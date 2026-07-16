Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен

Проектът за АЕЦ „Белене“ може да бъде реализиран, ако има политическа воля и финансова подкрепа. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ енергийният експерт Богомил Манчев.
По думите му централата остава напълно актуален проект, като аргумент за това е интересът, който Украйна е проявила към оборудването за нея.
"100 процента. След като друга държава толкова настоятелно искаше да купи оборудването, за да изгради подобен проект при себе си, това означава, че проектът е жив“, заяви Манчев.
Според него България има сериозно предимство, защото разполага с готова площадка и вече извършени строителни дейности.
Той припомни, че след аварията във Фукушима проектът е преминал успешно всички стрес тестове и е получил висока оценка за сеизмична устойчивост.
„Проектът беше с най-висок запас по сеизмична устойчивост – около 40%. Централата беше проектирана така, че да издържи дори удар от голям пътнически самолет“, посочи Манчев.
По думите му вариантът за съвместен проект с Украйна е добър, но реализацията му ще изисква европейска подкрепа и политическо съгласие.
„Можем да го направим и сами. Но атомните централи изискват огромен финансов ресурс и държавна подкрепа“, каза той.
Според Манчев възможен модел е Украйна да гарантира изкупуването на част от бъдещото производство на електроенергия за определен период, което би улеснило финансирането на проекта.
Енергийният експерт беше категоричен, че проектът за АЕЦ „Белене“ не трябва да се противопоставя на изграждането на седми и осми блок в АЕЦ „Козлодуй“.
„По никакъв начин не трябва да конфронтираме двата проекта. И четирите блока са необходими на България“, заяви Манчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо дръмпир
18:55 16.07.2026
2 Каква европейска подкрепа
Коментиран от #6, #11
18:56 16.07.2026
3 пръц
18:56 16.07.2026
4 Без майтап
19:00 16.07.2026
5 електричество
Ако АЕЦ е частен, то ел енергията ще е на международни цени , докато ядрените отпадъци ще се депозират в страната.
На международни цени можем да си купуваме ел.енергея и без ядрен чернобилски риск.
19:00 16.07.2026
6 Минск-16
До коментар #2 от "Каква европейска подкрепа":г-н Манчев е по финансовата подкрепа. Винаги е готов да участва в разпределението на милиарди. Джобовете му са достатъчно дълбоки.
19:01 16.07.2026
7 ЧОЧО
19:02 16.07.2026
8 Мдаа
19:02 16.07.2026
9 Васил
19:03 16.07.2026
10 Антикомуне
Коментиран от #12, #15
19:04 16.07.2026
11 койдазнай
До коментар #2 от "Каква европейска подкрепа":Всъщност е доставен само един реактор. Той е бракуван, след инцедент при монтажа в АЕЦ Островец. Вторият реактор никога не енито произведен, нито доставен. Площадката е била лицензирана по първоначалния проект и лиценза е неактуален. Формално е изтекъл преди 30 години.
19:05 16.07.2026
12 1234
До коментар #10 от "Антикомуне":Може да ги питаш и как ще го построят, като тяма ни един свестен монтажник или заварчик в тая държава, а ще ви трябват хиляди.
19:10 16.07.2026
13 я си знам, ама и вие знаете
19:13 16.07.2026
14 хех
19:17 16.07.2026
15 Шпек
До коментар #10 от "Антикомуне":Сигурно са те правили на тъмно ,щото ако имаше ток баща ти щеше да е с любовницата си на ресторант
19:19 16.07.2026
16 Как ще се охлаждат или рибена чорба
19:30 16.07.2026
17 Дзак
19:45 16.07.2026
18 Аз....
Пукнатините от вънка на вътре по целият стоманобетон кожух.
19:48 16.07.2026
19 дехресивен блъхар
19:58 16.07.2026