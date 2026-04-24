Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Родители сигнализират за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина

24 Април, 2026 08:36 647 19

  • стамболово-
  • детска градина-
  • деца-
  • родители

По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сигнал, че деца са бити, заключвани и тормозени в градина пуснаха родители до Агенцията за закрила на детето и Прокуратурата. Случаят е от павликенското село Стамболово. Обвиненията са към директора на учебното заведение, съобщава Нова тв.

„Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е бил той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала.

„Разговаряйки с една майка, на която детето ѝ е в детската градина, изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх”, обяснява тя. „По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата”, казва още майката.

Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

„Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”, казва още един от родителите.

Директорката на детската градина Силвия Крушевска категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.

„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.

Родителите настояват за промяна и оставка на директорката. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    9 2 Отговор
    Обръщение към родените около 1990 сънародници. страдащи от Русия и руското влияние , руска пропаганда и надъхани с омраза и русофобия.. Откъде ? Защо ?

    Това което аз виждам е безмилостни Американска пропаганда / Английско/ ЕС влияние във всички сфери на живота.. Култура (липса на), Език (забравен) политика (чуждопоклонна) икономика, военно дело и прочие. Руски войници са заместени с НАТО (американски) войници Преименувани имена на улици с тези на Американски президенти.. И сме залята с Американски филми в които лошите са винаги руски говорящи или Араби а добрите Американци спасяват света рискувайки живота си.

    Като човек видял двете страни на монетата в продължение на десетилетия, питам.. Къде са руската пропагандна и влияние ?

    Единственото руско влияниЕ беше енергията от която ЕС "ни отърва" и сега с облекчение и независими плащаме двойно и тройно за всичко..

    С уважение.. по-възрастен сънародник.

    Коментиран от #17

    08:46 24.04.2026

  • 2 бушприт

    2 1 Отговор
    След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса.

    08:46 24.04.2026

  • 3 Чудя се...

    3 1 Отговор
    Абе кой ги наема тези служители-психопати в детските градини? Или разчитат, че на децата няма да повярват, че е трудно доказуемо ...

    08:49 24.04.2026

  • 4 тортиля

    0 1 Отговор
    ...нямаме никаква информация, как се развиват нещата.”- казва още майката.

    08:50 24.04.2026

  • 5 Мнение

    2 1 Отговор
    Случаят звучи изключително тревожно и не бива да се подминава с лека ръка. Когато става дума за деца, дори съмненията за насилие трябва да се разглеждат сериозно, бързо и прозрачно. От една страна, родителите описват тежки обвинения, които, ако се потвърдят, са абсолютно недопустими. От друга, директорката категорично ги отрича, което означава, че истината трябва да бъде установена чрез обективна и задълбочена проверка.

    08:51 24.04.2026

  • 6 Важното е

    2 1 Отговор
    Най-важното тук е безопасността и психическото здраве на децата. Институциите не трябва да се бавят или да неглижират сигнали от такъв характер, защото всяко забавяне може да има сериозни последици. Същевременно е важно да не се правят прибързани заключения без доказателства, но и да не се омаловажават свидетелства, идващи от повече от един родител.

    08:51 24.04.2026

  • 7 Доверие

    3 1 Отговор
    Този случай повдига и по-широк въпрос – има ли достатъчен контрол в детските заведения и чувстват ли се родителите уверени, че децата им са в безопасна среда. Доверието се гради трудно и се губи бързо, а тук изглежда вече е сериозно разклатено.

    08:52 24.04.2026

  • 8 Възмутен

    3 1 Отговор
    Необходими са ясни отговори, реални действия и гаранции, че подобни ситуации няма да бъдат допускани – независимо дали конкретните обвинения ще се окажат верни или не.

    08:52 24.04.2026

  • 9 Това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!

    2 1 Отговор
    Ако дори част от това е вярно, това не е „проблем в детска градина“, а престъпление. Не може деца да се страхуват да ходят на място, което трябва да ги защитава. Или институциите ще реагират незабавно и ще покажат, че има държава, или този случай ще е поредното доказателство за пълно безхаберие.

    08:53 24.04.2026

  • 10 Грамофон Николаев

    1 1 Отговор
    Че то това отношение си беше стандарт в детската градина по соца. Най-гадно си беше в детската градина, малко по-добре в казармата, най-добре беше в затвора.

    08:53 24.04.2026

  • 11 Сравнение с други страни:

    2 2 Отговор
    В Германия всяка детска градина е задължена да има т.нар. „концепция за защита на детето“. Персоналът минава през проверки за съдебно минало и специално обучение как да разпознава и предотвратява насилие. Има ясни процедури за подаване на сигнали – както от родители, така и от служители. Важното е, че сигналите не се „покриват“ вътрешно – включват се външни институции като службите за закрила на детето, които могат да разследват независимо и да наложат мерки, включително затваряне на обекта.

    08:55 24.04.2026

  • 12 Пенчо

    2 1 Отговор
    Време е родителите да поемат отговорност — децата трябва да се научат на социални норми и дисциплина, а не да се оставят да виреят в глезене. Ясла, градина и училище не могат да заместят възпитанието в семейството. Родителите да възстановят авторитета си, да налагат ясни правила и последователни последствия и да не оправдават лошо поведение с „аз дадох пари“. Без сериозно родителско участие проблемите в поведението няма да изчезнат.

    Коментиран от #14, #16, #18

    08:56 24.04.2026

  • 13 Сравнение с други страни:

    2 1 Отговор
    В Южна Корея подходът е още по-строг в някои аспекти. В много детски градини има задължително ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ в класните стаи (CCTV), до което родителите и властите могат да получат достъп при съмнение за инцидент. След няколко тежки случая през годините, държавата въведе по-сериозни наказания за насилие над деца и засилен контрол върху персонала. Учителите също преминават през сертификация и периодични оценки.

    08:56 24.04.2026

  • 14 Ганчо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Да, семейството е основният фактор за възпитанието — децата имат нужда от граници, последователност и участие от страна на родителите. Без това училище или детска градина трудно могат да компенсират.
    Но това не отменя отговорността на институциите. Всяко дете, независимо от възпитанието вкъщи, има право на безопасна среда. Насилие, унижение или страх не могат да се оправдаят с „липса на дисциплина“. Това вече е провал на системата, не на родителя.

    08:58 24.04.2026

  • 15 оня с коня

    0 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава
    време е АЕЦа да гърмии

    08:58 24.04.2026

  • 16 Позиция

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Родителите трябва да възпитават, а институциите са длъжни да пазят и да работят професионално. Когато едното липсва, има проблем. Когато и двете липсват — става криза.

    08:59 24.04.2026

  • 17 Наборе смешен си!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":

    Хвалиш поробителя ни Просия?? Добре че никой не ти вярва! Купи ли си кола на 65години или още не ти е излязло бордерото? Или си от комунягите що откраднаха на хората всичко по заръка на кпсс???

    09:00 24.04.2026

  • 18 Това е опасно изкривяване

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Да прехвърляш вината върху родителите в контекст на съмнения за насилие е начин да се измие ръцете на системата. Дисциплината няма нищо общо с шамари, заключване и унижение — това не е възпитание, а злоупотреба с власт.
    Да, родителите носят отговорност. Но институции, на които е поверена грижата за деца, носят още по-голяма — защото им е дадено доверие и контрол. Ако там има страх, болка и тормоз, проблемът не е „разглезеното поколение“, а провал в контрола и професионализма.
    Да оправдаваш подобни неща с липса на възпитание е не просто грешно — това е съучастие чрез мълчание.

    09:00 24.04.2026

  • 19 Само да кажа

    0 0 Отговор
    Видях едни цигани

    09:01 24.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове