Правителството определя ръководството на агенция "Разузнаване"

Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание считано от днес 17 юни на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинетът и ще приеме предложение на президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите трикоординатни радари, по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция.

По предложение на социалния министър на наследниците на загиналия при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ.

Промени ще се одобрят и в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива.