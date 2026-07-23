Уволнена от Кирил Петков бивша депутатка от ГЕРБ съветва вицепремиера Пулев

Вицепремиерът Александър Пулев е назначил за свой съветник бившата депутатка от ГЕРБ и бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) в последния кабинет "Борисов" Десислава Трифонова. Това съобщи Клуб Z, позовавайки се на няколко източника.
Информацията за назначението не бе съобщена. Бе потвърдена днес едва след наше запитване до екипа на Пулев, както и до Министерския съвет.
"Бихме искали да Ви информираме, че Десислава Трифонова е назначена като съветник с професионален опит в сертифицирането на големи инвестиционни проекти. Професионалната ѝ биография е свързана с Българската агенция за инвестиции и е била председател на парламентарната подкомисия за КЗК и КЗП с фокус върху защитата на потребителите и ограничаването на монополите" - отговориха от кабинета на Пулев като вицепремиер.
Трифонова бе едно от "остриетата" на парламентарната група на Бойко Борисов, особено гласовита по икономически теми. Бе три мандата народен представител - в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание.
Преди това обаче името ѝ нашумя заради уволнението ѝ през май 2021 г. като и.д. на агенцията за инвестиции от служебното правителство на Стефан Янев, когато принципал като министър бе Кирил Петков. Тогава тя свика специален брифинг, на който оповести, че е била освободена - по думите ѝ без мотиви, със заповед на служебния министър. Определи като "реваншизъм" случващото се, подчерта, че няма никакви политически връзки, не е партиен член и пр. Призна, че откакто ръководи БАИ, няма привлечени чуждестранни инвестиции, но пък агенцията се занимавала и с вътрешни такива, и се похвали с 1,1 млрд. лв. привлечени средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мата Хари
Коментиран от #32, #60
10:58 23.07.2026
2 Бойко Разбойко
Коментиран от #10, #16
11:00 23.07.2026
3 Индианското
Привличащата инвестиции.
Коментиран от #53
11:01 23.07.2026
4 Пулев
Коментиран от #6
11:02 23.07.2026
5 тириририам
11:03 23.07.2026
6 Извърши поне една мъжка постъпка!
До коментар #4 от "Пулев":ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА!
Коментиран от #37
11:04 23.07.2026
7 Каймака !
Отвсякъде !
11:04 23.07.2026
8 Май вече
Жалко, че то и вярата отиде.
Коментиран от #9
11:04 23.07.2026
9 Да, ама не!
До коментар #8 от "Май вече":Ние за прогресивните селяни не сме гласували!
И на изборите за президент ще им покажем!
11:06 23.07.2026
10 Ако Не Го Прави ?
До коментар #2 от "Бойко Разбойко":Кой Ще Я Наеме !
11:06 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кокорчо
Коментиран от #17
11:07 23.07.2026
13 1488
нищо ме разбрах
11:09 23.07.2026
14 kоkорчо 💋🍌
11:09 23.07.2026
15 ракетоносител
11:10 23.07.2026
16 С Тая Работа !
До коментар #2 от "Бойко Разбойко":Хората !
Конституционни Съдии Станаха !
11:10 23.07.2026
17 Той
До коментар #12 от "Кокорчо":Те, братче и сестриче са специалисти за всичко.
11:12 23.07.2026
18 Аман от Десита!
11:12 23.07.2026
19 Радев е Бойко
11:16 23.07.2026
20 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Смениха само аватара на червената олигархия, която граби вече 82 г България !
Прогресивно ми е ...
11:16 23.07.2026
21 Граовец
11:17 23.07.2026
22 Много калинки 🐞
11:18 23.07.2026
23 донк
Да повторя - ГАВРА
11:20 23.07.2026
24 А така
11:22 23.07.2026
25 Историк
11:23 23.07.2026
26 баце
11:24 23.07.2026
27 Има ли Очудени?!
Те пък си кротуват и пускат втория ешалон от време на време да мрънка по телевизиите.
11:33 23.07.2026
28 Шефка на инвестициите от чужбина
- Не трябва ли да имам ?
Всичко в нашата държава е такова , всичко ... трагедия
11:33 23.07.2026
29 Троянец
11:37 23.07.2026
30 затва глупавави наивни избиратели на
връмвари тикви
ще си остана бедни с ниски замразени мин заплатки и мижави пенциийки
11:38 23.07.2026
31 Край
НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ им викахме на тези 90 те години и мислехме че ще ги преборим....
11:39 23.07.2026
32 тиквата съм
До коментар #1 от "Мата Хари":в харема имам и засукани мадам
кат темерутка и цецка секирова
11:40 23.07.2026
33 Край
11:42 23.07.2026
34 Чапа
11:42 23.07.2026
35 бай Иван
11:42 23.07.2026
36 Да,
11:42 23.07.2026
37 бай Иван
До коментар #6 от "Извърши поне една мъжка постъпка!":Ама той Пулев още не си е определил пола? как да знае като какво да се държи?
11:43 23.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Това е показател за нивото
11:44 23.07.2026
40 Наблюдател
11:45 23.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Браво бе Пульо.
11:51 23.07.2026
44 Тъпанарите,
11:52 23.07.2026
45 Сиган ще привлича
11:54 23.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Кадърна специалистка, по фейса си личи
11:56 23.07.2026
48 Пенчо
11:56 23.07.2026
49 И кво ?
Коментиран от #51
11:56 23.07.2026
50 Мале
11:57 23.07.2026
51 Баро Киро
До коментар #49 от "И кво ?":С този тонаж ще изкриви парапетя!
11:57 23.07.2026
52 Всички са щастливи!
Само с Пеевски малко се заяждат все още, ама нищо сериозно.
Това е идеалната сделка- за всекиго по нещо!
А, сетих се кой нищо не получава?
Сетете се и вие!
Коментиран от #66
11:58 23.07.2026
53 какви
До коментар #3 от "Индианското":коментатори ражда само нашата земя, Браво, абсолютно точно !!!
12:02 23.07.2026
54 Да , другарката
12:05 23.07.2026
55 абе
12:06 23.07.2026
56 Ддд
За много хора, няма значение партията, има лични интереси.
12:07 23.07.2026
57 вече е сигурно
12:07 23.07.2026
58 Aлфа Вълкът
Радев 1 ❌
Борисов 4✅
12:07 23.07.2026
59 Истината
Що си мисля, че така стана и с герберските олигарси....
Пък вие чакайте Радеф да ви оправи.....
ама много хубаво ще ви оправи... по всички пози на кама сутра....
12:08 23.07.2026
60 Европеец
До коментар #1 от "Мата Хари":Може да е от някой харем не знам,ама получихме ново от старото.... Още преди изборите писах ,че съжалявам тия, които ще гласуват за месията льотчик Радев....
12:19 23.07.2026
61 Уволниха я
12:19 23.07.2026
62 просто
Такива примери има хиляди, не е един.
Все пак живеем в държавата на връзкарщината и непотизма.
12:20 23.07.2026
63 Удариха дъното!
12:25 23.07.2026
64 Лилави венци
12:26 23.07.2026
65 Със стари
12:28 23.07.2026
66 1111
До коментар #52 от "Всички са щастливи!":Този, който нищо не получи, ЩЕ ВИ ГО НАПРАВИМ ПРЕЗИДЕНТ!
ЗА ДА СТЕ МУ ПОДЧИНЕНИ!
12:29 23.07.2026
67 Помним я
12:33 23.07.2026
68 Име
12:33 23.07.2026