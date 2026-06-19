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Имаш резервация за кръчма и влизаш с джип в Борисовата градина
  Тема: Войната на пътя

Имаш резервация за кръчма и влизаш с джип в Борисовата градина

19 Юни, 2026 09:24 2 008 33

  • борис бонев-
  • борисова градина-
  • кръчма-
  • автомобили

Спаси София изнесе притеснителна информация след проверка

Имаш резервация за кръчма и влизаш с джип в Борисовата градина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спаси София изнесе притеснителна информация след проверка, която показва, че всеки може да си влезе спокойно в Борисовата градина с кола само срещу посочване на име на резервация.

От партията ще внесат предложение за затягане на контрола върху достъпа на автомобилния.

"Борисовата градина е създадена за хората, а не за автомобилите. От години слушаме обещания за по-строг контрол, но резултатът е един и същ – коли продължават да навлизат в парка, а правилата остават непрозрачни и лесни за заобикаляне", заяви Борис Бонев.

Партията внася доклад за въвеждане на ясни и публични правила, които да определят кой, кога и при какви условия може да влиза с автомобил в Борисовата градина.

Освен конкретен маршрут и срок на достъпа, трябва да бъдат определени и часови диапазони за движение на автомобили, с изключение на аварийни и извънредни ситуации.

Спаси София настоява и за създаване на публичен регистър на издадените разрешения за достъп, включително регистрационните номера на автомобилите, както и за въвеждане на автоматизиран контрол чрез системи за разпознаване на регистрационни номера.

"Най-тревожното е, че общината продължава да разчита на непрозрачни административни практики вместо на реален контрол. Докато няма ясни правила и публичност, съмненията за привилегирован достъп и злоупотреби ще продължават", заяви Пламена Терзирадева, общински съветник и член на комисията по околна среда от Спаси София.

От Спаси София са категорични, че достъпът с моторни превозни средства трябва да бъде изключение, а не правило.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПиПи

    29 1 Отговор
    Ако Имаш резервация за някоя кръчма и влизаш с джипа си не само в Борисовата градина,а и в НС.

    09:26 19.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    33 2 Отговор
    Само в цървул ланд може да видиш коли в парк ,това дори го няма у в Африка,а и повечето паркове в България приличат на буренясали и изоставени гори

    Коментиран от #19, #33

    09:28 19.06.2026

  • 4 Българин

    5 34 Отговор
    А тоя иска, само с розови понита да се влиза в Борисовата градина! Само че в тая държава, има елит, бизнисмени, които развиват града и държавата. И те могат да ходят където си искат и да демонстрират своето положение и статут!

    Коментиран от #8, #28

    09:29 19.06.2026

  • 5 бонка дашната

    12 6 Отговор
    от спаси парада и шареното знаменце

    09:30 19.06.2026

  • 6 Абе

    9 6 Отговор
    Къде па в Борисовата градина има кръчма?

    09:30 19.06.2026

  • 7 честен ционист

    20 3 Отговор
    Защо въобще трябва да има кръчми в Борисовата градина?

    Коментиран от #10

    09:30 19.06.2026

  • 8 Сталин

    31 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Абе хайванин ти къде си видял бизнесмени да развиват държавата ,това са мутри и корумпета дето крадат държавна пара ,и в повечето случаи са от племето с малките шапки

    09:32 19.06.2026

  • 9 те ми да да ама не

    12 1 Отговор
    Ама те тези от които зависи спазването на законите влизат там на кръчма, така че какво точно очаквате!?

    09:37 19.06.2026

  • 10 Бай Ху (By Who)

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Ами господине, защото човек като отиде в Борисовата градина, полюбува са на розите в розариума, нагледа патоците в езерото, отбие се при костенурките в другото езеро с лилийте, там едно време имаше златни рибки, ма вече няма, изкачи се до братската могила, вдигне юмрук нагоре, обиколи към обсерваторията и трябва да има къде да испие една две студени бирички с някое кебапче и пържени картовки.

    09:37 19.06.2026

  • 11 Другарю Бонев,

    13 1 Отговор
    Я кажи ако обичаш за крайно нуждаещи ли се строят всички тия блокове по кварталите, понеже не е тайна, че едни кметове имат роднини, които се живеят необезпокоявони в заварен статус "крайно нуждаещи се", а изобщо не са такива, но млади хора, които наистина са нуждаят чакат на улицата за апартамент и никога не го получават?

    09:40 19.06.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    10 2 Отговор
    В Борисовата градина алеите са толкова избушени, че вярно само с джип може да влезеш.

    09:40 19.06.2026

  • 13 Ура,,Ура

    13 1 Отговор
    Не ги разбирам някои хора. Навсякъде ходят с автомобилите си, дебелеят като прасета и после посещават почти ежедневно фитнесите.

    Коментиран от #14, #15

    09:41 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ура,,Ура":

    Тава да одиш в Борисовата градина с кола, требе верно си мноо про с.

    09:47 19.06.2026

  • 16 Кажи

    15 0 Отговор
    нещо за фучащите с 50-60км в час тротинетки по всички паркове и тротоари

    Коментиран от #18

    09:48 19.06.2026

  • 17 А бе

    7 1 Отговор
    Байчо т.н. ХУ, каквото и да значи, вземи научи правописа или поне ползвай коректор!!!

    Коментиран от #23

    09:51 19.06.2026

  • 18 Бай Ху (By Who)

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кажи":

    Господине, имаше една Емили, фучеше с тротонетката със 100 км/ч по околовръсното, ма се загуби някъде по прайдовете.

    Коментиран от #31

    09:53 19.06.2026

  • 19 Берия

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Е точно в африка го има. За сафари чувал ли си? Иначе си прав. Джипове може, а тротинетки не

    09:57 19.06.2026

  • 20 Парпърляк

    1 4 Отговор
    А Мис Бонка влиза с дилдо в Борисовата градина

    09:59 19.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    3 3 Отговор
    Не стигаха мутрите, които вече са там, ами пуснахте и престъпното ловешко жуже, какво да стане? Махнете двете недоразумения, наречени "стадиони" и ги закарайте някъде из полетата извън града, както е в нормалните държави и резко ще намалее автомобилният трафик по алеите.

    10:09 19.06.2026

  • 23 Бай Ху (By Who)

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "А бе":

    Господине какъф коректор ми препоръчате да ползувам? Ас имам едно шишенце с четчица, с което си забелвам кръстословиците във весника, защото понякога не ми излизат точно заради правописни грешки.
    И да знаете, че не съм ас ви слагал минус, ас ви натиснах плюсче.

    10:12 19.06.2026

  • 24 Лаик

    1 3 Отговор
    Кръчмите са на поне 1км от влизане в парк без кола. И като пийнете, пеша ли да се прибира компанията.

    Коментиран от #25, #29

    10:15 19.06.2026

  • 25 Бай Ху (By Who)

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лаик":

    Господине, в парка се ходи пеша. С коли се ходи по селските кърове.

    10:18 19.06.2026

  • 26 Тити на Кака

    4 3 Отговор
    Госпожица Борислава живее на минути път пеша от Борисовата градина.
    И едва на третата година от мандата си в СО е прогледнала за нещо очевидно за всеки жител на района - свободното движение на избрани автомобили в парка. Явно на 37+ е пожертвала от безценното си експертно време на софийски спасител и за сефте се е разходила в иначе чудесния парк.
    Видял е джип и затова сега е убедена, че само джипове с резервации влизат там.
    Пореден смях с момите в СО 😂😂😂

    10:19 19.06.2026

  • 27 ОБЕКТИВНИЯ

    4 1 Отговор
    Като сложат камери на местата от където влизат и последващи ЯКИ глоби ще понамалят тЕрикатите !

    10:23 19.06.2026

  • 28 ОБЕКТИВНИЯ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    От кога и КОИ са "Илита" в
    България???

    10:26 19.06.2026

  • 29 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Лаик":

    Би ли посочил поне една кръчма в Борисовата, която е на км+ от най-близката улица около парка! Би ли обяснил защо трябва да влезеш с кола дотам, за да се прибереш по-късно с нея "пийнал" на мотика, неспособна да върви пеша?
    Та?

    10:27 19.06.2026

  • 30 Прауд

    4 0 Отговор
    Няма значение ориентацията, нито прайдът в случая. В парка (този на свободата) нямат място нито кръчми, нито автокъщи, нито фучащи с тротинетки. За последните имаше вече издадени заповеди и има закон за движението по пътищата, за които никой не следи дали се спазва! Движението на МПС също трябва да е недопустимо, с изключение на колите на хората от озеленяването и само в работно време. Толкоз! София се превърна в кочина заради определена група хора, на които реално всичко им е позволено и защото се използват всякакви вратички в законите!

    10:30 19.06.2026

  • 31 чичо

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ху (By Who)":

    А,Емили мигрира някъде по еврогейските прайдове.Тук и е тясно.Свобода на духа,така да се каже.Не се знае обаче от какво се издържа.Възможно е да има стипендия от Америка за България или от Спаси София.

    10:35 19.06.2026

  • 32 Мнение

    2 3 Отговор
    Ами да. Има ресторант близо до залата, обаче алеята до там е абсолютно тъмна и непрогледна. Става дума за вечерно посещение. Пред ресторанта има паркинг и ме се пречи на никого.

    10:36 19.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

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