ГДБОП с нова акция във ВиК-Бургас

Служители на ГДБОП отново влязоха във ВиК – Бургас.
По неофициална информация тази сутрин те са влезли в изпитвателната лаборатория на дружеството, където се извършват процесуално-следствени действия, информира БНТ.
На този етап не е потвърдено дали операцията е част от разследването, започнало в началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството и бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев.
Разследването е за предполагаемо източване на близо 1,5 милиона лева чрез обществена поръчка за ремонт и поддръжка на сондажи, по която според прокуратурата са били отчитани дейности, без те реално да са извършени.
Междувременно Апелативният съд в Бургас освободи Цветан Мирчев срещу парична гаранция от 2000 лева, а служителят по инвеститорски контрол Енчо Боев остава под домашен арест с електронно наблюдение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #5
11:23 15.07.2026
2 Абе
11:23 15.07.2026
3 Какво стана с бандата на Калашниците?
И отново продължава медийният шум за нищо, докато боташите ни щавят поголовно!
11:27 15.07.2026
4 Женята
11:44 15.07.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "оня с коня":Преди малко Широков отново задържан за ВИК Бургас
12:18 15.07.2026
6 ахаааа
12:21 15.07.2026