Започна изграждането на новата ДГ №158 „Зора“ в район „Илинден“

На мястото на близо 50-годишната сграда с азбесто-циментови панели в ж.к. „Захарна фабрика“ ще бъде изградена нова детска градина за 172 деца. Първата копка направиха кметът на район „Илинден“ д-р Емил Бранчевски и заместник-кметът на Столична община по направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

ДГ №158 „Зора“ в момента разполага с две яслени и две градински групи. След завършването на проекта те ще бъдат осем – две яслени групи по 20 деца и шест градински групи по 22 деца.

„Когато поехме ангажимента, целта ни не беше да правим поредния частичен ремонт, а да решим проблема окончателно. Днес вече имаме готов проект, осигурено финансиране, избран изпълнител и започнало строителство. Децата в район „Илинден“ заслужават сигурна и съвременна среда“, заяви д-р Емил Бранчевски.

Новото детско заведение ще бъде на два етажа с частично подземно ниво. Всяка група ще разполага със собствена занималня и спалня, съблекалня, санитарен възел, кухненски офис и помещения за учителите. Проектът включва още здравен кабинет с изолатор, зала за изобразително изкуство, собствена кухня и асансьор.

В подземната част ще има басейн със съблекални, помещение за треньор и необходимите обслужващи пространства. Предвидена е и детска пързалка тип тунел, която ще свързва втория с първия етаж.

Постройката ще бъде разположена в северната част на имота, за да се осигури просторен и слънчев южен двор. В него ще бъдат оформени осем самостоятелни детски площадки, открита спортна зона, природен кът, опитна градина и пространство за обучение по безопасност на движението.

Сегашната детска градина на ул. „Билянини извори“ №6 е построена през 1976 г. Част от външните и вътрешните ѝ стени са изпълнени с азбесто-циментови плочи, които не отговарят на действащите санитарно-хигиенни изисквания.

През 2024 г. районната администрация започна подготовката за премахването на старата постройка и изграждането на нова. Последваха изработването на инвестиционния проект, изборът на изпълнител и осигуряването на средствата за строителството.

Общата стойност на проекта е 9 276 011 евро с ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 740 календарни дни.