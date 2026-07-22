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Министър Пулев: Индустриалните зони са критичен фактор

Министър Пулев: Индустриалните зони са критичен фактор

22 Юли, 2026 19:58 559 10

  • индустриален парк-
  • александър пулев-
  • инвестиции

Той отбеляза, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще поддържа постоянен и открит диалог с операторите на индустриални паркове и зони

Министър Пулев: Индустриалните зони са критичен фактор - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Индустриалните зони и паркове са ключов елемент от цялостната визия на правителството за ускорено икономическо развитие на страната. Те са важен катализатор за икономическата трансформация и основен инструмент за привличане на български и чуждестранни инвеститори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители и оператори на индустриалните зони и паркове от цялата страна. На нея бяха обсъдени предизвикателствата пред тяхното развитие, необходимите законодателни промени, инфраструктурни проблеми и ролята им за привличането на нови инвестиции.

„Задачата на държавата е да осигури необходимите предпоставки за развитието на индустриалните зони – качествена довеждаща инфраструктура, модерни активи и ефективна подкрепа за операторите. Когато съчетаем добра инфраструктура, професионално управление и облекчени административни процедури, създаваме благоприятна бизнес среда, в която инвеститорите сами избират България като предпочитана инвестиционна дестинация“, подчерта вицепремиерът Пулев.

Той отбеляза, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще поддържа постоянен и открит диалог с операторите на индустриални паркове и зони. По думите му практическата обратна връзка от бизнеса е от ключово значение за подобряване на управлението на индустриалните активи и за усъвършенстване на нормативната рамка. „Искам всеки от вас да има възможност да представи конкретни технически затруднения и предложения за промени в законодателната рамка. Заедно трябва да изградим дългосрочна визия за развитието на индустриалните зони и да създадем всички необходими инструменти за привличане на нови инвестиции и устойчив икономически растеж“, заяви вицепремиерът. Той допълни, че реформата се реализира под егидата на министър-председателя Румен Радев.

По време на срещата Александър Пулев заяви, че през 2027 г. правителството ще работи за бюджет, ориентиран към растежа, който да осигури още повече инструменти за инвестиции, модернизация и развитие на индустриалните зони. Той подчерта, че за 2026 г. са осигурени необходимите средства за подкрепа на българската индустрия. „Успяхме да гарантираме необходимия финансов ресурс за подкрепа на съществуващата индустрия, включително на енергоемките производства. Целта ни е българските предприятия да преодолеят предизвикателствата, породени от геополитическата нестабилност, да запазят конкурентоспособността си и да създадат условия за бъдещ растеж“, посочи вицепремиерът Пулев. По думите му държавата подкрепя българската промишленост не само с политически заявления, но и с конкретни финансови мерки.

„Няма да поставяме фокуса единствено върху бюджетния дефицит за сметка на развитието на българската икономика и индустрия. Осигурени са 60 млн. евро за изпълнение на вече поети ангажименти към големи български и чуждестранни инвеститори, които са разширили производството си, внедрили са нови технологии и са създали над 2000 нови работни места. Държавата трябва да бъде предвидим и коректен партньор и ние сме осигурили необходимия ресурс“, заяви министърът.

В рамките на срещата Александър Пулев представи и основните реформи, насочени към подобряване на инвестиционната среда в страната. Сред тях са създаването на Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет, намаляването на административната тежест за бизнеса, както и реформата за преструктуриране и повишаване на ефективността на държавната администрация.

В срещата участва и заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов.


България
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