Петър Чолаков: Ясно е, че ще има американски самолети на „Безмер“, въпросът е ние какво ще поискаме

Предвид решението на комисията (по отбрана), очаквам предложението за разполагането на осем американски самолета цистерни да бъде подкрепено и утре в зала и така да бъде изпълнено искането на нашите съюзници в НАТО (в случая на САЩ, бел. ред.). И мисля, че правителството постъпи правилно, признавайки, че това са самолети, които са обвързани с военните действия в Иран. Това заяви в интервю за Нова нюз политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му няма съмнение, че американските самолети ще получат зелена светлина да се дислоцират на авиобаза „Безмер“, но поясни, че по-важният въпрос е какво ние ще поискаме от Вашингтон в замяна и дали ще го получим. Според него най-вероятно ще настояваме за отпадането на визите за САЩ, което определи като „безспорен успех“, ако се случи.

Доц. Чолаков призна, че разполагането на военни самолети на наша територия винаги крие рискове, но все пак уточни, че едва ли бихме могли да бъдем водеща цел, най-малкото защото не сме толкова активни в този конфликт.

Политологът прогнозира, че в следващата седмица темата за самолетите в „Безмер“ ще бъде заменена от дебатите по приемането на бюджета, разяснявайки, че хората винаги се интересуват, когато стане дума за парите им.

В заключение Петър Чолаков заяви по адрес на Румен Радев, че се е доказал като човек с „изключителен политически инстинкт“.

„Общественото мнение очевидно е зад него и това трябва да се казва, когато се нахвърлят грозно срещу него, защото общественото мнение е като бедрата на Шакира – никога не лъже“, пошегува се накрая политологът, визирайки един от най-известните хитове на колумбийската певица „Hips don't lie“.