Уволнена от Кирил Петков бивша депутатка от ГЕРБ съветва вицепремиера Пулев

Вицепремиерът Александър Пулев е назначил за свой съветник бившата депутатка от ГЕРБ и бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) в последния кабинет "Борисов" Десислава Трифонова. Това съобщи Клуб Z, позовавайки се на няколко източника.

Информацията за назначението не бе съобщена. Бе потвърдена днес едва след наше запитване до екипа на Пулев, както и до Министерския съвет.

"Бихме искали да Ви информираме, че Десислава Трифонова е назначена като съветник с професионален опит в сертифицирането на големи инвестиционни проекти. Професионалната ѝ биография е свързана с Българската агенция за инвестиции и е била председател на парламентарната подкомисия за КЗК и КЗП с фокус върху защитата на потребителите и ограничаването на монополите" - отговориха от кабинета на Пулев като вицепремиер.

Трифонова бе едно от "остриетата" на парламентарната група на Бойко Борисов, особено гласовита по икономически теми. Бе три мандата народен представител - в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание.

Преди това обаче името ѝ нашумя заради уволнението ѝ през май 2021 г. като и.д. на агенцията за инвестиции от служебното правителство на Стефан Янев, когато принципал като министър бе Кирил Петков. Тогава тя свика специален брифинг, на който оповести, че е била освободена - по думите ѝ без мотиви, със заповед на служебния министър. Определи като "реваншизъм" случващото се, подчерта, че няма никакви политически връзки, не е партиен член и пр. Призна, че откакто ръководи БАИ, няма привлечени чуждестранни инвестиции, но пък агенцията се занимавала и с вътрешни такива, и се похвали с 1,1 млрд. лв. привлечени средства.