Промени в Изборния кодекс влизат в парламента; Изслушват шефа на НСО за охраната на властта

Народното събрание започва пленарния ден с мащабен дебат по шест отделни законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. Промените в изборните правила са ключов акцент в програмата на депутатите за четвъртък, 16 юли.

Успоредно с политическите сблъсъци в пленарната зала, парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност свиква изслушване на директора на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев. Темата е свързана с разходването на държавни средства и критериите за охрана на политически фигури.

Шест проекта за нов Изборен кодекс: Какво се променя?

Според официалната програма, публикувана от Българското национално радио (БНР), депутатите ще разгледат предложения, които засягат фундаментални части от изборния процес. Сред основните акценти, заложени в проектите на различните политически сили, се открояват:

Гласуването извън Европейския съюз : Проекти, внесени от депутати като Надежда Йорданова, Делян Пеевски и Стоян Стоев, предвиждат премахване на лимитите за отваряне на избирателни секции извън дипломатическите мисии в трети страни.

: Проекти, внесени от депутати като Надежда Йорданова, Делян Пеевски и Стоян Стоев, предвиждат премахване на лимитите за отваряне на избирателни секции извън дипломатическите мисии в трети страни. Машинен вот като стандарт : Няколко от законопроектите настояват машинното гласуване да стане единствен или водещ метод за гласуване.

: Няколко от законопроектите настояват машинното гласуване да стане единствен или водещ метод за гласуване. Отпадане на уседналостта : Предлага се премахване на изискването за уседналост при провеждането на местни избори и избори за Европейски парламент.

: Предлага се премахване на изискването за уседналост при провеждането на местни избори и избори за Европейски парламент. Технологичен контрол: В текстовете се предвиждат нови регулации за задължително видеонаблюдение на ключови етапи от броенето и въвеждане на скенери за лични документи при идентификация.

По данни на Правната комисия към парламента се очаква пленарната зала да подкрепи на първо четене само част от внесените законопроекти, което ще постави началото на сериозни редакции между двете гласувания.

Изслушване в Комисията за службите: Кой и защо има право на държавна охрана?

Паралелно с промените в Изборния кодекс, вниманието е насочено и към Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на СРС. Депутатите в нея, под ръководството на ротационния председател Румен Миланов, ще изслушат началника на НСО ген. Емил Тонев.

Отчетът на службата е изискан за дълъг период от време – от 2015 г. до средата на 2026 г., съобщава в свой репортаж Програма „Хоризонт“. Фокусът на проверката пада върху охраната на народни представители и партийни лидери, при които заплахата не произтича автоматично от заеманата длъжност, а трябва да бъде доказана с реални сигнали. Публичният дебат се изостри след казусите с охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Изслушването идва в момент, в който парламентът вече прие на първо четене промени в Закона за НСО, целящи крайното решение за назначаване на охрана да се взима от Народното събрание.

В рамките на същото заседание пред комисията се очаква да застане и председателят на ДАНС Станчо Станев. Той ще докладва по разследвания, свързани с проверки в складове за търговия с лекарства и съмнения за източване на Здравната каса.