Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол

Министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати в рамките на редовния парламентарен контрол, който този петък ще започне от 9:00 часа. Това предвижда програмата за днешното заседание на Народното събрание.

В парламентарния контрол, на който ще е посветен целият пленарен ден, ще участват още министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев.