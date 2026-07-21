Любомир Кючуков: България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети

България трябва да отчита своите отношения със САЩ. Големият въпрос е, че ЕС няма позиция по войната в Близкия изток и остави всяка своя страна членка сама да решава за отношенията си със САЩ. Някои категорично отказаха - Испания, други отказаха половинчато - Великобритания и Италия, а останалите се съгласиха да приемат американски самолети, защото нямат възможностите да откажат на САЩ.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".
"Тези самолети-цистерни подпомагат логистично бойните действия в Близкия изток. Това е причината НС да вземе решението за приемането им. България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети. Тази война реално никога не е спирала. В момента виждаме движение на махалото в едната и другата посока. Очевидно САЩ се притесняват от една сухопътна операция, но нанасянето на въздушни удари не води до победа за нито една от страните. За мен мирът зависи от Иран. Парадоксално е, но след началото на войната Иран придоби огромни стратегическо предимство, което нямаше преди и това е Ормузкият проток. Ормузкият проток влияе върху целия свят", категоричен бе той.
"Тръмп обяви 38 пъти, че е победител във войната. Може да обяви същото и за 39-и път. В момента на преден план проблеми, които се породиха от самата война като Ормузкия проток и Ливан. Ядрената програма на Иран, заради която започна тази война, остана на заден план", добави дипломатът.
"За съжаление войната в Украйна също продължава. Там виждаме един отказ от търсене на мирно споразумение. Тази война се превръща в тотална и до пълно унищожение на противника без да се мисли за мир", завърши Любомир Кючуков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, да
19:43 21.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #28
19:43 21.07.2026
3 Исак
Коментиран от #5, #7, #27
19:44 21.07.2026
4 Последния експерт
19:44 21.07.2026
5 Бана Ранга
До коментар #3 от "Исак":Свързано е с Евровизия!
19:45 21.07.2026
6 Гробар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Лошите комунисти построиха АЕЦ Козлодуй, демократите ни вкараха във война.
Коментиран от #29
19:46 21.07.2026
7 Гробар
До коментар #3 от "Исак":Лошите комунисти построиха Нефтохим, евроатлантиците какво построиха?
Коментиран от #13, #16, #32, #42
19:47 21.07.2026
8 тоз пък
19:47 21.07.2026
9 име
19:48 21.07.2026
10 Мафията казва
А коментарът на евреина Кючуков го потвърждава от първа ръка: "а останалите се съгласиха да приемат американски самолети, защото нямат възможностите да откажат на САЩ."
19:48 21.07.2026
11 .....
Коментиран от #17
19:50 21.07.2026
12 Пълни
Коментиран от #14
19:50 21.07.2026
13 шопо
До коментар #7 от "Гробар":А ти, кои сакаш да копаш ?
Коментиран от #18
19:51 21.07.2026
14 ,,,,,,
До коментар #12 от "Пълни":Те само правят концесии с нафтата🤣🤣
19:52 21.07.2026
15 Демек !
19:52 21.07.2026
16 САЩ ще приватизира
До коментар #7 от "Гробар":Нефтохим-Бургас от приватизатора Лукоил - до 25.07.2026 г.
Приватизацията е най-висшата форма на кражбата.
19:52 21.07.2026
17 Ами те си Я Гледат !
До коментар #11 от ".....":-- --- !
19:53 21.07.2026
18 Гробар
До коментар #13 от "шопо":Лошите комунисти построиха Белмекен-Сестримо, сините комунета какво построиха?
Коментиран от #35
19:53 21.07.2026
19 Цвете
19:54 21.07.2026
20 Атина си е
Коментиран от #30
19:54 21.07.2026
21 Кючуков
19:54 21.07.2026
22 Сандо
20:02 21.07.2026
23 вече не е натовско учение
Кючуков определя трезво новия статут на паркиралите самолети цистерни за военни операции и така страната става с територията си част от конфликта. За Йотова сега опасност няма, тя вече ще ходи на работа с метрото.
20:06 21.07.2026
24 Хайде ,
20:06 21.07.2026
25 Опа
20:09 21.07.2026
26 Горски
20:10 21.07.2026
27 Жълтопаветен кърлеж
До коментар #3 от "Исак":Костов навремето продаде за жълти стотинки и комисионни, разбира се, Нефтохим на руснаците от Лукойл.
20:10 21.07.2026
28 дядо дръмпир
До коментар #2 от "Последния Софиянец":няма избор-бг!това е по малкото зло!да пожелаем на 3-мата идеее....ота по скоро да се съберат на оня свят!
20:11 21.07.2026
29 Демократ
До коментар #6 от "Гробар":Да бяха построили поне едно метро, поне в София да ползва този ток.
Коментиран от #31
20:13 21.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами то метрото
До коментар #29 от "Демократ":бе започнато по бай Тошево време!
Коментиран от #34, #36, #40
20:15 21.07.2026
32 Русофоб
До коментар #7 от "Гробар":Ако под "евроатлантик" визираш Бойко Борисов - построиха магистрали, софийското метро и много други неща, които комунистите нямаха пари да построят.
Бойко може да краде много, но построи обекти, които комунистите въобще не можаха.
20:15 21.07.2026
33 Само незнам защо
Говоря истината Атина смърди на урина и некъпани византийски цигани заедно с 💩 полицайки
🇬🇷🤮💃🤮
20:16 21.07.2026
34 Метростанция Г.М.Димитров
До коментар #31 от "Ами то метрото":И какво като са го започнали? Да не би да са го пуснали да работи? Поне една спирка.
Коментиран от #45
20:17 21.07.2026
35 Ганьо
До коментар #18 от "Гробар":Цанков Камък
20:17 21.07.2026
36 Баба ти
До коментар #31 от "Ами то метрото":То и баща ти все започва диета и все си е 130 кг.
Коментиран от #43
20:18 21.07.2026
37 дполпо
20:18 21.07.2026
38 Ахахахаха….
20:19 21.07.2026
39 Сатана Z
Грешиш бате Любо Тръмп обяви,че е победил Иран само 116 пъти.Факт.
20:20 21.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Не мрази фактите
До коментар #40 от "Майка ти":Мразещият факти, става човек без достойнство!
20:22 21.07.2026
42 Реалист
До коментар #7 от "Гробар":Днешният Нефтохим е построен при демокрацията.
Коментиран от #44
20:22 21.07.2026
43 Ами не позна
До коментар #36 от "Баба ти":Та кое не ти хареса във факта, че метрото е започнало още по бай Тошево време. Само не казвай, ч1е си тролещ глупак,, че отпадъка заслужава само да му го казваш за да му е убаво.
20:24 21.07.2026
44 Ами непозна
До коментар #42 от "Реалист":С годините е модернизиран, но не и построен. При демокрацията само сме рушили!
20:25 21.07.2026
45 Ами нищо бря
До коментар #34 от "Метростанция Г.М.Димитров":Само факти. Нали питаше, а сега те дразнят. Не мрази фактите, че ще саи като коренен жител на Столипиново и ще трябва да те ритам.
20:27 21.07.2026