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Петър Чолаков: Ясно е, че ще има американски самолети на „Безмер“, въпросът е ние какво ще поискаме

Петър Чолаков: Ясно е, че ще има американски самолети на „Безмер“, въпросът е ние какво ще поискаме

21 Юли, 2026 18:41 1 218 83

  • петър чолаков-
  • самолети-
  • безмер

Доц. Чолаков призна, че разполагането на военни самолети на наша територия винаги крие рискове, но все пак уточни, че едва ли бихме могли да бъдем водеща цел, най-малкото защото не сме толкова активни в този конфликт

Петър Чолаков: Ясно е, че ще има американски самолети на „Безмер“, въпросът е ние какво ще поискаме - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предвид решението на комисията (по отбрана), очаквам предложението за разполагането на осем американски самолета цистерни да бъде подкрепено и утре в зала и така да бъде изпълнено искането на нашите съюзници в НАТО (в случая на САЩ, бел. ред.). И мисля, че правителството постъпи правилно, признавайки, че това са самолети, които са обвързани с военните действия в Иран. Това заяви в интервю за Нова нюз политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му няма съмнение, че американските самолети ще получат зелена светлина да се дислоцират на авиобаза „Безмер“, но поясни, че по-важният въпрос е какво ние ще поискаме от Вашингтон в замяна и дали ще го получим. Според него най-вероятно ще настояваме за отпадането на визите за САЩ, което определи като „безспорен успех“, ако се случи.

Доц. Чолаков призна, че разполагането на военни самолети на наша територия винаги крие рискове, но все пак уточни, че едва ли бихме могли да бъдем водеща цел, най-малкото защото не сме толкова активни в този конфликт.

Политологът прогнозира, че в следващата седмица темата за самолетите в „Безмер“ ще бъде заменена от дебатите по приемането на бюджета, разяснявайки, че хората винаги се интересуват, когато стане дума за парите им.

В заключение Петър Чолаков заяви по адрес на Румен Радев, че се е доказал като човек с „изключителен политически инстинкт“.

„Общественото мнение очевидно е зад него и това трябва да се казва, когато се нахвърлят грозно срещу него, защото общественото мнение е като бедрата на Шакира – никога не лъже“, пошегува се накрая политологът, визирайки един от най-известните хитове на колумбийската певица „Hips don't lie“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софа

    46 5 Отговор
    Иран предупреди България да не допуска използването на територията ѝ за военни операции на САЩ

    Коментиран от #4, #55, #79

    18:43 21.07.2026

  • 2 Поредният

    34 1 Отговор
    мазник.

    18:46 21.07.2026

  • 3 Нищо

    9 25 Отговор
    Вие имате задължения като съюзници.Ако не сте подписвали договора за нато,тогава имате право да искате.Мршляци жалки.

    Коментиран от #10

    18:46 21.07.2026

  • 4 ???

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Софа":

    Я дай линк да видим....

    Коментиран от #8

    18:47 21.07.2026

  • 5 Леля Гошо

    18 1 Отговор
    Единственото което можем да поискаме е един по-дебел РУК. из от зад зе

    18:48 21.07.2026

  • 6 665

    21 3 Отговор
    Барем докарат и няколко самолета за гасене на пожари , които да са постоянно в разположение.

    18:49 21.07.2026

  • 7 Култура Миянко

    30 3 Отговор
    Янките даром нищо не дават ,свикнали са само да получават !

    18:49 21.07.2026

  • 8 Софа

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "???":

    Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански 🇮🇷 държавни медии.

    18:49 21.07.2026

  • 9 Без име

    31 5 Отговор
    Какво лошо сме видели от Иран? Та ние сме братовчеди с иранците от северен Иран. Какво може да поиска една проститутка, като я на...т? Но ние и пари няма да поискаме.

    Коментиран от #11, #80

    18:50 21.07.2026

  • 10 Прудльооо

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо":

    Тихоо !Тихо пррр.дльоо,това не е официална мисия на нато ,кое не разбра бре ,минн.дилл ?

    18:51 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатана Z

    25 4 Отговор
    Ние ще дадем и бензина,някой да не си помисли,че Краварите ще платят керосина на Лукойл?

    18:52 21.07.2026

  • 13 Този не е в час

    22 2 Отговор
    Е нали вече го тоискахте-отпадане на визите, ама не ви огря. Все едно роба да каже, ясно е, че съм заробен, въпроса е какво ще поискам в замяна.

    18:52 21.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въпрос

    19 1 Отговор
    Какво става с Олигархията?

    18:54 21.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 В замяна

    24 4 Отговор
    Нищо няма да искаме в замяна, защото БГ-то е американска колония с обслужващ персонал.

    18:55 21.07.2026

  • 18 Бай Ганьо

    8 8 Отговор
    иска да пие и плюска на аванта. Да не работи,да краде,лъже и убива.

    Коментиран от #24

    18:55 21.07.2026

  • 19 В превод:

    18 4 Отговор
    Иранските ракети не лъжат!

    18:56 21.07.2026

  • 20 срефрд

    19 2 Отговор
    И тоя плешивия глупак, и на него му било ясно че ще дава бази??? Не му идва на ум че може да каже и не. Знае само Да да вика глупака. Слагат наколенките и за да ги потупат по празните кратуни викат ДА и хич не им пука че България е заплашена от безумци. Слава Богу всеки ги вижда. Мишки.

    18:57 21.07.2026

  • 21 2006

    6 3 Отговор
    Някой е подписал договор не с отан, ас фащ....няма мърдане...

    Коментиран от #30, #81

    18:57 21.07.2026

  • 22 Аз да попитам

    9 5 Отговор
    Кога са новите избори?

    Коментиран от #23

    18:58 21.07.2026

  • 23 2000

    1 10 Отговор

    До коментар #22 от "Аз да попитам":

    и 30 година!

    Коментиран от #28

    18:59 21.07.2026

  • 24 И да кара

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ганьо":

    С двеста, и да не го закачат, и да риве, ти ли шъ ми каеш, знайш ли, кой, Съм, селендурщина до шия, гот, нали?

    19:00 21.07.2026

  • 25 Кирил

    9 1 Отговор
    Радев е човекът на САЩ и Турция в България

    19:00 21.07.2026

  • 26 Гошо

    7 6 Отговор
    Е как какво да искаме: 1. Да съдят Д.П. за нарушаване на "магнитски". 2. Да ни оставят да си ползваме ЛУКОЙЛ с руски нефт.
    За начало, после още.

    19:01 21.07.2026

  • 27 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Фатмака уреди ли визите?

    Коментиран от #77

    19:01 21.07.2026

  • 28 Има компромат

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "2000":

    Ще стане по бързо

    19:03 21.07.2026

  • 29 Плд

    17 1 Отговор
    А кой ще поеме отговорността,ако стане някой атентат в София? Защо замесвате България,която без това е в будна кома във войни? По антибългарски,безгръбначен "елит" България не е имала от 681г!

    19:04 21.07.2026

  • 30 Срокът на договора е изтекъл

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "2006":

    и България има юридическото право да го прекрати или да откаже да го поднови.

    Но България е дълбоко наведена към САЩ и всяка година, година след година, отказва да го прекрати.

    Защо така?

    Коментиран от #34, #36, #39

    19:05 21.07.2026

  • 31 Сериозно ли

    10 1 Отговор
    Ще искаме нещо от американци?
    Чолаков, стегни се.

    19:06 21.07.2026

  • 32 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    3 2 Отговор
    Прав си Пешо! Браво на мунчаа и олигарсите му за решението.
    САЩ ни пази - Европа ни храни!

    19:11 21.07.2026

  • 33 кирил

    5 1 Отговор
    Чолаков - празна плевна, покрив и не трябва, дежурен по платените медии с глупостите си

    19:12 21.07.2026

  • 34 Договорът с нАТО

    15 2 Отговор

    До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":

    беше за 20 години.

    Може да се прекрати с едногодишно предизвестие, както и договорът със САЩ за българо-американските военни съоръжения - българо-американски военни бази, на които американците се разполагат както им харесва и ни правят мишени на държавите, с които САЩ враждува.

    Днес САЩ враждува с Иран и с Руската федерация. Утре може да враждува с натовска Турция.

    Ние сме заложниците на американците.

    Харесва ли ви да умират децата ви за Америка?

    А за нАТО (Турция +САЩ + Малобритания + ЕС) харесва ли ви да умират децата ви?

    19:12 21.07.2026

  • 35 Ха ха ха

    5 1 Отговор
    На гол ... какво може да се иска?

    19:13 21.07.2026

  • 36 Оня с коня

    4 17 Отговор

    До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":

    Отговорът е елементарен защо не прекратяваме договорът с НАТО-защото моментално в БГ ще влезе дядо Иван,който вече бил на Дунава според Русофилите.Е тва не го мислиш,а трябва.

    Коментиран от #45

    19:13 21.07.2026

  • 37 Шефа горе даде знак, че сте грешни!

    6 1 Отговор
    Потоп ще ви отнесе, като оня снощи!

    19:14 21.07.2026

  • 38 Дън Бай

    11 2 Отговор
    Все едно ми е какво ще стане с визите, като ми го набутат изотзаде.

    Коментиран от #49

    19:14 21.07.2026

  • 39 На такова

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":

    Нещо, се казва да имаш здрави седалищни мускули, ама тези части от туловищата на бх.елитс са атрофирали, само ако и пръц.

    19:14 21.07.2026

  • 40 Емил

    11 1 Отговор
    Този пък с тези визи???
    Какво ни топли безвизовото пътуване до щатите???
    То е за 1.5% от българите!!!
    А за останалите ирански ракети(дано не досншгнат до нас де така безвизово)!!!

    19:15 21.07.2026

  • 41 Заключение

    11 2 Отговор
    Управляващите от 35 години направиха съюз с дявола.

    19:16 21.07.2026

  • 42 три по три

    10 3 Отговор
    България помага на агресор, населението на територията явно няма никакво значение, но става за
    доене

    19:16 21.07.2026

  • 43 9999

    4 1 Отговор
    Ще искаме един дрът х.и

    19:17 21.07.2026

  • 44 Демократъ

    6 2 Отговор
    Как без визи бе комундери вечни визи за вас.

    19:18 21.07.2026

  • 45 Пак ли си под коня?

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Оня с коня":

    Чети внимателно. Става въпрос за договора със САЩ.

    19:22 21.07.2026

  • 46 Турбокамила

    6 1 Отговор
    А външната министърка, и тя ли е за "съвместно ползване" или още няма официално искане от посолството?

    19:23 21.07.2026

  • 47 Горски

    10 2 Отговор
    Това е дефакто съучастие в престъпните бомбандировки на САЩ над Иран. Славчо се надява американците да зарежат самолетите на Безмер и тате да ги приватизира. Иска се гръбнак, Слави, ама при вас липсва. Най-вече при теб, на тате момчето. Приватизатора на фабриката за хладилници. Червените куфарчета Слави развалят човека. Вместо да произвеждате приватизирахте изгонихте работниците и давате под наем заграбеното. Радев просто сменя олигарсите с братя олигарси Познайте кои са?

    19:25 21.07.2026

  • 48 Ха ха

    8 1 Отговор
    Вие много работи може да поискате но ще ви дадът оная работа да го ближете ваща м а продажна

    19:26 21.07.2026

  • 49 А Путин

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дън Бай":

    отмени ли визите за българи?Да ходим в задуралието!

    19:26 21.07.2026

  • 50 Моджтаба

    6 1 Отговор
    Ще целим голи глави,без чалми!

    19:28 21.07.2026

  • 51 нннн

    7 2 Отговор
    Ако Тръмп реши да скача от небостъргач без парашут, ние, като верни съюзници, трябва ли да скачаме?

    Коментиран от #57

    19:30 21.07.2026

  • 52 Какво ще поискаш?

    7 3 Отговор
    Просяка няма избор!

    19:31 21.07.2026

  • 53 Кошница

    7 1 Отговор
    с банани!

    Коментиран от #60

    19:34 21.07.2026

  • 54 Йонко

    6 0 Отговор
    От трите най-дългото!

    19:35 21.07.2026

  • 55 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Софа":

    И ние предупреждаваме Иран, да не си го и помисля.

    19:36 21.07.2026

  • 56 Не е толкова зле..

    6 5 Отговор
    Поне иранците няма да бомбардират София! А в провинцията!

    19:37 21.07.2026

  • 57 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "нннн":

    Да изпрати Тръмп НОТА, за скока
    Тогава ша му мислим

    19:37 21.07.2026

  • 58 АГАТ а Кристи

    10 0 Отговор
    Естествено ще поискаме да е с ПЛЕ.ЗЕР. ВАТИВ, защото не дай си Боже се пръкна некое черно - срам пред всички бивши соц.територии

    Коментиран от #59

    19:39 21.07.2026

  • 59 клоуни

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "АГАТ а Кристи":

    Повече банани поискайте

    Коментиран от #62

    19:40 21.07.2026

  • 60 Питане

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Кошница":

    Ще ги ядеш, или по-твърди ???

    19:41 21.07.2026

  • 61 Жеката

    8 0 Отговор
    Сложете ги всичките на мушката в американските бази в Турция!
    Една подробност, там плащате на Ердоган!
    В България плащане - йок!

    19:44 21.07.2026

  • 62 Муньо,

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "клоуни":

    Сега банани под път и над път. При соца - само по случай дядя Мороз и то - с упътване как да ги ядеш 🤣

    19:46 21.07.2026

  • 63 А50

    4 0 Отговор
    Ако докарат тия самолети тук, Радев ме губи. Да избира

    Коментиран от #82

    19:49 21.07.2026

  • 64 Виж сега,

    4 0 Отговор
    Каквото и да поискат,дори грънци няма да получите

    Коментиран от #68

    19:51 21.07.2026

  • 65 Ха сега де...

    2 0 Отговор
    "... Едно е да искаш. Друго е да можеш. Трето и четвърто - да го направиш." (Николай Хайтов — Мъжки времена)
    "Рибата още в морето, а те тигана приготвили на огъня." Или както казват англичаните: " Недей да броиш пилетата преди още да са излюпени."

    19:52 21.07.2026

  • 66 Петкан

    4 1 Отговор
    Съгласно Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на ООН от 14 декември 1974г. чл.1, относно определението за агресия, тя включва: „Всеки акт на употреба на въоръжена сила от държава срещу суверенитета, териториалната неприкосновеност и политическата независимост на друга държава или по какъвто и да било друг начин несъвместим с Обединените нации.“ Съгласно този документ военната агресия „представлява престъпление срещу международния мир“ и „поражда международна отговорност“. Освен това съгласно чл. 3, подт.(f) от него: „Действието на държава, която предоставя своята територия на друга държава, за да бъде използвана от тази втора държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава.” Това означава, че ако САЩ използват база в България (както в случая Летище „Васил Левски“, гр. София за общо 15 военно-транспортни самолети С-17 и С-130, самолети-цистерни KC-135 “Stratotanker”1, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници) за нападение срещу Иран без мандат от ООН, България юридически става съучастник в акта на агресия. Съгласно чл. 51 от Хартата на ООН: „Никоя разпоредба на тази харта не накърнява неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана в случай на въоръжено нападение срещу член на организацията, докато Съветът за сигурност вземе необходимите мерки за поддържането на международния мир и сигурност. Мерките, предприети от членовете при упражняването на това право на самоотбрана, трябва незабавно да бъдат съобщени на Съвета за

    Коментиран от #69, #75

    19:53 21.07.2026

  • 67 Шизофренична !

    3 0 Отговор
    Алчност !

    19:57 21.07.2026

  • 68 оптимистично

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Виж сега,":

    Трябва да благодарим на оранжевия, защото няма много да чакаме да поискаме оставката и на тези клоуни!

    19:57 21.07.2026

  • 69 Значи

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Петкан":

    не е агресия,защото не заграбват територии!?

    19:58 21.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Цвете

    1 2 Отговор
    Ще ПОИСКАМЕ БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ ЗА МАГНИТСКИ, ЗА ДА НЕ СЕ ОХАРЧИ И РАЗГЛЕДА ЩАТИТЕ НА АВАНТА.

    20:02 21.07.2026

  • 74 Мдаа

    0 3 Отговор
    Добре, че е Радев на власт. Ако бяха двете мазни парчета, сигурно щеше да участваме в бойните действия.

    Коментиран от #83

    20:02 21.07.2026

  • 75 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Петкан":

    Ми то по тая логика буферайн трябваше да шибне Северна Корея Китай и иран

    20:02 21.07.2026

  • 76 Ппп

    2 0 Отговор
    Какво като?? Това е война на щатите, не на нато

    20:05 21.07.2026

  • 77 Ха,ха

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Само тебе те чакат там,като отидеш кво ще правиш😂😂

    20:05 21.07.2026

  • 78 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Този господин бърка САЩ с Капалъ чарши. Достатъчно е, че България и цяла Европа имат ядрен чадър от САЩ.

    20:14 21.07.2026

  • 79 Миииии

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софа":

    Иран може да ти кажат да се хвърлиш от балкона

    20:15 21.07.2026

  • 80 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    Никакви братовчеди не са ни ислямските терористи

    20:17 21.07.2026

  • 81 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "2006":

    Този някой е Сергей Станишев министър председател 2006 г.

    20:18 21.07.2026

  • 82 Загубен си,

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "А50":

    ако досега не си разбрал, че Радев работи "в синергия с дневния ред на САЩ."

    Къде беше, когато Радев се врече на САЩ от висотата на президентския си пост; от висотата на главнокомандващ на Българската армия; от висотата на глава на българската нация?

    Това се случи през юли 2021 г., по време на русофобската среща на върха в София, която Радев ревниво издърпа изпод краката на една от балтийските държави-пинчери, под слогана и англо-полско-американската програма "Три морета".

    Радев се врече на САЩ и лично на Бай Дън, който му обърка името, но успя да прочеде името на Кирил Петков - министърът на Радев, - с който се гордееше.

    От проститутка девица става ли, че и Радев да мисли за българския народ?

    20:35 21.07.2026

  • 83 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мдаа":

    С какво ще участваме - с 2 самолета миг 29. Ха ха ха ха

    20:49 21.07.2026

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