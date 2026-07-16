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ГЕРБ: На коя версия на Радев да вярваме? Тежката политическа шизофрения вече прераства в международна

ГЕРБ: На коя версия на Радев да вярваме? Тежката политическа шизофрения вече прераства в международна

16 Юли, 2026 10:10 967 67

  • герб-
  • версия-
  • румен радев-
  • шизофрения-
  • политика

"Нямам друго обяснение, освен че правителството се опитва да води опасна двойнствена политика“, заяви още Георг Георгиев

ГЕРБ: На коя версия на Радев да вярваме? Тежката политическа шизофрения вече прераства в международна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Днес се чудим на коя версия на Румен Радев да вярваме. Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето върху санкциите, който извади България от Коалицията на желаещите и заяви, че страната ни няма място там, защото не подкрепя философията, ролята и политиката на тази коалиция? Или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, увеличаване на натиска срещу Русия, признава ролята на Коалицията на желаещите като инструмент за постигане на траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само суверенна, цялостна и сигурна Украйна може да бъде гарант за сигурността на Европа.“ Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, цитиран от novini.bg

„Тази тежка политическа шизофрения вече прераства в международна. Опасенията ми са, че каквото и да говорим тук, в страната, това застрашава авторитета на България в чужбина. Редица български правителства успяха да изградят имиджа на страната като предвидим партньор и надежден съюзник в НАТО, а кабинетът „Желязков“ го затвърди. България беше държава, която по източния фланг можеше да гарантира както собствената си сигурност, така и сигурността на целия регион. В момента това вече не съществува.
Не смятам, че към България вече се гледа със същата сериозност. Това раздвоение – едно казваме на българската аудитория, друго правим в чужбина, а трето заявяваме пред партньорите – е недопустимо. Политическата позиция, изразена в международните формати, впоследствие се отрича само пред българската публика.

Подписът на външния министър не е пожелателен. На срещата в Киев България беше представена на високо политическо ниво и това ангажира държавата ни. Външният министър представлява България пред света и не може да има разминаване между действията на премиера и тези на външния министър. От този момент нататък министър-председателят също е обвързан с текстовете, които външният министър е подписал. Нямам друго обяснение, освен че правителството се опитва да води опасна двойнствена политика“, заяви Георгиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    40 7 Отговор
    Тоя от снимката съм го запомнил как целува ръка на БМБ - тиквата

    Коментиран от #5, #13, #23

    10:14 16.07.2026

  • 2 На Версията !

    8 18 Отговор
    Че Не Е !

    За Тази Работа !

    10:15 16.07.2026

  • 3 Чорбара

    31 7 Отговор
    Тоа и шефа му (тиквата) са за разстрел!

    10:16 16.07.2026

  • 4 радев руска Гнида

    16 36 Отговор
    Няма по голям срам за европейска България от котилото но радев!

    10:16 16.07.2026

  • 5 Кой На Кой ?

    8 17 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Не Целува !

    Задника ?

    А Радев ?

    На Кой ?

    10:16 16.07.2026

  • 6 Парпърляк

    33 19 Отговор
    Аз вярвам на генерал Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    Коментиран от #42, #44

    10:17 16.07.2026

  • 7 И тоя е

    26 5 Отговор
    Войнолюбец. Идва деня.Знаете. Имаше и предли такъв.

    Коментиран от #45

    10:17 16.07.2026

  • 8 Анонимен

    26 4 Отговор
    На тая дето ви прецака корупцията.

    10:18 16.07.2026

  • 9 Срам

    34 5 Отговор
    Този на снимката ще го запомним с това - как целуваше ръката на Капото си в ефир.

    10:19 16.07.2026

  • 10 Хвъфчилко Радев

    13 22 Отговор
    Стига бе хора съжалете се, ту танцувам валс от Брюксел, ту казачок от Москва че и американското посолство ме мъчи с бкейк денс, направо съм гроги имам мускулна треска

    Коментиран от #18

    10:20 16.07.2026

  • 11 провинциалист

    29 5 Отговор
    Този защо не се казва Георг Георг за по-европейско? Иначе, като ви каже "добър ден", вижте къде е слънцето.

    10:20 16.07.2026

  • 12 мрън- мрън,

    22 5 Отговор
    дрън- дрън!

    Хем докарахме Радев на власт с планираната и предварително съгласувана с Радев и Доган оставка на Борисов , хем сега плачем!

    Това е шизофрения, драги гербаджии, заради която ще духате супата тепърва! Това на изборите беше само началото!

    Този лакей Георгиев Георг, кръстен на дядо си Гошо, съм го запомнил, че даде въздушен коридор на Путин над Бългрия още преди да бъде поискан!
    После се оказа, че Путин изобщо се отказа да лети!

    10:21 16.07.2026

  • 13 Анонимен

    10 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    А Йотова не коленичи ли пред руският Кирил това си забравил хахахаха

    10:23 16.07.2026

  • 14 Браво на премиера Радев,

    6 17 Отговор
    че външната му министърка подписа декларация за подкрепа на Украйна!
    България подкрепя Украйна!

    ГЕРБ и ППДБ да плачат колкото си искат!

    Коментиран от #26, #29, #30

    10:24 16.07.2026

  • 15 Въпрос

    16 3 Отговор
    По добре ли е като отиде в Брюксел и заедно със всичките "уж мъжаги" да приведе глава раболепно на тандема от фюрери Зеленски- Лайен и да преглъща националният ни интерес ???

    10:25 16.07.2026

  • 16 Хаха

    17 3 Отговор
    ВЕрваш, невЕрваш.... 39 бокови и.рици сте в парламента и нЕмате думата.... целувачо на ръце и кой знае още какво на един безкнижник, с неособено мъжко име и маниери...

    Коментиран от #48

    10:27 16.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Читател

    14 2 Отговор
    Ако това е бивш външен министър аз съм КОСМОНАВТ ?!!!

    10:30 16.07.2026

  • 20 Подкрепяте

    3 0 Отговор
    безусловно всичките му версии. Той си е ваша "версия"

    10:31 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мда

    10 2 Отговор
    Георг каза: "политическа шизофрения"
    Денков - каза същото преди него: "политическа шизофрения"

    Пп и дб подкрепяха до дупка правителството на хотелиера желязков. Сега пеят пак в един хор с герб. Да се сглобяват най-накрая и да мирясват с цирковете.

    10:32 16.07.2026

  • 23 анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Представи си какво му е целувал, когато не са го давали по телевизията!

    10:32 16.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 смях в залата

    3 5 Отговор
    Гледайте на коя позиция се радват копейките и " братското посолство"

    10:36 16.07.2026

  • 26 САМО ТИ

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":

    ПОДКРЕПЯШ
    УКРАЙНА,
    А ТИ НЕ СИ БЪЛГАРИЯ!

    10:39 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ъъъ

    7 0 Отговор
    А защо изобщо трябва да подкрепяме нвкого? Още повече финансово...На целия хал на който сме, в открита процедура по свръхдефицит, с пенсии от по €330, заплати от по 600, с детски надбавки от по €26, с галопираща инфлация и скандално високи цени, с тегленото на заем след заем за запушване на фупки, да помагаме на трета страна, която зорлем беше въвлечена във военен конфликт е цинизъм....🤣

    Коментиран от #53

    10:45 16.07.2026

  • 29 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":

    Обърках се.Половината си живот съм бил офицер,познавам бранша от вътре.И при нас имаше колеги,които се извъртваха,но бяха малко,много малко.Как пък Радев да се случи точно от тях?И да не го оправдаваме с микробиоложката външен министър,вероятно британски агент.Тя за това е назначена,за да подписва,каквото и нареди Премиера.Както всички външни министри.

    Коментиран от #33

    10:46 16.07.2026

  • 30 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":

    Абе Нефелен,Опозицията не е казала,не е ГЪТНАЛА Радев с няколко Масови/ама наистина Масови/ Протести тъй както има Абс. Мнозинство в НС!Ама го чака да обере ХУУУБО Негативите,та следващото Управление да започне "на чисто".

    Коментиран от #35

    10:47 16.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гейорг

    5 2 Отговор
    Очертава се лустрация срещу партията-държава герпдъпъсъ и затова целуващия Дъта се е разквичал.

    10:48 16.07.2026

  • 33 провинциалист

    5 4 Отговор

    До коментар #29 от "Моряка":

    Я сега дай информация къде, кога и как точно Радев й е наредил какво точно да прави.

    10:48 16.07.2026

  • 34 Я у лево

    6 2 Отговор
    Я у лево, беснеете,че "Златната ясла" се затвори- със сигурност,завинаги.Все още не можете да осъзнаете,че приключи изпитаната технология - парите от ЕС,за наши хора,по прехваления ПВУ.Иначе,ако ви " предложат" и половината БВП ще подарите на клоуна.Нали не излизат от вашия джоб,а на подопечните 6 милиона рогати.Свърши се вашата, заминавате в контейнера за политически отпадъци Абсолютно правилна политика на кабинета Радев.Оставихте през сл.кабинети тип " домова книга" милиардни дефицити.Съзнателно,защото усетихте,че Радев ще поеме властта.Сега нагло прехвърляте отговорността на него.

    Коментиран от #57

    10:48 16.07.2026

  • 35 провинциалист

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Ами тя опозицията се напъна да протестира, ама Глиш не успя да събере достатчъно изгладнели и ядосани българи да протестират, защото всички бяха на почивка.

    Коментиран от #39

    10:50 16.07.2026

  • 36 Георг Чифу Тов

    5 3 Отговор
    Ние от ПП ГРОБ ще загробим територията ако нашите шефове от Тел Авив ни наредят. Няма жив територианец да оставим ако се налага за благото на Израел

    10:51 16.07.2026

  • 37 Не е шизофрения

    1 3 Отговор
    Задачата му е хем да не подкрепя, хем да има уши за вътрешната информация.
    Който разбира е разбрал.

    10:55 16.07.2026

  • 38 Явно

    3 3 Отговор
    Румбата е двуличник, който пред журналисти говори едно, а върши точно обратното. Изпрати голото рамо в Киев да подпише декларацията за подкрепа на Украйна, с която страната ни се съгласява да подкрепя Коалицията на желаещите. Сети се, че Украйна ще го игнорира от държавите, които могат да участват в следвоенното възстановяване на страната.

    10:55 16.07.2026

  • 39 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "провинциалист":

    Чакай малко,бъркаш - това не бяха Протести,а ТРЕНИРОВКА!Нека да се върнат отпускарите наесен с изпразнени по Курортите джобове,да се сблъскат ЧЕЛНО с цените на Топлото,тока и водата,да ореже С ГОЛЕМИЯ НОЖ Европа Българските Субсидии/по Орбановски/ заради про-руската радева Политика и после ще приказваме...ако сме живи:)

    Коментиран от #41

    10:56 16.07.2026

  • 40 Мунчо е излъгал и за

    4 1 Отговор
    Цветелина Бориславова. Оказва се, че тази мадама сама се е отказала от дипломатическия си пост в Исландия, защото ще е почетен консул в друга държава. И Радев няма нищо общо. Не знам защо се изфука публично, популистите ноеден!

    10:57 16.07.2026

  • 41 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    "Чакай малко,бъркаш - това не бяха Протести,а ТРЕНИРОВКА!" - извинете, припознал съм се! Ще продължим темата наесен.

    10:59 16.07.2026

  • 42 Вярвай си,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Парпърляк":

    но не ни занимавай със заблудите си.

    11:01 16.07.2026

  • 43 Иван Венков

    0 0 Отговор
    Предполагам, без да съм добре заплатен министър или депутат, че просто в правителството на Радев липсва добра координация на посланията. Което значи: един казва едно, друг друго, понеже забързани в работата и далаверите не са се чули да си уеднаквят позициите.
    Ааа, ми то е така бацка, всеки лети на големия пост и на голямата пара, ама не разбира ли от координация и контрол се обърква. Ние по-зле платените ги знаем тези работи, но кой ни пита?

    11:01 16.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да, на Путин се е метнал,

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "И тоя е":

    който води война в Украйна.

    11:02 16.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Моряка

    2 0 Отговор
    А бе и аз искам да вярвам на Радев,ама той не иска да му вярвам.Ту така,ту онака.А пък аз съм само за така.По добре праволинеен,отколкото марионетка.Да,ама не.

    11:04 16.07.2026

  • 48 Копей, защо смяташ,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    че ти е за вечни времена.
    Пилците и поплювците се броят наесен.

    11:05 16.07.2026

  • 49 баце

    0 2 Отговор
    Айде и тоя се изказа неграмотно и неподготвено като Мирчев кванта и Миялния препарат. Кво да ги правиш - сглобка.

    Коментиран от #61

    11:05 16.07.2026

  • 50 румен Андрешко

    3 1 Отговор
    Никой не обича селските тарикати! Нито у нас нито в ЕС! Ще чакаме инвестиции, ама никоя от коалицията на Желаещите няма да иска!

    Коментиран от #60, #66

    11:07 16.07.2026

  • 51 Като Резидент Радев не го канеха

    3 2 Отговор
    никъде, освен ако силно не се налага. Навсякъде се излагаше. Сега трябва да го канят по необходимост и тайно се молят да не ходи, но той е на всяко гърне мерудия, колкото да саботира решенията на ЕК.
    Пфу, пълен гнъс!

    11:09 16.07.2026

  • 52 ??????

    1 2 Отговор
    Още ли има ГЕРБ, ми то вече няма да има за крадене ? Кой крал,крал ,сега преялите ще повръщат излапаното. Народа иска възмездие.

    Коментиран от #55

    11:09 16.07.2026

  • 53 копейки НЕчовеци

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъ":

    Защото е нечовешко, ако някой нападне твоя съсед, ти да се притаиш на спокойствие! Агресора русия ще се замисли дали да нападне някоя друга държава!

    Коментиран от #56

    11:10 16.07.2026

  • 54 Моряка

    1 1 Отговор
    Типична сценка за доброто и лошото ченге.Радев играе доброто,микробиоложката- лошото.Вижда се от самолет,даже от изтребител.МИГ 29.

    11:13 16.07.2026

  • 55 Защо ти е Герб

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "??????":

    Ей ти крадливите прогресори на Радев. Намират откъде. Теглят непосилни заеми, които ще плащаш ти, не те. Набутаха те с Боташ, Шишков ти сложи фалшиви мантинели, краднаха парите, сега ще сложат здрави да ги плащаш ти.
    Пей сърце си с твоите хора. Честито!

    11:14 16.07.2026

  • 56 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "копейки НЕчовеци":

    А човешко ли е,да ти откраднат част от територията,и то - най богатата.И да я фашизират.( украйнизират).

    Коментиран от #58

    11:19 16.07.2026

  • 57 Ало бало портокало,

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Я у лево":

    парите за Киев не ги даваш ти. Те са ти спуснати.
    При Мунчо копейките т..пи ще сте по-гладни от всякога, защото ще ви реже ТЕЛКовете и социалните, за да плаща непосилните заеми, с които ще връща цялото БКП на ВИП служби. Комунист нрава си не мени, заблуден такъв!
    Стига с тоя фейк, че даваш на Украйна. Ти лично нищо не даваш. И да нямаше война там, пак нямаше да дадат нищо на теб. Стига рева, ами отивай да бачкаш.

    11:21 16.07.2026

  • 58 Никой не правил нищо такова

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Моряка":

    Руски фейк, не ти прави чест да папагалстваш от кремълските опорки, все да фейкове.
    Няма да го направиш истина, като го повтаряш.

    11:24 16.07.2026

  • 59 Тома

    0 1 Отговор
    Ако говорим за шайката герб герги всички сте за затвора и ако някой управляващ направи това ще му направят икона.

    Коментиран от #67

    11:25 16.07.2026

  • 60 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "румен Андрешко":

    То пък досега едни инвестиции,докато 30 години управляваха тъмно сини и жълтопаветни.Обещаваха ни да станем Швейцария на Балканите( богата и неутрала)И ко стана?

    Коментиран от #63

    11:26 16.07.2026

  • 61 Не ги прави нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "баце":

    Те ще се оправят, ти не.

    11:26 16.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Човешко е да се греши

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Моряка":

    Но не е като зорлям да си провалял държавата, както прави Мунчо и прилежащите му путинчета.

    11:27 16.07.2026

  • 64 Всъщност не са

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Т.н. евроатлантически партии":

    Още сме в ЕС и НАТО и няма надежда да излезем оттам, слава Богу!
    ЗабравИ! Свиквай

    11:29 16.07.2026

  • 65 Дика

    2 1 Отговор
    Мунчооо, подавай оставка и на село на бостана с пъпешите.

    11:30 16.07.2026

  • 66 Мухаа ха!

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "румен Андрешко":

    Абе примитивно паве- полирано! На европейския бизнес,му е през нивелира,за коалиция на желаещите,или какво иска урсулка,макарона и кайчето.Що за елементарно мислене имате.Ще инвестира всяка компания,ако има изгода.Без значение в коя област на производство.Има ли евтина работна ръка, услужливи еколози и достъп до суровини,вода и ел.енергия,хич няма да се" допитват" до акушерки и макарони.Набиха ви в дебелите чутури,че всяка тяхна заповед, задължително трябва да изпълняваме,иначе ще ни спират пари по ПВУ.Да де,но Радев директно им каза: Пари нема,дейставите! Моя бюджет не го позволява.За чии да ходи на тази среща,след като директно отказва да пълни гушата на зеления потник.

    11:30 16.07.2026

  • 67 Икона се прави

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тома":

    на умрял човек ве, копей. Я па тоя!

    11:31 16.07.2026

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