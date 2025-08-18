Новини
Спасители: При червен флаг не сме длъжни да вадим удавници

18 Август, 2025 13:21 1 354 23

Понякога дори стигаме до физическа агресия

Спасители: При червен флаг не сме длъжни да вадим удавници - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Августовското море по Южното Черноморие остава изключително опасно. В последните дни бурните вълни и силните подводни течения отнеха живота на няколко души, въпреки ясно поставената червена флагова сигнализация.

В понеделник сутринта, в района на южното рибарско пристанище в Несебър, бяха открити телата на двама души – 14-годишно момче и 30-годишен мъж, които изчезнаха миналия четвъртък край курорта „Слънчев бряг“. Двамата са влезли във водата, въпреки лошите метеорологични условия и издигнатия червен флаг, сигнализиращ опасност за живота.

Според спасители, работещи по Южното Черноморие, всекидневно се налага да извършват рискови действия заради хора, които не спазват правилата и не се съобразяват с предупрежденията.

„На нас няма да се случи“ – това е масовото мислене, което тласка туристите към опасни решения, коментира Васил Алексиев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст.

По думите му, когато има червен флаг и реална заплаха за живота, спасителите не са задължени да навлизат в морето, за да спасяват нарушители. Това важи особено в ситуации, при които условията са критични и биха застрашили техния собствен живот.

Концесионерът на плажна ивица в региона, Николай Димитров, сподели, че често се сблъсква с агресивно поведение от страна на плажуващи, които отказват да спазват правилата.

„Много от хората, прибрали се от чужбина, проявяват изключително пренебрежително отношение към спасителите. Понякога дори стигаме до физическа агресия“, заяви Димитров.

През август морето по традиция е по-опасно заради промени в атмосферните условия и по-честото образуване на подводни течения. Отговорните институции апелират към всички туристи да се съобразяват с поставените флагове и да не влизат във водата при червен флаг, който категорично означава забрана за къпане.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наташките налитат

    13 6 Отговор
    на червен флаг и се давят.

    13:23 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    Аз съм бил спасител и нямам загубен човек а до мен на плажа на Марешки имаше 3 на спасители с джетове и по няколко удавници на сезон.

    13:24 18.08.2025

  • 3 Сила

    15 7 Отговор
    Притежателите на МПС та с регистрация РК , М , ВР , ВН и подобни не подлежат на спасяване .....нека естествения подбор и Нептун си свършат делото !!!

    Коментиран от #6

    13:25 18.08.2025

  • 4 означава забрана за къпане.

    3 10 Отговор
    А забрана за пране има ли🤣🤣🤣🤣

    13:28 18.08.2025

  • 5 Гост

    3 8 Отговор
    Джипове на новозасили ли се селяндери с регистрации СВ и от силията СО един в ченето и тогава ги вадете.

    13:28 18.08.2025

  • 6 Забрави най кофти номера

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    РВ КАТО ГО ВИДИШ БЕГАШ ДАЛЕЧЕ

    13:29 18.08.2025

  • 7 Така е, даже

    4 3 Отговор
    който влезе на червен флаг го побутвайте съединения дървен кол навътре...

    13:42 18.08.2025

  • 8 Луд

    8 16 Отговор
    Длъжни сте да спасявате хората ДЛЪЖНИ СТЕ,Затова сте там и затова ви се заплаща.Знаетели колко ощте професии има които спасяват ежедневно живота на хора които по някаква причина вършат нечовешки неща.Да не изреждам всички професии но от последните часове какво да кажат пожарникарите като си рискуват живота че някои умишлено запалил гората и горят къшти .ДЛЪЖНИ СТЕ.

    Коментиран от #20, #23

    13:43 18.08.2025

  • 9 В Гърция такова няма

    12 3 Отговор
    Влизаш на твоя отговорност и никой не те спасява.

    Коментиран от #12, #13, #18

    13:43 18.08.2025

  • 10 ах морето

    8 3 Отговор
    Махайте ги тези спасители. Всеки да си внимава. Нали било пазарна икономика и кой колкото се овътри си било негова работа.

    13:45 18.08.2025

  • 11 Госあ

    7 2 Отговор
    Па да. Много ясно. Всеки си носи отговорност. Аз съм влизал в огромни вълни с бодиборда, обаче не влечаха на вътре, а изхвърляха навън. Зорлем влизах обратно навътре като хванех някоя вълна чак до брега. Супер кеф ! Няма да го забравя този ден. Ама като казвам големи, значи големи вълни за Черно море…

    13:46 18.08.2025

  • 12 Подкрепям

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "В Гърция такова няма":

    Така трябва и тук. Плащат на някакви цял ден да клечът и пазят морето. Луда работа.

    13:46 18.08.2025

  • 13 Госあ

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "В Гърция такова няма":

    В Гърция има ли вълни ве ? То е като езеро там. А водата, се едно цимент има вътре 😂

    13:47 18.08.2025

  • 14 Без име

    6 3 Отговор
    Точно така е,никой не е длъжен на пияни,луди или дрогирани!

    Коментиран от #16

    13:52 18.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Госあ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    Едно време по медиите имаше заглавия от сорта на “ надрусани скиори порят лавини за пари” хахахаха 😂 Цеко гонеше с моторни шейни франсета по пътя, че спускали Тодорка 😂 а като пътуваш по пътя навсякъде билбордове с с скиори дето цепат пудрата 😂

    13:56 18.08.2025

  • 17 Госあ

    1 1 Отговор
    В Алп’дуес на най високата точка на Мармот 2, слизаш от лифта и на 15 метра грандиозен улей, заграден с дървена ограда. Единия път, спасителите бяха излезли от станцията да пафкат цигарки и на лаф, пред погледите им, прескочих оградата и седнах да си закопчая автоматите на дъската. Мотах се там 5-6 минути. Не ми казаха и дума. Един скиор от другата страна на оградата гледаше надолу и ме попита сигурен ли съм че искам да карам там. Кимнах и потеглих 💁

    14:01 18.08.2025

  • 18 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "В Гърция такова няма":

    А ЗАЩО Русофилстващите ВРАГОВЕ на БГ които негодуват от всичко българско и превъзнасят Гръцкото море не казват че там Никой не спасява давещите се и Човешкият живот не значи нищо?ОА истината е че не Морето в Гърция или турция ги вълнува щото те няма пари изобщо за Курорт,а целта им е ДА СМЕНЯТ Геополитическата насоченост на БГ и да я обърнат от Запад към Изток,наивно надявайки се че ако дядо Иван влезе у нас,ще направи Уравниловка на Заплатите както при Соца ,т.е. Бачкера с Килийно образование ще взема ДОРИ ПОВЕЧЕ от Висшиста!И е написано с големи букви във "Винету" че това е невъзможно,ама кой да чете...

    14:01 18.08.2025

  • 19 Цяло лято е червен

    1 4 Отговор
    И духа вятър силен. Като няма спасители, туристи има. Да викат армия, доброволци, спортисти. Да вземат и техника. Туристите дават луди пари, а няма условия, няма услуга спасяване. Рисково къпане има само тук . Но спасители лоши няма. Да сменят наредбата. Мир да има .

    14:11 18.08.2025

  • 20 Че си луд е ясно

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    Ма я да те питам- ти ако на червен светофар решиш да навлезеш в кръстовище, полицаите длъжни ли са да се хвърлят пред теб, та да те спрат?

    14:12 18.08.2025

  • 21 Стар Гларус

    4 1 Отговор
    Уважавай морето и то няма да те погуби. Така са ме учили като малък, така уча и децата си. За селяците какво да кажа… всеки август Нептун си взема курбана. Морето не е за подигравка, там няма ваши и наши. Точка.

    14:35 18.08.2025

  • 22 Няма Значение

    0 1 Отговор
    Спасителите масово слагат червен флаг, дори и при съвсем минимално вълнение, защото така им е по-лесно - ако никой не се къпе те могат на спокойствие да си чоплят в носа на плажа. Агресия съм виждал само от спасители към почиващи, които отказват да спазват тези абсурдни забрани. Трябва ясно да се регламентира, че на червен флаг влизаш на твоя отговорност и спасителя няма ангажимент към теб, за да се спре с това безкрайно свирене и разправии през целия сезон.

    14:43 18.08.2025

  • 23 Селянията край няма

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    За това има флагове, да предупреждават къпещите се. При червен флаг, никой не трябва да влиза в морето. Има го написано с големи букви, но Ганя не чете. Спасителите не са длъжни да спасяват тези които не спазват инструкциите. Отговорността е лична и се заплаща скъпо.

    14:44 18.08.2025

