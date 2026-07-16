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Пътната обстановка: АПИ с ремонти на „Тракия“ и „Хемус“, какъв е трафикът по границите?

Пътната обстановка: АПИ с ремонти на „Тракия“ и „Хемус“, какъв е трафикът по границите?

16 Юли, 2026 06:51, обновена 16 Юли, 2026 06:57 596 2

  • пътна обстановка-
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  • трафик

Важна информация за шофьорите и туристите в планините към 6:50 часа на 16 юли

Пътната обстановка: АПИ с ремонти на „Тракия“ и „Хемус“, какъв е трафикът по границите? - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Летният трафик в страната се засилва, а с него и въведените промени в движението по основните пътни артерии в България.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обяви поредица от ограничения заради ремонти, косене на крайпътна растителност и обследване на съоръжения, които ще затруднят придвижването в сутрешните часове. В същото време МВР следи ситуацията по ГКПП, а Планинската спасителна служба (ПСС) излезе с препоръки към летовниците.

Мерки на АПИ и ремонти по магистралите

Основните ограничения през днешния ден засягат три от големите автомагистрали у нас:

  • АМ „Тракия“: В участъка между 158-и и 163-и км (област Стара Загора) в посока София днес от 7:00 ч. до 15:00 ч. се извършва премахване на крайпътна растителност. Движението в изпреварващата лента се ограничава поетапно, като автомобилите се пренасочват в активната лента. В Софийска област продължава и обработката на банкетите с химически материали.
  • АМ „Хемус“: До петък (17 юли) между 47-и и 52-и км в Софийска област движението се стеснява поетапно в изпреварващата лента от 8:00 ч. до 17:00 ч. отново заради разчистване на растителност.
  • АМ „Струма“: Тази нощ бе ограничено движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ за обследване на асфалтовата настилка, като сутринта трафикът се нормализира под повишено внимание и ограничение на скоростта до 70 км/ч.
  • Искърското дефиле: По път II-16 Своге – Елисейна в района на село Оплетня движението се извършва двупосочно в една лента до 18:00 часа днес. Причината е заснемане на скален откос за укрепване.

От АПИ апелират шофьорите да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания.

Трафик по границите: Данни от Гранична полиция

Към ранните часове на деня Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР докладва, че трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове е предимно нормален на всички граници със съседните държави.

  • Границата с Румъния: Преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално и в двете платна. Важно уточнение за шофьорите е, че фериботната връзка Оряхово – Бекет остава временно спряна поради критично ниското ниво на река Дунав.
  • Границата с Гърция: Движението е спокойно. През пунктовете „Маказа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат само леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато товарният трафик е насочен към „Кулата“ и „Илинден“.
  • Турция, Сърбия и Северна Македония: Няма регистрирани сериозни струпвания от автомобили на входовете и изходите на страната в началото на деня, но в следобедните часове се очаква традиционният летен натиск от транзитно преминаващи граждани.

Сводка от пожари и катастрофи

Противопожарните служби и МВР остават в пълна мобилизация заради високите летни температури и усложнената пътна обстановка.

  • Пожарна безопасност: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ информира за ликвидирани общо 162 пожара в страната. Повечето от тях са сухи пожари в стърнища, треви и храсти, предизвикани от човешка небрежност или техническа неизправност на селскостопанска техника. Остава в сила червеният и оранжев код за пожарна опасност в големи части от Южна и Централна България.
  • Пътни произшествия: През изминалото денонощие в България са регистрирани 28 тежки катастрофи с 1 загинал и 39 ранени. Пътна полиция засилва проверките в рамките на специализираната полицейска операция, като фокусът е върху превишената скорост и шофирането под въздействие на алкохол и наркотици.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст съобщава за отлични условия за планински туризъм в цялата страна. Времето по високите части е ясно, слънчево и прохладно, със слаб до умерен вятър. Температурите в сутрешните часове варират между 9 и 15 градуса, а максималните на 1200 метра височина ще достигнат около 22 градуса.

От ПСС обаче предупреждават, че слънчевото греене е изключително силно. Туристите задължително трябва да носят шапки, слънцезащитни кремове и достатъчно количество вода. Спасителите напомнят, че в следобедните часове са възможни локални заоблачавания и краткотрайни превалявания в отделни масиви, затова преходите трябва да се планират рано сутрин по маркираните пътеки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Нали Шишков каза, че се спират всички ремонти по Тракия и Хемус за лятото до 15 септември?!? Аз наистина имам чувството, че ни управляват абсолютно некадърни хора. Това е безобразие. Радев доста се излага с кадрите. Или са стари ченгета, или неможещи и незнаещи с огромно самочувствие без покритие. За справка финансите, външно, ей го и тоя на пътищата и т.н. и т.н.

    07:20 16.07.2026

  • 2 Бъдещето

    0 0 Отговор
    Лятото на 2565 година сводка на АПИ -пуснати са ежедневни полети до Марс . От утре втория тунел на Хемус е затворен за ремонт . И те така

    07:38 16.07.2026

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