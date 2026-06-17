Новини
България »
Правителството определя ръководството на агенция "Разузнаване"

Правителството определя ръководството на агенция "Разузнаване"

17 Юни, 2026 06:37, обновена 17 Юни, 2026 05:45 655 5

  • правителство-
  • разузнаване-
  • ръководство

Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание считано от днес 17 юни на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев

Правителството определя ръководството на агенция "Разузнаване" - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Кабинетът предложи миналата седмица на Народното събрание считано от днес 17 юни на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Също днес ще бъде назначен и заместник-председател на Държавна агенция "Разузнаване".

Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинетът и ще приеме предложение на президента да издаде указ, с който да се промени предходен от 2012 година за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания.

Министърът на отбраната е вносител на решението за поръчка за придобиване на новите трикоординатни радари, по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция.

По предложение на социалния министър на наследниците на загиналия при наводнението в област Габрово през месец май ще бъде изплатена еднократна финансова помощ.

Промени ще се одобрят и в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчат еднаквото заплащане на двата пола. В момента то е средно с 12% в полза на мъжете. При необосновано по-високо възнаграждение за един и същи труд по полов признак, бизнесът ще трябва да предприема коригиращи мерки, гласят част от текстовете. Те се въвеждат, за да не търпи санкции страната ни заради неизпълнено въвеждане в срок на евродиректива.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фасонка

    1 2 Отговор
    Е, па то парламент има ли? Повече прилича на парлама.

    Коментиран от #5

    05:59 17.06.2026

  • 2 електрошок

    0 1 Отговор
    Депутатските заплати в хладилника ли се помещават?

    06:25 17.06.2026

  • 3 мъкаааа

    1 0 Отговор
    На 5 милионно население-щрак!-240 депутати! Наказание си налагаме!

    Коментиран от #4

    06:27 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фасонка":

    При смяна на фасунка трябва винаги да прекъсваме захранването (понякога в объркването се забравя). По принцип по-добре нова.

    06:59 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове