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Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен

Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен

16 Юли, 2026 18:49 664 19

  • богомил манчев-
  • аец белене-
  • аец козлодуй

Енергийният експерт беше категоричен, че проектът за АЕЦ „Белене“ не трябва да се противопоставя на изграждането на седми и осми блок в АЕЦ „Козлодуй“

Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проектът за АЕЦ „Белене“ може да бъде реализиран, ако има политическа воля и финансова подкрепа. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ енергийният експерт Богомил Манчев.

По думите му централата остава напълно актуален проект, като аргумент за това е интересът, който Украйна е проявила към оборудването за нея.

"100 процента. След като друга държава толкова настоятелно искаше да купи оборудването, за да изгради подобен проект при себе си, това означава, че проектът е жив“, заяви Манчев.

Според него България има сериозно предимство, защото разполага с готова площадка и вече извършени строителни дейности.

Той припомни, че след аварията във Фукушима проектът е преминал успешно всички стрес тестове и е получил висока оценка за сеизмична устойчивост.

„Проектът беше с най-висок запас по сеизмична устойчивост – около 40%. Централата беше проектирана така, че да издържи дори удар от голям пътнически самолет“, посочи Манчев.

По думите му вариантът за съвместен проект с Украйна е добър, но реализацията му ще изисква европейска подкрепа и политическо съгласие.

„Можем да го направим и сами. Но атомните централи изискват огромен финансов ресурс и държавна подкрепа“, каза той.

Според Манчев възможен модел е Украйна да гарантира изкупуването на част от бъдещото производство на електроенергия за определен период, което би улеснило финансирането на проекта.

Енергийният експерт беше категоричен, че проектът за АЕЦ „Белене“ не трябва да се противопоставя на изграждането на седми и осми блок в АЕЦ „Козлодуй“.

„По никакъв начин не трябва да конфронтираме двата проекта. И четирите блока са необходими на България“, заяви Манчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо дръмпир

    3 1 Отговор
    Бая пара може още-да отлюспите от "Бедна" за нас бг и богата за вас ,просиянските ни господ-ари...

    18:55 16.07.2026

  • 2 Каква европейска подкрепа

    3 3 Отговор
    Строите го и не ви дреме. Може ли готови нови 2 реактора, ново оборудване, площадка и лиценз за нея да са в калта, и то платени с народна пара? 16 млрд. лева предлагаше Русия, за 6-8 г. да се изгради. А САЩ 60 млрд. лева без работен проект около 20 г., лихви, заеми, като не се знае изобщо дали ще заработят изобщо тези реактори, и някакви южно корейци без грам опит в ядрени централи. Викайте Китай да ви строи магистрали и високоскоростни ЖП линии.

    Коментиран от #6, #11

    18:56 16.07.2026

  • 3 пръц

    5 0 Отговор
    Е не така преди време енергийния "експерт" от Банкя каза, че Белене е една кална локва.

    18:56 16.07.2026

  • 4 Без майтап

    6 2 Отговор
    АЕЦ Белене ? Еми ще имаме причина да отделяме на година по стотина милиона безотчетна народна пара за усвояване.

    19:00 16.07.2026

  • 5 електричество

    2 2 Отговор
    Предното десетилетие необходимите 6 милиарда долара държавен заем за построяване на АЕЦ в Белене бе обявен от управляващите за "невъзможен" и това е непростимата им грешка, а сега такъв заем се взима за пенсии и административни бонуси.
    Ако АЕЦ е частен, то ел енергията ще е на международни цени , докато ядрените отпадъци ще се депозират в страната.
    На международни цени можем да си купуваме ел.енергея и без ядрен чернобилски риск.

    19:00 16.07.2026

  • 6 Минск-16

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Каква европейска подкрепа":

    г-н Манчев е по финансовата подкрепа. Винаги е готов да участва в разпределението на милиарди. Джобовете му са достатъчно дълбоки.

    19:01 16.07.2026

  • 7 ЧОЧО

    4 0 Отговор
    Много хора се нагушиха от този проект Белене. Има ли още да се краде, хора не останаха , предприятия не останаха ние ще строим втора атома.

    19:02 16.07.2026

  • 8 Мдаа

    4 1 Отговор
    И Ленин така разправял - след 20 години и хоп, комунизъм. Ама не би.

    19:02 16.07.2026

  • 9 Васил

    1 2 Отговор
    Ако не се храчат толкова пари за държавният сектор и не се краде до сега да бяхме вдигнали две централи.

    19:03 16.07.2026

  • 10 Антикомуне

    4 3 Отговор
    Ако беше толкова лесно, комунистите щяха да я построят. Я, весели русофилчетата и комунета, кажете, защо Белене не се построи??? Нали по време на Диктатура на Пролетариата под управлението на третокласника Тошко, всичко беше мед и масло.

    Коментиран от #12, #15

    19:04 16.07.2026

  • 11 койдазнай

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Каква европейска подкрепа":

    Всъщност е доставен само един реактор. Той е бракуван, след инцедент при монтажа в АЕЦ Островец. Вторият реактор никога не енито произведен, нито доставен. Площадката е била лицензирана по първоначалния проект и лиценза е неактуален. Формално е изтекъл преди 30 години.

    19:05 16.07.2026

  • 12 1234

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Антикомуне":

    Може да ги питаш и как ще го построят, като тяма ни един свестен монтажник или заварчик в тая държава, а ще ви трябват хиляди.

    19:10 16.07.2026

  • 13 я си знам, ама и вие знаете

    4 0 Отговор
    Интересно от къде ги намирате такива експерти, питахте ли го знае ли закона на ОМ.

    19:13 16.07.2026

  • 14 хех

    2 2 Отговор
    Този е само един от многото олигарси с които Радев се "бори".

    19:17 16.07.2026

  • 15 Шпек

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Антикомуне":

    Сигурно са те правили на тъмно ,щото ако имаше ток баща ти щеше да е с любовницата си на ресторант

    19:19 16.07.2026

  • 16 Как ще се охлаждат или рибена чорба

    0 1 Отговор
    На един Дунав и притоците му има четири или пет ядрени централи и още ще строим ние и румънците. При едно ниско ниво на оттока всичко спира.

    19:30 16.07.2026

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    И възможен след края на войната!

    19:45 16.07.2026

  • 18 Аз....

    0 0 Отговор
    Енергетика може да си завре пакето повдикащия уфраж в за....а!!!
    Пукнатините от вънка на вътре по целият стоманобетон кожух.

    19:48 16.07.2026

  • 19 дехресивен блъхар

    1 0 Отговор
    големо краднене ше падне!едни 30 млр.€

    19:58 16.07.2026

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