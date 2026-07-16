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Йордан Терзийски: Искаме забрана за изпреварване от ТИР-ове
  Тема: Войната на пътя

Йордан Терзийски: Искаме забрана за изпреварване от ТИР-ове

16 Юли, 2026 22:46 463 11

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  • изпреварване

Инфраструктурата трябва да гарантира сигурността на пътуващите, а не да бъде просто формалност

Йордан Терзийски: Искаме забрана за изпреварване от ТИР-ове - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски предложи въвеждането на спешна забрана ТИР-ове да изпреварват в участъци с неадекватни предпазни съоръжения, съобщават от NOVA. Мярката е в отговор на зачестилите тежки катастрофи с жертви по родните пътища, като народният представител настоява и за дългосрочна подмяна на ламаринените мантинели с нови бетонни прегради.

Според депутата е необходима цялостна промяна в подхода към пътната безопасност, за да бъде спряна войната по пътищата.

Йордан Терзийски е категоричен, че инфраструктурата трябва да гарантира сигурността на пътуващите, а не да бъде просто формалност.

"Не искаме мантинели „солети” и такива с изтекъл срок на годност, а отговарящи на европейските стандарти за качество. Те са въведени и в българската наредба, въпросът е да се работи по тяхната подмяна, така че да има положителен ефект" – заяви народният представител.

Той допълни, че универсално решение няма, но качествените прегради са сериозна стъпка напред. Влияние за спиране на инцидентите имат още засиленият контрол на пътя и по-високото качество на самите настилки.

Като бърза, краткосрочна мярка за овладяване на ситуацията, от партията предлагат въвеждането на рестрикции за тежкотоварния трафик. Идеята е да бъде наложена забрана ТИР-овете да изпреварват в отсечки, където мантинелите не отговарят на съвременните изисквания. В средносрочен план целта остава подмяната на съоръженията и анализ дали в някои критични участъци е по-добре да бъдат изградени солидни бетонни прегради.

"Пътната безопасност трябва да обединява, а не да разделя" – подчерта Терзийски.

Освен темата за инфраструктурата, депутатът коментира и актуалната политическа обстановка, като изрази сериозни резерви към действията на управляващите.

"Настоящото правителство е опозиция само на себе си със своята непоследователна политика" – посочи Терзийски. По думите му не става въпрос за политическа гъвкавост, а за излъчване на разнопосочни сигнали както към българските граждани, така и към европейските партньори на страната.

"Това правителство не дава стабилност на българската позиция и вид на кабинет, който знае какво прави и има приоритети. Кабинетът се лута и гледа да угоди на всички или цели да гони рейтинг" – заключи народният представител.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искаме

    2 4 Отговор
    Драстично намаляване на скоростта !!!

    Коментиран от #3, #7

    22:51 16.07.2026

  • 2 Искаме както преди 1989-та

    5 2 Отговор
    Превозите на всички големи товари на разстояние повече от 100 км. задължително на вагони с БДЖ. а не да затормозяват трафика и увреждат асфалта, правейки коловози.

    22:54 16.07.2026

  • 3 Грешка

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Искаме":

    Тогава ще има километрични колони. Това е куха мярка.

    22:56 16.07.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 2 Отговор
    "с неадекватни предпазни съоръжения"....
    ПРОСТО ШЕДЬОВЪР ... /какъв изказ само/...
    Ще бъде въведен нов пътен знак с образа на Терзийски в неадекватна поза примерно с.... - /въоръжението е ваше/ !

    Коментиран от #6

    22:57 16.07.2026

  • 5 Тралала

    0 2 Отговор
    Тази партия е съставена от пълни идиоти. Кой ще определи тези зони и по какви критерии?

    22:58 16.07.2026

  • 6 Тралала

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    По-добре кокора с вдигнат пръст.

    23:00 16.07.2026

  • 7 Ал- каза следното:

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Искаме":

    Количеството въглероден диоксид (CO₂), което автомобилът отделя, следва U-образна крива в зависимост от скоростта на движение. Автомобилът отделя най-много CO₂ на километър при много ниски и при много високи скорости, а най-ниски емисии се постигат при постоянна скорост между 60 и 90 км/ч

    23:00 16.07.2026

  • 8 М А. ЛО У М НИК

    1 1 Отговор
    А бе момче… голяма част от камионите се движат с елемент на извънгабаритнист -тежки, високи, широки, осово претоварени… съгласно разрешителните те буквално пълзят понякога и ти с целия си мозък искаш да изравниш скоростта на един 80 тонен камион с мерцедеса н мутрьо, мутрев… помисли, разпитай, а после предлагай!

    23:02 16.07.2026

  • 9 Овчар

    0 0 Отговор
    И ние искаме факти да не показва парцали като тебе ама не става..

    23:07 16.07.2026

  • 10 Може да слагате минуси , но

    2 2 Отговор
    Единствения най лесен и най бърз начин за намаляване на катастрофите е ограничаване на максимално допустимата скорост. Освен че това не струва пари. Само желание и може много бързо да се въведе

    Коментиран от #11

    23:11 16.07.2026

  • 11 Еколог

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Може да слагате минуси , но":

    Ограничаване на максимално допустимата скорост, особено в големите градове не доведе до нищо друго освен по голямо замърсяване със СО-2 и повече ПАРИЧНИ постъпления за КАТ.

    23:16 16.07.2026

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