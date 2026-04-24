Родители сигнализират за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина

Сигнал, че деца са бити, заключвани и тормозени в градина пуснаха родители до Агенцията за закрила на детето и Прокуратурата. Случаят е от павликенското село Стамболово. Обвиненията са към директора на учебното заведение, съобщава Нова тв.
„Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е бил той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата”, казва майката, подала сигнала.
„Разговаряйки с една майка, на която детето ѝ е в детската градина, изведнъж детенцето ѝ започна да разказва, че е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата, които са със заболяване. След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх”, обяснява тя. „По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата”, казва още майката.
Друга майка пък твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.
„Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало”, казва още един от родителите.
Директорката на детската градина Силвия Крушевска категорично отрича от нейно име и от името на персонала на детската градина твърденията за насилие над децата, посочени в жалбата, а именно, че са бити, удряни, заключвани, затискани и наказвани.
„За първи път има подадена такава жалба срещу нас. Сигналът е подаден само от родителите на едно дете. В понеделник ще инициираме родителска среща, за да разговаряме с тях”, заяви Крушевска.
Родителите настояват за промяна и оставка на директорката. Те заявяват, че няма да допуснат децата им да бъдат подлагани на психически и физически тормоз.
14 Ганчо
До коментар #12 от "Пенчо":Да, семейството е основният фактор за възпитанието — децата имат нужда от граници, последователност и участие от страна на родителите. Без това училище или детска градина трудно могат да компенсират.
Но това не отменя отговорността на институциите. Всяко дете, независимо от възпитанието вкъщи, има право на безопасна среда. Насилие, унижение или страх не могат да се оправдаят с „липса на дисциплина“. Това вече е провал на системата, не на родителя.
08:58 24.04.2026
16 Позиция
До коментар #12 от "Пенчо":Родителите трябва да възпитават, а институциите са длъжни да пазят и да работят професионално. Когато едното липсва, има проблем. Когато и двете липсват — става криза.
08:59 24.04.2026
17 Наборе смешен си!
До коментар #1 от "един БЪЛГАРИН":Хвалиш поробителя ни Просия?? Добре че никой не ти вярва! Купи ли си кола на 65години или още не ти е излязло бордерото? Или си от комунягите що откраднаха на хората всичко по заръка на кпсс???
09:00 24.04.2026
18 Това е опасно изкривяване
До коментар #12 от "Пенчо":Да прехвърляш вината върху родителите в контекст на съмнения за насилие е начин да се измие ръцете на системата. Дисциплината няма нищо общо с шамари, заключване и унижение — това не е възпитание, а злоупотреба с власт.
Да, родителите носят отговорност. Но институции, на които е поверена грижата за деца, носят още по-голяма — защото им е дадено доверие и контрол. Ако там има страх, болка и тормоз, проблемът не е „разглезеното поколение“, а провал в контрола и професионализма.
Да оправдаваш подобни неща с липса на възпитание е не просто грешно — това е съучастие чрез мълчание.
09:00 24.04.2026
