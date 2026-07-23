Френска телевизия: България е новият туристически елдорадо на Европа

Една от най-гледаните френски телевизии – TF1, излъчи специален репортаж, посветен на България, в който страната ни е представена като „новият туристически елдорадо“ и една от най-привлекателните дестинации в Европа за лятна почивка. Репортажът беше излъчен в централната информационна емисия на медията и предизвика сериозен интерес сред френските зрители.

Журналистите акцентират върху това, че Българското Черноморие успешно се конкурира с традиционните летни дестинации като Гърция, Хърватия и Турция, като предлага съчетание от красиви плажове, добра туристическа инфраструктура и значително по-достъпни цени. Според репортажа именно България е мястото, „където човек иска да бъде“ това лято.

Сред основните акценти са курортите по Черноморието, които впечатляват с дълги пясъчни плажове, чисто море и модерни хотели.

TF1 обръща внимание и на факта, че страната все още е сравнително слабо засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна алтернатива за туристите, търсещи спокойствие и автентична атмосфера.

Френската телевизия представя България не само като морска дестинация, но и като страна с богато културно-историческо наследство, красива природа и традиционна кухня. Според авторите именно комбинацията между природа, история, гостоприемство и достъпни цени превръща страната в една от най-изненадващите туристически находки в Европа.

Репортажът е още едно доказателство, че България все по-успешно привлича вниманието на водещи европейски медии. Подобна положителна международна реклама може да допринесе за засилване на интереса от страна на френските туристи и за по-силно присъствие на България на западноевропейските пазари през настоящия летен сезон, коментира пред TravelNews Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Според нея Франция е един неразработен пазар за българския туризъм, който е огромен, защото населението е 69 млн. души. Освен това французите обичат да откриват нови места по света.

Полина Карастоянова допълни, че вече имаме добра транспортна свързаност с Франция. Всеки ден има по няколко полета от Париж до София, а през летния сезон се изпълняват такива и до Варна и Бургас.