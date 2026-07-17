Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол

Министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати в рамките на редовния парламентарен контрол, който този петък ще започне от 9:00 часа. Това предвижда програмата за днешното заседание на Народното събрание.
В парламентарния контрол, на който ще е посветен целият пленарен ден, ще участват още министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да кажат защо излъгаха народа
07:22 17.07.2026
2 надарена кака
07:31 17.07.2026
3 Липсата на Професионализъм !
За Държавния Бюджет !
07:35 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мун+дьо !
Мун+дьо !
Защото Се оставя Да бъде воден !
За носа !
От Различни некомпетентни Директори от Държавната Администрация !
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Кой Ръководи !
Държавата ?
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МУН +--- + Дьо !
07:44 17.07.2026
6 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
Коментиран от #7
07:45 17.07.2026
7 Бетер даже
До коментар #6 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":Пълен та шак
07:49 17.07.2026
8 пери
07:50 17.07.2026
9 Курдо Коленков
08:12 17.07.2026