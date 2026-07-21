Петър Чолаков: Ясно е, че ще има американски самолети на „Безмер“, въпросът е ние какво ще поискаме

Предвид решението на комисията (по отбрана), очаквам предложението за разполагането на осем американски самолета цистерни да бъде подкрепено и утре в зала и така да бъде изпълнено искането на нашите съюзници в НАТО (в случая на САЩ, бел. ред.). И мисля, че правителството постъпи правилно, признавайки, че това са самолети, които са обвързани с военните действия в Иран. Това заяви в интервю за Нова нюз политологът доц. Петър Чолаков.
По думите му няма съмнение, че американските самолети ще получат зелена светлина да се дислоцират на авиобаза „Безмер“, но поясни, че по-важният въпрос е какво ние ще поискаме от Вашингтон в замяна и дали ще го получим. Според него най-вероятно ще настояваме за отпадането на визите за САЩ, което определи като „безспорен успех“, ако се случи.
Доц. Чолаков призна, че разполагането на военни самолети на наша територия винаги крие рискове, но все пак уточни, че едва ли бихме могли да бъдем водеща цел, най-малкото защото не сме толкова активни в този конфликт.
Политологът прогнозира, че в следващата седмица темата за самолетите в „Безмер“ ще бъде заменена от дебатите по приемането на бюджета, разяснявайки, че хората винаги се интересуват, когато стане дума за парите им.
В заключение Петър Чолаков заяви по адрес на Румен Радев, че се е доказал като човек с „изключителен политически инстинкт“.
„Общественото мнение очевидно е зад него и това трябва да се казва, когато се нахвърлят грозно срещу него, защото общественото мнение е като бедрата на Шакира – никога не лъже“, пошегува се накрая политологът, визирайки един от най-известните хитове на колумбийската певица „Hips don't lie“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софа
Коментиран от #4, #55, #79
18:43 21.07.2026
2 Поредният
18:46 21.07.2026
3 Нищо
Коментиран от #10
18:46 21.07.2026
4 ???
До коментар #1 от "Софа":Я дай линк да видим....
Коментиран от #8
18:47 21.07.2026
5 Леля Гошо
18:48 21.07.2026
6 665
18:49 21.07.2026
7 Култура Миянко
18:49 21.07.2026
8 Софа
До коментар #4 от "???":Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран, съобщават ирански 🇮🇷 държавни медии.
18:49 21.07.2026
9 Без име
Коментиран от #11, #80
18:50 21.07.2026
10 Прудльооо
До коментар #3 от "Нищо":Тихоо !Тихо пррр.дльоо,това не е официална мисия на нато ,кое не разбра бре ,минн.дилл ?
18:51 21.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатана Z
18:52 21.07.2026
13 Този не е в час
18:52 21.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въпрос
18:54 21.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 В замяна
18:55 21.07.2026
18 Бай Ганьо
Коментиран от #24
18:55 21.07.2026
19 В превод:
18:56 21.07.2026
20 срефрд
18:57 21.07.2026
21 2006
Коментиран от #30, #81
18:57 21.07.2026
22 Аз да попитам
Коментиран от #23
18:58 21.07.2026
23 2000
До коментар #22 от "Аз да попитам":и 30 година!
Коментиран от #28
18:59 21.07.2026
24 И да кара
До коментар #18 от "Бай Ганьо":С двеста, и да не го закачат, и да риве, ти ли шъ ми каеш, знайш ли, кой, Съм, селендурщина до шия, гот, нали?
19:00 21.07.2026
25 Кирил
19:00 21.07.2026
26 Гошо
За начало, после още.
19:01 21.07.2026
27 Атина Палада
Коментиран от #77
19:01 21.07.2026
28 Има компромат
До коментар #23 от "2000":Ще стане по бързо
19:03 21.07.2026
29 Плд
19:04 21.07.2026
30 Срокът на договора е изтекъл
До коментар #21 от "2006":и България има юридическото право да го прекрати или да откаже да го поднови.
Но България е дълбоко наведена към САЩ и всяка година, година след година, отказва да го прекрати.
Защо така?
Коментиран от #34, #36, #39
19:05 21.07.2026
31 Сериозно ли
Чолаков, стегни се.
19:06 21.07.2026
32 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
САЩ ни пази - Европа ни храни!
19:11 21.07.2026
33 кирил
19:12 21.07.2026
34 Договорът с нАТО
До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":беше за 20 години.
Може да се прекрати с едногодишно предизвестие, както и договорът със САЩ за българо-американските военни съоръжения - българо-американски военни бази, на които американците се разполагат както им харесва и ни правят мишени на държавите, с които САЩ враждува.
Днес САЩ враждува с Иран и с Руската федерация. Утре може да враждува с натовска Турция.
Ние сме заложниците на американците.
Харесва ли ви да умират децата ви за Америка?
А за нАТО (Турция +САЩ + Малобритания + ЕС) харесва ли ви да умират децата ви?
19:12 21.07.2026
35 Ха ха ха
19:13 21.07.2026
36 Оня с коня
До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":Отговорът е елементарен защо не прекратяваме договорът с НАТО-защото моментално в БГ ще влезе дядо Иван,който вече бил на Дунава според Русофилите.Е тва не го мислиш,а трябва.
Коментиран от #45
19:13 21.07.2026
37 Шефа горе даде знак, че сте грешни!
19:14 21.07.2026
38 Дън Бай
Коментиран от #49
19:14 21.07.2026
39 На такова
До коментар #30 от "Срокът на договора е изтекъл":Нещо, се казва да имаш здрави седалищни мускули, ама тези части от туловищата на бх.елитс са атрофирали, само ако и пръц.
19:14 21.07.2026
40 Емил
Какво ни топли безвизовото пътуване до щатите???
То е за 1.5% от българите!!!
А за останалите ирански ракети(дано не досншгнат до нас де така безвизово)!!!
19:15 21.07.2026
41 Заключение
19:16 21.07.2026
42 три по три
доене
19:16 21.07.2026
43 9999
19:17 21.07.2026
44 Демократъ
19:18 21.07.2026
45 Пак ли си под коня?
До коментар #36 от "Оня с коня":Чети внимателно. Става въпрос за договора със САЩ.
19:22 21.07.2026
46 Турбокамила
19:23 21.07.2026
47 Горски
19:25 21.07.2026
48 Ха ха
19:26 21.07.2026
49 А Путин
До коментар #38 от "Дън Бай":отмени ли визите за българи?Да ходим в задуралието!
19:26 21.07.2026
50 Моджтаба
19:28 21.07.2026
51 нннн
Коментиран от #57
19:30 21.07.2026
52 Какво ще поискаш?
19:31 21.07.2026
53 Кошница
Коментиран от #60
19:34 21.07.2026
54 Йонко
19:35 21.07.2026
55 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #1 от "Софа":И ние предупреждаваме Иран, да не си го и помисля.
19:36 21.07.2026
56 Не е толкова зле..
19:37 21.07.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #51 от "нннн":Да изпрати Тръмп НОТА, за скока
Тогава ша му мислим
19:37 21.07.2026
58 АГАТ а Кристи
Коментиран от #59
19:39 21.07.2026
59 клоуни
До коментар #58 от "АГАТ а Кристи":Повече банани поискайте
Коментиран от #62
19:40 21.07.2026
60 Питане
До коментар #53 от "Кошница":Ще ги ядеш, или по-твърди ???
19:41 21.07.2026
61 Жеката
Една подробност, там плащате на Ердоган!
В България плащане - йок!
19:44 21.07.2026
62 Муньо,
До коментар #59 от "клоуни":Сега банани под път и над път. При соца - само по случай дядя Мороз и то - с упътване как да ги ядеш 🤣
19:46 21.07.2026
63 А50
Коментиран от #82
19:49 21.07.2026
64 Виж сега,
Коментиран от #68
19:51 21.07.2026
65 Ха сега де...
"Рибата още в морето, а те тигана приготвили на огъня." Или както казват англичаните: " Недей да броиш пилетата преди още да са излюпени."
19:52 21.07.2026
66 Петкан
Коментиран от #69, #75
19:53 21.07.2026
67 Шизофренична !
19:57 21.07.2026
68 оптимистично
До коментар #64 от "Виж сега,":Трябва да благодарим на оранжевия, защото няма много да чакаме да поискаме оставката и на тези клоуни!
19:57 21.07.2026
69 Значи
До коментар #66 от "Петкан":не е агресия,защото не заграбват територии!?
19:58 21.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Цвете
20:02 21.07.2026
74 Мдаа
Коментиран от #83
20:02 21.07.2026
75 .....
До коментар #66 от "Петкан":Ми то по тая логика буферайн трябваше да шибне Северна Корея Китай и иран
20:02 21.07.2026
76 Ппп
20:05 21.07.2026
77 Ха,ха
До коментар #27 от "Атина Палада":Само тебе те чакат там,като отидеш кво ще правиш😂😂
20:05 21.07.2026
78 Ха ха ха
20:14 21.07.2026
79 Миииии
До коментар #1 от "Софа":Иран може да ти кажат да се хвърлиш от балкона
20:15 21.07.2026
80 Ха ха ха
До коментар #9 от "Без име":Никакви братовчеди не са ни ислямските терористи
20:17 21.07.2026
81 Този
До коментар #21 от "2006":Този някой е Сергей Станишев министър председател 2006 г.
20:18 21.07.2026
82 Загубен си,
До коментар #63 от "А50":ако досега не си разбрал, че Радев работи "в синергия с дневния ред на САЩ."
Къде беше, когато Радев се врече на САЩ от висотата на президентския си пост; от висотата на главнокомандващ на Българската армия; от висотата на глава на българската нация?
Това се случи през юли 2021 г., по време на русофобската среща на върха в София, която Радев ревниво издърпа изпод краката на една от балтийските държави-пинчери, под слогана и англо-полско-американската програма "Три морета".
Радев се врече на САЩ и лично на Бай Дън, който му обърка името, но успя да прочеде името на Кирил Петков - министърът на Радев, - с който се гордееше.
От проститутка девица става ли, че и Радев да мисли за българския народ?
20:35 21.07.2026
83 Ха ха ха
До коментар #74 от "Мдаа":С какво ще участваме - с 2 самолета миг 29. Ха ха ха ха
20:49 21.07.2026