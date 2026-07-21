Любомир Кючуков: България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети

България трябва да отчита своите отношения със САЩ. Големият въпрос е, че ЕС няма позиция по войната в Близкия изток и остави всяка своя страна членка сама да решава за отношенията си със САЩ. Някои категорично отказаха - Испания, други отказаха половинчато - Великобритания и Италия, а останалите се съгласиха да приемат американски самолети, защото нямат възможностите да откажат на САЩ.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият зам.-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков, който коментира разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза "Безмер".

"Тези самолети-цистерни подпомагат логистично бойните действия в Близкия изток. Това е причината НС да вземе решението за приемането им. България не е част от войната с това свое решение, но е страна в конфликта с приемането на американските самолети. Тази война реално никога не е спирала. В момента виждаме движение на махалото в едната и другата посока. Очевидно САЩ се притесняват от една сухопътна операция, но нанасянето на въздушни удари не води до победа за нито една от страните. За мен мирът зависи от Иран. Парадоксално е, но след началото на войната Иран придоби огромни стратегическо предимство, което нямаше преди и това е Ормузкият проток. Ормузкият проток влияе върху целия свят", категоричен бе той.

"Тръмп обяви 38 пъти, че е победител във войната. Може да обяви същото и за 39-и път. В момента на преден план проблеми, които се породиха от самата война като Ормузкия проток и Ливан. Ядрената програма на Иран, заради която започна тази война, остана на заден план", добави дипломатът.

"За съжаление войната в Украйна също продължава. Там виждаме един отказ от търсене на мирно споразумение. Тази война се превръща в тотална и до пълно унищожение на противника без да се мисли за мир", завърши Любомир Кючуков.