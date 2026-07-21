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БСП: Призоваваме Народното събрание да не допуска участието на България във военните операции на САЩ в Близкия изток

БСП: Призоваваме Народното събрание да не допуска участието на България във военните операции на САЩ в Близкия изток

21 Юли, 2026 11:10 2 840 51

  • бсп-
  • сащ-
  • близък изток

ИБ на БСП се обявява категорично против превръщането на страната ни в плацдарм за чужди военни операции

БСП: Призоваваме Народното събрание да не допуска участието на България във военните операции на САЩ в Близкия изток - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската социалистическа партия последователно се противопоставя на войната като средство за решаване на международни спорове. Наш принцип е, че употребата на сила извън рамките на международното право не може и не бива да бъде подкрепяна по никакъв начин. Убедени сме, че трайните решения могат да бъдат постигнати единствено чрез дипломация и сътрудничество в рамките на легитимните международни организации.

Затова изразяваме несъгласие с проекта на решение, внесен от Министерския съвет в Народното събрание, за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на американските операции в Близкия изток и призоваваме народните представители да го отхвърлят.

Обратното би означавало участие на страната ни във военен конфликт. Както отбелязахме в позицията на Изпълнителното бюро на БСП от 6 юни 2026 г., за нас е от първостепенно значение България да не бъде въвличана под каквато и да е форма във войни и да не се допускат рискове държавата ни да бъде разглеждана като обект на военни действия. Считаме това за основен приоритет на всяко българско правителство и за най-ясен израз на националния ни интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бисписе

    22 7 Отговор
    то какво беше?

    Коментиран от #41

    11:11 21.07.2026

  • 2 И кво ?

    29 8 Отговор
    Той и Румен Радев не ще , ама никой не го пита . Нали се съгласихме да сме подчинени на САЩ , Израел и Турция . Предимството да си в ЕС и алианса - свършваш бързо и без мъки .

    Коментиран от #51

    11:13 21.07.2026

  • 3 Свети Петър

    24 3 Отговор
    Мъртвите никога не говорят !!!

    11:13 21.07.2026

  • 4 Браво

    20 17 Отговор
    Правилната позиция!

    11:13 21.07.2026

  • 5 Така е

    15 18 Отговор
    Поздравления за Радев. Цяла Европа отказа да съдейства на Тръмп във войната му срещу Иран, но Радев е смел човек. България става плацдарм за нападение срещу Иран. Срещу Русия също.

    Коментиран от #8, #16

    11:14 21.07.2026

  • 6 86 процента

    27 4 Отговор
    От гласувалите в анкетата в ютюб са против самолетите. Но за съжаление ще ни изгърбят. По партньорски.

    Коментиран от #9, #20

    11:15 21.07.2026

  • 7 хъхъ

    23 8 Отговор
    БСП-то направи Мунчо президент. За благодарност той я унищожи.

    Коментиран от #33

    11:15 21.07.2026

  • 8 Правилно

    15 6 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Никой премиер досега не е показвал такава открита политика срещу Русия. А и опозицията мълчи. Тя вече е с отпаднала необходимост.

    11:16 21.07.2026

  • 9 хъхъ

    16 7 Отговор

    До коментар #6 от "86 процента":

    Толкова бяха и против еврото, ама кой ги пита? Наесен наказателен вот за Мунчо и никакъв президент от неговата партия!

    Коментиран от #14, #23

    11:16 21.07.2026

  • 10 Ахааа

    22 16 Отговор
    Няма как, има подписан договор отдавна със САЩ! Добре поне, че ще бъдат разположени във военно летище ( както си е реда). А не в гражданското летище на София, както предишните управляващи дадоха , без гласуване и тайно дори! Колкото до БСП, труда знаят, че който е седял в скута на Шиши, безвъзвратно изтича в канала, и не само те, ами и ИТН, ПП- ДБ и ред други предишните патерици!

    Коментиран от #36, #44

    11:16 21.07.2026

  • 11 Овчар

    20 18 Отговор
    Следващия национален протест ще бъде за изхвърлянето на псевдо политиците от събранието заменени от хора само от научния свят...! В един момент това ще стане не само наложително а и неизбежно..! Неуки парцали дърпат държавата към дъното от много години..!

    Коментиран от #17, #22, #40

    11:17 21.07.2026

  • 12 Перо

    16 3 Отговор
    Кои бяха БСП?

    Коментиран от #19

    11:17 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Окооо

    12 16 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Напротив, ще видим на есен още по категорична победа за Радев! Бъди сигурен !

    11:18 21.07.2026

  • 15 Поп Гун.дяев

    7 17 Отговор
    Недо.убити.те комунис.тически отр.епки от сектата БСП махат с опашка на хун.тата на Зелените Чорапи . Заченати са на едно и също място- под опашката на Дявола .

    Коментиран от #47

    11:18 21.07.2026

  • 16 Ми да

    8 14 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Това се казва умел политик. Снимаш се с Путин, след което забиваш нож в гърба на Русия. Браво Радев.

    Коментиран от #29

    11:19 21.07.2026

  • 17 Евроатлантик

    16 13 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Ако има протест, той ще спаси кожата на Пеевски и Борисов! Защото се затяга примката около тях, вече има нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Тогава ще бъде завършен процеса и справедливост и възмездие!

    Коментиран от #39

    11:21 21.07.2026

  • 18 Моряка

    15 6 Отговор
    Най после БСП на прав път.Съюзявайте се с Възраждане и ни поведете на Майданите.Все още камъни мога да хвърлям,макар че на Радев главата е твърда.Но първо осигурете няколко самосвала по едри камъни за мирно протестиращите.

    Коментиран от #24

    11:21 21.07.2026

  • 19 Кой пък ?

    11 8 Отговор

    До коментар #12 от "Перо":

    Е Радев ?

    11:22 21.07.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "86 процента":

    Тези "86 процента" гласувахте ли за НЕДО носчето на "Импексовата" и Решетников ???
    ГЛАСУВАХТЕ !!!
    ХАК ви

    11:22 21.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор
    Ами то разполагането на техни военни и техника, които взимат участие -
    ВЕЧЕ СИ Е УЧАСТИЕ‼️

    11:23 21.07.2026

  • 22 Даа

    8 14 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Шиши и Боко ще плащат луди пари за протест срещу Радев! Защото те са единственита алтернатива, безспорен факт за съжаление!

    Коментиран от #28, #37

    11:23 21.07.2026

  • 23 Защо така

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "хъхъ":

    Засега Радев се държи като явен проевропейски и проамерикански политик. Никой премиер вместо него нямаше да има тая смелост да направи България плацдарм на САЩ за нападение срещу Иран и Русия. Човекът въпреки изказванията си смело работи срещу интересите на Русия.

    Коментиран от #27

    11:23 21.07.2026

  • 24 Питане

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Моряка":

    С "кръв ли я бехте взели" ???

    11:24 21.07.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #13 от "Я па тоя!":

    ЯПАТОЙ-ЧО❗
    Не НИЕ си слагам каквото искаме,
    а те НИ слагат каквото си искат и
    където си искат‼️

    11:25 21.07.2026

  • 26 Ха ха ха

    14 7 Отговор
    Сергей Станишев като премиер е подписал споразумението през 2006 г. БСП сега се сетили да роптаят.

    Коментиран от #45

    11:26 21.07.2026

  • 27 Ми така е

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Защо така":

    Ако Радев беше все още президент, денонощно щеше да критикува всяко правителство, че удължава войната и работи срещу Русия. Сега той стриктно изпълнява нарежданията на Урсула и Тръмп за омаломощаване на Русия. Българкият народ направи много мъдър избор.

    11:28 21.07.2026

  • 28 Неее

    2 11 Отговор

    До коментар #22 от "Даа":

    Не закачайте Радев. Никой премиер няма по-добре от него да провежда проамериканска политика във вреда на Русия. В Безмер вече е готов новият плацдарм за нападение срещу Иран и Русия. Мислете малко с главите си.

    Коментиран от #48

    11:35 21.07.2026

  • 29 Без име

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ми да":

    Може някога да се е снимал с Путин....но не и през последните 5-6 години.

    11:38 21.07.2026

  • 30 БОЦ - ко

    5 8 Отговор
    С кръв я бяхте взели,
    Красные глави дебели,
    А сега квичите, тикви неузрели !!!

    11:41 21.07.2026

  • 31 Оня с коня

    10 2 Отговор
    Ама нали БСП щяла да бъде естествен съюзник на Радев,пък що се отметнаха...

    11:47 21.07.2026

  • 32 Хихи

    18 0 Отговор
    а като управляваха с Шиши и буци/Буда , бяха първи евроатлантици ...

    Коментиран от #42

    11:50 21.07.2026

  • 33 Абе,

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "хъхъ":

    закопаха се БСП сами , от алчността на фритюрника и тези около него...

    11:53 21.07.2026

  • 34 "Бате Умен" на кой ше продаваме ....

    11 3 Отговор
    самолетно гориво, да не ни излезе солено и през носа!
    Не съм от "левите" , но ги подкрепям в този деликатен случай!
    Приятели агресори , като Путин и Трумп (само за снимки ) не ни трябват!!

    11:53 21.07.2026

  • 35 Лицемерието Зарково граници не знае

    13 1 Отговор
    Ако беше вътре, Кацамунчето щеше да гласува с две ръце и два крака ЗА.

    11:59 21.07.2026

  • 36 Махахахах

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ахааа":

    Примерно у Италия няма договори и бази на САЩ, нали, бе жълтосин парцялак! Само тука "не може"!

    12:01 21.07.2026

  • 37 Не ми е нужно

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "Даа":

    Буци да ми плаща, за да протестирам срещу антибългариня Моше Крадев! И не го мисли, Шиши няма да ти плаща да протестираш, Шиши си взе цялата власт през късата каишка с която държи Мошето!

    12:04 21.07.2026

  • 38 Тази тема

    4 14 Отговор
    ще бъде използвана за безогледен популизъм!

    Куцо и сакато ще се изходи по нея!

    12:04 21.07.2026

  • 39 Има ли още шарани?

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Евроатлантик":

    Имало още !
    Има и такива, които кълват и на празна кукичка 🤣🤣🤣

    12:06 21.07.2026

  • 40 Боташки чобанин

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Правилно. Боклуците от ГЕРБ+ДПС+БСП+ИТН т.е. ПБ трябва да ви изхвърлим от парламента с бой, с много бой!

    12:09 21.07.2026

  • 41 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бисписе":

    Да Какво беше това БСП..... Защо не си спомнят,че именно Стани шеф и Кал фин, подписаха за четирите краварски бази през 2006 година.... Отвратителна работа са това БСП...

    Коментиран от #50

    12:21 21.07.2026

  • 42 От Варна

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хихи":

    Но тогава не беше начело Зарков! А едни плуж.ци, дето сега се наслаждават на спокойствие и харчене на крадени пари! Не съм подкрепял Б С П досега, но Зарков е умно момче и дано да възроди истинското социално ляво! Без него няма развитие, показала го е историята! Правата на трудещия се човек в света на богатите( които вече отпадат стремеглаво) са постигнати в едно противоборство през изминалите два века! Трябва да се родят истинските водачи със сърца на Данко и дано не се забави! Защото светът отива на “поразия”, както казват старите хора!

    12:26 21.07.2026

  • 43 По-активно, едва мърдате

    8 0 Отговор
    Изпаднаха от парламента и разума капково взе да им идва.

    12:32 21.07.2026

  • 44 Измислица

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ахааа":

    Какъв е този договор, измислен, Зап.Европа да не би да нямат договори със САЩ, но отказаха?

    12:35 21.07.2026

  • 45 Измисляш

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    Измисляш си.

    12:39 21.07.2026

  • 46 Ива

    4 0 Отговор
    Много сте тихи и толерантни ! Зарков да се освободи от чувството , че Радев му е работодател и по-яростно да се противопоставят на грешните решения на правителството .

    12:46 21.07.2026

  • 47 !?!?!?

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Поп Гун.дяев":

    ...нищо не разбрах ...

    12:48 21.07.2026

  • 48 Ива

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Неее":

    "Безмер вече е готов новият плацдарм за нападение срещу Иран и Русия "...то в това е проблема , защото за мен Русия не е враг ! За мен САЩ и Израел са агресори !

    12:51 21.07.2026

  • 49 Прям

    4 1 Отговор
    И от вас нищо не става. И вие се надупихте на западно - европейците и техните господари - САЩ

    12:54 21.07.2026

  • 50 Прям

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    Като са толкова смели БСП - нека прекратят потисничеството и връзката със Запада и накарат народа да се изправи и започне да гради държава - здрава и независима.

    13:01 21.07.2026

  • 51 Правнук на един от основателите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И кво ?":

    БСП предаде лявата идея, прегърна се с едрия капитал и предаде България за сметка на Щатите. Радев е същият - слуга на американо-ционистко-масонските сатанисти

    13:42 21.07.2026

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