убеждават, че ще бъде обратното. ПБ тряваше да е разрушител на статуквото чрез спешно осъществяване на реформите, както и срещу ДПС и ГЕРБ, а ПП-ДБ да търси себе си.

    20:06 15.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пепе дебее растите

    1 6 Отговор
    ги няма в никаква схема. Няма да забравя как в нощта на изборите Първан Симеонов ми убеждаваше много настоятелно че тези смешници са на второ място в класирането и изпреварвате ГЕРБ почти два пъти. И вместо да се покрие и да се сниши от глупостите които говореше продължава със същите.
    Явно някое нпо много добре му плаща след като не го е срам да излезе отново в публичното пространство

    20:14 15.07.2026

  • 25 не познава

    1 0 Отговор
    Разбрахте ли го какво иска да каже?Каквито му са прогнозите, такъв му е и изказа.

    20:16 15.07.2026

  • 26 То се вижда всеки ден

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Оня под Коня":

    Черен и верен на ив.к. който ограби народа, ликвидира държавната промишленост и направи единствена от света здравна система на търговски закон.заедно със ф.дим малоумно ликвидира и селското стопанство
    Престъпни дейности
    Има видов ден

    20:19 15.07.2026

  • 27 Мислещ

    1 3 Отговор
    Пълни глупости тоя няма нищо в главата.И да има конфронтация тя е театрална и ПБ и ППДБ са от една партия краварска марионетка просто разиграват театър към който пригласят и медии и фалшиви експерти с цел да баламосват хората.

    20:19 15.07.2026

  • 28 АманДа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Въпросът е друг":

    Ама пък врякат като ято свраки на мегафон...

    20:25 15.07.2026

  • 29 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    СИГАНСКА ЕСЕН
    (днешна моторна изборна песен)

    Ний бивши ПАРТИЗАНИ,
    превърнали се в кoлхозни КAЛПАЗАНИ
    не забравили за наша СЛАВА.
    Покорявайки един народ.
    потушихме в него неговата СЛАВА.

    Носим ний сeмето на радостта,
    който не ни вярва, че революция е тя.
    Революция в сърцето,
    само като смигнеме на Айшeто.

    Че тя носи потенциала на РАЗПЛOДА.
    Айшeто наше е в основата на НАРОДА.
    Деца ний правиме на поразия.
    В това е нашта СИЛА и СТИХИЯ.

    С Конна Армия ний дойдохме
    Кришна наший Бог ни РЕЧЕ.
    Де Видиш ЦИВИЛИЗОВАНО ЧОВЕЧЕ
    Сеppи му в УСТАТА БЕ ЧОВЕЧЕ

    Сеppи напред, Сеppи назад.
    Сеprи Налево и на Десно,
    Навсякъде да има СМРAД.
    Светът да ПOДИВЕЕ, че сме малко БРАТ

    Дивата природа е в кръвта ни.
    на кучето хранопровода е ЗОВА НИ.
    Всички камъни и песъчинки
    са наши цигaнски картинки.

    Ний крилати сме в душата
    светът ни пее в мъpдoлята.
    Защо светът не иска да ни слуша?
    Може би ни имат всите рoби до ГУШA?

    Ний сме рицарите на Катyна
    покорители на ЕвроРOМА.
    Рим е наш престолен град.
    Париж е в наш....превзет.
    За Средец да не говорим
    Името му ний СМЕНИХМЕ
    и сега СОФИЯ се той зове.

    Да София става София по външна ЗАПОВЕД не по наше БЪЛГАРИАНСКО УСМОТРЕНИЕ

    Факт!
    Евреите и Циганите тогава като са и сменяли името са биле понад 30% от населението на София придошла смрад по времето на Османлиите!

    Айде наще ... Чиста Жива КАНAЛИЗАЦИЯ!

    20:25 15.07.2026

  • 30 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Сега от Брюcел ни припяват,
    и aкъл цигaнски ни дават.
    Те забравили са, че паpата,
    а не влaстта владей земята.
    Парата давай! Ти акъл не давай!
    С Аллaх Акбaр земя не покорявай
    На жените със забратки очи не прикpивай.
    че в забратката си тя жената
    Аллaх започна да вижда в кpевата.
    Ний си имаме Дюкмe танцьори
    кристално чисти Шкeмбе актьoри.
    Айде наще ...

    Чиста Жива КАНАЛИЗАЦИЯ!
    Чиста Жива Чалга Есен.
    Да е жива Българската Песен

    20:33 15.07.2026

  • 31 МДАМ

    2 2 Отговор
    Чудех се дали да си губя времето с г-н Брадат Козел, но хайде... Много ясно, че е срещу екзитпол😂, след като не само не познават, ама се и нас💩ха с над 10% "отклонение" на последните избори 👎👎👎

    20:33 15.07.2026

  • 32 Тодор

    0 0 Отговор
    Ето на снимката един доказан преливник от пусто в празно.От категорията, които за нищо на света няма да се хванат на работа.А са намерили ниша да припечелват от чесане на езици.
    Но ние сме за оплакване.Не такива като този господин.

    21:01 15.07.2026

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