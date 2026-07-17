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Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол

Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол

17 Юли, 2026 07:16 897 9

  • румен радев-
  • александър пулев-
  • парламентарен контрол

Парламентарният контрол започва в 9,00 часа

Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев, вицепремиерът Александър Пулев и още 11 министри от кабинета ще отговарят на въпроси на депутати в рамките на редовния парламентарен контрол, който този петък ще започне от 9:00 часа. Това предвижда програмата за днешното заседание на Народното събрание.

В парламентарния контрол, на който ще е посветен целият пленарен ден, ще участват още министрите Росица Карамфилова-Благова, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Николай Найденов, Наталия Ефремова, Георги Вълчев, Катя Ивкова, Иван Василев, Иван Шишков и Георги Пеев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Защо не намали ха администрацията, особено шалкарската с огромните си заплати

    07:22 17.07.2026

  • 2 надарена кака

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    Дреме ми на коприненитепрашки!

    07:31 17.07.2026

  • 3 Липсата на Професионализъм !

    7 0 Отговор
    Не Може да Бъде Оправдание !

    За Държавния Бюджет !

    07:35 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мун+дьо !

    4 0 Отговор
    За Това Е !

    Мун+дьо !

    Защото Се оставя Да бъде воден !

    За носа !

    От Различни некомпетентни Директори от Държавната Администрация !


    --------------------

    Кой Ръководи !

    Държавата ?

    ---------------------

    МУН +--- + Дьо !

    07:44 17.07.2026

  • 6 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    4 0 Отговор
    На есен ще има изнасяне от парламента на масонски ложи.

    Коментиран от #7

    07:45 17.07.2026

  • 7 Бетер даже

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    Пълен та шак

    07:49 17.07.2026

  • 8 пери

    6 0 Отговор
    Жалко, че няма да питат Радев или гълъба му защо не чуваме за разкарването на пенсионерите на заплата от държавния бюджет. Тая практика кога ще се премахне? Иначе нямало пари и се чудят откъде да режат...

    07:50 17.07.2026

  • 9 Курдо Коленков

    2 2 Отговор
    Кога ще върнат лева?

    08:12 17.07.2026

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