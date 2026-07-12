Разбиха схема за рент-а-кар измами за близо 900 000 евро, има 10 задържани

Десет души са задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) срещу организирана престъпна схема за рент-а-кар измами, нанесла щети за около 900 000 евро. Това съобщиха от дирекцията на официалната си страница във Facebook, предава БТА.
В рамките на акцията са извършени претърсвания на 14 адреса в различни части на страната. Организаторът на схемата и още трима участници вече са привлечени към наказателна отговорност.
Според разследващите организаторът е набирал т.нар. "мулета" - хора, които със собствените си документи наемали автомобили от компании в Германия. След това превозните средства били транспортирани до България, без да бъдат върнати на собствениците им.
Разследването е започнало след зачестили случаи на автомобили, обявени за издирване в Германия, които са били откривани на територията на България. При първоначалните проверки служителите на Гранична полиция са установили и иззели седем автомобила, всички с първа регистрация през 2025 г.
В хода на разследването са събрани данни за участието на български граждани в престъпната дейност както в България, така и в Германия.
До момента са събрани доказателства за общо 15 моторни превозни средства, свързани със схемата. Иззети са документи, платежни инструменти и мотоциклет, който също е бил обявен за издирване от германските власти.
От ГДГП уточняват, че разследването продължава, като се изяснява пълният кръг на замесените лица и точният размер на причинените щети.
БТА припомня, че още през декември миналата година в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" постъпиха десетки сигнали за измами, свързани с покупката и наемането на автомобили в Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #10
09:52 12.07.2026
2 Рентакон
09:54 12.07.2026
3 Брей !
Държавата !
09:54 12.07.2026
4 муньо
Коментиран от #6
09:55 12.07.2026
5 Фройд
09:55 12.07.2026
6 полодиал гилаб
До коментар #4 от "муньо":браво шефе разбихме ги!!!
09:58 12.07.2026
7 007 лиценз ту кил
Коментиран от #9
10:01 12.07.2026
8 На Бою
10:02 12.07.2026
9 щом ганчо е замесен
До коментар #7 от "007 лиценз ту кил":ИЗМАМА Е!
10:03 12.07.2026
10 Абе да бе
До коментар #1 от "ФАКТ":Ми заминавай за Киiv тогава.
10:05 12.07.2026