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Любомир Кючуков: България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети

Любомир Кючуков: България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети

21 Юли, 2026 19:40 771 45

  • любомир кючуков-
  • самолети-
  • безмер

Тази война реално никога не е спирала. В момента виждаме движение на махалото в едната и другата посока. Очевидно САЩ се притесняват от една сухопътна операция, но нанасянето на въздушни удари не води до победа за нито една от страните

Любомир Кючуков: България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да отчита своите отношения със САЩ. Големият въпрос е, че ЕС няма позиция по войната в Близкия изток и остави всяка своя страна членка сама да решава за отношенията си със САЩ. Някои категорично отказаха - Испания, други отказаха половинчато - Великобритания и Италия, а останалите се съгласиха да приемат американски самолети, защото нямат възможностите да откажат на САЩ.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".

"Тези самолети-цистерни подпомагат логистично бойните действия в Близкия изток. Това е причината НС да вземе решението за приемането им. България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети. Тази война реално никога не е спирала. В момента виждаме движение на махалото в едната и другата посока. Очевидно САЩ се притесняват от една сухопътна операция, но нанасянето на въздушни удари не води до победа за нито една от страните. За мен мирът зависи от Иран. Парадоксално е, но след началото на войната Иран придоби огромни стратегическо предимство, което нямаше преди и това е Ормузкият проток. Ормузкият проток влияе върху целия свят", категоричен бе той.

"Тръмп обяви 38 пъти, че е победител във войната. Може да обяви същото и за 39-и път. В момента на преден план проблеми, които се породиха от самата война като Ормузкия проток и Ливан. Ядрената програма на Иран, заради която започна тази война, остана на заден план", добави дипломатът.

"За съжаление войната в Украйна също продължава. Там виждаме един отказ от търсене на мирно споразумение. Тази война се превръща в тотална и до пълно унищожение на противника без да се мисли за мир", завърши Любомир Кючуков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    7 3 Отговор
    Сега да приемат ирански, за разкош!

    19:43 21.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Днес Иран заяви че България става цел .Има Нота от Иран във Външно министерство.

    Коментиран от #6, #28

    19:43 21.07.2026

  • 3 Исак

    5 4 Отговор
    А дали решението за самолетите е свързано с дерогацията за „Лукойл“

    Коментиран от #5, #7, #27

    19:44 21.07.2026

  • 4 Последния експерт

    7 3 Отговор
    или има още?

    19:44 21.07.2026

  • 5 Бана Ранга

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Исак":

    Свързано е с Евровизия!

    19:45 21.07.2026

  • 6 Гробар

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лошите комунисти построиха АЕЦ Козлодуй, демократите ни вкараха във война.

    Коментиран от #29

    19:46 21.07.2026

  • 7 Гробар

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Исак":

    Лошите комунисти построиха Нефтохим, евроатлантиците какво построиха?

    Коментиран от #13, #16, #32, #42

    19:47 21.07.2026

  • 8 тоз пък

    5 3 Отговор
    Бла, Бла, Бла, но се ръгаме в Украйна!

    19:47 21.07.2026

  • 9 име

    8 5 Отговор
    Аре иранците да думкат по всички краварски бази на територията, че ми писна от разтягане на локуми.

    19:48 21.07.2026

  • 10 Мафията казва

    7 4 Отговор
    Ще ви направя предложение, което не можете да откажете.

    А коментарът на евреина Кючуков го потвърждава от първа ръка: "а останалите се съгласиха да приемат американски самолети, защото нямат възможностите да откажат на САЩ."

    19:48 21.07.2026

  • 11 .....

    3 3 Отговор
    Що ни занимавате с чужди войни, с тия от буферайна, са па и с тия,персийците не могат ти нареждат кво да правиш, ми да си гледат персията

    Коментиран от #17

    19:50 21.07.2026

  • 12 Пълни

    10 5 Отговор
    Глупости говори този! В хора на другите глупаци! Защо тогава някоя друга държава не си даде Зад Ника на говедарите?

    Коментиран от #14

    19:50 21.07.2026

  • 13 шопо

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    А ти, кои сакаш да копаш ?

    Коментиран от #18

    19:51 21.07.2026

  • 14 ,,,,,,

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пълни":

    Те само правят концесии с нафтата🤣🤣

    19:52 21.07.2026

  • 15 Демек !

    2 3 Отговор
    Същото !

    19:52 21.07.2026

  • 16 САЩ ще приватизира

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Нефтохим-Бургас от приватизатора Лукоил - до 25.07.2026 г.

    Приватизацията е най-висшата форма на кражбата.

    19:52 21.07.2026

  • 17 Ами те си Я Гледат !

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от ".....":

    -- --- !

    19:53 21.07.2026

  • 18 Гробар

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "шопо":

    Лошите комунисти построиха Белмекен-Сестримо, сините комунета какво построиха?

    Коментиран от #35

    19:53 21.07.2026

  • 19 Цвете

    1 5 Отговор
    ДА ПРОЧЕТАТ ТЕЗИ ОТ ПБ. ТОВА Е РАЗУМЕН ОТГОВОР НА ДИПЛОМАТ.

    19:54 21.07.2026

  • 20 Атина си е

    1 4 Отговор
    Боклукчийски Град миризливи некъпани византиски клошари с стари и скъсани дрехи и опикани и миризливи некъпани полицайки

    Коментиран от #30

    19:54 21.07.2026

  • 21 Кючуков

    2 1 Отговор
    Като дипломат следва да знаеш на коя страна да симпатизираш а не да се показваш от отзад..

    19:54 21.07.2026

  • 22 Сандо

    3 3 Отговор
    От сутрин до вечер тълпи от слуги се мъчат да ни убедят,че всичко е толкова нормално и всичко е толкова безобидно.И целто им е една - да ни вкарат в наивна и безотговорна самоизмама.И изобщо не се интересуват от позицията на нападнатата и подложена на убийствен терор държава.И продължават да се надяват,че ще ни се размине - така и Бай Тошо се надяваше,че Горбачовото самоубийство няма да ни засегне.Е,тогава не ни се размина,защо тия пропагандатори си мислят,че сега няма да ни постигне същата катастрофа?

    20:02 21.07.2026

  • 23 вече не е натовско учение

    2 1 Отговор
    А НАТО продължава да отказва участие в конфликта САЩ с Иран. Дори Израел декларира въздържане от намеса.
    Кючуков определя трезво новия статут на паркиралите самолети цистерни за военни операции и така страната става с територията си част от конфликта. За Йотова сега опасност няма, тя вече ще ходи на работа с метрото.

    20:06 21.07.2026

  • 24 Хайде ,

    0 0 Отговор
    стига , де ! Аман от досади , смятащи обществото за безмозъчно .

    20:06 21.07.2026

  • 25 Опа

    1 0 Отговор
    Радев нали беше голям ербап и каза, че нямало да допусне американски военни самолети в България докато не отпаднат визите за САЩ?

    20:09 21.07.2026

  • 26 Горски

    1 1 Отговор
    Това е дефакто съучастие в престъпните бомбандировки на САЩ над Иран. Славчо се надява американците да зарежат самолетите на Безмер и тате да ги приватизира. Иска се гръбнак, Слави, ама при вас липсва. Най-вече при теб, на тате момчето. Приватизатора на фабриката за хладилници. Червените куфарчета Слави развалят човека. Вместо да произвеждате приватизирахте изгонихте работниците и давате под наем заграбеното. Радев просто сменя олигарсите с братя олигарси Познайте кои са?

    20:10 21.07.2026

  • 27 Жълтопаветен кърлеж

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Исак":

    Костов навремето продаде за жълти стотинки и комисионни, разбира се, Нефтохим на руснаците от Лукойл.

    20:10 21.07.2026

  • 28 дядо дръмпир

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    няма избор-бг!това е по малкото зло!да пожелаем на 3-мата идеее....ота по скоро да се съберат на оня свят!

    20:11 21.07.2026

  • 29 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Да бяха построили поне едно метро, поне в София да ползва този ток.

    Коментиран от #31

    20:13 21.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами то метрото

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Демократ":

    бе започнато по бай Тошево време!

    Коментиран от #34, #36, #40

    20:15 21.07.2026

  • 32 Русофоб

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Ако под "евроатлантик" визираш Бойко Борисов - построиха магистрали, софийското метро и много други неща, които комунистите нямаха пари да построят.
    Бойко може да краде много, но построи обекти, които комунистите въобще не можаха.

    20:15 21.07.2026

  • 33 Само незнам защо

    1 1 Отговор
    България ми сложи толкова минуси
    Говоря истината Атина смърди на урина и некъпани византийски цигани заедно с 💩 полицайки
    🇬🇷🤮💃🤮

    20:16 21.07.2026

  • 34 Метростанция Г.М.Димитров

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами то метрото":

    И какво като са го започнали? Да не би да са го пуснали да работи? Поне една спирка.

    Коментиран от #45

    20:17 21.07.2026

  • 35 Ганьо

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Гробар":

    Цанков Камък

    20:17 21.07.2026

  • 36 Баба ти

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ами то метрото":

    То и баща ти все започва диета и все си е 130 кг.

    Коментиран от #43

    20:18 21.07.2026

  • 37 дполпо

    3 1 Отговор
    А бе дърта маймуна, докога ще ходиш по студията да лъжеш като циганин??? Дърт боклук със боклук, като даваме летище на страна която напада друга държава, какви сме бре??? Глупак със глупак. Америка нападна Иран без никакво основание, без резолюция на ООН, а България дава база на нападателя. Каква е България в случая??? Дърта маймуна като ни изпукат с ракетите, ти лъжи колкото си искаш. Да ти падне на кратуната а ти ходи обясняваи че не участваш. Глупак със глупак. Слава на Господ Иисус Христос вече си дърт глупак. Турция и Гърция отказаха, Испания, Англия, Италия и Франция отказаха, само ти и глупавия летец викате ДА преди да ви питат. Глупак с глупак. А като свърши тая помия, в Иран няма да искат да чуват за България и няма да има никаква търговия заради глупаци като вас.

    20:18 21.07.2026

  • 38 Ахахахаха….

    2 0 Отговор
    ….поредният БГ политик в поза партер по отношение на фащ. Опериран от собствено мнение безтопковец. Да не дава Господ да падне някой ракета в БГ…

    20:19 21.07.2026

  • 39 Сатана Z

    0 1 Отговор
    "Тръмп обяви 38 пъти, че е победител във войната"
    Грешиш бате Любо Тръмп обяви,че е победил Иран само 116 пъти.Факт.

    20:20 21.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Не мрази фактите

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Майка ти":

    Мразещият факти, става човек без достойнство!

    20:22 21.07.2026

  • 42 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гробар":

    Днешният Нефтохим е построен при демокрацията.

    Коментиран от #44

    20:22 21.07.2026

  • 43 Ами не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Баба ти":

    Та кое не ти хареса във факта, че метрото е започнало още по бай Тошево време. Само не казвай, ч1е си тролещ глупак,, че отпадъка заслужава само да му го казваш за да му е убаво.

    20:24 21.07.2026

  • 44 Ами непозна

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Реалист":

    С годините е модернизиран, но не и построен. При демокрацията само сме рушили!

    20:25 21.07.2026

  • 45 Ами нищо бря

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Метростанция Г.М.Димитров":

    Само факти. Нали питаше, а сега те дразнят. Не мрази фактите, че ще саи като коренен жител на Столипиново и ще трябва да те ритам.

    20:27 21.07.2026

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