Френска телевизия: България е новият туристически елдорадо на Европа

Една от най-гледаните френски телевизии – TF1, излъчи специален репортаж, посветен на България, в който страната ни е представена като „новият туристически елдорадо“ и една от най-привлекателните дестинации в Европа за лятна почивка. Репортажът беше излъчен в централната информационна емисия на медията и предизвика сериозен интерес сред френските зрители.
Журналистите акцентират върху това, че Българското Черноморие успешно се конкурира с традиционните летни дестинации като Гърция, Хърватия и Турция, като предлага съчетание от красиви плажове, добра туристическа инфраструктура и значително по-достъпни цени. Според репортажа именно България е мястото, „където човек иска да бъде“ това лято.
Сред основните акценти са курортите по Черноморието, които впечатляват с дълги пясъчни плажове, чисто море и модерни хотели.
TF1 обръща внимание и на факта, че страната все още е сравнително слабо засегната от свръхтуризма, което я прави привлекателна алтернатива за туристите, търсещи спокойствие и автентична атмосфера.
Френската телевизия представя България не само като морска дестинация, но и като страна с богато културно-историческо наследство, красива природа и традиционна кухня. Според авторите именно комбинацията между природа, история, гостоприемство и достъпни цени превръща страната в една от най-изненадващите туристически находки в Европа.
Репортажът е още едно доказателство, че България все по-успешно привлича вниманието на водещи европейски медии. Подобна положителна международна реклама може да допринесе за засилване на интереса от страна на френските туристи и за по-силно присъствие на България на западноевропейските пазари през настоящия летен сезон, коментира пред TravelNews Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Според нея Франция е един неразработен пазар за българския туризъм, който е огромен, защото населението е 69 млн. души. Освен това французите обичат да откриват нови места по света.
Полина Карастоянова допълни, че вече имаме добра транспортна свързаност с Франция. Всеки ден има по няколко полета от Париж до София, а през летния сезон се изпълняват такива и до Варна и Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мечти!
11:27 23.07.2026
2 и Господ не знае
11:28 23.07.2026
3 Мурка
Коментиран от #6
11:29 23.07.2026
4 Овчар
11:30 23.07.2026
5 Оооо
11:34 23.07.2026
6 И не само!
До коментар #3 от "Мурка":Фекални води, болести, зли и алчни хотелиери, персонал събран от помощните училища у нас и чужбина!!! Много, много екстри, само да се излъжат да дойдат!🤓
11:41 23.07.2026
7 и никога няма да бъде с тва ефро и скъпо
11:44 23.07.2026
8 ?????
Нещо обикновено за съвременните т.н. джурналисти.
11:45 23.07.2026
9 Госあ
11:47 23.07.2026
10 А бе то убуу,ама...!
11:53 23.07.2026
11 Тоя
11:55 23.07.2026
12 Тоя още не пил таратор на морето
12:01 23.07.2026
13 Ходил до морето
12:01 23.07.2026
14 СПОРЕД МЕН!
Казват на пациентите си...-
Ето- толкова здрави пломби и мостове,сме ви направили,че отивате по разбитите пътища и магистрали на БГ и ще видите,че като се върнете във Франция ,няма да имате паднали нито една пломба,или мост,от силните вибрации и друсания...!
12:03 23.07.2026
15 123
Коментиран от #16
12:07 23.07.2026
16 Нищо,ве...!
До коментар #15 от "123":Като ударят един студент БГ-таратор,на ,,Слънчака" за 8 евро и много бързо ще им мине...,,слънчасването"...!
Коментиран от #18
12:12 23.07.2026
17 турист
12:13 23.07.2026
18 Поправка!
До коментар #16 от "Нищо,ве...!":Ех тоя редактор...!
студен(не студент)...
12:14 23.07.2026
19 Разбира
12:14 23.07.2026
20 морски
12:14 23.07.2026
21 Ще съм честен
Обаче два пъти влязох в морето (има плаж прилежащ към курорта)без да искам се нагълтах стабилно с вода и после 8 дена не излязох от тоалетната и болки в стомаха .
Та така де ,съмнявам се водите да са от най -чистите.
12:26 23.07.2026
22 Незнам
12:29 23.07.2026