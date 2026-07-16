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Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас

Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас

16 Юли, 2026 12:10 773 7

  • загинал-
  • пешеходец

Пешеходецът е 68-годишен финландски гражданин. На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство

Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи около 23:00 часа.

Лек автомобил е блъснал внезапно излязъл на пътното платно пешеходец. При катастрофата мъжът е загинал на място.

Пешеходецът е 68-годишен финландски гражданин. На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Припомняме, че в края на юни от полицията в града съобщиха, че от началото на тази година във Варненския регион са регистрирани 291 тежки катастрофи, с 12 загинали и 356 ранени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 егати мисирките

    11 0 Отговор
    пътя между варна и бургас е малко над 100км и минава през редица населени места някой няма ли да уточни каде по тия 100км става трагедията ???

    Коментиран от #2, #4

    12:12 16.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "егати мисирките":

    Включва и най-дългата магистрала "Черно море" - цели ....СЕДЕМ километра 😀😀😀

    Коментиран от #5

    12:31 16.07.2026

  • 3 7658

    4 0 Отговор
    "На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието..." - това ако го напишеш на матурата по български и литература ще ти напишат слаб (2).

    13:00 16.07.2026

  • 4 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "егати мисирките":

    По-точно можеха да напишат, че е загинал на пътища между Малко Търново и Видин!

    13:12 16.07.2026

  • 5 тази магистрала

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ще ни е зестрата за БОТАШ

    13:12 16.07.2026

  • 6 иначе казано

    2 0 Отговор
    алкохола не прощава

    у финско една бира в магазин е 4 евра

    13:14 16.07.2026

  • 7 Фейк - либераст

    1 1 Отговор
    Човекът дошъл на алкохолен туризъм в България, но не можал да уцели пътя! Защо ли?

    13:17 16.07.2026

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