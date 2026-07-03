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ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас

3 Юли, 2026 11:25 1 421 18

  • гдбоп-
  • акция-
  • вик-бургас

По първоначална информация спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър

ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 часа тази сутрин.

По информация на NOVA спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър.

На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.

Проверяват се кабинети на ръководството. По информация на NOVA директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

Припомняме, че Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства.

Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 1 Отговор
    Да влязат и в централата на ВиК Плевен, ако могат минат през барикадата пластмасови дамаджани.

    11:26 03.07.2026

  • 2 Обезводнен

    14 2 Отговор
    А в Плевен кога?

    11:27 03.07.2026

  • 3 Магазини ОриБебе

    17 0 Отговор
    Да идва и във ВиК Варна

    11:30 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    22 2 Отговор
    Май не трябва да е в определени градове а в цялата страна.
    ВиК,енерго,мобилни оператори,и пълна забрана на хазартните игри и бързи кредити!

    11:38 03.07.2026

  • 6 Парадоксите !

    9 1 Отговор
    В България !

    Не Спират !

    Кой и Защо Няма право Да бъде свързан !

    Към Водопреносната Мрежа !

    Не Е Ясно !

    11:39 03.07.2026

  • 7 МВР и ромите

    3 1 Отговор
    МВР Перник пращат агресивни Роми в Базел Швейцария да крадат и убиват,в Перник не убивало затова ги пращали в Европа!Пращат убийци в Европа!

    11:40 03.07.2026

  • 8 МВР ПЕРНИК И РОМИТЕ

    3 1 Отговор
    МВР Перник пращат агресивни Роми в Базел Швейцария да крадат и убиват,в Перник не се убивало затова ги пращали в Европа!Пращат убийци в Европа!

    11:41 03.07.2026

  • 9 ИВАНЧЕВА

    4 1 Отговор
    Този филм го гледахме.

    11:42 03.07.2026

  • 10 много шум няма нищо накрая

    6 3 Отговор
    по тошове време нямаше такива частници

    вичко си беше държавно , а водата 2ст. кубика

    11:42 03.07.2026

  • 11 Адоре Мио

    10 0 Отговор
    А ВиК Варна? Как може да плащаме най - скъпата вода в света?

    11:44 03.07.2026

  • 12 Схемата

    0 7 Отговор
    Така е.Пуснаха Иванчева все едно че е почтен човек.Никой не се възмути.Хората си викат защо и аз да не пробвам.

    11:45 03.07.2026

  • 13 Варната

    12 0 Отговор
    Спешно трябва да посетят и ВиК Варна и Енерго Про Варна !!! Задължително !

    11:45 03.07.2026

  • 14 ИВАН

    5 1 Отговор
    А КОГА В СТАРА ЗАГОРА

    Коментиран от #15

    11:53 03.07.2026

  • 15 така така

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ИВАН":

    Какво ти пречи пък на тебе Стара Загора, бе?

    12:12 03.07.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    ВиК то имало Централа, видиш ли! Уау, въй, блях и бизнесмените!!! Ала не разбрах, ще ир проверяват ли тръбите, и ще им мерят ли Фто? Или ще им пускат къртица в канала?

    12:29 03.07.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Като се замисля всички досегашни трябва да са в затвора.

    12:29 03.07.2026

  • 18 ГДБОП влезе в централата на ВиК-Бургас ,

    0 0 Отговор
    НО ГИ БЕШЕ СТРАХ ДА ВЛЯЗАТ В БАБА АЛИНО ПРИ БРАЦКИЯ УКРАИНСКИ НАРОД И НЕЗАКОННИЯ ИМ ГРАД ! ТОВА РУСИЯ НЕ БИ ГО НАПРАВИЛА ПО СЪЩИЯ НАЧИН , БАНДЕРИТЕ ВЕЧЕ ЩЯХА ДА СА ИЗЯДЕНИ ОТ ЧЕРЪВИТЕ !

    13:00 03.07.2026

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