Имаш резервация за кръчма и влизаш с джип в Борисовата градина

Спаси София изнесе притеснителна информация след проверка, която показва, че всеки може да си влезе спокойно в Борисовата градина с кола само срещу посочване на име на резервация.
От партията ще внесат предложение за затягане на контрола върху достъпа на автомобилния.
"Борисовата градина е създадена за хората, а не за автомобилите. От години слушаме обещания за по-строг контрол, но резултатът е един и същ – коли продължават да навлизат в парка, а правилата остават непрозрачни и лесни за заобикаляне", заяви Борис Бонев.
Партията внася доклад за въвеждане на ясни и публични правила, които да определят кой, кога и при какви условия може да влиза с автомобил в Борисовата градина.
Освен конкретен маршрут и срок на достъпа, трябва да бъдат определени и часови диапазони за движение на автомобили, с изключение на аварийни и извънредни ситуации.
Спаси София настоява и за създаване на публичен регистър на издадените разрешения за достъп, включително регистрационните номера на автомобилите, както и за въвеждане на автоматизиран контрол чрез системи за разпознаване на регистрационни номера.
"Най-тревожното е, че общината продължава да разчита на непрозрачни административни практики вместо на реален контрол. Докато няма ясни правила и публичност, съмненията за привилегирован достъп и злоупотреби ще продължават", заяви Пламена Терзирадева, общински съветник и член на комисията по околна среда от Спаси София.
От Спаси София са категорични, че достъпът с моторни превозни средства трябва да бъде изключение, а не правило.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПиПи
09:26 19.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сталин
Коментиран от #19, #33
09:28 19.06.2026
4 Българин
Коментиран от #8, #28
09:29 19.06.2026
5 бонка дашната
09:30 19.06.2026
6 Абе
09:30 19.06.2026
7 честен ционист
Коментиран от #10
09:30 19.06.2026
8 Сталин
До коментар #4 от "Българин":Абе хайванин ти къде си видял бизнесмени да развиват държавата ,това са мутри и корумпета дето крадат държавна пара ,и в повечето случаи са от племето с малките шапки
09:32 19.06.2026
9 те ми да да ама не
09:37 19.06.2026
10 Бай Ху (By Who)
До коментар #7 от "честен ционист":Ами господине, защото човек като отиде в Борисовата градина, полюбува са на розите в розариума, нагледа патоците в езерото, отбие се при костенурките в другото езеро с лилийте, там едно време имаше златни рибки, ма вече няма, изкачи се до братската могила, вдигне юмрук нагоре, обиколи към обсерваторията и трябва да има къде да испие една две студени бирички с някое кебапче и пържени картовки.
09:37 19.06.2026
11 Другарю Бонев,
09:40 19.06.2026
12 007 лиценз ту кил
09:40 19.06.2026
13 Ура,,Ура
Коментиран от #14, #15
09:41 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Абе
До коментар #13 от "Ура,,Ура":Тава да одиш в Борисовата градина с кола, требе верно си мноо про с.
09:47 19.06.2026
16 Кажи
Коментиран от #18
09:48 19.06.2026
17 А бе
Коментиран от #23
09:51 19.06.2026
18 Бай Ху (By Who)
До коментар #16 от "Кажи":Господине, имаше една Емили, фучеше с тротонетката със 100 км/ч по околовръсното, ма се загуби някъде по прайдовете.
Коментиран от #31
09:53 19.06.2026
19 Берия
До коментар #3 от "Сталин":Е точно в африка го има. За сафари чувал ли си? Иначе си прав. Джипове може, а тротинетки не
09:57 19.06.2026
20 Парпърляк
09:59 19.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гост
10:09 19.06.2026
23 Бай Ху (By Who)
До коментар #17 от "А бе":Господине какъф коректор ми препоръчате да ползувам? Ас имам едно шишенце с четчица, с което си забелвам кръстословиците във весника, защото понякога не ми излизат точно заради правописни грешки.
И да знаете, че не съм ас ви слагал минус, ас ви натиснах плюсче.
10:12 19.06.2026
24 Лаик
Коментиран от #25, #29
10:15 19.06.2026
25 Бай Ху (By Who)
До коментар #24 от "Лаик":Господине, в парка се ходи пеша. С коли се ходи по селските кърове.
10:18 19.06.2026
26 Тити на Кака
И едва на третата година от мандата си в СО е прогледнала за нещо очевидно за всеки жител на района - свободното движение на избрани автомобили в парка. Явно на 37+ е пожертвала от безценното си експертно време на софийски спасител и за сефте се е разходила в иначе чудесния парк.
Видял е джип и затова сега е убедена, че само джипове с резервации влизат там.
Пореден смях с момите в СО 😂😂😂
10:19 19.06.2026
27 ОБЕКТИВНИЯ
10:23 19.06.2026
28 ОБЕКТИВНИЯ
До коментар #4 от "Българин":От кога и КОИ са "Илита" в
България???
10:26 19.06.2026
29 Тити на Кака
До коментар #24 от "Лаик":Би ли посочил поне една кръчма в Борисовата, която е на км+ от най-близката улица около парка! Би ли обяснил защо трябва да влезеш с кола дотам, за да се прибереш по-късно с нея "пийнал" на мотика, неспособна да върви пеша?
Та?
10:27 19.06.2026
30 Прауд
10:30 19.06.2026
31 чичо
До коментар #18 от "Бай Ху (By Who)":А,Емили мигрира някъде по еврогейските прайдове.Тук и е тясно.Свобода на духа,така да се каже.Не се знае обаче от какво се издържа.Възможно е да има стипендия от Америка за България или от Спаси София.
10:35 19.06.2026
32 Мнение
10:36 19.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.