Спасители: При червен флаг не сме длъжни да вадим удавници

Августовското море по Южното Черноморие остава изключително опасно. В последните дни бурните вълни и силните подводни течения отнеха живота на няколко души, въпреки ясно поставената червена флагова сигнализация.
В понеделник сутринта, в района на южното рибарско пристанище в Несебър, бяха открити телата на двама души – 14-годишно момче и 30-годишен мъж, които изчезнаха миналия четвъртък край курорта „Слънчев бряг“. Двамата са влезли във водата, въпреки лошите метеорологични условия и издигнатия червен флаг, сигнализиращ опасност за живота.
Според спасители, работещи по Южното Черноморие, всекидневно се налага да извършват рискови действия заради хора, които не спазват правилата и не се съобразяват с предупрежденията.
„На нас няма да се случи“ – това е масовото мислене, което тласка туристите към опасни решения, коментира Васил Алексиев, инструктор по водно спасяване към Български червен кръст.
По думите му, когато има червен флаг и реална заплаха за живота, спасителите не са задължени да навлизат в морето, за да спасяват нарушители. Това важи особено в ситуации, при които условията са критични и биха застрашили техния собствен живот.
Концесионерът на плажна ивица в региона, Николай Димитров, сподели, че често се сблъсква с агресивно поведение от страна на плажуващи, които отказват да спазват правилата.
„Много от хората, прибрали се от чужбина, проявяват изключително пренебрежително отношение към спасителите. Понякога дори стигаме до физическа агресия“, заяви Димитров.
През август морето по традиция е по-опасно заради промени в атмосферните условия и по-честото образуване на подводни течения. Отговорните институции апелират към всички туристи да се съобразяват с поставените флагове и да не влизат във водата при червен флаг, който категорично означава забрана за къпане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наташките налитат
13:23 18.08.2025
2 Последния Софиянец
13:24 18.08.2025
3 Сила
Коментиран от #6
13:25 18.08.2025
4 означава забрана за къпане.
13:28 18.08.2025
5 Гост
13:28 18.08.2025
6 Забрави най кофти номера
До коментар #3 от "Сила":РВ КАТО ГО ВИДИШ БЕГАШ ДАЛЕЧЕ
13:29 18.08.2025
7 Така е, даже
13:42 18.08.2025
8 Луд
Коментиран от #20, #23
13:43 18.08.2025
9 В Гърция такова няма
Коментиран от #12, #13, #18
13:43 18.08.2025
10 ах морето
13:45 18.08.2025
11 Госあ
13:46 18.08.2025
12 Подкрепям
До коментар #9 от "В Гърция такова няма":Така трябва и тук. Плащат на някакви цял ден да клечът и пазят морето. Луда работа.
13:46 18.08.2025
13 Госあ
До коментар #9 от "В Гърция такова няма":В Гърция има ли вълни ве ? То е като езеро там. А водата, се едно цимент има вътре 😂
13:47 18.08.2025
14 Без име
Коментиран от #16
13:52 18.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Госあ
До коментар #14 от "Без име":Едно време по медиите имаше заглавия от сорта на “ надрусани скиори порят лавини за пари” хахахаха 😂 Цеко гонеше с моторни шейни франсета по пътя, че спускали Тодорка 😂 а като пътуваш по пътя навсякъде билбордове с с скиори дето цепат пудрата 😂
13:56 18.08.2025
17 Госあ
14:01 18.08.2025
18 оня с коня
До коментар #9 от "В Гърция такова няма":А ЗАЩО Русофилстващите ВРАГОВЕ на БГ които негодуват от всичко българско и превъзнасят Гръцкото море не казват че там Никой не спасява давещите се и Човешкият живот не значи нищо?ОА истината е че не Морето в Гърция или турция ги вълнува щото те няма пари изобщо за Курорт,а целта им е ДА СМЕНЯТ Геополитическата насоченост на БГ и да я обърнат от Запад към Изток,наивно надявайки се че ако дядо Иван влезе у нас,ще направи Уравниловка на Заплатите както при Соца ,т.е. Бачкера с Килийно образование ще взема ДОРИ ПОВЕЧЕ от Висшиста!И е написано с големи букви във "Винету" че това е невъзможно,ама кой да чете...
14:01 18.08.2025
19 Цяло лято е червен
14:11 18.08.2025
20 Че си луд е ясно
До коментар #8 от "Луд":Ма я да те питам- ти ако на червен светофар решиш да навлезеш в кръстовище, полицаите длъжни ли са да се хвърлят пред теб, та да те спрат?
14:12 18.08.2025
21 Стар Гларус
14:35 18.08.2025
22 Няма Значение
14:43 18.08.2025
23 Селянията край няма
До коментар #8 от "Луд":За това има флагове, да предупреждават къпещите се. При червен флаг, никой не трябва да влиза в морето. Има го написано с големи букви, но Ганя не чете. Спасителите не са длъжни да спасяват тези които не спазват инструкциите. Отговорността е лична и се заплаща скъпо.
14:44 18.08.2025