Костадинов: Опасността от война е на вратата на България

Опасността от война е на вратата на България, коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след като парламентът разреши разполагането на до осем американски самолети-цистерни и до 250 военнослужещи на авиобаза "Безмер", които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.
За разлика от първата нота, която беше скрита тогава от "Продължаваме промяната-Демократична България", този път нотата е много категорична и остра, този път нотата беше внесена директно тук в Народното събрание от иранския посланик, който я занесе на председателя на групата на "Прогресивна България" Петър Витанов, посочи Костадинов. Това ме кара да съм притеснен, защото, ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран за пореден път, но вече е още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим, добави той.
Приказките как щели да ни пазят американците са пълни глупости, смята лидерът на "Възраждане". Американците собствените си бази в Близкия изток не можаха да опазят, нямат една действаща база в момента в Близкия изток, коментира той и добави, че иранците са сринали всичко.
Ако Радев беше казал на изборите това, което каза в речта си тук пред Народното събрание, той щеше да има точно пет гласа, смята Костадин Костадинов. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието, на предателството на първо място към държавата и на второ място към собствените му избиратели, коментира също той.
"Ще припомня едни думи на Чърчил от времето на Втората световна война, когато критикува политиката на тогавашните английски управляващи, които искат да се разберат с Хитлер и съответно правят отстъпки. Той казва така: "Между позора и войната, вие избрахте позора, за да получите и войната". Това направи днес Радев", каза Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #119
15:38 22.07.2026
2 Аз се плаша
Коментиран от #17
15:40 22.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #65
15:40 22.07.2026
4 Сила
Коментиран от #57
15:40 22.07.2026
5 Дай Боже
До коментар #1 от "честен ционист":Аз ще нося дърва за фурната.
Коментиран от #116
15:40 22.07.2026
6 Господар и командир
Коментиран от #10, #15, #20, #28, #35, #38
15:40 22.07.2026
7 Пич
Но има съвсем истинска опасност да бъдем обстрелвани с ракети, и да се извършват терористични актове!!! На Иран окото не му мига от козяците!!!
Коментиран от #29, #88
15:40 22.07.2026
8 Горски
Коментиран от #58
15:41 22.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #6 от "Господар и командир":Ми много ясно, че всички имате военни книжки, може даже и на булките да са напечатали по Военните окръжия. Знае ли човек?
Коментиран от #16, #74
15:43 22.07.2026
11 Цървул
15:43 22.07.2026
12 Овчар
15:44 22.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
15:44 22.07.2026
15 Гост
До коментар #6 от "Господар и командир":ТЕ, ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА СЛУЖИЛИ В АРМИЯТА СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ВОЕНОЛЮБЦИ !
15:44 22.07.2026
16 Ганчо
До коментар #10 от "честен ционист":Няма да се трескаш, по Одеса е пълно с еврейки, гладни и незадоволени няма да останем. За една стюардеса ако знаеш какви чудеса правеха, сега чувам още им паднало нивото.
Коментиран от #89
15:46 22.07.2026
17 Ти си
До коментар #2 от "Аз се плаша":Страхливец бе. Един страхливец и нищо повече.
15:48 22.07.2026
18 Заседанието на парламента беше ли
15:49 22.07.2026
19 ЕвроАтлантик
Коментиран от #97
15:50 22.07.2026
20 честен ционист
До коментар #6 от "Господар и командир":Радевисти ще се ръководят от Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците от 8 август 1946 г.
15:51 22.07.2026
21 Ха,ха
15:52 22.07.2026
22 Връщай
15:53 22.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост0
Аз не знам,някой от тях да си остави детето да воюва за"родината"!?
15:54 22.07.2026
25 Копейка
15:54 22.07.2026
26 Коцето
15:55 22.07.2026
27 копейкин
15:56 22.07.2026
28 Гаджева
До коментар #6 от "Господар и командир":Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?
15:56 22.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Роза
Коментиран от #33, #43
15:57 22.07.2026
31 Цончо
15:57 22.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Вучката
До коментар #29 от "Ха,ха":През Сърбия!
Коментиран от #46
15:59 22.07.2026
35 Пощальонът звъни 2 пъти
До коментар #6 от "Господар и командир":Казано е, че "онези горе ще паднат". В бързината да офейкаш нито за мобилизацията ще се сетиш, нито за правилата!
Жена ще застане начело на държавата, за да ви покаже какви "мъже" сте!
16:02 22.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Оня под Коня
До коментар #6 от "Господар и командир":Никой няма да се яви. Може някой изкукал. От редовните също мисля ще има дезертиращи. Аз лично имам запаси от буркани корнишони, Праскови, кайсии, консерви, брашно, разбира се ВАЗЕЛИН.....
16:03 22.07.2026
39 На моя телевизор няма сигнал нито един
Коментиран от #42
16:04 22.07.2026
40 Някой
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
ГЕРБ, ПП, ДБ са се измъкнали като не са гласували. Тези на ПБ се оказаха най-малкото супер глупави.
16:04 22.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Иранска
До коментар #39 от "На моя телевизор няма сигнал нито един":атака!
16:05 22.07.2026
43 какво предлагаш копейко
До коментар #30 от "Роза":да заровиш главата в пясъка да не те нападне някой и като си беззащитен не е ли по добре да си съюзник със най-мощната държава в Света а не роб на колхозни допотопни държави с диктатори налагащи геонцид над собствените си народи докато те плуват в чужди окрадени от такива като тебе надгъзени на всеки агресор или сатрап пари???
16:06 22.07.2026
44 ХиХи
16:08 22.07.2026
45 Няма да мине през Турция
До коментар #29 от "Ха,ха":Ще ми е през Армения и през Грузия през Черно море и директно идва тука в България.
Коментиран от #48
16:08 22.07.2026
46 .....
До коментар #34 от "Вучката":Тоя па,през Скопие бе,там е Александър Велики 😂😂
16:08 22.07.2026
47 Няма да мине през Турция
Коментиран от #55
16:10 22.07.2026
48 Ха,ха
До коментар #45 от "Няма да мине през Турция":Е.бати траекторията,да не цопне по погрешка в анкара
Коментиран от #56
16:10 22.07.2026
49 Оня под Коня
16:10 22.07.2026
50 Дойде време
16:11 22.07.2026
51 Мътна вода
Коментиран от #78
16:11 22.07.2026
52 Ха ха ха
Коментиран от #62
16:12 22.07.2026
53 миме
16:12 22.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Само
До коментар #47 от "Няма да мине през Турция":корейските така летят,описвайки осморка!
16:12 22.07.2026
56 Очевидно е, че
До коментар #48 от "Ха,ха":Говори за дронове, а те могат да летят по всякакви траектории.
16:12 22.07.2026
57 и защо
До коментар #4 от "Сила":защото говори истината ли !??
16:13 22.07.2026
58 Оня под Коня
До коментар #8 от "Горски":На есен не, ама виж на пролет, може би, но пак едва ли... Вие кой предлагате на негово место???
Коментиран от #68
16:14 22.07.2026
59 Ейййй
До коментар #13 от "оня с коня":Стига писа всеки ден тази глупост. Не можеш ли да измислиш нещо по-смислено.
16:15 22.07.2026
60 костя влезе с лъжа
16:15 22.07.2026
61 Божеее
16:16 22.07.2026
62 миме
До коментар #52 от "Ха ха ха":ти май си расист,? а може би си и фашист?, да немаш нещо против мигравтите?а?
16:16 22.07.2026
63 Пламен
1.След Шенген ще ни върнат всички бежанци.
2.След Ковид-ваксинацията всички умиргаме.
(Аз не се ваксинирах , но ти го направи тайно.)
3.Нефтохим може да работи само с рузкий нефт. :)
4.Бензина по 10 лева. :)
Много лъжи бяха , Копейкин.
Отивай да заразяваш с параноята си лабилните.
16:16 22.07.2026
64 Радев
16:16 22.07.2026
65 хаха
До коментар #3 от "честен ционист":И с какво Турция пази Безмер? Ако е с Пейтриът, някак си ракетата, дето не беше спряна и удари базата в Йордания, показва, че все едно няма пазене. А същите тези Пейтриъти колко опазват в Кувейт, ОАЕ, СА? При повече ракети и дронове изстреляни почти нищо не се сваля.
Една ракета, дето не е хиперзвукова, има шанс 50:50 май да се свали и да не удари Безмер. Хиперзвукова- 0 шанс за сваляне.
Коментиран от #73, #95
16:18 22.07.2026
66 Радев
Коментиран от #79
16:18 22.07.2026
67 Радев
16:18 22.07.2026
68 миме
До коментар #58 от "Оня под Коня":Владимир Владимирович ше каже
16:19 22.07.2026
69 Кочо
До коментар #41 от "Глупав":Все у дирнико ти.
16:21 22.07.2026
70 Фори
Коментиран от #82
16:21 22.07.2026
71 Телевизията не работи
16:22 22.07.2026
72 Вратар
16:23 22.07.2026
73 Пейтриътите
До коментар #65 от "хаха":не свалят, но двина, волхов, Нева, куб, с200 до 5000 не пропускат цел, нали бе рушляшки кпт.
Коментиран от #81
16:23 22.07.2026
74 хаха
До коментар #10 от "честен ционист":Ти наясно ли си, че по-старите, дето сме на около 40-45, наистина сме били на отчет във военно окръжие? Аз бях студент и отмениха службата, докато завърша, та съм с 0 казарма. Е, минал съм предказармено за артилерийски изчислител, ама е друга тема.
По-младите няма и защо да се водят на отчет. МВР и ГРАО имат данните на всеки с ЕГНто. Пускат повиквателни за бърза медицинска комисия, дето на изхода те товарят в автобус към обучителен център, и готово. Ако не се явиш на деня, полицията ти чука на вратата. Какво ще направиш? Ще избягаш от страната, ако затворят границите? Че и кеш нали няма вече по хората... С какво ще платиш примерно 10000 подкуп? С кредитна карта? Банков превод?
16:23 22.07.2026
75 ЕДГАР КЕЙСИ
16:23 22.07.2026
76 €вро-дж€н д€ ра$т
ВАЖНОТО € К€Л€ПИР ДА ИМА! ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ!
ДА ЖИВ€€ уКРАЙна! С КОГОТО КАЖ€ по $$ ол$Твото, $Р€ЩУ НЕГО Щ€ ВОЮВАМ€!
ИСЛАНДИЯ € американска, ВЕНЕЦУЕЛА СЪЩО, И КУБА И ПАНАМА..., УРА ДРУГАРИ!
16:24 22.07.2026
77 Пламен
16:25 22.07.2026
78 Ракетите не падат
До коментар #51 от "Мътна вода":Те се взривяват убиват или осакатяват .
16:26 22.07.2026
79 Румба
До коментар #66 от "Радев":С жълти павета ще те целят.
16:26 22.07.2026
80 Данчо ментата
Коментиран от #86, #100
16:26 22.07.2026
81 хаха
До коментар #73 от "Пейтриътите":Какво общо има Русия с фактите от новините? Има ли ударени обекти в Близкия Изток, Израел въпреки Пейтриът и Щита на Давид? Иран изстреля ли хиперзвукова ракета, която мина като "куцо пиле домат" защитата на американска база? Орешник някой успя ли да го спре при 2 пъти ползване с Пейтриътите на Украйна?
То и руснаците сигурно нямат ПВО да спира хиперзвукови ракети. И техните системи се претоварват при повече ракети и дронове изстреляни и пропускат.
Технологията на ПВО изостава от тази на атакуващите ракети. А и ПВО ползва и 10 ракети за сваляне на 1 заради модерните системи на атакуващите за смяна на курса, скоростта им.
16:28 22.07.2026
82 миме
До коментар #70 от "Фори":а кмета на лондонабат си е направо паки, и скоро в англостана нема да има бели хора
16:28 22.07.2026
83 Фен на Копейкин
16:31 22.07.2026
84 глупусти
Коментиран от #103
16:31 22.07.2026
85 Пфуу
Антибългарин кух, точно като всичките, които критикуваш!
Нищоправец егоистичен, наслушахме се колко си велик и единствен!
Още едно голямо нищо!
Що ви нямаше вчера на площада? Продажници с големи претенции!
16:32 22.07.2026
86 миме
До коментар #80 от "Данчо ментата":англосаксонците и техните местни п0дл0ги са тумора за цялото човечество
16:33 22.07.2026
87 нннн
Коментиран от #98
16:33 22.07.2026
88 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #7 от "Пич":РУСИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ И ИРАН СРЕЩУ САЩ, ИЗРАЕЛ И НАТО.
Турция покани три държави да се присъединят към антивоенен съюз: изборът беше неочакван.
За да укрепи глобалната сигурност, Анкара предложи да се сформира стратегически съюз между Русия, Турция, Китай и Иран. Това беше посочено в заключителната декларация на конференцията „Съюз за предотвратяване на голяма война“, организирана от Турската партия на родината.
Конференцията се проведе на 18 и 19 юли в Анкара и събра приблизително 200 делегати от 17 държави.
Коментиран от #91
16:33 22.07.2026
89 И тя кво
До коментар #16 от "Ганчо":Бачка на заплата като стюардеса, ама иначе направили чудеса за нея.
Бегай, мани тия чудеса.
16:36 22.07.2026
90 Пламен
16:37 22.07.2026
91 Пламен
До коментар #88 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Какво е това ,,Турската партия на родината" ?!
Коментиран от #92, #93, #102
16:39 22.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 аллоу
До коментар #91 от "Пламен":не ни се бъркай в про пагандата бре.
16:41 22.07.2026
94 Корнелия
16:41 22.07.2026
95 честен ционист
До коментар #65 от "хаха":С-400
16:41 22.07.2026
96 Коце,
16:41 22.07.2026
97 Сандо
До коментар #19 от "ЕвроАтлантик":Страхливци са тези,които не позволиха дебата да се излъчва по БНТ и БНР.А предложениео целия народ да слуша кой какви ги плещи в НС беше на Възраждане.
Коментиран от #113
16:42 22.07.2026
98 Правилно
До коментар #87 от "нннн":Реално те се надпреварват кой да лиже най-много оранжевия дирник. Европейския Съюз и Русия са за заблуда на раята и за докопване на някакви облаги на терен.
16:42 22.07.2026
99 копейкин
16:43 22.07.2026
100 Ще ви бъде пещерно дълго!
До коментар #80 от "Данчо ментата":Мозъчната мъгла полира и блокира памет и всяка мисловна дейност.
45 години светът беше едно относително спокойно място, тогава казват, че е имало комунизъм... Сега комунизъм няма, има войни, разрушени държави и унищожени човеци.
Коментиран от #101
16:43 22.07.2026
101 какви са
До коментар #100 от "Ще ви бъде пещерно дълго!":тези глупусти?
16:45 22.07.2026
102 Явно
До коментар #91 от "Пламен":партия в Турция.
Коментиран от #106
16:45 22.07.2026
103 хаха
До коментар #84 от "глупусти":Русия няма грам интерес да ни удря тайно и да обвинява друг, докато Иран има огромен интерес да ни удари публично и да покаже, че всеки съюзник на врага е техен враг, както прави с държавите от Близкия Изток.
Русия при решение да ни удря ще го направи съвсем публично. Тя си има идеята, че точно нас, Полша, Румъния НАТО няма да скочи да ни защитава и да влиза във война на мига, а ще е добър знак към Урсула, Мерц, Рюте да се запрат. Путин още преди година и нещо ни набеляза като една от потенциалните цели, ако НАТО опита удари с Томахоук, Сторм Шадоу по руска територия. И в момента Украйна не ползва от тия ракети, особено след показните с Орешник.
Коментиран от #104, #105
16:45 22.07.2026
104 раша е мафиотска
До коментар #103 от "хаха":"държава" като бегето
16:47 22.07.2026
105 ой ой ой
До коментар #103 от "хаха":вервам ти!
Коментиран от #109
16:47 22.07.2026
106 Пламен
До коментар #102 от "Явно":Тази партия на власт ли е , че да приема решения ?!
Не , нали ?
Виж нашата партия на власт какви решения взе . :)
16:48 22.07.2026
107 Анализаторка
16:48 22.07.2026
108 Цончо
16:49 22.07.2026
109 хаха
До коментар #105 от "ой ой ой":Добре. Явно знаеш по-добре и от Путин, защото той съвсем публично си каза пред медиите кои сме целите, ако реши да удари за показно обекти на НАТО. Гледал съм видеото. От времето, когато Украйна и НАТО се репчиха, че ще пускат ракети по Русия е, и е малко преди първия Орешник, който беше първото показно на Русия по въпроса.
Ти кажи защо й е на Русия да удря, ама да обвини Иран. Какво печели от това? Разрушава Безмер, щото иранците друго не биха целели. Какво там застрашава Русия? Ще искат да вкарат НАТО да се бие със САЩ в Иран? Защо това? А и нали Иран ще ореве, че не е стрелял.... Също така как точно сателитите няма да засекат откъде е изстреляна ракетата? Не говорим да се свали или не, а да се хване място на изстрелване и траектория. Не сме 1939 да не може да се каже дали тумбата, която атакува караулки по границата на Германия е немска или полска.
Коментиран от #110
16:52 22.07.2026
110 ай ай ай
До коментар #109 от "хаха":И ти като севернокорейците, водиш си бележки в джобното тефтерче всичко каквото каже Император Путлер.
17:02 22.07.2026
111 БЪЛГАРИН !
17:08 22.07.2026
112 да припомня
Сега един друг рус русофилски пудел защитава исляма
знаем какво ще се случи скоро с него.
17:09 22.07.2026
113 Един час телевизията не може да тръгне
До коментар #97 от "Сандо":Като хората но и по форумите нямаше един нормален човек да каже какво става. То от тези соросоиди никой не може да вземе думата. Това което разбрах е че само ДПС да подкрепили мнозинството.
17:19 22.07.2026
114 Един час телевизията не може да тръгне
17:22 22.07.2026
115 Майора
17:24 22.07.2026
116 хахахаха
До коментар #5 от "Дай Боже":копейкин ще е първи във фурната вижте го какъв ариец е мамин
17:29 22.07.2026
117 народа
Коментиран от #120
17:31 22.07.2026
118 Абсурдистан
17:38 22.07.2026
119 Предпоследния Селчак
До коментар #1 от "честен ционист":честен ционист:
Време е ефтрейтор Костя да поеме юздите на държавата, както едно време един друг ефрейтор застана начело на Германия
-;--
Копейката е пълен кашмер- незавиксимо дали ефрейтор ие сержант.
А Генерала - летчик, е поредната плюнка за Бунището на историята.
17:39 22.07.2026
120 Комунисти желаят маркс-ленинизъма
До коментар #117 от "народа":народа
00ОТГОВОР
Коце , не ти ли е ясно , че държава имахме до 1989година .Сега сме някаква колония ...
-;-
При силното желание на комунистите да са 16-тата република , какво е това нещо наречево държава?!?!?
17:42 22.07.2026
121 Когато
17:43 22.07.2026
122 С Цончо
17:45 22.07.2026