Мъж спаси давещ се младеж в язовир „Копринка”

Забелязахме във водата, че има младеж, който трудно плува. Започна да потъва. Аз веднага се съблякох и влязох във водата да го извадя. Беше ми доста трудно, защото аз не съм добър плувец, но се радвам, че се опитах и го извадих. Това коментира спасителят Христомир Говедаров в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Повод за коментара му стана инцидент във водите на язовир „Копринка”, при който бързата му реакция спаси човешки живот.

За спасителната акция Христомир Говедаров разказа, че ситуацията е била изключително тежка. „Извадих го на крайбрежието, направих му изкуствено дишане, момчето се пооправи, прибрах го в къщата, където той живее”, каза Говедаров.

Той допълни, че след инцидента е отишъл в болница, тъй като пулсът му бил по-висок от нормалното. „Тогава бях много зле, защото никога не ми се беше случвало да вляза да спася един човешки живот. Притесних се доста, между другото, защото ако остане пред очите ми, щеше да е малко по-фатален случаят за всички”, сподели той. Спасителят разкри още, че самият той е бил на косъм от удавяне по време на акцията.

Според Говедаров язовирът е изключително опасен, тъй като има много тиня отдолу, която затруднява плуването, и призова родителите да внимават с децата си. Относно това дали би скочил отново във водата при подобна ситуация, той бе категоричен: „Бих го направил отново. Ще се радвам, докато съм жив, че съм спасил един човешки живот и ако още един път се наложи – пак ще скоча”.