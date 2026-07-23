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Уволнена от Кирил Петков бивша депутатка от ГЕРБ съветва вицепремиера Пулев

Уволнена от Кирил Петков бивша депутатка от ГЕРБ съветва вицепремиера Пулев

23 Юли, 2026 10:58 1 807 68

  • десислава трифонова-
  • баи-
  • александър пулев

Десислава Трифонова бе освободена зрелищно Агенцията за инвестиции

Уволнена от Кирил Петков бивша депутатка от ГЕРБ съветва вицепремиера Пулев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът Александър Пулев е назначил за свой съветник бившата депутатка от ГЕРБ и бивш изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) в последния кабинет "Борисов" Десислава Трифонова. Това съобщи Клуб Z, позовавайки се на няколко източника.

Информацията за назначението не бе съобщена. Бе потвърдена днес едва след наше запитване до екипа на Пулев, както и до Министерския съвет.

"Бихме искали да Ви информираме, че Десислава Трифонова е назначена като съветник с професионален опит в сертифицирането на големи инвестиционни проекти. Професионалната ѝ биография е свързана с Българската агенция за инвестиции и е била председател на парламентарната подкомисия за КЗК и КЗП с фокус върху защитата на потребителите и ограничаването на монополите" - отговориха от кабинета на Пулев като вицепремиер.

Трифонова бе едно от "остриетата" на парламентарната група на Бойко Борисов, особено гласовита по икономически теми. Бе три мандата народен представител - в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание.

Преди това обаче името ѝ нашумя заради уволнението ѝ през май 2021 г. като и.д. на агенцията за инвестиции от служебното правителство на Стефан Янев, когато принципал като министър бе Кирил Петков. Тогава тя свика специален брифинг, на който оповести, че е била освободена - по думите ѝ без мотиви, със заповед на служебния министър. Определи като "реваншизъм" случващото се, подчерта, че няма никакви политически връзки, не е партиен член и пр. Призна, че откакто ръководи БАИ, няма привлечени чуждестранни инвестиции, но пък агенцията се занимавала и с вътрешни такива, и се похвали с 1,1 млрд. лв. привлечени средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мата Хари

    60 1 Отговор
    Тази е от харема на Бойко Борисов.

    Коментиран от #32, #60

    10:58 23.07.2026

  • 2 Бойко Разбойко

    46 1 Отговор
    Хубаво свири девойката

    Коментиран от #10, #16

    11:00 23.07.2026

  • 3 Индианското

    34 2 Отговор
    и име е:
    Привличащата инвестиции.

    Коментиран от #53

    11:01 23.07.2026

  • 4 Пулев

    45 1 Отговор
    Била калинка, ама вече е росна копринка! Кво да направя, сложиха ми я ...

    Коментиран от #6

    11:02 23.07.2026

  • 5 тириририам

    41 1 Отговор
    Абсолютното головодие в правителството продължава! Връзките с ДПС - СЪЩО!

    11:03 23.07.2026

  • 6 Извърши поне една мъжка постъпка!

    31 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пулев":

    ПОДАЙ СИ ОСТАВКАТА!

    Коментиран от #37

    11:04 23.07.2026

  • 7 Каймака !

    19 0 Отговор
    Трябва Да се Събере !

    Отвсякъде !

    11:04 23.07.2026

  • 8 Май вече

    33 2 Отговор
    Под овчата кожа все повече взе да се подава истината.
    Жалко, че то и вярата отиде.

    Коментиран от #9

    11:04 23.07.2026

  • 9 Да, ама не!

    25 1 Отговор

    До коментар #8 от "Май вече":

    Ние за прогресивните селяни не сме гласували!
    И на изборите за президент ще им покажем!

    11:06 23.07.2026

  • 10 Ако Не Го Прави ?

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Разбойко":

    Кой Ще Я Наеме !

    11:06 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кокорчо

    50 1 Отговор
    Момиченцето с дънковото якенце, бившата шефка на Агенцията по инвестициите Десислава Трифонова, с 36 000лв на месец заплата но с НУЛА инвестиции! Как все едни и същи големи некадърници се намърдват на високо платени позиции?

    Коментиран от #17

    11:07 23.07.2026

  • 13 1488

    19 0 Отговор
    "Десислава Трифонова бе освободена зрелищно Агенцията за инвестиции"

    нищо ме разбрах

    11:09 23.07.2026

  • 14 kоkорчо 💋🍌

    9 7 Отговор
    щото ми бе конкуренткв

    11:09 23.07.2026

  • 15 ракетоносител

    39 0 Отговор
    Неин баща е пенсионираният съдия Цветанчо Трифонов, който от 1991 до 2010 г. е председател на Районен съд – Кнежа, а от 2010 г. до 2020 г. е председател на Районен съд – Козлодуй. Довчерашната шефка на агенцията по инвестиции Десислава Трифонова се оказа сестра на сочения за един от най- верните хора на Делян Пеевски и „Библиотекарите“ в службите за сигурност. Става дума за Марио Трифонов, който първо беше шеф на дирекция за борба с организираната престъпност в ДАНС, а след това премина на влиятелни позиции в МВР. Ракетоносител на Марио Трифонов е Илко Желязков. Медиите го определят като сивия кардинал, който кадрува в службите от името на Пеевски.

    11:10 23.07.2026

  • 16 С Тая Работа !

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко Разбойко":

    Хората !

    Конституционни Съдии Станаха !

    11:10 23.07.2026

  • 17 Той

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кокорчо":

    Те, братче и сестриче са специалисти за всичко.

    11:12 23.07.2026

  • 18 Аман от Десита!

    23 0 Отговор
    И в Земеделието,и в Парламента. и в Президенството,сега и в Правителството! И подобно на ПКП/спорес тулупа/,всички са Пост.П/ки!

    11:12 23.07.2026

  • 19 Радев е Бойко

    22 3 Отговор
    БКП Е НА ВЛАСТ С ПОМОЩ НА СВЕТОВНОТО ДЯСНО И ВАШИНГТОН И КАПИТАЛЪТ И ОЛИГАРХИЯТА, ВСИЧКИ ПАРТИИ И ВЛАСТИ И ПРОФЕСОРИ СА БКП. И до ден днешен живковата номенклатура е пълен господар на положението, като смениха Москва с Вашингтон, и станаха буржоазен елит и всички НПО, медии, и партии са в техни ръце. Един другар, с който разговарях вчера по тия въпроси, ветеран, от моите години още се знаеме, ми вика: Другарю Живков, не вкарваме ли ние вълка в кошарата? А, викам много хубава метафора, ще ми позволиш ли да я употребя пред журналистите. Вярно е, вкарваме вълка в кошарата, но му казвам, той вълкът ще изяде мършата, а това което е здраво, то ще остане. Но що ни е мършата, що се плашиш ти от мършата, бе, ще раздвижим нещата. Шарани дето има, като пуснеш щуката всичко се раздвижва. Значи тия щуки са ни необходими, икономически щуки. Както щуката разсича водата и рибите изплуват на повърхността, така ще бъде и с вълка. Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере парцалът Бойко, през времето което парцалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи?

    11:16 23.07.2026

  • 20 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    16 6 Отговор
    "Разграждаме" модела на съветските другарЕ, който кремълските бандити ни натресоха !
    Смениха само аватара на червената олигархия, която граби вече 82 г България !
    Прогресивно ми е ...

    11:16 23.07.2026

  • 21 Граовец

    19 0 Отговор
    тая непрокопсана тсиганка на значена за съветник !!!! някойбаяеебал

    11:17 23.07.2026

  • 22 Много калинки 🐞

    23 1 Отговор
    Няма отърване от тези калинки. Видяли са , че е много благо да взимаш държавна заплатка, за измислени съвети и така администрацията на България е в пъти по-голяма от времето на социализма, когато населеното е 9 милиона, а не сегашното 5 милиона. Работещите в чужбина, още ги водят, че живеят в България.

    11:18 23.07.2026

  • 23 донк

    21 0 Отговор
    Гавра. Женичката с дънковото якенце привлякла НУЛА евро инвестии, ще съветва министър.

    Да повторя - ГАВРА

    11:20 23.07.2026

  • 24 А така

    14 5 Отговор
    Сега простите копейки разбрахте ли какво направихте като гласувахте мутра 3 да смени мутра 1 и мутра 2?

    11:22 23.07.2026

  • 25 Историк

    14 1 Отговор
    Няма нищо ново, а добре планирано и изпълнено чрез гласа на заблудени българи старо ченгесарско статукво. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    11:23 23.07.2026

  • 26 баце

    16 0 Отговор
    Помним я тази калинка на лъчо мозъка от агенциите по инвестиции и земеделие

    11:24 23.07.2026

  • 27 Има ли Очудени?!

    11 2 Отговор
    Борисов, Доган и Асен Василев дадоха властта на Радев, той им се отблагодарява, като не ги закача и им назначава калинките на държавна работа.

    Те пък си кротуват и пускат втория ешалон от време на време да мрънка по телевизиите.

    11:33 23.07.2026

  • 28 Шефка на инвестициите от чужбина

    18 0 Отговор
    Имате ли привлечени чуждестранни инвестиции?
    - Не трябва ли да имам ?
    Всичко в нашата държава е такова , всичко ... трагедия

    11:33 23.07.2026

  • 29 Троянец

    11 0 Отговор
    Овързали са се като свински черва!А щяха да се борят с модела Борисов-Пеевски! И тоя Илия-пак е с тия! Управия тук няма и няма да има!Всички са еднакви БокЛуци!

    11:37 23.07.2026

  • 30 затва глупавави наивни избиратели на

    10 0 Отговор
    нищоправещи калинки кат таз
    връмвари тикви
    ще си остана бедни с ниски замразени мин заплатки и мижави пенциийки

    11:38 23.07.2026

  • 31 Край

    11 0 Отговор
    Интересно че като им слагат биографиите на страниците на министерствата на зам министри, които са били при герб и са назначени сега от Радев ,КРИЯТ че са били зам. министри и на Бойко.
    НОМЕНКЛАТУРЧИЦИ им викахме на тези 90 те години и мислехме че ще ги преборим....

    11:39 23.07.2026

  • 32 тиквата съм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мата Хари":

    в харема имам и засукани мадам
    кат темерутка и цецка секирова

    11:40 23.07.2026

  • 33 Край

    10 0 Отговор
    Най смешни са тези дето очакваха РР да вкарва в затвора ДП и ББ .... Да им взима къщите в Барселона и Дубай и въобще много да им е зле .... Всички които ви управляват са в колаборация от мен да го знаете - ВСИЧКИ.

    11:42 23.07.2026

  • 34 Чапа

    8 0 Отговор
    ГЕРБ ще му дадат кадри на Радев. Той да не се притеснява. Наш човек

    11:42 23.07.2026

  • 35 бай Иван

    8 0 Отговор
    Всичко си се връща по старите места..1400 000 души гласуваха да получат метаморфозата на ГЕРБ и ДПС и я получиха разбира се !Да не казват ,че са били излъгани. Лъже се глупавият или този които иска да го излъжат.Те да си изберат от кои са?

    11:42 23.07.2026

  • 36 Да,

    7 0 Отговор
    Мунчо кРадев бори корупцията и олигархията. Иzмет.

    11:42 23.07.2026

  • 37 бай Иван

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Извърши поне една мъжка постъпка!":

    Ама той Пулев още не си е определил пола? как да знае като какво да се държи?

    11:43 23.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това е показател за нивото

    5 0 Отговор
    на Министъра,както и за целия Министерски Съвет!

    11:44 23.07.2026

  • 40 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Тази като я видя и се сещам за Моника Люински.

    11:45 23.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Браво бе Пульо.

    5 0 Отговор
    За това ли гласувахме за Радев ? Да можеш ти да си правиш кадрувания на некадърни калинки от ГЕРБ.

    11:51 23.07.2026

  • 44 Тъпанарите,

    4 0 Отговор
    които дадоха държавата на Копринков.Узунов.Радев са жалки А.В и Доган им били виновни

    11:52 23.07.2026

  • 45 Сиган ще привлича

    2 1 Отговор
    кавали с музикалните си умения.

    11:54 23.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Кадърна специалистка, по фейса си личи

    2 0 Отговор
    Браво

    11:56 23.07.2026

  • 48 Пенчо

    2 0 Отговор
    Няма хора!

    11:56 23.07.2026

  • 49 И кво ?

    2 3 Отговор
    Що я уволнил Кирчу ? Не е искала "на парапета" ли ?

    Коментиран от #51

    11:56 23.07.2026

  • 50 Мале

    5 0 Отговор
    Като ги хванеш тия двамата Пульо ится ама хич да не ти е жал да ги изхвърлиш през прозореца.Продължават гафовете на Рундьо с "големите експерти".Леле колко мъка има по този свят Боже.!Толкова некомпетентни мижитурки назначава Радев,а бе Каун ти нямаш ли малко морал и отговорност пред избирателителите си?За кой път ще удряш дъното????????

    11:57 23.07.2026

  • 51 Баро Киро

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "И кво ?":

    С този тонаж ще изкриви парапетя!

    11:57 23.07.2026

  • 52 Всички са щастливи!

    1 2 Отговор
    И Радев, и Борисов, и Доган, и Василев.
    Само с Пеевски малко се заяждат все още, ама нищо сериозно.

    Това е идеалната сделка- за всекиго по нещо!

    А, сетих се кой нищо не получава?
    Сетете се и вие!

    Коментиран от #66

    11:58 23.07.2026

  • 53 какви

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Индианското":

    коментатори ражда само нашата земя, Браво, абсолютно точно !!!

    12:02 23.07.2026

  • 54 Да , другарката

    3 0 Отговор
    Цветанчова , нагла и некомпетентна , и нея я изтипоса до кокала ! Срам и позор !

    12:05 23.07.2026

  • 55 абе

    1 0 Отговор
    ставаз@мандърс@не !

    12:06 23.07.2026

  • 56 Ддд

    1 0 Отговор
    Където бръкнеш, все кадри на ГЕРБ. Но иначе много обичали Радев и за това хората гласували за него. Ще дойде ден и за него, и той е пътник.
    За много хора, няма значение партията, има лични интереси.

    12:07 23.07.2026

  • 57 вече е сигурно

    1 0 Отговор
    В България има милион и четиристотин хиляди шарани или дебили или наивници без акъл или каквото се сетите. Все чакат някой да ги спасява, а той просто ги използва като разходен материал.

    12:07 23.07.2026

  • 58 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Това е кабинетът:
    Радев 1 ❌
    Борисов 4✅

    12:07 23.07.2026

  • 59 Истината

    2 0 Отговор
    Герберските калинки станаха прогресивни калинки!!!!
    Що си мисля, че така стана и с герберските олигарси....
    Пък вие чакайте Радеф да ви оправи.....
    ама много хубаво ще ви оправи... по всички пози на кама сутра....

    12:08 23.07.2026

  • 60 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мата Хари":

    Може да е от някой харем не знам,ама получихме ново от старото.... Още преди изборите писах ,че съжалявам тия, които ще гласуват за месията льотчик Радев....

    12:19 23.07.2026

  • 61 Уволниха я

    3 0 Отговор
    защото беше привлякла нула инвестиции. Никой не я броеше за "парапет". За нищо не става, сиган. За Сульо може и да става

    12:19 23.07.2026

  • 62 просто

    2 0 Отговор
    връзкарите са като дялани камъни, всяка партия ги дундурка.
    Такива примери има хиляди, не е един.

    Все пак живеем в държавата на връзкарщината и непотизма.

    12:20 23.07.2026

  • 63 Удариха дъното!

    1 0 Отговор
    Като нямат експерти по инвестиции ще разчитат на експерти по кавали, все е нещо!

    12:25 23.07.2026

  • 64 Лилави венци

    1 0 Отговор
    от кнежъ!

    12:26 23.07.2026

  • 65 Със стари

    0 0 Отговор
    К———ви нов бардак не става,часовника тиктака и дано Радев го съзнава ,няма кой да ги търпи повече да си играят на политици и стратези.

    12:28 23.07.2026

  • 66 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Всички са щастливи!":

    Този, който нищо не получи, ЩЕ ВИ ГО НАПРАВИМ ПРЕЗИДЕНТ!
    ЗА ДА СТЕ МУ ПОДЧИНЕНИ!

    12:29 23.07.2026

  • 67 Помним я

    0 0 Отговор
    При тая чуждестранните инвестиции в България достигнаха зрелищните 0 % (който не е разбрал КРЪГЛА НУЛА ) ! После герберите я привлякоха и като ценен кадър вися бая време в парламента!

    12:33 23.07.2026

  • 68 Име

    0 0 Отговор
    Разграждане на модела, а 😂😂😂

    12:33 23.07.2026

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