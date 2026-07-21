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Мъж спаси давещ се младеж в язовир „Копринка”

Мъж спаси давещ се младеж в язовир „Копринка”

21 Юли, 2026 10:32 1 124 13

  • язовир копринка-
  • удавник-
  • христомир говедаров

Самият той не бил добър плувец

Мъж спаси давещ се младеж в язовир „Копринка” - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Забелязахме във водата, че има младеж, който трудно плува. Започна да потъва. Аз веднага се съблякох и влязох във водата да го извадя. Беше ми доста трудно, защото аз не съм добър плувец, но се радвам, че се опитах и го извадих. Това коментира спасителят Христомир Говедаров в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Повод за коментара му стана инцидент във водите на язовир „Копринка”, при който бързата му реакция спаси човешки живот.

За спасителната акция Христомир Говедаров разказа, че ситуацията е била изключително тежка. „Извадих го на крайбрежието, направих му изкуствено дишане, момчето се пооправи, прибрах го в къщата, където той живее”, каза Говедаров.

Той допълни, че след инцидента е отишъл в болница, тъй като пулсът му бил по-висок от нормалното. „Тогава бях много зле, защото никога не ми се беше случвало да вляза да спася един човешки живот. Притесних се доста, между другото, защото ако остане пред очите ми, щеше да е малко по-фатален случаят за всички”, сподели той. Спасителят разкри още, че самият той е бил на косъм от удавяне по време на акцията.

Според Говедаров язовирът е изключително опасен, тъй като има много тиня отдолу, която затруднява плуването, и призова родителите да внимават с децата си. Относно това дали би скочил отново във водата при подобна ситуация, той бе категоричен: „Бих го направил отново. Ще се радвам, докато съм жив, че съм спасил един човешки живот и ако още един път се наложи – пак ще скоча”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 респект

    24 2 Отговор
    Поздравления за мъжа ,и да е жив и здрав !!

    10:51 21.07.2026

  • 2 язовира

    2 0 Отговор
    на копринката

    Коментиран от #12

    10:51 21.07.2026

  • 3 Ааа

    4 16 Отговор
    И кво? Спаси го и се обади на медиите да се похвалиш кокъв си герой?

    Коментиран от #5, #8, #9, #10

    11:03 21.07.2026

  • 4 Аз не бих скочил

    3 8 Отговор
    Но може да права селфи с давещия се

    11:12 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъпо соросоидче

    1 3 Отговор
    Стойте си на жълтите павета и си яжте безглутеновя сандвич. Не ви трябва да се топите в тоя кален гьол. Слава на Урсула.

    11:32 21.07.2026

  • 7 БРАВО РЕСПЕКТ ЧОВЕКО

    7 0 Отговор
    СЪС ГЛАВНО Ч. ТАВА Е БЛАГОРОДНА ПОСТЪПКА КОЯТО НАИСТИНА НИКОГА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ. БЪДИ ЖИВ ЗДРАВ ТИ И СЕМЕЙСТВОТО ТИ.

    11:34 21.07.2026

  • 8 Чичо Гошо

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ааа":

    Дори и да е така,човекът е спасил младежа!Ако ще и сам на SNN да се обади,то пак ще е направил повече от много други.Можеше да се обади например на 112 и да не рискува живота си.А момчето щеше да е мъртво

    11:51 21.07.2026

  • 9 аве мишук

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ааа":

    не се е обадил спасителя на медиите
    а мвр и болници дават по принцип описание на възникнали инциденти

    11:53 21.07.2026

  • 10 Чичо Гошо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ааа":

    И още нещо-ако не бях добре възпитан,щях да кажа,че си един класически пример за zadnik.

    11:56 21.07.2026

  • 11 БЪЛГАРИН СПАСИ СГАНИН

    1 2 Отговор
    А ОБРАТНОТО ДАЛИ ША СТАНЕ...?!!!!

    12:03 21.07.2026

  • 12 Сила

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "язовира":

    Там се събират и се плицикат само шизофренични путиноиди и копейкаджии ....верно е !!!
    Няма нормални люде там !!!

    13:12 21.07.2026

  • 13 Кочо

    0 0 Отговор
    В такива ситуации се разбира, че българинът не е чак толкова лош и все още има хора! Абе, какво да ви кажа, срам не срам! Вместо да заобиколя и спра където трябва, далеч от брега, гледам, че други са паркирали направо върху плажа и аз да не остана назад! Автомобилът забуксува и се насади в пясъците! Никой нито ме снима, нито ме изкачи в социалните клюкарници, че да надойдат трактори да ме мъкнат и полиции да ми съставят актове! Дойдоха няколко българи, оставиха си бирите и чадърите, поизгребаха, подложиха под гумите два картона, показаха ми като тръгна откъде да изляза от плажната ивица, бутнаха и чао! Не знам от Възраждане ли бяха, от Герб ли или друга формация, защото това в този момент бе последната ми грижа! Поздравления за господин Христо Говедаров! Трябва да се разполага с въжета, празни туби, наблюдателност и готовност, че стават такива ситуации!

    13:24 21.07.2026

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