Мъж се удави в морето край Поморие

80-годишен мъж е загубил живота си, след като се е удавил в морето край Поморие в ранните часове на 6 юли, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на Източния плаж в града, а тялото на починалия е транспортирано за аутопсия.

Случаят се е разиграл на така наречения Първи плаж в курортния град, познат сред местните и като Моряшкия плаж. Точната локация на инцидента е морската ивица пред популярния крайбрежен ресторант "Омар".

По информация на "Флагман", възрастният мъж е влязъл да се къпе в морето рано сутринта, след което е изчезнал от полезрението на останалите хора на ивицата. Малко по-късно безжизненото му тяло е открито на повърхността по гръб и е извадено на брега.

Спасителните екипи на плажа са реагирали и са направили опити да реанимират извадения от водата мъж, но единствено са констатирали настъпилата смърт.

Служителите на реда незабавно са отцепили района около местопроизшествието. Предстои да бъде извършена съдебномедицинска аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Експертизата ще покаже категорично дали 80-годишният мъж се е удавил, или е получил фатален здравословен проблем, докато се е намирал във водата.