БСП: Призоваваме Народното събрание да не допуска участието на България във военните операции на САЩ в Близкия изток

Българската социалистическа партия последователно се противопоставя на войната като средство за решаване на международни спорове. Наш принцип е, че употребата на сила извън рамките на международното право не може и не бива да бъде подкрепяна по никакъв начин. Убедени сме, че трайните решения могат да бъдат постигнати единствено чрез дипломация и сътрудничество в рамките на легитимните международни организации.
Затова изразяваме несъгласие с проекта на решение, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток и призоваваме народните представители да го отхвърлят.
Обратното би означавало участие на страната ни във военен конфликт. Както отбелязахме в позицията на Изпълнителното бюро на БСП от 6 юни 2026 г., за нас е от първостепенно значение България да не бъде въвличана под каквато и да е форма във войни и да не се допускат рискове държавата ни да бъде разглеждана като обект на военни действия. Считаме това за основен приоритет на всяко българско правителство и за най-ясен израз на националния ни интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бисписе
Коментиран от #41
11:11 21.07.2026
2 И кво ?
Коментиран от #51
11:13 21.07.2026
3 Свети Петър
11:13 21.07.2026
4 Браво
11:13 21.07.2026
5 Така е
Коментиран от #8, #16
11:14 21.07.2026
6 86 процента
Коментиран от #9, #20
11:15 21.07.2026
7 хъхъ
Коментиран от #33
11:15 21.07.2026
8 Правилно
До коментар #5 от "Така е":Никой премиер досега не е показвал такава открита политика срещу Русия. А и опозицията мълчи. Тя вече е с отпаднала необходимост.
11:16 21.07.2026
9 хъхъ
До коментар #6 от "86 процента":Толкова бяха и против еврото, ама кой ги пита? Наесен наказателен вот за Мунчо и никакъв президент от неговата партия!
Коментиран от #14, #23
11:16 21.07.2026
10 Ахааа
Коментиран от #36, #44
11:16 21.07.2026
11 Овчар
Коментиран от #17, #22, #40
11:17 21.07.2026
12 Перо
Коментиран от #19
11:17 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Окооо
До коментар #9 от "хъхъ":Напротив, ще видим на есен още по категорична победа за Радев! Бъди сигурен !
11:18 21.07.2026
15 Поп Гун.дяев
Коментиран от #47
11:18 21.07.2026
16 Ми да
До коментар #5 от "Така е":Това се казва умел политик. Снимаш се с Путин, след което забиваш нож в гърба на Русия. Браво Радев.
Коментиран от #29
11:19 21.07.2026
17 Евроатлантик
До коментар #11 от "Овчар":Ако има протест, той ще спаси кожата на Пеевски и Борисов! Защото се затяга примката около тях, вече има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще бъде завършен процеса и справедливост и възмездие!
Коментиран от #39
11:21 21.07.2026
18 Моряка
Коментиран от #24
11:21 21.07.2026
19 Кой пък ?
До коментар #12 от "Перо":Е Радев ?
11:22 21.07.2026
20 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "86 процента":Тези "86 процента" гласувахте ли за НЕДО носчето на "Импексовата" и Решетников ???
ГЛАСУВАХТЕ !!!
ХАК ви
11:22 21.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ВЕЧЕ СИ Е УЧАСТИЕ‼️
11:23 21.07.2026
22 Даа
До коментар #11 от "Овчар":Шиши и Боко ще плащат луди пари за протест срещу Радев! Защото те са единственита алтернатива, безспорен факт за съжаление!
Коментиран от #28, #37
11:23 21.07.2026
23 Защо така
До коментар #9 от "хъхъ":Засега Радев се държи като явен проевропейски и проамерикански политик. Никой премиер вместо него нямаше да има тая смелост да направи България плацдарм на САЩ за нападение срещу Иран и Русия. Човекът въпреки изказванията си смело работи срещу интересите на Русия.
Коментиран от #27
11:23 21.07.2026
24 Питане
До коментар #18 от "Моряка":С "кръв ли я бехте взели" ???
11:24 21.07.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Я па тоя!":ЯПАТОЙ-ЧО❗
Не НИЕ си слагам каквото искаме,
а те НИ слагат каквото си искат и
където си искат‼️
11:25 21.07.2026
26 Ха ха ха
Коментиран от #45
11:26 21.07.2026
27 Ми така е
До коментар #23 от "Защо така":Ако Радев беше все още президент, денонощно щеше да критикува всяко правителство, че удължава войната и работи срещу Русия. Сега той стриктно изпълнява нарежданията на Урсула и Тръмп за омаломощаване на Русия. Българкият народ направи много мъдър избор.
11:28 21.07.2026
28 Неее
До коментар #22 от "Даа":Не закачайте Радев. Никой премиер няма по-добре от него да провежда проамериканска политика във вреда на Русия. В Безмер вече е готов новият плацдарм за нападение срещу Иран и Русия. Мислете малко с главите си.
Коментиран от #48
11:35 21.07.2026
29 Без име
До коментар #16 от "Ми да":Може някога да се е снимал с Путин....но не и през последните 5-6 години.
11:38 21.07.2026
30 БОЦ - ко
Красные глави дебели,
А сега квичите, тикви неузрели !!!
11:41 21.07.2026
31 Оня с коня
11:47 21.07.2026
32 Хихи
Коментиран от #42
11:50 21.07.2026
33 Абе,
До коментар #7 от "хъхъ":закопаха се БСП сами , от алчността на фритюрника и тези около него...
11:53 21.07.2026
34 "Бате Умен" на кой ше продаваме ....
Не съм от "левите" , но ги подкрепям в този деликатен случай!
Приятели агресори , като Путин и Трумп (само за снимки ) не ни трябват!!
11:53 21.07.2026
35 Лицемерието Зарково граници не знае
11:59 21.07.2026
36 Махахахах
До коментар #10 от "Ахааа":Примерно у Италия няма договори и бази на САЩ, нали, бе жълтосин парцялак! Само тука "не може"!
12:01 21.07.2026
37 Не ми е нужно
До коментар #22 от "Даа":Буци да ми плаща, за да протестирам срещу антибългариня Моше Крадев! И не го мисли, Шиши няма да ти плаща да протестираш, Шиши си взе цялата власт през късата каишка с която държи Мошето!
12:04 21.07.2026
38 Тази тема
Куцо и сакато ще се изходи по нея!
12:04 21.07.2026
39 Има ли още шарани?
До коментар #17 от "Евроатлантик":Имало още !
Има и такива, които кълват и на празна кукичка 🤣🤣🤣
12:06 21.07.2026
40 Боташки чобанин
До коментар #11 от "Овчар":Правилно. Боклуците от ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН т.е. ПБ трябва да ви изхвърлим от парламента с бой, с много бой!
12:09 21.07.2026
41 Европеец
До коментар #1 от "Бисписе":Да Какво беше това БСП..... Защо не си спомнят,че именно Стани шеф и Кал фин, подписаха за четирите краварски бази през 2006 година.... Отвратителна работа са това БСП...
Коментиран от #50
12:21 21.07.2026
42 От Варна
До коментар #32 от "Хихи":Но тогава не беше начело Зарков! А едни плуж.ци, дето сега се наслаждават на спокойствие и харчене на крадени пари! Не съм подкрепял Б С П досега, но Зарков е умно момче и дано да възроди истинското социално ляво! Без него няма развитие, показала го е историята! Правата на трудещия се човек в света на богатите( които вече отпадат стремеглаво) са постигнати в едно противоборство през изминалите два века! Трябва да се родят истинските водачи със сърца на Данко и дано не се забави! Защото светът отива на “поразия”, както казват старите хора!
12:26 21.07.2026
43 По-активно, едва мърдате
12:32 21.07.2026
44 Измислица
До коментар #10 от "Ахааа":Какъв е този договор, измислен, Зап.Европа да не би да нямат договори със САЩ, но отказаха?
12:35 21.07.2026
45 Измисляш
До коментар #26 от "Ха ха ха":Измисляш си.
12:39 21.07.2026
46 Ива
12:46 21.07.2026
47 !?!?!?
До коментар #15 от "Поп Гун.дяев":...нищо не разбрах ...
12:48 21.07.2026
48 Ива
До коментар #28 от "Неее":"Безмер вече е готов новият плацдарм за нападение срещу Иран и Русия "...то в това е проблема , защото за мен Русия не е враг ! За мен САЩ и Израел са агресори !
12:51 21.07.2026
49 Прям
12:54 21.07.2026
50 Прям
До коментар #41 от "Европеец":Като са толкова смели БСП - нека прекратят потисничеството и връзката със Запада и накарат народа да се изправи и започне да гради държава - здрава и независима.
13:01 21.07.2026
51 Правнук на един от основателите
До коментар #2 от "И кво ?":БСП предаде лявата идея, прегърна се с едрия капитал и предаде България за сметка на Щатите. Радев е същият - слуга на американо-ционистко-масонските сатанисти
13:42 21.07.2026