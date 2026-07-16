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Иван Савов за "Петрохан": Говорим за убийство на шестима души. Прекалено много неща са съшити с бели конци

Иван Савов за "Петрохан": Говорим за убийство на шестима души. Прекалено много неща са съшити с бели конци

16 Юли, 2026 08:50 1 876 45

  • иван савов-
  • убийство-
  • петрохан

„Много вероятно е разследващите да са имали притеснение да не излезе допълнителна информация, ако имотът бъде освободен по-рано“, коментира експертът

Иван Савов за "Петрохан": Говорим за убийство на шестима души. Прекалено много неща са съшити с бели конци - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пет месеца след трагедията "Петрохан" прокуратурата съобщи, че сваля полицейската охрана на бившата хижа.

От държавното обвинение допълват, че разследването за смъртта на петимата мъже и детето е на етап, в който необходимостта от охрана в района отпада. Проверка на бТВ вчера установи, че на мястото все още има полицейски патрул.

По думите на екипа нови разпореждания не са давани и ще останат там до края на седмицата. На място тази сутрин отиде екип на bTV.

Екипът ни видя, че има полицейски автомобил с двама служители на Столичната дирекция на вътрешните работи, които охраняват обекта.

В началото на февруари около хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима души. Случаят стана още по-мистериозен, когато седмица по-късно, под връх Околчица бяха открити телата на още трима души.

В момента периметърът е отцепен до входа на хижата, но в началото той стигаше чак до главния път на прохода „Петрохан“. Там бяха разположени полицейски патрули и никой не можеше да премине, освен хората, които имат имоти в района.

Полицейската лента вече е свалена. Стадо биволи обаче създава проблеми на полицейските служители и когато животните навлязат в имота, лентата се вдига.

Това, което прави впечатление, е, че дърветата наоколо изобилстват от табели. На тях е написано, че влизането на външни лица е забранено, че има електропастир, че всеки, който се опита да влезе, ще пострада, както и че има куче пазач.

Най-силно впечатление обаче прави тази голяма бяла табела, на която е изписано името на организацията „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Посочено е още, че това е база на рейнджъри и планински патрули, че влизането на външни лица е строго забранено и че има денонощна охрана. Твърди се също, че това е защитена зона в Предбалкана и Западна Стара планина.

Официалната версия е, че тук са се самоубили Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев – хора от групата на Ивайло Калушев.

Под връх Околчица – не от полицай, а от мъж, който има семеен имот на билото на Балкана, беше открит кемперът, в който бяха намерени застреляни Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Официалната версия е, че тримата, които са открити на „Петрохан“, са се самоубили. А при връх Околчица става въпрос за две убийства и едно самоубийство.

Какви са действителните мотиви - засега не е ясно.

Преди седмица вътрешният министър Иван Демерджиев заяви по националната телевизия, че въпросите са много. По думите му комуникацията между прокуратурата и полицията не е достатъчно добра. Разследващите полицаи не знаят какви са заключенията на прокуратурата.

Въпросите са свързани и с това откъде тези хора са получавали средства, кои са техните дарители, как са били използвани тези средства и как е било допуснато тази рейнджърска група да обитава и да охранява тази територия – очевидно и със съдействието на държавни институции.

Това, което стана ясно по време на разследването, е, че групата е разполагала с доста оръжия и модерна техника.

Хижата все още носи следите от пожара.

Общественото мнение остава силно разделено. Мнозина смятат, включително и майките на двама от загиналите, че става въпрос за убийство и външна намеса.

Какво точно се е случило, очакваме да кажат разследващите, а прокуратурата да излезе с официално становище, защото от началото на март няма нито една официална информация по случая „Петрохан".

По думите на криминалиста Иван Савов вдигането на охраната означава точно, че от местопроизшествието вече няма какво повече да бъде иззето.

Всичко, което разследващите са преценили, че може да бъде изследвано, иззето и използвано като доказателство, вече е събрано.

Според експерта не е нормално това да продължи толкова дълго – пет месеца?

„Процесуално-следствените действия са приключили много по-рано. По-скоро през цялото това време разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото е било възможно хора, които не са част от разследването, да направят допълнителни изводи“, коментира Иван Савов.

„Действително случаят е без аналог в България. И като такъв предизвиква сериозен смут, включително и сред разследващите органи. Моето лично мнение, което съм заявявал многократно в различни медии и зад което продължавам да стоя, е, че тук не става въпрос за самоубийства. Говорим за чисто криминално престъпление – убийство на шестима души“, заяви Иван Савов.

„Половин година имотът не беше освободен. В практиката си съм участвал в разследването на доста тежки престъпления, включително поръчкови убийства. Дори при случаи, свързани с ъндърграунда, които са добре известни на обществото, местопроизшествието се освобождаваше буквално след едно-две денонощия. А, повярвайте ми, те не са били по-малко обществено значими от този случай. Проблемът тук е, че разследващите органи изглеждат неподготвени за подобна ситуация. Ако предположението ми е вярно и става въпрос за криминално престъпление, извършено от хора, дошли целенасочено, за да убият шестимата, е много вероятно разследващите да са имали притеснение да не излезе допълнителна информация, ако имотът бъде освободен по-рано. Все пак това е местопрестъплението“, коментира експертът.

„Честно казано, по никакъв начин не можаха убедително да докажат – нито пред обществото, нито пред хората, които разбират от такива разследвания – че става дума за три самоубийства, две убийства и още едно самоубийство. Вместо това беше поднесена една сензационна версия, в стила на жълтата преса от 90-те години – такава, която да шокира публиката и да отклони общественото внимание. Включително с твърденията за педофилска секта и други подобни. За добро или за лошо, нито едно от тези твърдения не беше доказано категорично“, посочи Иван Савов.

„Единственото, което можем да кажем със сигурност, е, че това е бил строго охраняван обект. Те могат да се видят дори в публично достъпни платформи за геолокация – достатъчно е човек виртуално да разгледа района“, заяви той.

Основният свидетел – човекът, който откри телата, беше оставен да напусне страната.

„За мен това означава, че по някаква причина този човек не трябва да бъде тук. И това допълнително заплита случая. Прекалено много неща са съшити с бели конци. Разбирам, че българските служби нямат традиция да обясняват всичко на обществото. До известна степен ги разбирам – не всяка информация трябва да бъде публична. Но в този случай почти нищо от официално оповестеното от прокуратурата и МВР не вдъхва увереност и не съответства на това, което хората видяха и научиха. Записите от охранителните камери, които бяха публикувани, представляваха изрезки – по няколко секунди или до минута. Вместо да изяснят обстоятелствата, те ги завързаха още повече, защото в тях постоянно се откриват нови и нови детайли“, коментира криминалистът.

„Имах възможност да видя съдебномедицинската експертиза на едно от лицата, намерени в кемпера. Едва три страници, изготвена изключително проформа. Виждал съм много съдебномедицински експертизи и протоколи от аутопсии. Три страници са крайно недостатъчни. Една страница е само уводът, една е заключението, а същинската изследователска част – описанието на състоянието на тялото – се побира в около една страница. Това е необичайно малко. Ако искаш да заметеш нещо, просто го правиш проформа, за да има някакъв документ. Ето това видях“, посочи Савов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    8 7 Отговор
    Има тунел до Белград!

    Коментиран от #16, #37, #39

    08:52 16.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    29 21 Отговор
    Цялата проукраинска пасмина от ппдб са съдействали за всичко случило се в петрохан. Каква друга истина търсите.

    Коментиран от #17

    08:53 16.07.2026

  • 3 писна ми

    9 25 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тия психо мафиоти!

    08:53 16.07.2026

  • 4 оня с коня

    27 6 Отговор
    Убитите са видяли нещо което не е трябвало.
    Нещо много голямо и на много високо ниво
    За това никога няма да узнаем истината

    Коментиран от #6, #10, #20

    08:53 16.07.2026

  • 5 Без име

    22 11 Отговор
    Скоро министърът ще оглади информацията. И тя няна нищо общо с лъжите, които получихме. Няма секта, няма педофилия. На тези неща нито един мислещ човек не повярва.

    Коментиран от #14

    08:55 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Доротея

    19 5 Отговор
    Дори не са с конци, а прищипани набързо с тел бод!

    08:57 16.07.2026

  • 8 ДъБили

    14 9 Отговор
    Лама Мирчев, какво каза по въпроса или още не е преглътнал петроханската наденица за да се изкаже?

    08:57 16.07.2026

  • 9 ами незная . но имам усет . подобни хора

    5 6 Отговор
    освен съмнителни са и свързани с разни полицаи и кметове . за какво да ги убие някой . няма мотив . той ако трепе 6-7 души и кучета и пали . няма ли да скрие трупове или някой няма ли да го види . сега нищо не е сигурно . значи лъжат . не следователите . а експертите . противоречащи факти и сгрешена последователност . искат да объркат някой . уж дансетата били и будата бил агент кат 3 от наглите само отвличали хора и им резнали пръсти и уши . интересно .

    08:58 16.07.2026

  • 10 Без име

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Затова са изчезнали двата им високотехнологични дрона, единият подводен. И флашки.

    08:59 16.07.2026

  • 11 хихи

    5 9 Отговор
    Търсач на минути слава. Даже и той не си вярва...

    08:59 16.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 2 Отговор
    Както покриха ИСТИНАТА по случая с ШЕСТ ТРУПА край Нови Искър преди една Нова година-
    така ще покрият ИСТИНАТА и по този случай❗
    Ще изкарат някаква версия с която няма да залъжат и децата и ще кажат "Това е самата истина!"🤔

    Коментиран от #23

    08:59 16.07.2026

  • 13 тос

    2 4 Отговор
    и той ел петрохан

    08:59 16.07.2026

  • 14 Даааа

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Нямало е нищо такова, да....само с.е.к.с с малолетни момченца... 🤣

    Коментиран от #24

    08:59 16.07.2026

  • 15 Поредният

    4 6 Отговор
    тпнгр, който си мисли, че вижда зелени човечЕта.

    08:59 16.07.2026

  • 16 хихи

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    и нинджи в него...

    09:00 16.07.2026

  • 17 и са ти продухали

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    кАнала до белград

    09:00 16.07.2026

  • 18 Пич

    7 0 Отговор
    И как решават проблема и новите...?!

    Опитват се да го погребат с мълчание...!!!


    "Народа е тъп, ще мине време, и ще забрави!"

    Коментиран от #21

    09:00 16.07.2026

  • 19 иван костов

    10 8 Отговор
    Педофилите от ппдб/ЛГБТ прикриха случая! Напълно възможна е украинска следа. Педофилите използват украинските терористи като челен отряд!

    09:01 16.07.2026

  • 20 хихи

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    В България за такива неща не убиват. Иначе жив човек да не е останал.

    09:01 16.07.2026

  • 21 Без име

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Точно така. Врче и Баба Алино не се споменава.

    09:02 16.07.2026

  • 22 средре

    7 5 Отговор
    Единия се е гръмнал 2 пъти в главата??? Искам да ви кажа че само в България е възможно да се изтъпани някои "експерт" и да каже в ефир че понеже не е успял 1 се е гръмнал 2 път в главата. Само тука има такива на държавна заплата. В друга държава такъв "експерт" нямаше да може да работи друго освен да носи вар по строежите. Тука е главен прокурор и следовател. Сещате ли се защо сме най бедни и най зле??? Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са обречени на гибел, ако не се покаят.

    09:04 16.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А в двата случая има повече ПРИЛИКИ, отколкото разлики❗
    -- отнети шест човешки живота,
    -- убити кучета,
    -- убийствата са извършени на две места,
    -- има нови скъпи МПС,
    -- след дни и двата случая се неглижират...
    може би има още доста прилики🤔

    09:05 16.07.2026

  • 24 хихи

    6 2 Отговор

    До коментар #14 от "Даааа":

    Той Мирчев на това "нищо му вика" виж ако беше хетеросексуален кекс друго щеше да е!?

    П.С. Какво стана с директора на училище-Петроханец с камерите в тоалетните...???

    09:05 16.07.2026

  • 25 лама Иво

    6 5 Отговор
    Първо ги е.., после ги убих. Кое не ви е ясно?

    09:07 16.07.2026

  • 26 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    1 1 Отговор
    Ко ошти има да иследвати там? В тос хижа са праили саму мaшкиcикиш сас чааветата! Закривайти делуту и да ни са харчат поичи пъри ут тес за нашти суцуални помушти и телкувити! Нашту Гинирал и партия Боташ ши ва упрай сичкити!

    09:10 16.07.2026

  • 27 сова

    2 0 Отговор
    Един дактилоскоп и даскал на ученици се прави на експерт

    09:11 16.07.2026

  • 28 Aлфа Вълкът

    2 4 Отговор
    Първото нещо което трябва да ви осъмни са самите убийства, разположение на тела и различни местоположения в което няма нищо ритуално, второто нещо са самите тези на МВР които се опровергаха от клиповете които те интерпретират като да да не казвам...
    И третото нещо е, че всички ДС дребни сътрудници дето се правят на инфлуенсъри и псевдокриминалисти дето не могат да се дишат едни други, излязоха и запяха в унисон тезите на МВР.
    Слави Ангелов, Карбовски, Жечев, Цанов, Милков, имаше още един дето мяза на трол с едни брадавици по лицето и още дузина такива дето не им зная имената.

    Коментиран от #40

    09:11 16.07.2026

  • 29 ами така се прави . и на СС клуба с

    0 0 Отговор
    флашки и записи от прокурори взимащи по 30 бона подкупи , убийства и изчезване . и после нищо . една лека глоба за еврото . незаконните пари на божанов и съдружника не взели . и мълчание с години . и при наглите също . 4 милиона потънаха . уж криминалисти обучени в америка . най зле работещите служби са това .

    09:12 16.07.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Таки и Шиши избиха цветът на нацията в Петрохан!🌈🌈🌈😪😪😪🌈🌈🌈

    09:13 16.07.2026

  • 31 Чепо

    1 0 Отговор
    Уби ги.... държавата ъъъ мафията ъъъ държавата де...

    09:16 16.07.2026

  • 32 Гого Мого

    0 0 Отговор
    И аз да се изкажа, какво не е ясно - имали са пари, легално оръжие, дронове и друга техника. Хора живели в хижа в гората, като са били покровителствани от държавата за могат да заградят имота и даже да не допускат хора в близост до него. Много висши служители са дарявали и посещавали имота. Какво са правели само може да се гадае, но най-вероятните възможности са две - търсели са нещо в пещери, гори и т.н или са прикривали нещо или са били депо за канали намигранти, дрога, а може и оръжие. Каквото и да са правели става дума за много ама много пари и много високопоставени хора в цялата работа. Та тия шестима образи просто са станали ненужни и опасни за изпратилите ги там, и хоп занулили са ги. Това за педофилията си е чиста проба измишльотина, прах в очите. Според мен цялото това постоянно споменаване на "Петрохан" вече се изтърка, няма да се разбере истината, а и не е нужно, жалко за младите момчета иначе другите са си го търсели.

    09:17 16.07.2026

  • 33 избива ги някой тайно

    2 1 Отговор
    никой не му пречи . никой не разбира кой е . после се намесва в случая тайно . обърква работите . променя версията от убийство на самоубийства за да си скрие следите . и какъв мафиоз трябва да е . от 2 до 7 са 5 месеца . а не е оставил следа . нарамил 4 дрона с флашка с крипто и 5 кила злато сигурно и духнал . странно .

    09:19 16.07.2026

  • 34 Механик

    4 2 Отговор
    Чета коментарите и се изумявам. Хората не виждат по-далеко от носа си.
    Кажете ми кое пречи на тези да са били секта+педофили плюс това да са били убити нарочно?
    Аз не виждам никаква логическа пречка и смятам, че СА убити умишлено, но въпреки това с а били будистка секта и поне един от тях е бил педофил.
    А че са били под крилото на държавни структури, това е повече от ясно.

    Коментиран от #38

    09:19 16.07.2026

  • 35 Незнам защо търсите

    4 1 Отговор
    Под вола теле

    Можеби защото хижарите са пе.н.де.ли
    По интересното е как тази хомо секта се е сдобила с подобна власт финанси протекции от кой

    А не гушкали ли са се и дали са се самоубили там всичко е ясно

    09:20 16.07.2026

  • 36 ?????

    2 1 Отговор
    Уф.
    Добре е сега спонсорите на PDF-те да направят мемориал от хижата и да им вдигнат паметник.

    09:25 16.07.2026

  • 37 Кон-спиратор

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Тези са били чуждо НПО с неясна цел. Малко еколози, малко рейнджъри, малко секта, малко извращенци. От всичко по малко за прикритие на основната дейност. А каква е била тя, няма да научим, защото сме "демократична" държава.

    09:27 16.07.2026

  • 38 Глас от бункера

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Той говори за педофили да се включа!!!

    09:28 16.07.2026

  • 39 Жълтата комуна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    А защо не питат кмета, той нали им е пращал пари и е ходил там да бере гъби.

    09:30 16.07.2026

  • 40 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Aлфа Вълкът":

    Единят се е гръмнал два пъти в главата.

    09:30 16.07.2026

  • 41 Николай II

    1 1 Отговор
    Савов, щом използваш израза "честно казано", значи често не казваш честно. Разбра ли? Май не ме разбра.

    09:31 16.07.2026

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този "експерт" защо не спомена за едно доказателство което показва убийства?Само брътвежи и догадки от женския пазар.

    09:36 16.07.2026

  • 43 ВНИМАНИЕ

    0 1 Отговор
    Групата навярно е ЛИКВИДИРАНА заради дейностите които са извършвали между ДВЕТЕ секретни къщи на - Петрохан и в с. Кости . ИНТЕРЕСНОТО е че и двете се намират много близо до Северната и Южната ни граници . И в Кости са пребивавали интересни хора с високопроходими и оборудвани коли , които не са поддържали НИКАКВА комуникация с хората от селото . ЗАЩО не се споменава НИЩО за тази къща ?

    09:38 16.07.2026

  • 44 Абе

    0 1 Отговор
    Може и злато да са открили по тия дупки...и пет месеца него да са търсели,къде са го скрили.6 човека не се убиват ей така.

    09:38 16.07.2026

  • 45 Екс Перт

    0 0 Отговор
    Убиха ги извънземните

    09:39 16.07.2026

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