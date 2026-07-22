Новини
България »
София »
Започна изграждането на новата ДГ №158 „Зора“ в район „Илинден“

Започна изграждането на новата ДГ №158 „Зора“ в район „Илинден“

22 Юли, 2026 16:41 134 0

  • дг №158 „зора“-
  • район илинден-
  • детска градина

Новото детско заведение ще бъде на два етажа с частично подземно ниво

Започна изграждането на новата ДГ №158 „Зора“ в район „Илинден“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На мястото на близо 50-годишната сграда с азбесто-циментови панели в ж.к. „Захарна фабрика“ ще бъде изградена нова детска градина за 172 деца. Първата копка направиха кметът на район „Илинден“ д-р Емил Бранчевски и заместник-кметът на Столична община по направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

ДГ №158 „Зора“ в момента разполага с две яслени и две градински групи. След завършването на проекта те ще бъдат осем – две яслени групи по 20 деца и шест градински групи по 22 деца.

„Когато поехме ангажимента, целта ни не беше да правим поредния частичен ремонт, а да решим проблема окончателно. Днес вече имаме готов проект, осигурено финансиране, избран изпълнител и започнало строителство. Децата в район „Илинден“ заслужават сигурна и съвременна среда“, заяви д-р Емил Бранчевски.

Новото детско заведение ще бъде на два етажа с частично подземно ниво. Всяка група ще разполага със собствена занималня и спалня, съблекалня, санитарен възел, кухненски офис и помещения за учителите. Проектът включва още здравен кабинет с изолатор, зала за изобразително изкуство, собствена кухня и асансьор.

В подземната част ще има басейн със съблекални, помещение за треньор и необходимите обслужващи пространства. Предвидена е и детска пързалка тип тунел, която ще свързва втория с първия етаж.

Постройката ще бъде разположена в северната част на имота, за да се осигури просторен и слънчев южен двор. В него ще бъдат оформени осем самостоятелни детски площадки, открита спортна зона, природен кът, опитна градина и пространство за обучение по безопасност на движението.

Сегашната детска градина на ул. „Билянини извори“ №6 е построена през 1976 г. Част от външните и вътрешните ѝ стени са изпълнени с азбесто-циментови плочи, които не отговарят на действащите санитарно-хигиенни изисквания.

През 2024 г. районната администрация започна подготовката за премахването на старата постройка и изграждането на нова. Последваха изработването на инвестиционния проект, изборът на изпълнител и осигуряването на средствата за строителството.

Общата стойност на проекта е 9 276 011 евро с ДДС. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 740 календарни дни.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове