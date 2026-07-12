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Разбиха схема за рент-а-кар измами за близо 900 000 евро, има 10 задържани

Разбиха схема за рент-а-кар измами за близо 900 000 евро, има 10 задържани

12 Юли, 2026 09:48, обновена 12 Юли, 2026 09:49 744 10

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Гранична полиция разследва организирана група, използвала "мулета" за наемане на автомобили в Германия и транспортирането им до България

Разбиха схема за рент-а-кар измами за близо 900 000 евро, има 10 задържани - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десет души са задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) срещу организирана престъпна схема за рент-а-кар измами, нанесла щети за около 900 000 евро. Това съобщиха от дирекцията на официалната си страница във Facebook, предава БТА.

В рамките на акцията са извършени претърсвания на 14 адреса в различни части на страната. Организаторът на схемата и още трима участници вече са привлечени към наказателна отговорност.

Според разследващите организаторът е набирал т.нар. "мулета" - хора, които със собствените си документи наемали автомобили от компании в Германия. След това превозните средства били транспортирани до България, без да бъдат върнати на собствениците им.

Разследването е започнало след зачестили случаи на автомобили, обявени за издирване в Германия, които са били откривани на територията на България. При първоначалните проверки служителите на Гранична полиция са установили и иззели седем автомобила, всички с първа регистрация през 2025 г.

В хода на разследването са събрани данни за участието на български граждани в престъпната дейност както в България, така и в Германия.

До момента са събрани доказателства за общо 15 моторни превозни средства, свързани със схемата. Иззети са документи, платежни инструменти и мотоциклет, който също е бил обявен за издирване от германските власти.

От ГДГП уточняват, че разследването продължава, като се изяснява пълният кръг на замесените лица и точният размер на причинените щети.

БТА припомня, че още през декември миналата година в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" постъпиха десетки сигнали за измами, свързани с покупката и наемането на автомобили в Германия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    5 10 Отговор
    няма по-голям срам от българите и Путин.

    Коментиран от #10

    09:52 12.07.2026

  • 2 Рентакон

    5 0 Отговор
    Тук си е мафиотскакочина, обаче след влизането в еврозоната, родната полиция ще трябва да си размърда главното Дъ и да съдейства на разследващите органи от други европейски държави.

    09:54 12.07.2026

  • 3 Брей !

    2 0 Отговор
    Тези Ще Съборят !

    Държавата !

    09:54 12.07.2026

  • 4 муньо

    3 2 Отговор
    борим мафията и олигархията!

    Коментиран от #6

    09:55 12.07.2026

  • 5 Фройд

    2 0 Отговор
    Е толкова ли е трудно да си сложат тракери на автомобилите ?!

    09:55 12.07.2026

  • 6 полодиал гилаб

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "муньо":

    браво шефе разбихме ги!!!

    09:58 12.07.2026

  • 7 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Не е никакъв рент а кар, при рент а кар собственикът е ясен. Става дума за измама с лизингови коли. Купуваш кола със заем от финансова институция и по германския закон колата е собственост на финансовата институция независимо, че талонът е на твое име. Продават колата в България и спират да плащат заема. Банката като собственик пуска колата за издирване. Коварното на тази измама е, че към момента на продажбата в България всичко е законно и купувачът няма как изобщо да предполага, че е измамен, единствено подозрение може да предизвика по-ниската цена, защото обикновено бързат с продажбата.

    Коментиран от #9

    10:01 12.07.2026

  • 8 На Бою

    1 1 Отговор
    бизнесите .

    10:02 12.07.2026

  • 9 щом ганчо е замесен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":

    ИЗМАМА Е!

    10:03 12.07.2026

  • 10 Абе да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Ми заминавай за Киiv тогава.

    10:05 12.07.2026

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