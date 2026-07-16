ГЕРБ: На коя версия на Радев да вярваме? Тежката политическа шизофрения вече прераства в международна

„Днес се чудим на коя версия на Румен Радев да вярваме. Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето върху санкциите, който извади България от Коалицията на желаещите и заяви, че страната ни няма място там, защото не подкрепя философията, ролята и политиката на тази коалиция? Или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, увеличаване на натиска срещу Русия, признава ролята на Коалицията на желаещите като инструмент за постигане на траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само суверенна, цялостна и сигурна Украйна може да бъде гарант за сигурността на Европа.“ Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, цитиран от novini.bg

„Тази тежка политическа шизофрения вече прераства в международна. Опасенията ми са, че каквото и да говорим тук, в страната, това застрашава авторитета на България в чужбина. Редица български правителства успяха да изградят имиджа на страната като предвидим партньор и надежден съюзник в НАТО, а кабинетът „Желязков“ го затвърди. България беше държава, която по източния фланг можеше да гарантира както собствената си сигурност, така и сигурността на целия регион. В момента това вече не съществува.

Не смятам, че към България вече се гледа със същата сериозност. Това раздвоение – едно казваме на българската аудитория, друго правим в чужбина, а трето заявяваме пред партньорите – е недопустимо. Политическата позиция, изразена в международните формати, впоследствие се отрича само пред българската публика.

Подписът на външния министър не е пожелателен. На срещата в Киев България беше представена на високо политическо ниво и това ангажира държавата ни. Външният министър представлява България пред света и не може да има разминаване между действията на премиера и тези на външния министър. От този момент нататък министър-председателят също е обвързан с текстовете, които външният министър е подписал. Нямам друго обяснение, освен че правителството се опитва да води опасна двойнствена политика“, заяви Георгиев.