Йордан Терзийски: Искаме забрана за изпреварване от ТИР-ове

Депутатът от "Продължаваме промяната" Йордан Терзийски предложи въвеждането на спешна забрана ТИР-ове да изпреварват в участъци с неадекватни предпазни съоръжения, съобщават от NOVA. Мярката е в отговор на зачестилите тежки катастрофи с жертви по родните пътища, като народният представител настоява и за дългосрочна подмяна на ламаринените мантинели с нови бетонни прегради.

Според депутата е необходима цялостна промяна в подхода към пътната безопасност, за да бъде спряна войната по пътищата.

Йордан Терзийски е категоричен, че инфраструктурата трябва да гарантира сигурността на пътуващите, а не да бъде просто формалност.

"Не искаме мантинели „солети” и такива с изтекъл срок на годност, а отговарящи на европейските стандарти за качество. Те са въведени и в българската наредба, въпросът е да се работи по тяхната подмяна, така че да има положителен ефект" – заяви народният представител.

Той допълни, че универсално решение няма, но качествените прегради са сериозна стъпка напред. Влияние за спиране на инцидентите имат още засиленият контрол на пътя и по-високото качество на самите настилки.

Като бърза, краткосрочна мярка за овладяване на ситуацията, от партията предлагат въвеждането на рестрикции за тежкотоварния трафик. Идеята е да бъде наложена забрана ТИР-овете да изпреварват в отсечки, където мантинелите не отговарят на съвременните изисквания. В средносрочен план целта остава подмяната на съоръженията и анализ дали в някои критични участъци е по-добре да бъдат изградени солидни бетонни прегради.

"Пътната безопасност трябва да обединява, а не да разделя" – подчерта Терзийски.

Освен темата за инфраструктурата, депутатът коментира и актуалната политическа обстановка, като изрази сериозни резерви към действията на управляващите.

"Настоящото правителство е опозиция само на себе си със своята непоследователна политика" – посочи Терзийски. По думите му не става въпрос за политическа гъвкавост, а за излъчване на разнопосочни сигнали както към българските граждани, така и към европейските партньори на страната.

"Това правителство не дава стабилност на българската позиция и вид на кабинет, който знае какво прави и има приоритети. Кабинетът се лута и гледа да угоди на всички или цели да гони рейтинг" – заключи народният представител.