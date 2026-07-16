ГЕРБ: На коя версия на Радев да вярваме? Тежката политическа шизофрения вече прераства в международна

„Днес се чудим на коя версия на Румен Радев да вярваме. Дали на евроскептика, който каза, че ще налага вето върху санкциите, който извади България от Коалицията на желаещите и заяви, че страната ни няма място там, защото не подкрепя философията, ролята и политиката на тази коалиция? Или на Румен Радев и неговото проевропейско правителство, което чрез Киевската декларация призовава за засилване на санкциите, увеличаване на натиска срещу Русия, признава ролята на Коалицията на желаещите като инструмент за постигане на траен и устойчив мир, осъжда руската агресия и подчертава, че само суверенна, цялостна и сигурна Украйна може да бъде гарант за сигурността на Европа.“ Това заяви Георг Георгиев от ГЕРБ пред журналисти в кулоарите на Народното събрание, цитиран от novini.bg
„Тази тежка политическа шизофрения вече прераства в международна. Опасенията ми са, че каквото и да говорим тук, в страната, това застрашава авторитета на България в чужбина. Редица български правителства успяха да изградят имиджа на страната като предвидим партньор и надежден съюзник в НАТО, а кабинетът „Желязков“ го затвърди. България беше държава, която по източния фланг можеше да гарантира както собствената си сигурност, така и сигурността на целия регион. В момента това вече не съществува.
Не смятам, че към България вече се гледа със същата сериозност. Това раздвоение – едно казваме на българската аудитория, друго правим в чужбина, а трето заявяваме пред партньорите – е недопустимо. Политическата позиция, изразена в международните формати, впоследствие се отрича само пред българската публика.
Подписът на външния министър не е пожелателен. На срещата в Киев България беше представена на високо политическо ниво и това ангажира държавата ни. Външният министър представлява България пред света и не може да има разминаване между действията на премиера и тези на външния министър. От този момент нататък министър-председателят също е обвързан с текстовете, които външният министър е подписал. Нямам друго обяснение, освен че правителството се опитва да води опасна двойнствена политика“, заяви Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Коментиран от #5, #13, #23
10:14 16.07.2026
2 На Версията !
За Тази Работа !
10:15 16.07.2026
3 Чорбара
10:16 16.07.2026
4 радев руска Гнида
10:16 16.07.2026
5 Кой На Кой ?
До коментар #1 от "оня с коня":Не Целува !
Задника ?
А Радев ?
На Кой ?
10:16 16.07.2026
6 Парпърляк
Коментиран от #42, #44
10:17 16.07.2026
7 И тоя е
Коментиран от #45
10:17 16.07.2026
8 Анонимен
10:18 16.07.2026
9 Срам
10:19 16.07.2026
10 Хвъфчилко Радев
Коментиран от #18
10:20 16.07.2026
11 провинциалист
10:20 16.07.2026
12 мрън- мрън,
Хем докарахме Радев на власт с планираната и предварително съгласувана с Радев и Доган оставка на Борисов , хем сега плачем!
Това е шизофрения, драги гербаджии, заради която ще духате супата тепърва! Това на изборите беше само началото!
Този лакей Георгиев Георг, кръстен на дядо си Гошо, съм го запомнил, че даде въздушен коридор на Путин над Бългрия още преди да бъде поискан!
После се оказа, че Путин изобщо се отказа да лети!
10:21 16.07.2026
13 Анонимен
До коментар #1 от "оня с коня":А Йотова не коленичи ли пред руският Кирил това си забравил хахахаха
10:23 16.07.2026
14 Браво на премиера Радев,
България подкрепя Украйна!
ГЕРБ и ППДБ да плачат колкото си искат!
Коментиран от #26, #29, #30
10:24 16.07.2026
15 Въпрос
10:25 16.07.2026
16 Хаха
Коментиран от #48
10:27 16.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Читател
10:30 16.07.2026
20 Подкрепяте
10:31 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мда
Денков - каза същото преди него: "политическа шизофрения"
Пп и дб подкрепяха до дупка правителството на хотелиера желязков. Сега пеят пак в един хор с герб. Да се сглобяват най-накрая и да мирясват с цирковете.
10:32 16.07.2026
23 анонимен
До коментар #1 от "оня с коня":Представи си какво му е целувал, когато не са го давали по телевизията!
10:32 16.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 смях в залата
10:36 16.07.2026
26 САМО ТИ
До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":ПОДКРЕПЯШ
УКРАЙНА,
А ТИ НЕ СИ БЪЛГАРИЯ!
10:39 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ъъъ
Коментиран от #53
10:45 16.07.2026
29 Моряка
До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":Обърках се.Половината си живот съм бил офицер,познавам бранша от вътре.И при нас имаше колеги,които се извъртваха,но бяха малко,много малко.Как пък Радев да се случи точно от тях?И да не го оправдаваме с микробиоложката външен министър,вероятно британски агент.Тя за това е назначена,за да подписва,каквото и нареди Премиера.Както всички външни министри.
Коментиран от #33
10:46 16.07.2026
30 оня с коня
До коментар #14 от "Браво на премиера Радев,":Абе Нефелен,Опозицията не е казала,не е ГЪТНАЛА Радев с няколко Масови/ама наистина Масови/ Протести тъй както има Абс. Мнозинство в НС!Ама го чака да обере ХУУУБО Негативите,та следващото Управление да започне "на чисто".
Коментиран от #35
10:47 16.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гейорг
10:48 16.07.2026
33 провинциалист
До коментар #29 от "Моряка":Я сега дай информация къде, кога и как точно Радев й е наредил какво точно да прави.
10:48 16.07.2026
34 Я у лево
Коментиран от #57
10:48 16.07.2026
35 провинциалист
До коментар #30 от "оня с коня":Ами тя опозицията се напъна да протестира, ама Глиш не успя да събере достатчъно изгладнели и ядосани българи да протестират, защото всички бяха на почивка.
Коментиран от #39
10:50 16.07.2026
36 Георг Чифу Тов
10:51 16.07.2026
37 Не е шизофрения
Който разбира е разбрал.
10:55 16.07.2026
38 Явно
10:55 16.07.2026
39 оня с коня
До коментар #35 от "провинциалист":Чакай малко,бъркаш - това не бяха Протести,а ТРЕНИРОВКА!Нека да се върнат отпускарите наесен с изпразнени по Курортите джобове,да се сблъскат ЧЕЛНО с цените на Топлото,тока и водата,да ореже С ГОЛЕМИЯ НОЖ Европа Българските Субсидии/по Орбановски/ заради про-руската радева Политика и после ще приказваме...ако сме живи:)
Коментиран от #41
10:56 16.07.2026
40 Мунчо е излъгал и за
10:57 16.07.2026
41 провинциалист
До коментар #39 от "оня с коня":"Чакай малко,бъркаш - това не бяха Протести,а ТРЕНИРОВКА!" - извинете, припознал съм се! Ще продължим темата наесен.
10:59 16.07.2026
42 Вярвай си,
До коментар #6 от "Парпърляк":но не ни занимавай със заблудите си.
11:01 16.07.2026
43 Иван Венков
Ааа, ми то е така бацка, всеки лети на големия пост и на голямата пара, ама не разбира ли от координация и контрол се обърква. Ние по-зле платените ги знаем тези работи, но кой ни пита?
11:01 16.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Да, на Путин се е метнал,
До коментар #7 от "И тоя е":който води война в Украйна.
11:02 16.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Моряка
11:04 16.07.2026
48 Копей, защо смяташ,
До коментар #16 от "Хаха":че ти е за вечни времена.
Пилците и поплювците се броят наесен.
11:05 16.07.2026
49 баце
Коментиран от #61
11:05 16.07.2026
50 румен Андрешко
Коментиран от #60, #66
11:07 16.07.2026
51 Като Резидент Радев не го канеха
Пфу, пълен гнъс!
11:09 16.07.2026
52 ??????
Коментиран от #55
11:09 16.07.2026
53 копейки НЕчовеци
До коментар #28 от "Ъъъ":Защото е нечовешко, ако някой нападне твоя съсед, ти да се притаиш на спокойствие! Агресора русия ще се замисли дали да нападне някоя друга държава!
Коментиран от #56
11:10 16.07.2026
54 Моряка
11:13 16.07.2026
55 Защо ти е Герб
До коментар #52 от "??????":Ей ти крадливите прогресори на Радев. Намират откъде. Теглят непосилни заеми, които ще плащаш ти, не те. Набутаха те с Боташ, Шишков ти сложи фалшиви мантинели, краднаха парите, сега ще сложат здрави да ги плащаш ти.
Пей сърце си с твоите хора. Честито!
11:14 16.07.2026
56 Моряка
До коментар #53 от "копейки НЕчовеци":А човешко ли е,да ти откраднат част от територията,и то - най богатата.И да я фашизират.( украйнизират).
Коментиран от #58
11:19 16.07.2026
57 Ало бало портокало,
До коментар #34 от "Я у лево":парите за Киев не ги даваш ти. Те са ти спуснати.
При Мунчо копейките т..пи ще сте по-гладни от всякога, защото ще ви реже ТЕЛКовете и социалните, за да плаща непосилните заеми, с които ще връща цялото БКП на ВИП служби. Комунист нрава си не мени, заблуден такъв!
Стига с тоя фейк, че даваш на Украйна. Ти лично нищо не даваш. И да нямаше война там, пак нямаше да дадат нищо на теб. Стига рева, ами отивай да бачкаш.
11:21 16.07.2026
58 Никой не правил нищо такова
До коментар #56 от "Моряка":Руски фейк, не ти прави чест да папагалстваш от кремълските опорки, все да фейкове.
Няма да го направиш истина, като го повтаряш.
11:24 16.07.2026
59 Тома
Коментиран от #67
11:25 16.07.2026
60 Моряка
До коментар #50 от "румен Андрешко":То пък досега едни инвестиции,докато 30 години управляваха тъмно сини и жълтопаветни.Обещаваха ни да станем Швейцария на Балканите( богата и неутрала)И ко стана?
Коментиран от #63
11:26 16.07.2026
61 Не ги прави нищо
До коментар #49 от "баце":Те ще се оправят, ти не.
11:26 16.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Човешко е да се греши
До коментар #60 от "Моряка":Но не е като зорлям да си провалял държавата, както прави Мунчо и прилежащите му путинчета.
11:27 16.07.2026
64 Всъщност не са
До коментар #62 от "Т.н. евроатлантически партии":Още сме в ЕС и НАТО и няма надежда да излезем оттам, слава Богу!
ЗабравИ! Свиквай
11:29 16.07.2026
65 Дика
11:30 16.07.2026
66 Мухаа ха!
До коментар #50 от "румен Андрешко":Абе примитивно паве- полирано! На европейския бизнес,му е през нивелира,за коалиция на желаещите,или какво иска урсулка,макарона и кайчето.Що за елементарно мислене имате.Ще инвестира всяка компания,ако има изгода.Без значение в коя област на производство.Има ли евтина работна ръка, услужливи еколози и достъп до суровини,вода и ел.енергия,хич няма да се" допитват" до акушерки и макарони.Набиха ви в дебелите чутури,че всяка тяхна заповед, задължително трябва да изпълняваме,иначе ще ни спират пари по ПВУ.Да де,но Радев директно им каза: Пари нема,дейставите! Моя бюджет не го позволява.За чии да ходи на тази среща,след като директно отказва да пълни гушата на зеления потник.
11:30 16.07.2026
67 Икона се прави
До коментар #59 от "Тома":на умрял човек ве, копей. Я па тоя!
11:31 16.07.2026