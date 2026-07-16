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„Автомагистрали“ ЕАД се управлява от ново ръководство до провеждане на конкурс

„Автомагистрали“ ЕАД се управлява от ново ръководство до провеждане на конкурс

16 Юли, 2026 13:38 730 4

  • „автомагистрали“ еад-
  • ръководство-
  • конкурс

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев

„Автомагистрали“ ЕАД се управлява от ново ръководство до провеждане на конкурс - 1
Снимка: „Автомагистрали“ ЕАД
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков е обновен съставът на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър. Новото ръководство ще управлява държавната компания, принципал на която е министърът, до провеждането на конкурс.

Изпълнителен директор на дружеството е инж. Иван Кунев. Той е магистър със специалност „Автотехническа експертиза“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. В периода 2009 г. – 2024 г. е бил директор на Областно пътно управление Благоевград. Има опит и в строителния бранш.

В Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД влизат още Митко Михайлов, Николета Бачева и Виктор Попов. Ивелина Маринова остава член на Съвета. Тя е магистър по „Икономика и финанси“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Маринова има над 5-годишен опит в сферата на пътното строителство като „Управление и контрол“ и опит в банковия сектор.

Митко Михайлов е завършил „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. В същото учебно заведение е завършил преди това и магистратура по „Макроикономика“. Бил е областен управител на област София-град. Заемал е ръководни позиции в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на младежта и спорта, Държавна агенция по туризъм, Министерство на финансите и в частния сектор.

Инж. Николета Бачева е магистър по пътно строителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Има над 10 години опит в строителството и поддържането на магистралите „Тракия“, „Хемус“, „Струма“ и „Марица“. От 2023 г. е ръководител на отдел в „Автомагистрали“ ЕАД, където отговаря за експлоатация, текущ ремонт и поддръжка, инвестиционен контрол и координация, временна организация и безопасност на движението.

Виктор Попов е магистър по управление на регионалното развитие от Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Има и магистърска степен по регионални геоенергийни ресурси и стратегии от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има опит в управлението на логистични и транспортни процеси. Работил е на различни позиции както в публичния, така и в частния сектор.


България
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