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Мъж се удави в морето край Поморие

Мъж се удави в морето край Поморие

7 Юли, 2026 11:03 1 573 13

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  • поморие-
  • новини българия

Спасителните екипи на плажа са реагирали и са направили опити да реанимират извадения от водата мъж, но единствено са констатирали настъпилата смърт

Мъж се удави в морето край Поморие - 1
Снимка: Google Street View
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

80-годишен мъж е загубил живота си, след като се е удавил в морето край Поморие в ранните часове на 6 юли, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на Източния плаж в града, а тялото на починалия е транспортирано за аутопсия.

Случаят се е разиграл на така наречения Първи плаж в курортния град, познат сред местните и като Моряшкия плаж. Точната локация на инцидента е морската ивица пред популярния крайбрежен ресторант "Омар".

По информация на "Флагман", възрастният мъж е влязъл да се къпе в морето рано сутринта, след което е изчезнал от полезрението на останалите хора на ивицата. Малко по-късно безжизненото му тяло е открито на повърхността по гръб и е извадено на брега.

Спасителните екипи на плажа са реагирали и са направили опити да реанимират извадения от водата мъж, но единствено са констатирали настъпилата смърт.

Служителите на реда незабавно са отцепили района около местопроизшествието. Предстои да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Експертизата ще покаже категорично дали 80-годишният мъж се е удавил, или е получил фатален здравословен проблем, докато се е намирал във водата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 2 Отговор
    рускогаварящ ?

    Коментиран от #3

    11:05 07.07.2026

  • 2 ДЕдко ЗапрЕнов!

    3 9 Отговор
    Ей затова ние с моят авер-Дедко Тагарев,не влизаме в морето...!
    А ако влизаме-само с бойни катери,или кораби...

    11:16 07.07.2026

  • 3 Избягал от ,,БусоФикация"...

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    ...украински пенсионер...!

    11:17 07.07.2026

  • 4 рано рано то спасители ходят след 8

    4 3 Отговор
    първи източен моряшки плаж е бил с много плажуващи . здравословен е . онзи ден в басейн един на 85 г влязал , загребал навътре . 2-3 пъти и потънал . удавен . заради цените такива туристи ходят на морето . браво на спасителя . видял го . отишъл да го вади . викнал линейка и полиция . щом не е мъртвака е здравословен проблем . имаше един малък състезател . плувал и умрял . здравословен проблем . сърдечен . ще видим днес кой ще потъне . то така 3 дена може да плава докато го изхвърли морето .

    Коментиран от #8, #10

    11:21 07.07.2026

  • 5 българина

    8 0 Отговор
    след 65 плуване в морето почти смъртоносно, сърцето е под стрес, не е като в топлия басейн.... има период на адаптация

    11:28 07.07.2026

  • 6 Кой

    7 0 Отговор
    ще му вземе пенцията днес

    11:30 07.07.2026

  • 7 имаме доста гларуси на над 60 години .

    3 4 Отговор
    явно мадамите по морето ги привличат . снимки, плаж , море, музика . кокоруз, цацка . а може да е някой от местен дом за възрастни . там има . отглеждат ги затворени през нощта . дават им да ядат и лекарство . през деня лайф из лайф . силвестър е на 80 . малко увиснала кожа . плажа е безплатен . понякога удавниците се откриват късно . така не може да им се помогне . повечето са про украински удавници . воините докарват у нас араби и украинци .

    Коментиран от #9

    11:37 07.07.2026

  • 8 Ти си срам

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "рано рано то спасители ходят след 8":

    за учителката ти по български и литература!

    Сигурно си срам и за другите ти учители.

    11:40 07.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Май си взел изпита ...

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "рано рано то спасители ходят след 8":

    ...по българска граматика,с...агне?!
    Признай си...😆😉!

    11:47 07.07.2026

  • 11 няма универсален лек

    1 3 Отговор
    Предписали са му да пие много вода, но солта е вредна за възрастните.

    11:54 07.07.2026

  • 12 Само питам

    0 0 Отговор
    Къде е Главният Милен за да ни ,,информира ,че при нас ката ден имаме по 1-2 удавени(средно) на 6 млн. България ,а не да ни информира ,като оня ден ,че 1500000000 Китай...ДВАМА са се удавили ?!

    12:00 07.07.2026

  • 13 Винкело

    3 0 Отговор
    Значи, ето какво имаме като половин статия: морето край Поморие, по-точно инцидентът е станал на Източния плаж в града, още по-точно случаят се е разиграл на така наречения Първи плаж в курортния град, а за да бъдем съвсем точни - на Моряшкия плаж, а за максимална точност - локацията на инцидента е морската ивица пред популярния крайбрежен ресторант "Омар"... Родна реч омайна, сладка.

    12:03 07.07.2026

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