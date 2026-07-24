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Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове

Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове

24 Юли, 2026 14:13 1 256 39

  • непълно работно време-
  • бюджет-
  • трудов стаж

На второ четене беше одобрено закриването на Комисията по досиетата

Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

При работа на непълно работно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно НС, приемайки закона за тазгодишния бюджет, съобщи БНР.

С приети на второ четене текстове беше одобрено закриването на Комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция "Архиви".

По време на дебатите депутатът от ДБ Мартин Димитров определи свършеното от Комисията по досиетата като "достижение на демокрацията" и призова тя да бъде запазена:

"Комисията, която не е проверила текущото правителство - министрите, заместник-министрите, областните управители, политическите кабинети, такова забавяне никога не е имало в нейната история. Вие искате преди да ви провери да я закриете. Това е много интересна законодателна и политическа техника".

С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията, което беше оспорено от депутата от "Продължаваме промяната" Асен Василев:

"В момента вие от 20 лева ги сваляте на 7 евро и 70 цента - 25% надолу. Семейството е замразено, а на Църквата ѝ вземате 25% от парите. Както се казва, огромна подкрепа и за православието, и за семейството".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    29 3 Отговор
    Значи който работи на непълен работен ден ще натрупа стаж за пенсия някъде към 100 годишния си юбилей.

    Коментиран от #9, #20, #27

    14:17 24.07.2026

  • 2 Фифи перото

    29 1 Отговор
    А който работи по 16 часа? Може ли да се пенсионира на З1 години?

    Коментиран от #4

    14:19 24.07.2026

  • 3 Прогресивно ми е ще повърна

    28 2 Отговор
    Направо налюбиха с 200 най-бедните: семействата с болни дечица, хората по малките населени места, където просот няма друга работа..... Сега работещите на половин ден, вместо да се пенсионират на 64, ще трябва да работят до 128.....
    И същевременно обслужиха най-долната прослойка на обществото.... служителите и информаторите на репресивния апарат на комунистическата държава.....
    И това всичко за един ден

    14:21 24.07.2026

  • 4 Зевс

    31 1 Отговор

    До коментар #2 от "Фифи перото":

    Не, няма да има възраст, за нашата държава идеалния пенсионер е този, който умре ден преди пенсия, та да има пари за кастата на недосегаемите.

    14:21 24.07.2026

  • 5 честен ционист

    12 5 Отговор
    Скоро всички ще сте или военни, или медицински сестри на пълен работен ден, 3 смени в денонощието.

    Коментиран от #25

    14:22 24.07.2026

  • 6 Валентин

    12 8 Отговор
    Е не е ли така по-справедливо? аз работя на пълен работен, ти на половин и накрая получаваме една и съща пенсия. ако ти е висока заплатата си има допълнително осигуряване.

    И защо само първия абзац е по темата, журналя?

    Коментиран от #8

    14:23 24.07.2026

  • 7 Любопитен

    18 1 Отговор
    Да разбирам ли, че държавните служители ще се пенсионират на 120 години, а депутатите на 200?
    А ако си на пълен 12 часов работен ден ден и половина трудов стаж ли ще се счита?

    Коментиран от #18, #29

    14:24 24.07.2026

  • 8 Зевс

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Валентин":

    Не е, размера на пенсията се определя от размера на внесените вноски, а с тези промени правят пенсионирането практически невъзможно.

    Коментиран от #26

    14:25 24.07.2026

  • 9 Може би

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Ще се пенсионират по възраст, а не по стаж прослужени години. При навършени 67 години възраст и поне 15 години действителен осигурителен стаж лицата също имат право на пенсия.

    Коментиран от #10, #31

    14:26 24.07.2026

  • 10 Зевс

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може би":

    Пенсиониране само при възраст, но без стаж води до получаването на мизерна социална пенсия. Имаш избора да си платиш още стаж или да продължиш да работиш до гроб.

    14:29 24.07.2026

  • 11 Само, че уловката е:

    6 0 Отговор
    В България можете да закупите до 5 години недостигащ осигурителен стаж за пенсиониране, както и времето на завършено висше образование (в рамките на официалния срок) и докторантура.Закупеният стаж важи само при изчисляване правото и размера на пенсията, но не и за обезщетения за безработица или болнични.

    14:32 24.07.2026

  • 12 123

    11 0 Отговор
    Трудовият стаж на депутатите ще бъде изчисляван спрямо изработените часове...очаква се да придобият стаж за пенсия някъде към 2148 година

    14:32 24.07.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    19 4 Отговор
    интересна борба с олигархията!!

    Примерно човек, който полага грижи за болен или възрастен като социален асистент е на 6 часа - държавата е определила, че той не се нуждае от 24 часова грижа а от едни 6 часа - всички тези минават в категория "бедните да го..."

    Майки, социално слаби, бедни - всички те са олигарските, с които Радев се бори!!
    ...а в същото време приемаме американски самолети и плащаме милиарди за американско тенеке!

    ДА СТЕ МИСЛИЛИ!! Възраждане беше ви предлагаше да си върнете държавата - вие я дадохте на НАТОвец!

    14:34 24.07.2026

  • 14 Цвете

    13 4 Отговор
    ЗАЩО ЗАКРИВАТ КОМИСИЯТА ПО ДОСИЕТАТА ? КОЙ СЕ СТРАХУВА ДА НЕ БЪДЕ РАЗКРИТА ИСТИНАТА? ЧЕНГЕТАТА И ЛАПАЧИТЕ НА ПРЕХОДА ЛИ? С ЛОПАТА ДА ГИ РИНЕШ.

    Коментиран от #24

    14:34 24.07.2026

  • 15 Радев пенсията

    17 0 Отговор
    Добре, че Радев влачи пенсия от военните, че за 9 години в Президенството има 19 часа работа и сега щеше да се пенсионира на 99 години.

    14:35 24.07.2026

  • 16 Пич

    10 2 Отговор
    Не ми е мъчно за тъпанарска нация!!! Каквото можах - опитах да помогна!!! Обяснявах, обяснявах, обяснявах.....

    Но - тъпанарска нация...!!!
    Ръководена от омраза и мързел, където неможачите не искат да напреднат, а мечтаят напредналите да станат грапляци като тях!!!

    14:37 24.07.2026

  • 17 По-здрави на рибата

    15 2 Отговор
    Честито на всички шарани, каракуди и паламуди, дето гласуваха за Радев :) хахахахаахаха

    14:40 24.07.2026

  • 18 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Я обяснете къде има такова законно установено работно време, освен по график, който се изравнява в рамките та всеки календарен месец.

    14:43 24.07.2026

  • 19 Пари няма

    8 2 Отговор
    Ще измислят още рестрикции и ще правят лупинги в пенсионната система понеже няма кой да внася вниски. В България на всеки един пенсионер се падат приблизително 1,2 до 1,3 работещи лица (или казано иначе – 100 работещи осигуряват между 78 и 81 пенсионери). Това съотношение е много близо до 1:1, което затруднява издръжката на пенсионната система.Но беше лесно Радев международния лъже да ви излъже.

    Коментиран от #21

    14:44 24.07.2026

  • 20 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Нали ви е ясно, че в 90% процента от случаите подобно работно време е свързано с доплащания под масата. Прави се, за да се спестят данъци и осигуровки.

    Коментиран от #32

    14:45 24.07.2026

  • 21 Някой

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Пари няма":

    Има поне 10 начина да се спестяват осигуровки и единият от тях беше трудов договор за работа на 4 часов работен ден.

    Коментиран от #23

    14:48 24.07.2026

  • 22 Не разбирам

    5 0 Отговор
    как ще става с хората на ненормиран работен ден? Депутатите и много други служители /също и Конституционните съдии/ са на ненормирано работно време. Странно ми се вижда.

    Коментиран от #34

    14:48 24.07.2026

  • 23 На една позната

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    счетоводителката преди 25 години и казвала да се регистрира, че работи на 4 часа. Каза и, спести си парите, никакви пенсии няма да дават след 20 г. Вчера ми разказваше, че добре не се е повлияла. Има много хора, на които счетоводителите им пълнят главите.

    14:51 24.07.2026

  • 24 На Вас

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    какво точно ви разкри Комисията по досиетата???Имате ли представа как функционираше въпросната Комисия по досиетата???

    14:52 24.07.2026

  • 25 Военен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Аз съм добре военен шапка на тояга с хубава заплата и на 54 пенсионер и 20 заплати прос но хитар

    15:26 24.07.2026

  • 26 Голям смях

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    НИЩО не се променя. Това така е от 2000 г. Не знаете.Не четете. НО коментирате.

    15:33 24.07.2026

  • 27 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Това е така от 2000 г.

    15:34 24.07.2026

  • 28 2027

    0 0 Отговор
    Хората изпаднаха в истерия. Текстовете предвиждат от 1 януари догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж.

    Коментиран от #33

    15:34 24.07.2026

  • 29 ЛОШО е

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Някой да Ви е спрял да работите като тях.

    15:35 24.07.2026

  • 30 То беше ясно

    0 1 Отговор
    Другия път пак за тия да гласувате, колко пъти ще се лъжат тия и особено тия 250к твърд електорат на про-руските кочини?

    15:36 24.07.2026

  • 31 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може би":

    Тези понятия които използвате са НЕ верни. Не съществуват от 2000 г.

    15:36 24.07.2026

  • 32 Окончателно е, да

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Някой":

    И с работа по 12 часа на ден, и събота, и в неделя. И с мижаво заплащане на болнични, на отпуски...
    Печалбата беше и ще бъде за робовладелците, робите на труда пак са прецакани. Този път от борците срещу олигархията.
    За смачканата минимална заплата, нямам думи. Както и за намаляването на заплатите на работещите бедни след поправките по герберски.
    Обединената олигархия се е разпищолила в откровено грабене на всичко, което мърда.

    Коментиран от #35

    15:37 24.07.2026

  • 33 ЛОШО е

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "2027":

    То и досега беше така. От 2000 г. е така.

    15:40 24.07.2026

  • 34 Никой не казва

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Не разбирам":

    Както и до сега НИЩО не се променя.

    15:42 24.07.2026

  • 35 Голям смях

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Окончателно е, да":

    Ми като не Ви харесва....СКАЧАЙТЕ...

    15:44 24.07.2026

  • 36 С.Велев

    1 1 Отговор
    РАЗУМНО И ПРАВИЛНО.

    15:55 24.07.2026

  • 37 Прогресивен олигарх

    3 0 Отговор
    Браво! Робите ще ми бачкат до 170 години преди да вземат мизерната си пенЦия от 300 евра.

    15:58 24.07.2026

  • 38 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    3 0 Отговор
    НЯКОЙ РСБОТЯТ НС ДВЕ МЕСТА ПО 3,4ч. И ОСИГОРОВКИ НЕ ПЛАЩАТ. ПРЕМИЙ ТРИНАЙСТА.ЗАПЛАТА И ДВАИСЕТ.ЗАПЛАТИ НА КУП ОТ ДАНЪЦИ ПРИ КРАЙ НА ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКАТА ПЕНСИОН.

    15:59 24.07.2026

  • 39 Дано

    1 0 Отговор
    Да смятат на депутатите работата в часове,че като дойде сикаджииския герб намали работните дни в парламента през 2009 г от понеделник започваха седмицата,а сега в сряда и да ги намали Радев на половина

    16:27 24.07.2026

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