Разбиха схема за рент-а-кар измами за близо 900 000 евро, има 10 задържани

Десет души са задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) срещу организирана престъпна схема за рент-а-кар измами, нанесла щети за около 900 000 евро. Това съобщиха от дирекцията на официалната си страница във Facebook, предава БТА.

В рамките на акцията са извършени претърсвания на 14 адреса в различни части на страната. Организаторът на схемата и още трима участници вече са привлечени към наказателна отговорност.

Според разследващите организаторът е набирал т.нар. "мулета" - хора, които със собствените си документи наемали автомобили от компании в Германия. След това превозните средства били транспортирани до България, без да бъдат върнати на собствениците им.

Разследването е започнало след зачестили случаи на автомобили, обявени за издирване в Германия, които са били откривани на територията на България. При първоначалните проверки служителите на Гранична полиция са установили и иззели седем автомобила, всички с първа регистрация през 2025 г.

В хода на разследването са събрани данни за участието на български граждани в престъпната дейност както в България, така и в Германия.

До момента са събрани доказателства за общо 15 моторни превозни средства, свързани със схемата. Иззети са документи, платежни инструменти и мотоциклет, който също е бил обявен за издирване от германските власти.

От ГДГП уточняват, че разследването продължава, като се изяснява пълният кръг на замесените лица и точният размер на причинените щети.

БТА припомня, че още през декември миналата година в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" постъпиха десетки сигнали за измами, свързани с покупката и наемането на автомобили в Германия.