ТИР се преобърна на АМ „Тракия“

Тежкотоварен камион се е преобърнал на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление, пише БНТ.
Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София.
ТИР-ът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.
Към момента движението в района се осъществява само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #14
19:56 20.07.2026
2 Кривчо
19:58 20.07.2026
3 бою циганина
20:10 20.07.2026
4 Сатана Z
20:12 20.07.2026
5 гост
20:14 20.07.2026
6 ЛУп4у ГАНЕФЪЪ дръът педофаил
20:16 20.07.2026
7 КурД Ъ
20:17 20.07.2026
8 селянин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Веднъж и аз да съм на едно мнение с теб, не може да бъде
20:21 20.07.2026
9 ЕПА…
20:23 20.07.2026
10 Пишман
20:26 20.07.2026
11 Не може да бъде
20:41 20.07.2026
12 жик так
Коментиран от #13
20:43 20.07.2026
13 не че нещо
До коментар #12 от "жик так":Да гумата на снимката е за смяна, но пък снимаката е илюстративна. В текста пише, че камиона се е преобърнал, а на снимката гумата е стъпила на пътя.
20:48 20.07.2026
14 Да няма гоздеи по тая магистрала?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всеки ден гърмят гуми. Малко опасно !
20:49 20.07.2026