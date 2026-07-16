Предлагат 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски

До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 г. да бъде обявена за Година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей.
Поради промяна в програмата на държавния глава, тя не успя да присъства лично. В словото бе отбелязано, че през юни и юли тази година в президентската институция са постъпили предложения и идеи от община Карлово, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и фондация „Васил Левски“ и президентската институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината.
Сред предложенията на Общобългарския комитет е акцентът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е и изграждането на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име.
От фондация „Васил Левски“ са подготвили програма с инициативи, включваща исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски в село Голям Извор. От община Карлово настояват своевременно да бъде създаден национален инициативен комитет, който да подготви програмата и да осигури необходимото финансиране за отбелязването на годината.
В словото бе посочено още, че предстоящата 190-годишнина от рождението на Васил Левски е възможност за укрепване на националното самочувствие, сплотяване на българите и насърчаване на патриотичното възпитание.
От името на президента бе отправен призив 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски.
Събитието бе организирано от Националния исторически музей (НИМ) и Националния музей „Васил Левски“ по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Инициативата бе посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски и има за цел да отдаде почит към неговата личност чрез среща между науката, културата и обществената памет. В програмата бяха включени приветствия от директорите на двата музея – доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева, научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“, което бе представено от доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и мултимедийната панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“, подготвена от проф. д-р Боян Добрев.
Сред присъстващите бяха министърът на образованието проф. Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев, Пламен Славов, зам.-министър на културата, доц. Михаил Груев, ръководител на Държавна агенция „Архиви“, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Елиза Стефанова, генералните директори на Българската телеграфна агенция (БТА) и Българското национално радио (БНР) – Кирил Вълчев и Милен Митев, информира БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Като сключат още някой друг "Боташ" и
16:12 16.07.2026
4 Не Поругавайте !
На България !
За Втори Път !
16:12 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 аааа
Коментиран от #21
16:13 16.07.2026
7 Всяка година трябва да е на Левски
Коментиран от #13
16:13 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дора
16:15 16.07.2026
11 рускоезичен
До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":А защо не е Лъвски, а Левский?
Коментиран от #27
16:15 16.07.2026
12 Сайта,
Коментиран от #16
16:15 16.07.2026
13 Тези Предатели !
До коментар #7 от "Всяка година трябва да е на Левски":Не Са Достойни !
Да Го Правят !
16:16 16.07.2026
14 хъхъ
16:16 16.07.2026
15 смях в залата
16:17 16.07.2026
16 пръц
До коментар #12 от "Сайта,":И не само първия коментар една трета от коментарите са направо отвратителни.
16:18 16.07.2026
17 Освалдо Риос
16:18 16.07.2026
18 пеев
16:19 16.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Троян
16:25 16.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 володя
16:33 16.07.2026
25 Горкия !
Ами И Ще Го Разпнат !
16:42 16.07.2026
26 София има някаква обвързаност с Левски
16:42 16.07.2026
27 Акох Знаеше Български !
До коментар #11 от "рускоезичен":Щеше !
Да Знаеш !
16:43 16.07.2026
28 Хасковски каунь
16:44 16.07.2026
29 Сатана Z
Жалка работа.
16:48 16.07.2026
30 Анализ
16:49 16.07.2026