Имаш резервация за кръчма и влизаш с джип в Борисовата градина

Спаси София изнесе притеснителна информация след проверка, която показва, че всеки може да си влезе спокойно в Борисовата градина с кола само срещу посочване на име на резервация.

От партията ще внесат предложение за затягане на контрола върху достъпа на автомобилния.

"Борисовата градина е създадена за хората, а не за автомобилите. От години слушаме обещания за по-строг контрол, но резултатът е един и същ – коли продължават да навлизат в парка, а правилата остават непрозрачни и лесни за заобикаляне", заяви Борис Бонев.

Партията внася доклад за въвеждане на ясни и публични правила, които да определят кой, кога и при какви условия може да влиза с автомобил в Борисовата градина.

Освен конкретен маршрут и срок на достъпа, трябва да бъдат определени и часови диапазони за движение на автомобили, с изключение на аварийни и извънредни ситуации.

Спаси София настоява и за създаване на публичен регистър на издадените разрешения за достъп, включително регистрационните номера на автомобилите, както и за въвеждане на автоматизиран контрол чрез системи за разпознаване на регистрационни номера.

"Най-тревожното е, че общината продължава да разчита на непрозрачни административни практики вместо на реален контрол. Докато няма ясни правила и публичност, съмненията за привилегирован достъп и злоупотреби ще продължават", заяви Пламена Терзирадева, общински съветник и член на комисията по околна среда от Спаси София.

От Спаси София са категорични, че достъпът с моторни превозни средства трябва да бъде изключение, а не правило.