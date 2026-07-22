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Йордан Божилов: Няма непосредствен риск за България от разполагането на US самолети в Безмер

Йордан Божилов: Няма непосредствен риск за България от разполагането на US самолети в Безмер

22 Юли, 2026 20:43 490 26

  • йордан божилов-
  • безмер-
  • американски самолети

Според директора на Софийския форум за сигурност по-важният въпрос е държавата да обясни ясно на обществото защо е взела това решение

Йордан Божилов: Няма непосредствен риск за България от разполагането на US самолети в Безмер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер не създава непосредствен риск за България, но изисква активна комуникация с обществото. Това заяви директорът на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

Повод за разговора стана решението на Народното събрание да одобри пребазирането на американските самолети от летище „Васил Левски“ – София в авиобаза "Безмер".

Според Божилов едно от най-важните задължения на държавата е своевременно да информира гражданите за подобни решения.

Той припомни, че е участвал в преговорите по Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и САЩ през 2006 г. и тогава лично е провеждал срещи с жителите на населените места около военните бази.

„Информираността на хората е изключително важна. Така се предотвратяват страховете и разпространението на фалшиви новини“, посочи той.

По думите му подобни решения не се взимат формално, а след анализ на военните, политическите и рисковете за сигурността.

„Няма непосредствен риск за България, но обществото трябва да знае защо държавата е преценила, че това решение е необходимо“, каза Божилов.

Той коментира и реакцията на Иран, като отбеляза, че подобни дипломатически позиции не представляват пряка заплаха за страната. Според Божилов България не е била юридически задължена да разреши разполагането на самолетите.

„Имаме право да не се съгласим. Но ако откажем, трябва да обясним какви ще бъдат последствията. Ако се съгласим – също трябва ясно да кажем защо и какви стратегически ползи очакваме“, подчерта той.

По думите му страната трябва да води разговор със Съединените щати за развитието на двустранните отношения, като фокусът не бива да бъде единствено върху конкретни сделки, а върху дългосрочните стратегически интереси на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    21 1 Отговор
    ГНУСЕН ГЕЙЗЕР!ПУУУУ

    Коментиран от #22, #26

    20:45 22.07.2026

  • 2 боклук

    23 1 Отговор
    е правилната дума

    20:47 22.07.2026

  • 3 Тия

    21 0 Отговор
    ще берат ядове !

    20:48 22.07.2026

  • 4 разликата

    17 0 Отговор
    Аз не съм Йесмен, а Йес сър.

    20:48 22.07.2026

  • 5 Сатана Z

    18 0 Отговор
    Чиба..,.Боклук!

    20:48 22.07.2026

  • 6 Баща ти

    14 0 Отговор
    Трябвало да си сложи гумичка на бастуна!

    20:49 22.07.2026

  • 7 радев

    13 0 Отговор
    Аман от продажни боклуци!

    20:50 22.07.2026

  • 8 ПДРС

    7 0 Отговор
    НЩСТН

    20:50 22.07.2026

  • 9 ПБ = Пеевски + Борисов

    7 1 Отговор
    че и по-зле!

    20:51 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 дядо поп

    9 0 Отговор
    Защо водещия не го запита дали САЩ ще ни пазят както запазиха партньорите си от близкия изток и защо Гърция , Турция и Румъния отказаха тези самолети.

    20:51 22.07.2026

  • 12 604

    6 0 Отговор
    накрая, че излетите барабар със самалойтчетата на краварника, ама ще има места само по колесниците!!!!

    20:52 22.07.2026

  • 13 Няма непосредствен риск за

    8 0 Отговор
    заплатките на бръмбари калинки на хранилка на държавна кьор софра

    20:52 22.07.2026

  • 14 Пак казвам

    10 0 Отговор
    Кой американец ще умре за една продажна държава като България..? КОЙ..! Ако започнат да стрелят Хути и Иран те няма да са сами...! НАТО първи ще избягат..!

    20:53 22.07.2026

  • 15 Дън Бай

    4 1 Отговор
    Получи баничка бонус!

    20:53 22.07.2026

  • 16 Механик

    10 1 Отговор
    Няма непосредствена опасност стоките, енергията и услугите да поскъпнат след въвеждането на еврото.
    п.п.
    Това да ви напомня нещо?

    20:57 22.07.2026

  • 17 Мутата

    6 1 Отговор
    КакъвЕТозиЛайнар?

    20:57 22.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ама

    6 1 Отговор
    При комунизма с такива боклуци хранеха прасетата в беляне.

    20:58 22.07.2026

  • 20 Горски

    5 0 Отговор
    Страшна шизофрения тресе мунчака! Едно говори, друго прави, на съвсем друго той се прави! Абе не е на добре тая работа. Радев се гъне като глист опитвайки се да угоди на всички. Така няма да стане. Времето лети, а нищо не се променя. На есен правителството ще бъде изритано от народа. Изявлението на Радев, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток е необосновано, защото, ако самолетите-цистерни тръгват от българска територия, то от България се водят бойни действия срещу Близкия изток. По-коректно изявление би било, ако беше казал, че досега няма страна на НАТО с преки последствия от иранска атака.

    21:00 22.07.2026

  • 21 шизо

    4 1 Отговор
    ако се повтори Бургас ти ли ще лежиш в затвора за съучастие и подстрекателство...

    21:04 22.07.2026

  • 22 тхйт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    .. си ти ли?

    21:06 22.07.2026

  • 23 Боги

    3 0 Отговор
    Някой знае ли какъв е този Софийски форум за сигурност, дето този синекурец е директор, какво работят и произвеждат, кой им плаща заплатите...?

    21:10 22.07.2026

  • 24 Няма

    1 0 Отговор
    непосредствен риск, има само посредствен. Радков защитник смотан

    21:12 22.07.2026

  • 25 Продажник

    2 0 Отговор
    И тази ли куха лейка руди мозък и ни убеждава че сме защитени ..Кажи нещо и за еврото и клуба на богатите бе долен чаршаф

    21:13 22.07.2026

  • 26 "Софийския форум за сигурност"?

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    И такова ли има? На чия издръжка , пак ли на наша?

    21:14 22.07.2026

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