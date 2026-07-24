Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове

При работа на непълно работно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно НС, приемайки закона за тазгодишния бюджет, съобщи БНР.

С приети на второ четене текстове беше одобрено закриването на Комисията по досиетата, чиято дейност ще бъде поета от Държавната агенция "Архиви".

По време на дебатите депутатът от ДБ Мартин Димитров определи свършеното от Комисията по досиетата като "достижение на демокрацията" и призова тя да бъде запазена:

"Комисията, която не е проверила текущото правителство - министрите, заместник-министрите, областните управители, политическите кабинети, такова забавяне никога не е имало в нейната история. Вие искате преди да ви провери да я закриете. Това е много интересна законодателна и политическа техника".

С други приети окончателно текстове от новия бюджет бяха намалени и парите за вероизповеданията, което беше оспорено от депутата от "Продължаваме промяната" Асен Василев:

"В момента вие от 20 лева ги сваляте на 7 евро и 70 цента - 25% надолу. Семейството е замразено, а на Църквата ѝ вземате 25% от парите. Както се казва, огромна подкрепа и за православието, и за семейството".