Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове

При работа на непълно работно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно НС, приемайки закона за тазгодишния бюджет, съобщи БНР.
С приети на второ четене текстове беше одобрено закриването на Комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция "Архиви".
По време на дебатите депутатът от ДБ Мартин Димитров определи свършеното от Комисията по досиетата като "достижение на демокрацията" и призова тя да бъде запазена:
"Комисията, която не е проверила текущото правителство - министрите, заместник-министрите, областните управители, политическите кабинети, такова забавяне никога не е имало в нейната история. Вие искате преди да ви провери да я закриете. Това е много интересна законодателна и политическа техника".
С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията, което беше оспорено от депутата от "Продължаваме промяната" Асен Василев:
"В момента вие от 20 лева ги сваляте на 7 евро и 70 цента - 25% надолу. Семейството е замразено, а на Църквата ѝ вземате 25% от парите. Както се казва, огромна подкрепа и за православието, и за семейството".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #9, #20, #27
14:17 24.07.2026
2 Фифи перото
Коментиран от #4
14:19 24.07.2026
3 Прогресивно ми е ще повърна
И същевременно обслужиха най-долната прослойка на обществото.... служителите и информаторите на репресивния апарат на комунистическата държава.....
И това всичко за един ден
14:21 24.07.2026
4 Зевс
До коментар #2 от "Фифи перото":Не, няма да има възраст, за нашата държава идеалния пенсионер е този, който умре ден преди пенсия, та да има пари за кастата на недосегаемите.
14:21 24.07.2026
5 честен ционист
Коментиран от #25
14:22 24.07.2026
6 Валентин
И защо само първия абзац е по темата, журналя?
Коментиран от #8
14:23 24.07.2026
7 Любопитен
А ако си на пълен 12 часов работен ден ден и половина трудов стаж ли ще се счита?
Коментиран от #18, #29
14:24 24.07.2026
8 Зевс
До коментар #6 от "Валентин":Не е, размера на пенсията се определя от размера на внесените вноски, а с тези промени правят пенсионирането практически невъзможно.
Коментиран от #26
14:25 24.07.2026
9 Може би
До коментар #1 от "Зевс":Ще се пенсионират по възраст, а не по стаж прослужени години. При навършени 67 години възраст и поне 15 години действителен осигурителен стаж лицата също имат право на пенсия.
Коментиран от #10, #31
14:26 24.07.2026
10 Зевс
До коментар #9 от "Може би":Пенсиониране само при възраст, но без стаж води до получаването на мизерна социална пенсия. Имаш избора да си платиш още стаж или да продължиш да работиш до гроб.
14:29 24.07.2026
11 Само, че уловката е:
14:32 24.07.2026
12 123
14:32 24.07.2026
13 ДрайвингПлежър
Примерно човек, който полага грижи за болен или възрастен като социален асистент е на 6 часа - държавата е определила, че той не се нуждае от 24 часова грижа а от едни 6 часа - всички тези минават в категория "бедните да го..."
Майки, социално слаби, бедни - всички те са олигарските, с които Радев се бори!!
...а в същото време приемаме американски самолети и плащаме милиарди за американско тенеке!
ДА СТЕ МИСЛИЛИ!! Възраждане беше ви предлагаше да си върнете държавата - вие я дадохте на НАТОвец!
14:34 24.07.2026
14 Цвете
Коментиран от #24
14:34 24.07.2026
15 Радев пенсията
14:35 24.07.2026
16 Пич
Но - тъпанарска нация...!!!
Ръководена от омраза и мързел, където неможачите не искат да напреднат, а мечтаят напредналите да станат грапляци като тях!!!
14:37 24.07.2026
17 По-здрави на рибата
14:40 24.07.2026
18 Някой
До коментар #7 от "Любопитен":Я обяснете къде има такова законно установено работно време, освен по график, който се изравнява в рамките та всеки календарен месец.
14:43 24.07.2026
19 Пари няма
Коментиран от #21
14:44 24.07.2026
20 Някой
До коментар #1 от "Зевс":Нали ви е ясно, че в 90% процента от случаите подобно работно време е свързано с доплащания под масата. Прави се, за да се спестят данъци и осигуровки.
Коментиран от #32
14:45 24.07.2026
21 Някой
До коментар #19 от "Пари няма":Има поне 10 начина да се спестяват осигуровки и единият от тях беше трудов договор за работа на 4 часов работен ден.
Коментиран от #23
14:48 24.07.2026
22 Не разбирам
Коментиран от #34
14:48 24.07.2026
23 На една позната
До коментар #21 от "Някой":счетоводителката преди 25 години и казвала да се регистрира, че работи на 4 часа. Каза и, спести си парите, никакви пенсии няма да дават след 20 г. Вчера ми разказваше, че добре не се е повлияла. Има много хора, на които счетоводителите им пълнят главите.
14:51 24.07.2026
24 На Вас
До коментар #14 от "Цвете":какво точно ви разкри Комисията по досиетата???Имате ли представа как функционираше въпросната Комисия по досиетата???
14:52 24.07.2026
25 Военен
До коментар #5 от "честен ционист":Аз съм добре военен шапка на тояга с хубава заплата и на 54 пенсионер и 20 заплати прос но хитар
15:26 24.07.2026
26 Голям смях
До коментар #8 от "Зевс":НИЩО не се променя. Това така е от 2000 г. Не знаете.Не четете. НО коментирате.
15:33 24.07.2026
27 Голям смях
До коментар #1 от "Зевс":Това е така от 2000 г.
15:34 24.07.2026
28 2027
Коментиран от #33
15:34 24.07.2026
29 ЛОШО е
До коментар #7 от "Любопитен":Някой да Ви е спрял да работите като тях.
15:35 24.07.2026
30 То беше ясно
15:36 24.07.2026
31 Голям смях
До коментар #9 от "Може би":Тези понятия които използвате са НЕ верни. Не съществуват от 2000 г.
15:36 24.07.2026
32 Окончателно е, да
До коментар #20 от "Някой":И с работа по 12 часа на ден, и събота, и в неделя. И с мижаво заплащане на болнични, на отпуски...
Печалбата беше и ще бъде за робовладелците, робите на труда пак са прецакани. Този път от борците срещу олигархията.
За смачканата минимална заплата, нямам думи. Както и за намаляването на заплатите на работещите бедни след поправките по герберски.
Обединената олигархия се е разпищолила в откровено грабене на всичко, което мърда.
Коментиран от #35
15:37 24.07.2026
33 ЛОШО е
До коментар #28 от "2027":То и досега беше така. От 2000 г. е така.
15:40 24.07.2026
34 Никой не казва
До коментар #22 от "Не разбирам":Както и до сега НИЩО не се променя.
15:42 24.07.2026
35 Голям смях
До коментар #32 от "Окончателно е, да":Ми като не Ви харесва....СКАЧАЙТЕ...
15:44 24.07.2026
36 С.Велев
15:55 24.07.2026
37 Прогресивен олигарх
15:58 24.07.2026
38 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
15:59 24.07.2026
39 Дано
16:27 24.07.2026