Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес

Подобряването на условията за бизнес и привличането на инвестиции с висока добавена стойност са сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация, съобщиха от правителствената пресслужба.

В срещата, проведена в Министерския съвет, участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Премиерът подчерта ключовата роля на България за европейската енергийна сигурност и регионалната свързаност. По думите му географското положение и инфраструктурата на страната я поставят във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори с важно значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Радев открои стратегическото значение на транспортен Коридор №8, ролята на терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция за диверсификацията на енергийните доставки в региона, както и възможностите за използване на Трансбалканския газопровод. Той посочи още, че България има потенциал да увеличи капацитета си за съхранение на електроенергия чрез изграждането на нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ).

Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и Съединените щати, като заяви, че страната ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност.

Според него особено значение имат инвестициите, които водят до индустриално сътрудничество и технологичен трансфер. Радев подчерта, че именно тези два елемента са ключови за модернизацията на Българската армия и за развитието на българската индустрия.