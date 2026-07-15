Новини
България »
ГДБОП с нова акция във ВиК-Бургас

ГДБОП с нова акция във ВиК-Бургас

15 Юли, 2026 11:21 1 049 6

  • гдбоп-
  • вик-бургас

По неофициална информация тази сутрин те са влезли в изпитвателната лаборатория на дружеството, където се извършват процесуално-следствени действия

ГДБОП с нова акция във ВиК-Бургас - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на ГДБОП отново влязоха във ВиК – Бургас.

По неофициална информация тази сутрин те са влезли в изпитвателната лаборатория на дружеството, където се извършват процесуално-следствени действия, информира БНТ.

На този етап не е потвърдено дали операцията е част от разследването, започнало в началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев.

Разследването е за предполагаемо източване на близо 1,5 милиона лева чрез обществена поръчка за ремонт и поддръжка на сондажи, по която според прокуратурата са били отчитани дейности, без те реално да са извършени.

Междувременно Апелативният съд в Бургас освободи Цветан Мирчев срещу парична гаранция от 2000 лева, а служителят по инвеститорски контрол Енчо Боев остава под домашен арест с електронно наблюдение.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    11 0 Отговор
    Не трябва да е само в Бургас и ВиК а в цялата страна. Енерго,мобилни оператори,бързи кредити,банки и т.н.

    Коментиран от #5

    11:23 15.07.2026

  • 2 Абе

    10 0 Отговор
    Кхакво става тхука бе!? Едно време гонеха каналджии на границата, сега ловят каналджии на ВиК -то?!

    11:23 15.07.2026

  • 3 Какво стана с бандата на Калашниците?

    10 1 Отговор
    А какво стана с бандита Невзоров и анклава му в Баба Алино? НИЩО!

    И отново продължава медийният шум за нищо, докато боташите ни щавят поголовно!

    11:27 15.07.2026

  • 4 Женята

    5 0 Отговор
    Хвала на ГДБОП, работят като Тръмпито, само шум и вятър!

    11:44 15.07.2026

  • 5 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Преди малко Широков отново задържан за ВИК Бургас

    12:18 15.07.2026

  • 6 ахаааа

    1 0 Отговор
    и във ВиК - Враца трябва да влязат да видят за какво иде реч

    12:21 15.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове