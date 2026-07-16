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Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес

Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес

16 Юли, 2026 17:49 599 12

  • правителство-
  • американски бизнес-
  • премиер-
  • румен радев-
  • новини българия

България има потенциал да увеличи капацитета си за съхранение на електроенергия чрез изграждането на нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ)

Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес - 1
Снимка: МС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подобряването на условията за бизнес и привличането на инвестиции с висока добавена стойност са сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация, съобщиха от правителствената пресслужба.

В срещата, проведена в Министерския съвет, участваха вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, както и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Премиерът подчерта ключовата роля на България за европейската енергийна сигурност и регионалната свързаност. По думите му географското положение и инфраструктурата на страната я поставят във фокуса на редица транспортни и енергийни коридори с важно значение за повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Радев открои стратегическото значение на транспортен Коридор №8, ролята на терминалите за втечнен природен газ в Гърция и Турция за диверсификацията на енергийните доставки в региона, както и възможностите за използване на Трансбалканския газопровод. Той посочи още, че България има потенциал да увеличи капацитета си за съхранение на електроенергия чрез изграждането на нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ).

Министър-председателят акцентира и върху стратегическото партньорство между България и Съединените щати, като заяви, че страната ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност.

Според него особено значение имат инвестициите, които водят до индустриално сътрудничество и технологичен трансфер. Радев подчерта, че именно тези два елемента са ключови за модернизацията на Българската армия и за развитието на българската индустрия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпрос

    7 5 Отговор
    С какъв сурат селяндуринът отСлавяноов, фатмакът с мърсинте зелени чорапи е изтъпанчил грозната ис, мазна, нечистоплътна и вече омразна на целокупния българсик народ мутра пред американски бизнесмени? Малко ли му беше онзиденшния резил, когато всички присъстващи на вечерята във Версайл го оставиха сам на масата, отваретни от предателството и унизителния му слугинаж към кремълския злодей! Никой не се приближи до него, никой! Нито един европейски лидер! Бягаха от него като от чумав! Ама пък той наистина се оказа чиста проба чума! Червена чума! никой!

    Коментиран от #3, #12

    18:00 16.07.2026

  • 2 Цеко Сифоня

    6 3 Отговор
    Бизнеса е ясен, точен предвидим!
    Бвз пукнара пара, гражданското ни летище
    В. Левски, се превърна във военен плацдарм!" Безмер" в люлка на военни своеволия! Свеж вариант на "Апокалипсис сега" в България! Бизнес, а!!!

    18:02 16.07.2026

  • 3 Окооо

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "въпрос":

    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките, май много ви е страх
    Като вземе пълният мандат
    Стана шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    Либералите ревът!

    Коментиран от #6

    18:03 16.07.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    А СРЕЩА ЛЮБИМИТЕ МУ РУСКИ ОЛИГАРСИ КОГА ? ? ? .................

    18:05 16.07.2026

  • 5 очевидец

    5 2 Отговор
    В момента в Европа живеят 46 милиона мюсюлмани, а в края на миналия век те бяха по-малко от половин милион. И всеки ден броят им нараства. Това коренно променя расовия и етническия облик на нациите, превръщайки белите християни в малцинство в собствените им страни. Само в Англия, в десетте най-големи града, включително Лондон, кметовете в момента са мюсюлмани. И това в страна, която е израснала около Англиканската църква! За първи път в историята властта в големите мегаполиси се оказа в ръцете на мюсюлмани, а властите искат да ни убедят, че това е нормално.

    18:05 16.07.2026

  • 6 Евроатлантик

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Окооо":

    Точно така си е- тук са впрегнати много тролове на ГЕРБ- ДПС- ПП- ДБ, цялата сглобка плюе и реве срещу Радев! Така беше и преди изборите.... Пак ги чака погром и разгром на президентските избори през есента!!!

    18:05 16.07.2026

  • 7 Виж му

    1 1 Отговор
    компанията само на срещата !

    18:10 16.07.2026

  • 8 ало румене

    3 2 Отговор
    досега от краварите нищо хубаво не сме видяли само крадат ако има още нещо неоткрадено

    какво става със златната българска мина?

    къде отива златото на българия?

    а то не е само злато има и мед и сребро и други ценни метали!

    18:16 16.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Кремък

    2 0 Отговор
    Абе,то хубаво,но като им дадохме Мариците , веднага ни начислиха такса ,, задължение към обществото" и така вече двайсет години.Та малко по- внимателно какво ще им дадем срещу огледалцата и мънистата , което е техен патент.
    Мако сме в позицията на : ,, Ташунко витко сключва сделка с Големия Бял баща "
    Тъй , че умната...

    18:19 16.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    ТЕЗИ КЪРЛЕЖИ ПАК ЩЕ СМУЧАТ БЪЛГАРСКАТА КРЪВ! ТОВА НЕ СА БИЗНЕСМЕНИ, А ГЛОБАЛНИ РЕКЕТЬОРИ И ПИРАТИ

    18:20 16.07.2026

  • 12 Що така що толкова злоба и злъч

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпрос":

    Ми то чжожум най вече за жлъчката е непосилно
    Оттам и за черния дроб
    Докато се освестиш иде цироза
    Пил не пил това е резултата
    Сакън
    Пази се

    18:29 16.07.2026

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