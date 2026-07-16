Йордан Терзийски: Искаме забрана за изпреварване от ТИР-ове

Депутатът от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски предложи въвеждането на спешна забрана ТИР-ове да изпреварват в участъци с неадекватни предпазни съоръжения, съобщават от NOVA. Мярката е в отговор на зачестилите тежки катастрофи с жертви по родните пътища, като народният представител настоява и за дългосрочна подмяна на ламаринените мантинели с нови бетонни прегради.
Според депутата е необходима цялостна промяна в подхода към пътната безопасност, за да бъде спряна войната по пътищата.
Йордан Терзийски е категоричен, че инфраструктурата трябва да гарантира сигурността на пътуващите, а не да бъде просто формалност.
"Не искаме мантинели „солети” и такива с изтекъл срок на годност, а отговарящи на европейските стандарти за качество. Те са въведени и в българската наредба, въпросът е да се работи по тяхната подмяна, така че да има положителен ефект" – заяви народният представител.
Той допълни, че универсално решение няма, но качествените прегради са сериозна стъпка напред. Влияние за спиране на инцидентите имат още засиленият контрол на пътя и по-високото качество на самите настилки.
Като бърза, краткосрочна мярка за овладяване на ситуацията, от партията предлагат въвеждането на рестрикции за тежкотоварния трафик. Идеята е да бъде наложена забрана ТИР-овете да изпреварват в отсечки, където мантинелите не отговарят на съвременните изисквания. В средносрочен план целта остава подмяната на съоръженията и анализ дали в някои критични участъци е по-добре да бъдат изградени солидни бетонни прегради.
"Пътната безопасност трябва да обединява, а не да разделя" – подчерта Терзийски.
Освен темата за инфраструктурата, депутатът коментира и актуалната политическа обстановка, като изрази сериозни резерви към действията на управляващите.
"Настоящото правителство е опозиция само на себе си със своята непоследователна политика" – посочи Терзийски. По думите му не става въпрос за политическа гъвкавост, а за излъчване на разнопосочни сигнали както към българските граждани, така и към европейските партньори на страната.
"Това правителство не дава стабилност на българската позиция и вид на кабинет, който знае какво прави и има приоритети. Кабинетът се лута и гледа да угоди на всички или цели да гони рейтинг" – заключи народният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искаме
Коментиран от #3, #7
22:51 16.07.2026
2 Искаме както преди 1989-та
22:54 16.07.2026
3 Грешка
До коментар #1 от "Искаме":Тогава ще има километрични колони. Това е куха мярка.
22:56 16.07.2026
4 АГАТ а Кристи
ПРОСТО ШЕДЬОВЪР ... /какъв изказ само/...
Ще бъде въведен нов пътен знак с образа на Терзийски в неадекватна поза примерно с.... - /въоръжението е ваше/ !
Коментиран от #6
22:57 16.07.2026
5 Тралала
22:58 16.07.2026
6 Тралала
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":По-добре кокора с вдигнат пръст.
23:00 16.07.2026
7 Ал- каза следното:
До коментар #1 от "Искаме":Количеството въглероден диоксид (CO₂), което автомобилът отделя, следва U-образна крива в зависимост от скоростта на движение. Автомобилът отделя най-много CO₂ на километър при много ниски и при много високи скорости, а най-ниски емисии се постигат при постоянна скорост между 60 и 90 км/ч
23:00 16.07.2026
8 М А. ЛО У М НИК
23:02 16.07.2026
9 Овчар
23:07 16.07.2026
10 Може да слагате минуси , но
Коментиран от #11
23:11 16.07.2026
11 Еколог
До коментар #10 от "Може да слагате минуси , но":Ограничаване на максимално допустимата скорост, особено в големите градове не доведе до нищо друго освен по голямо замърсяване със СО-2 и повече ПАРИЧНИ постъпления за КАТ.
23:16 16.07.2026