ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 часа тази сутрин.
По информация на NOVA спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.
На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.
Проверяват се кабинети на ръководството. По информация на NOVA директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.
Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.
Припомняме, че Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства.
Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
11:26 03.07.2026
2 Обезводнен
11:27 03.07.2026
3 Магазини ОриБебе
11:30 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 оня с коня
ВиК,енерго,мобилни оператори,и пълна забрана на хазартните игри и бързи кредити!
11:38 03.07.2026
6 Парадоксите !
Не Спират !
Кой и Защо Няма право Да бъде свързан !
Към Водопреносната Мрежа !
Не Е Ясно !
11:39 03.07.2026
7 МВР и ромите
11:40 03.07.2026
8 МВР ПЕРНИК И РОМИТЕ
11:41 03.07.2026
9 ИВАНЧЕВА
11:42 03.07.2026
10 много шум няма нищо накрая
вичко си беше държавно , а водата 2ст. кубика
11:42 03.07.2026
11 Адоре Мио
11:44 03.07.2026
12 Схемата
11:45 03.07.2026
13 Варната
11:45 03.07.2026
14 ИВАН
Коментиран от #15
11:53 03.07.2026
15 така така
До коментар #14 от "ИВАН":Какво ти пречи пък на тебе Стара Загора, бе?
12:12 03.07.2026
16 Гост
12:29 03.07.2026
17 Анонимен
12:29 03.07.2026
18 ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас ,
13:00 03.07.2026