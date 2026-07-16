Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес

Подобряването на условията за бизнес и привличането на инвестиции с висока добавена стойност са сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация, съобщиха от правителствената пресслужба.
В срещата, проведена в Министерския съвет, участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.
Премиерът подчерта ключовата роля на България за европейската енергийна сигурност и регионалната свързаност. По думите му географското положение и инфраструктурата на страната я поставят във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори с важно значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа.
Радев открои стратегическото значение на транспортен Коридор №8, ролята на терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция за диверсификацията на енергийните доставки в региона, както и възможностите за използване на Трансбалканския газопровод. Той посочи още, че България има потенциал да увеличи капацитета си за съхранение на електроенергия чрез изграждането на нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ).
Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и Съединените щати, като заяви, че страната ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност.
Според него особено значение имат инвестициите, които водят до индустриално сътрудничество и технологичен трансфер. Радев подчерта, че именно тези два елемента са ключови за модернизацията на Българската армия и за развитието на българската индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпрос
Коментиран от #3, #12
18:00 16.07.2026
2 Цеко Сифоня
Бвз пукнара пара, гражданското ни летище
В. Левски, се превърна във военен плацдарм!" Безмер" в люлка на военни своеволия! Свеж вариант на "Апокалипсис сега" в България! Бизнес, а!!!
18:02 16.07.2026
3 Окооо
До коментар #1 от "въпрос":Идва Радев на хоризонта брат
Всичките, май много ви е страх
Като вземе пълният мандат
Стана шах и мат
А Борисов се строява за последен път
Пеевски се уволнява
Либералите ревът!
Коментиран от #6
18:03 16.07.2026
4 ЕДГАР КЕЙСИ
18:05 16.07.2026
5 очевидец
18:05 16.07.2026
6 Евроатлантик
До коментар #3 от "Окооо":Точно така си е- тук са впрегнати много тролове на ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ, цялата сглобка плюе и реве срещу Радев! Така беше и преди изборите.... Пак ги чака погром и разгром на президентските избори през есента!!!
18:05 16.07.2026
7 Виж му
18:10 16.07.2026
8 ало румене
какво става със златната българска мина?
къде отива златото на българия?
а то не е само злато има и мед и сребро и други ценни метали!
18:16 16.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кремък
Мако сме в позицията на : ,, Ташунко витко сключва сделка с Големия Бял баща "
Тъй , че умната...
18:19 16.07.2026
11 Боруна Лом
18:20 16.07.2026
12 Що така що толкова злоба и злъч
До коментар #1 от "въпрос":Ми то чжожум най вече за жлъчката е непосилно
Оттам и за черния дроб
Докато се освестиш иде цироза
Пил не пил това е резултата
Сакън
Пази се
18:29 16.07.2026