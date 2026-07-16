Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен

Проектът за АЕЦ „Белене“ може да бъде реализиран, ако има политическа воля и финансова подкрепа. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ енергийният експерт Богомил Манчев.

По думите му централата остава напълно актуален проект, като аргумент за това е интересът, който Украйна е проявила към оборудването за нея.

"100 процента. След като друга държава толкова настоятелно искаше да купи оборудването, за да изгради подобен проект при себе си, това означава, че проектът е жив“, заяви Манчев.

Според него България има сериозно предимство, защото разполага с готова площадка и вече извършени строителни дейности.

Той припомни, че след аварията във Фукушима проектът е преминал успешно всички стрес тестове и е получил висока оценка за сеизмична устойчивост.

„Проектът беше с най-висок запас по сеизмична устойчивост – около 40%. Централата беше проектирана така, че да издържи дори удар от голям пътнически самолет“, посочи Манчев.

По думите му вариантът за съвместен проект с Украйна е добър, но реализацията му ще изисква европейска подкрепа и политическо съгласие.

„Можем да го направим и сами. Но атомните централи изискват огромен финансов ресурс и държавна подкрепа“, каза той.

Според Манчев възможен модел е Украйна да гарантира изкупуването на част от бъдещото производство на електроенергия за определен период, което би улеснило финансирането на проекта.

Енергийният експерт беше категоричен, че проектът за АЕЦ „Белене“ не трябва да се противопоставя на изграждането на седми и осми блок в АЕЦ „Козлодуй“.

„По никакъв начин не трябва да конфронтираме двата проекта. И четирите блока са необходими на България“, заяви Манчев.