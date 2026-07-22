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Костадинов: Опасността от война е на вратата на България

Костадинов: Опасността от война е на вратата на България

22 Юли, 2026 15:36 1 343 122

  • костадин костадинов-
  • самолети-
  • безмер-
  • война-
  • иран

За разлика от първата нота, която беше скрита тогава от "Продължаваме промяната-Демократична България", този път нотата е много категорична и остра, този път нотата беше внесена директно тук в Народното събрание от иранския посланик

Костадинов: Опасността от война е на вратата на България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опасността от война е на вратата на България, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след като парламентът разреши разполагането на до осем американски самолети-цистерни и до 250 военнослужещи на авиобаза "Безмер", които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

За разлика от първата нота, която беше скрита тогава от "Продължаваме промяната-Демократична България", този път нотата е много категорична и остра, този път нотата беше внесена директно тук в Народното събрание от иранския посланик, който я занесе на председателя на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов, посочи Костадинов. Това ме кара да съм притеснен, защото, ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран за пореден път, но вече е още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим, добави той.

Приказките как щели да ни пазят американците са пълни глупости, смята лидерът на "Възраждане". Американците собствените си бази в Близкия изток не можаха да опазят, нямат една действаща база в момента в Близкия изток, коментира той и добави, че иранците са сринали всичко.

Ако Радев беше казал на изборите това, което каза в речта си тук пред Народното събрание, той щеше да има точно пет гласа, смята Костадин Костадинов. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието, на предателството на първо място към държавата и на второ място към собствените му избиратели, коментира също той.

"Ще припомня едни думи на Чърчил от времето на Втората световна война, когато критикува политиката на тогавашните английски управляващи, които искат да се разберат с Хитлер и съответно правят отстъпки. Той казва така: "Между позора и войната, вие избрахте позора, за да получите и войната". Това направи днес Радев", каза Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 65 Отговор
    Време е ефтрейтор Костя да поеме юздите на държавата, както едно време един друг ефрейтор застана начело на Германия.

    Коментиран от #5, #119

    15:38 22.07.2026

  • 2 Аз се плаша

    49 1 Отговор
    От скъпотията която носи войната иначе веднъж се умира но сметки храна ГОРИВА се плащаТ ЕЖЕДНЕВНО

    Коментиран от #17

    15:40 22.07.2026

  • 3 честен ционист

    15 41 Отговор
    Добре, че Турция пази "Безмер".

    Коментиран от #65

    15:40 22.07.2026

  • 4 Сила

    37 48 Отговор
    След следващите избори Копейкин ще спи на изтривалката пред вратата на парламента ...

    Коментиран от #57

    15:40 22.07.2026

  • 5 Дай Боже

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз ще нося дърва за фурната.

    Коментиран от #116

    15:40 22.07.2026

  • 6 Господар и командир

    23 9 Отговор
    Българските граждани без военна подготовка („обикновените хора“, които не са служили и нямат начално военно обучение) се водят на военен отчет и подлежат на мобилизация във военно време до 55-годишна възраст.При обявяване на война или военно положение правилата за тях са следните:Задължителна възраст: От 18 до 55 години. Наборната служба в България е отменена в мирно време, но Конституцията задължава гражданите да защитават отечеството при война.Приоритет на мобилизация: При реална война първо се призовават хората от резерва (които са служили или имат подготовка). Обикновените граждани без подготовка могат да бъдат мобилизирани на по-късен етап за попълване на загуби или за тилови, логистични и граждански нужди (например в гражданска защита, строителни или аварийни части).

    Коментиран от #10, #15, #20, #28, #35, #38

    15:40 22.07.2026

  • 7 Пич

    36 20 Отговор
    Разбира се, Костадинов преекспонира!!! Няма опасност от война, защото за да воюваме, армията ни трябва да може да стигне до Иран!!! А нашата армия не може!!!
    Но има съвсем истинска опасност да бъдем обстрелвани с ракети, и да се извършват терористични актове!!! На Иран окото не му мига от козяците!!!

    Коментиран от #29, #88

    15:40 22.07.2026

  • 8 Горски

    34 4 Отговор
    Категорично е изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, заяви премиерът- Самолетите какво ще правят като излетят Ще хвърлят фойеверки или ще ходят на изложение. Ще зареждат изтребители и бомбандировачи за поредното учение. Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака. Трите прихващания на ирански ракети в Турция доведоха само до падане на осколки, атака на базата в Крит беше само потенциална заплаха, а нападенито над Кипър не влиза в сметката, защото Кипър не е член на НАТО.

    Коментиран от #58

    15:41 22.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    6 12 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    Ми много ясно, че всички имате военни книжки, може даже и на булките да са напечатали по Военните окръжия. Знае ли човек?

    Коментиран от #16, #74

    15:43 22.07.2026

  • 11 Цървул

    13 7 Отговор
    На никого не му пука .

    15:43 22.07.2026

  • 12 Овчар

    26 19 Отговор
    Ееееее пак ли тоз продажен парцал..?

    15:44 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    22 2 Отговор
    Много правилно съждение. А американското присъствие не беше централна тема на изборите!

    15:44 22.07.2026

  • 15 Гост

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    ТЕ, ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА СЛУЖИЛИ В АРМИЯТА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВОЕНОЛЮБЦИ !

    15:44 22.07.2026

  • 16 Ганчо

    17 4 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Няма да се трескаш, по Одеса е пълно с еврейки, гладни и незадоволени няма да останем. За една стюардеса ако знаеш какви чудеса правеха, сега чувам още им паднало нивото.

    Коментиран от #89

    15:46 22.07.2026

  • 17 Ти си

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Аз се плаша":

    Страхливец бе. Един страхливец и нищо повече.

    15:48 22.07.2026

  • 18 Заседанието на парламента беше ли

    16 1 Отговор
    Излъчвано ? Ние нямаме сигнал не знам защо. Заради буря ли не знам ?!?

    15:49 22.07.2026

  • 19 ЕвроАтлантик

    19 20 Отговор
    веднага си проличаха националните предатели, страхливци копейки !

    Коментиран от #97

    15:50 22.07.2026

  • 20 честен ционист

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    Радевисти ще се ръководят от Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците от 8 август 1946 г.

    15:51 22.07.2026

  • 21 Ха,ха

    9 8 Отговор
    Да бе добре, отивай да ти заповядват персийците🤣🤣

    15:52 22.07.2026

  • 22 Връщай

    13 10 Отговор
    Парите бе!

    15:53 22.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост0

    33 2 Отговор
    Всички политици имат много пари ако стане нещо,ТЕ ще са първите, които ще избягат!
    Аз не знам,някой от тях да си остави детето да воюва за"родината"!?

    15:54 22.07.2026

  • 25 Копейка

    11 9 Отговор
    Га ще одиш у Бесарабия?

    15:54 22.07.2026

  • 26 Коцето

    10 9 Отговор
    против,или за Иран ще се бие?

    15:55 22.07.2026

  • 27 копейкин

    11 13 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!!!

    15:56 22.07.2026

  • 28 Гаджева

    14 9 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    15:56 22.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Роза

    25 5 Отговор
    Не е добро решението да има американски самолети в Безмер,пък друго не знам!Не се знае как ще го изтълкуват иранците!Може би Костадинов преувеличава опасността от война,но това решение не е в полза на страната ни!

    Коментиран от #33, #43

    15:57 22.07.2026

  • 31 Цончо

    6 5 Отговор
    Моя партньор има противоядтен бункер!

    15:57 22.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Вучката

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ха,ха":

    През Сърбия!

    Коментиран от #46

    15:59 22.07.2026

  • 35 Пощальонът звъни 2 пъти

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    Казано е, че "онези горе ще паднат". В бързината да офейкаш нито за мобилизацията ще се сетиш, нито за правилата!
    Жена ще застане начело на държавата, за да ви покаже какви "мъже" сте!

    16:02 22.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Оня под Коня

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Господар и командир":

    Никой няма да се яви. Може някой изкукал. От редовните също мисля ще има дезертиращи. Аз лично имам запаси от буркани корнишони, Праскови, кайсии, консерви, брашно, разбира се ВАЗЕЛИН.....

    16:03 22.07.2026

  • 39 На моя телевизор няма сигнал нито един

    14 2 Отговор
    Канал. Колкото и да рестартирам няма сигнал. Не можах изобщо да разбера дали са излъчвали гласуването за самолетите в НС. Имам предчувствие че едва ли не има някаква цензура.

    Коментиран от #42

    16:04 22.07.2026

  • 40 Някой

    15 3 Отговор
    Да извади листа с гласувалите ЗА и да дава на прокуратурата да им иска 5-15 години затвор както е по НК.

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    ГЕРБ, ПП, ДБ са се измъкнали като не са гласували. Тези на ПБ се оказаха най-малкото супер глупави.

    16:04 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Иранска

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "На моя телевизор няма сигнал нито един":

    атака!

    16:05 22.07.2026

  • 43 какво предлагаш копейко

    7 19 Отговор

    До коментар #30 от "Роза":

    да заровиш главата в пясъка да не те нападне някой и като си беззащитен не е ли по добре да си съюзник със най-мощната държава в Света а не роб на колхозни допотопни държави с диктатори налагащи геонцид над собствените си народи докато те плуват в чужди окрадени от такива като тебе надгъзени на всеки агресор или сатрап пари???

    16:06 22.07.2026

  • 44 ХиХи

    8 6 Отговор
    Коцка, кажи що спаси НПО-тата на Шорош миналия Февруари?

    16:08 22.07.2026

  • 45 Няма да мине през Турция

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ха,ха":

    Ще ми е през Армения и през Грузия през Черно море и директно идва тука в България.

    Коментиран от #48

    16:08 22.07.2026

  • 46 .....

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Вучката":

    Тоя па,през Скопие бе,там е Александър Велики 😂😂

    16:08 22.07.2026

  • 47 Няма да мине през Турция

    7 1 Отговор
    Ще мине през Армения и през Грузия през Черно море и директно идва тука в България.

    Коментиран от #55

    16:10 22.07.2026

  • 48 Ха,ха

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Няма да мине през Турция":

    Е.бати траекторията,да не цопне по погрешка в анкара

    Коментиран от #56

    16:10 22.07.2026

  • 49 Оня под Коня

    3 5 Отговор
    Няма да стигне АЕЦ Козлодуй. Ще зарази около 50 до 80 км. Трябват поне още пет АЕЦа. Два на морето, София, Пловдив, Белене...

    16:10 22.07.2026

  • 50 Дойде време

    3 4 Отговор
    да станеш войник!

    16:11 22.07.2026

  • 51 Мътна вода

    12 4 Отговор
    Сега е момента Копейкин да си върне електората от Мунчо. Ако, падне и некоя ракета, направо ще стане премиер!

    Коментиран от #78

    16:11 22.07.2026

  • 52 Ха ха ха

    8 9 Отговор
    Копейка, нали в Иран са ви приятели. Изпратихте двама от вашите депутати да реват за брадатия козел.

    Коментиран от #62

    16:12 22.07.2026

  • 53 миме

    4 1 Отговор
    много ше е интересно да се види какво представлява окачен да съхне евр@с

    16:12 22.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Само

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Няма да мине през Турция":

    корейските така летят,описвайки осморка!

    16:12 22.07.2026

  • 56 Очевидно е, че

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ха,ха":

    Говори за дронове, а те могат да летят по всякакви траектории.

    16:12 22.07.2026

  • 57 и защо

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    защото говори истината ли !??

    16:13 22.07.2026

  • 58 Оня под Коня

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    На есен не, ама виж на пролет, може би, но пак едва ли... Вие кой предлагате на негово место???

    Коментиран от #68

    16:14 22.07.2026

  • 59 Ейййй

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Стига писа всеки ден тази глупост. Не можеш ли да измислиш нещо по-смислено.

    16:15 22.07.2026

  • 60 костя влезе с лъжа

    6 9 Отговор
    в парламентя затова да връща парите и да се скрие в дупката от която изпълзя а тези които успя да излъже да си посипят главите с пясък и по 50 камшика на голо на площада!

    16:15 22.07.2026

  • 61 Божеее

    8 10 Отговор
    Коце предпочитам да сме във война отколкото на теб да ти се даде властта, защото знам, че ти ще ни докараш до там, че да ревем за война

    16:16 22.07.2026

  • 62 миме

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха":

    ти май си расист,? а може би си и фашист?, да немаш нещо против мигравтите?а?

    16:16 22.07.2026

  • 63 Пламен

    12 8 Отговор
    Аман от тъпите ти фейкове . Цитирам те , Копейкин:
    1.След Шенген ще ни върнат всички бежанци.
    2.След Ковид-ваксинацията всички умиргаме.
    (Аз не се ваксинирах , но ти го направи тайно.)
    3.Нефтохим може да работи само с рузкий нефт. :)
    4.Бензина по 10 лева. :)

    Много лъжи бяха , Копейкин.
    Отивай да заразяваш с параноята си лабилните.

    16:16 22.07.2026

  • 64 Радев

    6 3 Отговор
    Аве само предизборно се праех на мъжо как ще им кажа да си ходят, не смея!

    16:16 22.07.2026

  • 65 хаха

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    И с какво Турция пази Безмер? Ако е с Пейтриът, някак си ракетата, дето не беше спряна и удари базата в Йордания, показва, че все едно няма пазене. А същите тези Пейтриъти колко опазват в Кувейт, ОАЕ, СА? При повече ракети и дронове изстреляни почти нищо не се сваля.
    Една ракета, дето не е хиперзвукова, има шанс 50:50 май да се свали и да не удари Безмер. Хиперзвукова- 0 шанс за сваляне.

    Коментиран от #73, #95

    16:18 22.07.2026

  • 66 Радев

    5 5 Отговор
    Ако ни нацелят с ракета ще подам оставка, дано се размине!

    Коментиран от #79

    16:18 22.07.2026

  • 67 Радев

    9 2 Отговор
    Предлагам Г-н Костадинов за посланик в Техеран,или Тел Авив!

    16:18 22.07.2026

  • 68 миме

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Оня под Коня":

    Владимир Владимирович ше каже

    16:19 22.07.2026

  • 69 Кочо

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Глупав":

    Все у дирнико ти.

    16:21 22.07.2026

  • 70 Фори

    7 9 Отговор
    Защитниците на радикалния ислям от Възраждане.Ние 500г се борим с радикалния ислям а Коцето отива , и приема исляма в Иран!

    Коментиран от #82

    16:21 22.07.2026

  • 71 Телевизията не работи

    5 1 Отговор
    Нито един канал няма сигнал. Това са фактите. Дали има връзка с гласуването не знам но поредицата от случайности не е случайност.

    16:22 22.07.2026

  • 72 Вратар

    1 1 Отговор
    Една врата ли има?

    16:23 22.07.2026

  • 73 Пейтриътите

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "хаха":

    не свалят, но двина, волхов, Нева, куб, с200 до 5000 не пропускат цел, нали бе рушляшки кпт.

    Коментиран от #81

    16:23 22.07.2026

  • 74 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Ти наясно ли си, че по-старите, дето сме на около 40-45, наистина сме били на отчет във военно окръжие? Аз бях студент и отмениха службата, докато завърша, та съм с 0 казарма. Е, минал съм предказармено за артилерийски изчислител, ама е друга тема.
    По-младите няма и защо да се водят на отчет. МВР и ГРАО имат данните на всеки с ЕГНто. Пускат повиквателни за бърза медицинска комисия, дето на изхода те товарят в автобус към обучителен център, и готово. Ако не се явиш на деня, полицията ти чука на вратата. Какво ще направиш? Ще избягаш от страната, ако затворят границите? Че и кеш нали няма вече по хората... С какво ще платиш примерно 10000 подкуп? С кредитна карта? Банков превод?

    16:23 22.07.2026

  • 75 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 4 Отговор
    НА ТОZИ РУСОФИЛ - ФАШИСТ МУ ДАЙ САМО ....................... ВОЙНА И УБИЙСТВА ..................., ФАКТ !

    16:23 22.07.2026

  • 76 €вро-дж€н д€ ра$т

    7 3 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1941г. ОБЯВИ ВОЙНА НА $ащ, ТА СЕГА ИРАН ЛИ ЩЕ НИ ПЛАШИ?!?!
    ВАЖНОТО € К€Л€ПИР ДА ИМА! ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ!
    ДА ЖИВ€€ уКРАЙна! С КОГОТО КАЖ€ по $$ ол$Твото, $Р€ЩУ НЕГО Щ€ ВОЮВАМ€!
    ИСЛАНДИЯ € американска, ВЕНЕЦУЕЛА СЪЩО, И КУБА И ПАНАМА..., УРА ДРУГАРИ!

    16:24 22.07.2026

  • 77 Пламен

    11 4 Отговор
    Много ме кефи как Хитър Петър (Волгин) яхна Коцето и сега дърпа по 1000 Еврака на ден , а ромчето тук се обяснява като... :)

    16:25 22.07.2026

  • 78 Ракетите не падат

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мътна вода":

    Те се взривяват убиват или осакатяват .

    16:26 22.07.2026

  • 79 Румба

    8 1 Отговор

    До коментар #66 от "Радев":

    С жълти павета ще те целят.

    16:26 22.07.2026

  • 80 Данчо ментата

    8 4 Отговор
    Без комунисти, този свят ще е едно по-хубаво място за живеене.

    Коментиран от #86, #100

    16:26 22.07.2026

  • 81 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Пейтриътите":

    Какво общо има Русия с фактите от новините? Има ли ударени обекти в Близкия Изток, Израел въпреки Пейтриът и Щита на Давид? Иран изстреля ли хиперзвукова ракета, която мина като "куцо пиле домат" защитата на американска база? Орешник някой успя ли да го спре при 2 пъти ползване с Пейтриътите на Украйна?
    То и руснаците сигурно нямат ПВО да спира хиперзвукови ракети. И техните системи се претоварват при повече ракети и дронове изстреляни и пропускат.
    Технологията на ПВО изостава от тази на атакуващите ракети. А и ПВО ползва и 10 ракети за сваляне на 1 заради модерните системи на атакуващите за смяна на курса, скоростта им.

    16:28 22.07.2026

  • 82 миме

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "Фори":

    а кмета на лондонабат си е направо паки, и скоро в англостана нема да има бели хора

    16:28 22.07.2026

  • 83 Фен на Копейкин

    6 3 Отговор
    Коцето още не е преживял загубата на електората, което означава и финансови загуби, но пък сигурно изкарва доста добре като кречетало на двете мазни петна.

    16:31 22.07.2026

  • 84 глупусти

    7 1 Отговор
    Руските проксита се напъват да говорят небивалици. Украйна не е ли по-близо от Иран? Ами ако ни ударят руснаци а после обвиняват иранците? Руснаците също имат мераци да натрият носа на европейска натовска България.

    Коментиран от #103

    16:31 22.07.2026

  • 85 Пфуу

    10 2 Отговор
    Кухо дрънкало си, Коце?!
    Антибългарин кух, точно като всичките, които критикуваш!
    Нищоправец егоистичен, наслушахме се колко си велик и единствен!
    Още едно голямо нищо!
    Що ви нямаше вчера на площада? Продажници с големи претенции!

    16:32 22.07.2026

  • 86 миме

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Данчо ментата":

    англосаксонците и техните местни п0дл0ги са тумора за цялото човечество

    16:33 22.07.2026

  • 87 нннн

    4 0 Отговор
    ПБ, ДПС, ГЕРБ и ППДБ да се обединят, за да е съвсем ясно, че в парламента има две сили - тази коалиция и Възраждане.

    Коментиран от #98

    16:33 22.07.2026

  • 88 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    РУСИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ И ИРАН СРЕЩУ САЩ, ИЗРАЕЛ И НАТО.

    Турция покани три държави да се присъединят към антивоенен съюз: изборът беше неочакван.

    За да укрепи глобалната сигурност, Анкара предложи да се сформира стратегически съюз между Русия, Турция, Китай и Иран. Това беше посочено в заключителната декларация на конференцията „Съюз за предотвратяване на голяма война“, организирана от Турската партия на родината.

    Конференцията се проведе на 18 и 19 юли в Анкара и събра приблизително 200 делегати от 17 държави.

    Коментиран от #91

    16:33 22.07.2026

  • 89 И тя кво

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ганчо":

    Бачка на заплата като стюардеса, ама иначе направили чудеса за нея.
    Бегай, мани тия чудеса.

    16:36 22.07.2026

  • 90 Пламен

    3 1 Отговор
    Бойку и Шиши го насъскват да лае срещу Рундьо , докато играят карти. :)

    16:37 22.07.2026

  • 91 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Какво е това ,,Турската партия на родината" ?!

    Коментиран от #92, #93, #102

    16:39 22.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 аллоу

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Пламен":

    не ни се бъркай в про пагандата бре.

    16:41 22.07.2026

  • 94 Корнелия

    4 0 Отговор
    Другаря Радев и другаря Костадинов винаги са единни в правилните решения за подкрепа на иранския народ и другаря Володимир Путин .

    16:41 22.07.2026

  • 95 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "хаха":

    С-400

    16:41 22.07.2026

  • 96 Коце,

    3 1 Отговор
    ти брато си мекеренце

    16:41 22.07.2026

  • 97 Сандо

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "ЕвроАтлантик":

    Страхливци са тези,които не позволиха дебата да се излъчва по БНТ и БНР.А предложениео целия народ да слуша кой какви ги плещи в НС беше на Възраждане.

    Коментиран от #113

    16:42 22.07.2026

  • 98 Правилно

    5 1 Отговор

    До коментар #87 от "нннн":

    Реално те се надпреварват кой да лиже най-много оранжевия дирник. Европейския Съюз и Русия са за заблуда на раята и за докопване на някакви облаги на терен.

    16:42 22.07.2026

  • 99 копейкин

    0 1 Отговор
    Е ГХЕЙ!!!

    16:43 22.07.2026

  • 100 Ще ви бъде пещерно дълго!

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Данчо ментата":

    Мозъчната мъгла полира и блокира памет и всяка мисловна дейност.
    45 години светът беше едно относително спокойно място, тогава казват, че е имало комунизъм... Сега комунизъм няма, има войни, разрушени държави и унищожени човеци.

    Коментиран от #101

    16:43 22.07.2026

  • 101 какви са

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "Ще ви бъде пещерно дълго!":

    тези глупусти?

    16:45 22.07.2026

  • 102 Явно

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пламен":

    партия в Турция.

    Коментиран от #106

    16:45 22.07.2026

  • 103 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "глупусти":

    Русия няма грам интерес да ни удря тайно и да обвинява друг, докато Иран има огромен интерес да ни удари публично и да покаже, че всеки съюзник на врага е техен враг, както прави с държавите от Близкия Изток.
    Русия при решение да ни удря ще го направи съвсем публично. Тя си има идеята, че точно нас, Полша, Румъния НАТО няма да скочи да ни защитава и да влиза във война на мига, а ще е добър знак към Урсула, Мерц, Рюте да се запрат. Путин още преди година и нещо ни набеляза като една от потенциалните цели, ако НАТО опита удари с Томахоук, Сторм Шадоу по руска територия. И в момента Украйна не ползва от тия ракети, особено след показните с Орешник.

    Коментиран от #104, #105

    16:45 22.07.2026

  • 104 раша е мафиотска

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "хаха":

    "държава" като бегето

    16:47 22.07.2026

  • 105 ой ой ой

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "хаха":

    вервам ти!

    Коментиран от #109

    16:47 22.07.2026

  • 106 Пламен

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "Явно":

    Тази партия на власт ли е , че да приема решения ?!
    Не , нали ?

    Виж нашата партия на власт какви решения взе . :)

    16:48 22.07.2026

  • 107 Анализаторка

    0 0 Отговор
    Костадинов взриви социалните мрежи!

    16:48 22.07.2026

  • 108 Цончо

    2 2 Отговор
    Време е да станем мъже!

    16:49 22.07.2026

  • 109 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "ой ой ой":

    Добре. Явно знаеш по-добре и от Путин, защото той съвсем публично си каза пред медиите кои сме целите, ако реши да удари за показно обекти на НАТО. Гледал съм видеото. От времето, когато Украйна и НАТО се репчиха, че ще пускат ракети по Русия е, и е малко преди първия Орешник, който беше първото показно на Русия по въпроса.
    Ти кажи защо й е на Русия да удря, ама да обвини Иран. Какво печели от това? Разрушава Безмер, щото иранците друго не биха целели. Какво там застрашава Русия? Ще искат да вкарат НАТО да се бие със САЩ в Иран? Защо това? А и нали Иран ще ореве, че не е стрелял.... Също така как точно сателитите няма да засекат откъде е изстреляна ракетата? Не говорим да се свали или не, а да се хване място на изстрелване и траектория. Не сме 1939 да не може да се каже дали тумбата, която атакува караулки по границата на Германия е немска или полска.

    Коментиран от #110

    16:52 22.07.2026

  • 110 ай ай ай

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "хаха":

    И ти като севернокорейците, водиш си бележки в джобното тефтерче всичко каквото каже Император Путлер.

    17:02 22.07.2026

  • 111 БЪЛГАРИН !

    2 2 Отговор
    ВСИЧКО КОЕТО ПАЗИ ХРИСТИЯНСТВОТО И ЗАТРИВА ИСЛЯМА Е ДОБРЕ ДОШЛО В МОЯТА РОДИНА ! ВЪН ИСЛЯМА, ИСЛЯМСКИТЕ И РУСЛЯМСКИТЕ ПОДЛОГИ ОТ БЪЛГАРИЯ !

    17:08 22.07.2026

  • 112 да припомня

    0 2 Отговор
    на времето имаше един рус русофилски пудел наречен Волен... та той управляваше с ДПС преди да го изритаме от парламента.
    Сега един друг рус русофилски пудел защитава исляма
    знаем какво ще се случи скоро с него.

    17:09 22.07.2026

  • 113 Един час телевизията не може да тръгне

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Сандо":

    Като хората но и по форумите нямаше един нормален човек да каже какво става. То от тези соросоиди никой не може да вземе думата. Това което разбрах е че само ДПС да подкрепили мнозинството.

    17:19 22.07.2026

  • 114 Един час телевизията не може да тръгне

    4 0 Отговор
    Като хората но и по форумите нямаше един нормален човек да каже какво става. То от тези соросоиди никой не може да вземе думата. Това което разбрах е че само ДПС са подкрепили мнозинството.

    17:22 22.07.2026

  • 115 Майора

    1 1 Отговор
    Копейкин , страх лозе пази , като те е стеах отивай при любимият си Путин , той ще те приеме с удоволствие! Явно си бил малък и не помниш или не искаш това , но когато бяхме във Варшавският договор също имаше разбивки как дасе пазят страните от агресия! Така че не си никакъв спеццпо военни въпроси!

    17:24 22.07.2026

  • 116 хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дай Боже":

    копейкин ще е първи във фурната вижте го какъв ариец е мамин

    17:29 22.07.2026

  • 117 народа

    1 0 Отговор
    Коце , не ти ли е ясно , че държава имахме до 1989година .Сега сме някаква колония , която само изпълнява нареждания , територия с намаляващо население . Народа няма нито разум , нито кураж да извоюва държавта си и да я запази

    Коментиран от #120

    17:31 22.07.2026

  • 118 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Копейката си остава вярна копейка. Войната е на прага ни откакто Путлер нападна Украйна.

    17:38 22.07.2026

  • 119 Предпоследния Селчак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    честен ционист:
    Време е ефтрейтор Костя да поеме юздите на държавата, както едно време един друг ефрейтор застана начело на Германия
    -;--
    Копейката е пълен кашмер- незавиксимо дали ефрейтор ие сержант.
    А Генерала - летчик, е поредната плюнка за Бунището на историята.

    17:39 22.07.2026

  • 120 Комунисти желаят маркс-ленинизъма

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "народа":

    народа
    00ОТГОВОР
    Коце , не ти ли е ясно , че държава имахме до 1989година .Сега сме някаква колония ...
    -;-
    При силното желание на комунистите да са 16-тата република , какво е това нещо наречево държава?!?!?

    17:42 22.07.2026

  • 121 Когато

    0 1 Отговор
    Само летите бяха у София къде беше програмиран да плю еш.

    17:43 22.07.2026

  • 122 С Цончо

    0 0 Отговор
    я подпрете...

    17:45 22.07.2026

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