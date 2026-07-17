Георги Татарски поема "Булгаргаз" до провеждането на нов конкурс

Съветът на директорите на "Булгаргаз" е избрал Георги Татарски за изпълнителен директор на дружеството на мястото на Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е вписано в Търговския регистър.
На същото заседание членовете на съвета са избрали Веселина Канатова-Бучкова за председател на Съвета на директорите.
Според вписаните в Търговския регистър промени от състава на Съвета на директорите са заличени Иван Топчийски, Бянка Рачева и Мари Филиповски.
В заседанието са участвали Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев като независими членове, както и Георги Татарски, Веселин Синабов и Михаил Милков като представители на държавата.
По данни от Търговския регистър мандатът на членовете на Съвета на директорите е пет години. За Георги Татарски, Веселина Канатова-Бучкова и Велислав Йонев е предвидено те да изпълняват функциите си до провеждането на нова конкурсна процедура, но за срок не по-дълъг от шест месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Край
12:17 17.07.2026
2 КОЙ ДА ЗНАЙ
Основни причини за финансовия дефицитДоговорът с турската компания BOTAS: Това е основният генератор на загуби. През 2025 г. „Булгаргаз“ е използвал едва 23% от резервирания капацитет по това споразумение. Разходът за изплащане на фиксирани такси за изцяло неизползван капацитет възлиза на колосалните 250,5 млн. лева (почти колкото цялата годишна загуба).
Терминалът в Александруполис: Дружеството е претърпяло допълнителни 34,7 млн. лева разходи за резервиран, но нереализиран капацитет на LNG терминала в Гърция.
Задълженията на „Топлофикация София“: Хронично забавените плащания за около 200 милиона евро.
12:52 17.07.2026
3 Сатана Z
12:53 17.07.2026
4 Кокора
Построиха завода КЦК, отровиха китната
разложка котловина!
Нима очаквате нещо друго от тях!
13:07 17.07.2026
5 татарски,
13:12 17.07.2026
6 Някой чувал ли е за
13:12 17.07.2026
7 Хммм
13:13 17.07.2026