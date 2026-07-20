Новини
България »
ТИР се преобърна на АМ „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

ТИР се преобърна на АМ „Тракия“

20 Юли, 2026 19:54 915 14

  • тир-
  • катастрофа-
  • амтракия

Движението е ограничено

ТИР се преобърна на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежкотоварен камион се е преобърнал на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление, пише БНТ.

Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София.

ТИР-ът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.

Към момента движението в района се осъществява само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Новина ще е ако няма преобърнат ТИР поне един ден.

    Коментиран от #8, #14

    19:56 20.07.2026

  • 2 Кривчо

    0 4 Отговор
    Далеч е от нас! Не ми пука!

    19:58 20.07.2026

  • 3 бою циганина

    11 1 Отговор
    кога ще ме арестуват най на края като един масов убиец ???

    20:10 20.07.2026

  • 4 Сатана Z

    9 3 Отговор
    След като от Карнобат в посока Софето има първокласен път успореден на магистралата защо не се ползва от камионджиите?

    20:12 20.07.2026

  • 5 гост

    12 0 Отговор
    Кой ще спре камионите убийци по пътя.Не може да караш вечно с джапанки трябват и пари за гуми

    20:14 20.07.2026

  • 6 ЛУп4у ГАНЕФЪЪ дръът педофаил

    1 5 Отговор
    АМ Бракия аххахахахха гОов е доОООО го вед е нцееее Говед О

    20:16 20.07.2026

  • 7 КурД Ъ

    2 3 Отговор
    га ша ги ка4вате по коловозите тирдйиите... БОташеф нещо ??

    20:17 20.07.2026

  • 8 селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Веднъж и аз да съм на едно мнение с теб, не може да бъде

    20:21 20.07.2026

  • 9 ЕПА…

    5 0 Отговор
    …така ще е като ползвате регенерат лепнат върху гуми втора употреба, за спестите!

    20:23 20.07.2026

  • 10 Пишман

    1 0 Отговор
    Добре, че не е около Пловдив!Там затварят магистралата с часове,ако някой ожули мантинелата.

    20:26 20.07.2026

  • 11 Не може да бъде

    1 0 Отговор
    И гаранция е бил изряден .Гуми ,технически изправн ,шофьора сладурче без нарушения.И дошли гадни извънземни и ги обърнали,а то магистрала ,,слънце’’ мантинели най-добрите в слънчевата система,а маркировката номер 1 в млечния път

    20:41 20.07.2026

  • 12 жик так

    2 0 Отговор
    Като гледам, тая гума отдавна си е за смяна . За автомобил не става , камоли за тежкотоварен камион .

    Коментиран от #13

    20:43 20.07.2026

  • 13 не че нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "жик так":

    Да гумата на снимката е за смяна, но пък снимаката е илюстративна. В текста пише, че камиона се е преобърнал, а на снимката гумата е стъпила на пътя.

    20:48 20.07.2026

  • 14 Да няма гоздеи по тая магистрала?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всеки ден гърмят гуми. Малко опасно !

    20:49 20.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове