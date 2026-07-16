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Предлагат 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски

Предлагат 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски

16 Юли, 2026 16:08 509 30

  • васил левски-
  • 2027 година-
  • честване

Инициативата бе посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски

Предлагат 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 г. да бъде обявена за Година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей.

Поради промяна в програмата на държавния глава, тя не успя да присъства лично. В словото бе отбелязано, че през юни и юли тази година в президентската институция са постъпили предложения и идеи от община Карлово, Общобългарския комитет „Васил Левски“ и фондация „Васил Левски“ и президентската институция вече обсъжда как да бъде отбелязана годишнината.

Сред предложенията на Общобългарския комитет е акцентът да бъде поставен върху идеологията на Левски и неговата роля като политик и революционер, а не само като символ на борбата за свобода. Сред идеите е и изграждането на паметник на Апостола на столичното летище, което вече носи неговото име.

От фондация „Васил Левски“ са подготвили програма с инициативи, включваща исторически маршрути и реставрация на скривалището на Левски в село Голям Извор. От община Карлово настояват своевременно да бъде създаден национален инициативен комитет, който да подготви програмата и да осигури необходимото финансиране за отбелязването на годината.

В словото бе посочено още, че предстоящата 190-годишнина от рождението на Васил Левски е възможност за укрепване на националното самочувствие, сплотяване на българите и насърчаване на патриотичното възпитание.

От името на президента бе отправен призив 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски.

Събитието бе организирано от Националния исторически музей (НИМ) и Националния музей „Васил Левски“ по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Инициативата бе посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски и има за цел да отдаде почит към неговата личност чрез среща между науката, културата и обществената памет. В програмата бяха включени приветствия от директорите на двата музея – доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева, научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“, което бе представено от доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и мултимедийната панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“, подготвена от проф. д-р Боян Добрев.

Сред присъстващите бяха министърът на образованието проф. Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев, Пламен Славов, зам.-министър на културата, доц. Михаил Груев, ръководител на Държавна агенция „Архиви“, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Елиза Стефанова, генералните директори на Българската телеграфна агенция (БТА) и Българското национално радио (БНР) – Кирил Вълчев и Милен Митев, информира БТА.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Като сключат още някой друг "Боташ" и

    5 6 Отговор
    току виж станала година на падишаха.

    16:12 16.07.2026

  • 4 Не Поругавайте !

    12 2 Отговор
    И Този Герой !

    На България !

    За Втори Път !

    16:12 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 аааа

    2 13 Отговор
    Мутрата Кунчев е меко казано спорна личност. Детеубиец и грабител, нападал само и единствено българи. Няма известен случай да е вдигал ръка срещу турчин, а грабежите му над българи са множество. От "революционната" му дейност няма никакви реални резултати, вероятно защото просто е била параван за престъпната му.

    Коментиран от #21

    16:13 16.07.2026

  • 7 Всяка година трябва да е на Левски

    3 8 Отговор
    Защото не е харесвал Русия.

    Коментиран от #13

    16:13 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дора

    4 3 Отговор
    Подкрепям предложението.Левски е българският Исус Христос.И сега си спомням 19 февруари т.г.Илиана Йотова произнасяше реч в едно костюмче струващо доста евро.И си помислих,Бедни Апостоле,ти си виснал на въжето по потури и цървули а наша Илиана се барнала в скъпото костюме.

    16:15 16.07.2026

  • 11 рускоезичен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    А защо не е Лъвски, а Левский?

    Коментиран от #27

    16:15 16.07.2026

  • 12 Сайта,

    7 1 Отговор
    защо допускате да се гаврят със светините ни, като този в първия пост? Това ли заслужава Апостола на свободата? Май има работа за СЕМ.

    Коментиран от #16

    16:15 16.07.2026

  • 13 Тези Предатели !

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Всяка година трябва да е на Левски":

    Не Са Достойни !

    Да Го Правят !

    16:16 16.07.2026

  • 14 хъхъ

    3 0 Отговор
    Писна ми от булгар-булгар изцепки.

    16:16 16.07.2026

  • 15 смях в залата

    1 0 Отговор
    Радев и Йотова трябва публично в центъра на София да коленичат пред портрета на Левски и да го целунат и закълнат че ще следват заветите му и по точно да. Сме равни с другите Европейски народи

    16:17 16.07.2026

  • 16 пръц

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сайта,":

    И не само първия коментар една трета от коментарите са направо отвратителни.

    16:18 16.07.2026

  • 17 Освалдо Риос

    1 1 Отговор
    Леонардо Ди Каприо би изиграл перфектно Левски, дори и по име го наподобява, обаче турците плащат на Холивуд да няма екранизация.

    16:18 16.07.2026

  • 18 пеев

    2 2 Отговор
    ефтин популизъм

    16:19 16.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Троян

    1 1 Отговор
    Къде си апостоле? Няма те.

    16:25 16.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 володя

    4 0 Отговор
    Лесно ще се направи година на Левски, ама трудно ще спрем да паркираме по градинките!

    16:33 16.07.2026

  • 25 Горкия !

    3 0 Отговор
    Не стига Че Го Обесиха !

    Ами И Ще Го Разпнат !

    16:42 16.07.2026

  • 26 София има някаква обвързаност с Левски

    2 0 Отговор
    Защото осъждането и обесването му е единственото, което я свързва с национално-освободителното движение. И така паметници, булеварди, стадиони, че и аерогарата, последното за да се объркват чужденците, в България ли са кацнали или във Васил Левски.

    16:42 16.07.2026

  • 27 Акох Знаеше Български !

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "рускоезичен":

    Щеше !

    Да Знаеш !

    16:43 16.07.2026

  • 28 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    А на др. Тодор Живков КОГА ?

    16:44 16.07.2026

  • 29 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Семплата журналистка Йотова временно изпълняващ длъжността на Президента се напъва да си прави предизборна кампания с името на Апостола на свободата, Васил Левски.
    Жалка работа.

    16:48 16.07.2026

  • 30 Анализ

    2 0 Отговор
    А на закланото ратайче, ще има ли година?!

    16:49 16.07.2026

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