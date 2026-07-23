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Френска телевизия: България е новият туристически елдорадо на Европа

Френска телевизия: България е новият туристически елдорадо на Европа

23 Юли, 2026 11:25 1 104 22

  • френска телевизия-
  • черно море-
  • туризъм-
  • морска дестинация

TF1 обръща внимание и на факта, че страната все още е сравнително слабо засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна алтернатива за туристите, търсещи спокойствие и автентична атмосфера

Френска телевизия: България е новият туристически елдорадо на Европа - 1
Кадър TF1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от най-гледаните френски телевизии – TF1, излъчи специален репортаж, посветен на България, в който страната ни е представена като „новият туристически елдорадо“ и една от най-привлекателните дестинации в Европа за лятна почивка. Репортажът беше излъчен в централната информационна емисия на медията и предизвика сериозен интерес сред френските зрители.

Журналистите акцентират върху това, че Българското Черноморие успешно се конкурира с традиционните летни дестинации като Гърция, Хърватия и Турция, като предлага съчетание от красиви плажове, добра туристическа инфраструктура и значително по-достъпни цени. Според репортажа именно България е мястото, „където човек иска да бъде“ това лято.

Сред основните акценти са курортите по Черноморието, които впечатляват с дълги пясъчни плажове, чисто море и модерни хотели.

TF1 обръща внимание и на факта, че страната все още е сравнително слабо засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна алтернатива за туристите, търсещи спокойствие и автентична атмосфера.

Френската телевизия представя България не само като морска дестинация, но и като страна с богато културно-историческо наследство, красива природа и традиционна кухня. Според авторите именно комбинацията между природа, история, гостоприемство и достъпни цени превръща страната в една от най-изненадващите туристически находки в Европа.

Репортажът е още едно доказателство, че България все по-успешно привлича вниманието на водещи европейски медии. Подобна положителна международна реклама може да допринесе за засилване на интереса от страна на френските туристи и за по-силно присъствие на България на западноевропейските пазари през настоящия летен сезон, коментира пред TravelNews Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Според нея Франция е един неразработен пазар за българския туризъм, който е огромен, защото населението е 69 млн. души. Освен това французите обичат да откриват нови места по света.

Полина Карастоянова допълни, че вече имаме добра транспортна свързаност с Франция. Всеки ден има по няколко полета от Париж до София, а през летния сезон се изпълняват такива и до Варна и Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечти!

    24 5 Отговор
    Надежди!

    11:27 23.07.2026

  • 2 и Господ не знае

    29 5 Отговор
    Колко ли са им платили за тази статия

    11:28 23.07.2026

  • 3 Мурка

    26 5 Отговор
    ЕЛ ДОРАДО ---НА МАЗУТ И НЕ ГРЪМНАЛИ ДРОНОВЕ

    Коментиран от #6

    11:29 23.07.2026

  • 4 Овчар

    28 1 Отговор
    В Албена туристите си тръгват след първия ден и си искат капарото НАЗАД..! Стратегията на кърлежите е дрането да започне още от входа..! Има около 60 хотела половината са празни нооо цените високи...!

    11:30 23.07.2026

  • 5 Оооо

    24 0 Отговор
    Да, точно така! Да заповядат французите и да видят, че от сутрин до вечер където и да отидат, каквото и да правят навсякъде ги ще трябва да плащат на ненаситните мутро богаташи и концесионери.

    11:34 23.07.2026

  • 6 И не само!

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Фекални води, болести, зли и алчни хотелиери, персонал събран от помощните училища у нас и чужбина!!! Много, много екстри, само да се излъжат да дойдат!🤓

    11:41 23.07.2026

  • 7 и никога няма да бъде с тва ефро и скъпо

    4 0 Отговор
    е страната все още е сравнително слабо засегната от свръхтуризма

    11:44 23.07.2026

  • 8 ?????

    15 0 Отговор
    Прилича на платен материал който обаче не е обявен като реклама.
    Нещо обикновено за съвременните т.н. джурналисти.

    11:45 23.07.2026

  • 9 Госあ

    5 1 Отговор
    България е прекрасна страна. Така е.

    11:47 23.07.2026

  • 10 А бе то убуу,ама...!

    6 0 Отговор
    Щем- не щем...,голяма антиреклама на нашето Черноморие е съвсем скорошното нелепо удавяне на полско седемгодишно детенце,в басейн на 5 -звезден хотел...със соасител в ,,Слънчев бряг"...!

    11:53 23.07.2026

  • 11 Тоя

    7 0 Отговор
    базика ли се?

    11:55 23.07.2026

  • 12 Тоя още не пил таратор на морето

    5 0 Отговор
    Ха ха ха

    12:01 23.07.2026

  • 13 Ходил до морето

    8 0 Отговор
    Ако дойдат веднъж , няма да повторят !

    12:01 23.07.2026

  • 14 СПОРЕД МЕН!

    3 0 Отговор
    Френските зъболекари са препоръчали БГ,като туристическа дестинация!
    Казват на пациентите си...-
    Ето- толкова здрави пломби и мостове,сме ви направили,че отивате по разбитите пътища и магистрали на БГ и ще видите,че като се върнете във Франция ,няма да имате паднали нито една пломба,или мост,от силните вибрации и друсания...!

    12:03 23.07.2026

  • 15 123

    7 0 Отговор
    Айде и французите слънчасяха...

    Коментиран от #16

    12:07 23.07.2026

  • 16 Нищо,ве...!

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "123":

    Като ударят един студент БГ-таратор,на ,,Слънчака" за 8 евро и много бързо ще им мине...,,слънчасването"...!

    Коментиран от #18

    12:12 23.07.2026

  • 17 турист

    3 0 Отговор
    Елдорадо , златна треска ! Това е точно така ! Къде по света ще ядете таратор за 9 евро и къде по света ще ви вземат такса вход ,както е в Албена

    12:13 23.07.2026

  • 18 Поправка!

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо,ве...!":

    Ех тоя редактор...!
    студен(не студент)...

    12:14 23.07.2026

  • 19 Разбира

    1 3 Отговор
    Се - грапляците знаят най добре! Те отиват в Гърция не за да си починат хубаво и забавно, а за да минат най тънко! И после да се хвалят на други селяндури колко тънко са минали!!! И да не мислите че някой е ходил в Гърция - ходят в блатата и каманяка на Гърция, щото там ги оставят да мажат лютеничка на комат. Та тези селяндури сравняват изпадналите гръцки селца със Созопол и Несебър, представяте ли си!!! А трябва да ги сравняват например с Миконос и Санторини, но на български селяндур му прилошава от цените там!!! Мрази обаче неистово нашето море, защото си въобразява, че всичко трябва да му е безплатно!

    12:14 23.07.2026

  • 20 морски

    2 0 Отговор
    Затова ли отменят резервации за месец Август ? Кранево и Албена пропищяха от отменени резервации .

    12:14 23.07.2026

  • 21 Ще съм честен

    1 0 Отговор
    Бяхме на прекрасно място в близост до Балчик с топ обслужване красива база сравнително добра инфраструктура,добри ресторанти всичко на европейски цени така е всичко друго ,но не и евтино.
    Обаче два пъти влязох в морето (има плаж прилежащ към курорта)без да искам се нагълтах стабилно с вода и после 8 дена не излязох от тоалетната и болки в стомаха .
    Та така де ,съмнявам се водите да са от най -чистите.

    12:26 23.07.2026

  • 22 Незнам

    0 0 Отговор
    за Елдорадо, но вероятноста за елдрисадо е почето 100%. Спрамо френската ривиера е поевтино със сигурност, но качеството е много далеч оттам.

    12:29 23.07.2026

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