Пешеходец е загинал при инцидент на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Произшествието е станало снощи около 23:00 часа.
Лек автомобил е блъснал внезапно излязъл на пътното платно пешеходец. При катастрофата мъжът е загинал на място.
Пешеходецът е 68-годишен финландски гражданин. На мястото на инцидента е извършен е оглед на местопроизшествието, а по случая е образувано досъдебно производство.
Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
Припомняме, че в края на юни от полицията в града съобщиха, че от началото на тази година във Варненския регион са регистрирани 291 тежки катастрофи, с 12 загинали и 356 ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 егати мисирките
Коментиран от #2, #4
12:12 16.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "егати мисирките":Включва и най-дългата магистрала "Черно море" - цели ....СЕДЕМ километра 😀😀😀
Коментиран от #5
12:31 16.07.2026
3 7658
13:00 16.07.2026
4 Ъъъъ
До коментар #1 от "егати мисирките":По-точно можеха да напишат, че е загинал на пътища между Малко Търново и Видин!
13:12 16.07.2026
5 тази магистрала
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ще ни е зестрата за БОТАШ
13:12 16.07.2026
6 иначе казано
у финско една бира в магазин е 4 евра
13:14 16.07.2026
7 Фейк - либераст
13:17 16.07.2026