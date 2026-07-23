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Гюров към Радев: Странно е да настояваш за добри отношения с Иран – режим, който избива невинни

Гюров към Радев: Странно е да настояваш за добри отношения с Иран – режим, който избива невинни

23 Юли, 2026 19:21 455 21

  • андрей гюров-
  • отношения-
  • иран

За България би било прилично премиерът ни да сподели поне една дума за международното право, за човешките права или за болезнената чувствителност на сънародниците си към взривяването на хората на летището в Сарафово

Гюров към Радев: Странно е да настояваш за добри отношения с Иран – режим, който избива невинни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен премиер Андрей Гюров коментира думите на министър-председателя Румен Радев, който заяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет вчера, че страната ни държи на „добрите отношения с Ислямска република Иран“.

Поводът за думите на Радев бе получената нота от Иран относно решението за разполагане на американски самолети цистерни на летище „Безмер“.

„На какво точно държим? На санкциониран режим, който с кръв смазва гражданите си, който финансира терористите от Хизбула, Хамас, хутите…?

Да, имаме дипломатически отношения с Иран, но да настояваш за добри отношения с реакционен режим, управляван от ислямски фундаменталисти, които избиват невинни, е най-малкото странно.

За България би било прилично премиерът ни да сподели поне една дума за международното право, за човешките права или за болезнената чувствителност на сънародниците си към взривяването на хората на летището в Сарафово.

“Многослойната дипломация” все пак има граници и това са границите на абсурда, които не бива да се прекрачват“, написа Гюров в своя Фейсбук профил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    Гюров даде 60 000 000 за гориво за американските самолети да убиват деца.

    Коментиран от #21

    19:22 23.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    18 1 Отговор
    звучи познато 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🌈

    19:22 23.07.2026

  • 3 Аятолаха

    18 1 Отговор
    Няма невинни евреи

    19:22 23.07.2026

  • 4 Да припомним

    23 1 Отговор
    Гюро героичното пони, което подписа договор с укронацистите зад гърба на българския народ!

    19:22 23.07.2026

  • 5 наблюдател

    18 2 Отговор
    Гюров, нямаш никакви шансове да станеш президент!
    Нямаш ги още когато реши да не бъдеш служебен премиер, а да си кюташ в банката!

    19:24 23.07.2026

  • 6 Лопата Орешник

    18 1 Отговор
    Ти съдия ли си ве? Как тъй определяш кой е невинен и кой не? Някъде божествен комплекс те гони май? Калъф!

    19:26 23.07.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    15 1 Отговор
    Ламо, а за Киев нещо да кажеш? А за Тел Авив защо си мълчиш, а? 😂

    На това му се казва лицемерие, а не принципна позиция!

    19:27 23.07.2026

  • 8 Сандо

    12 0 Отговор
    Хвани единия,тръшни другия - всичките са по един калъп и от една копаня захлебват.Отврат и гнус отвсякъде!

    19:27 23.07.2026

  • 9 Ами

    11 0 Отговор
    Тоя вече не знае какво иска.
    Типичен либералфанатик.

    19:27 23.07.2026

  • 10 Без име

    10 0 Отговор
    И за тоя разбрахме отдавна, нямаше нужда от нови доказателства.

    19:28 23.07.2026

  • 11 Асгард

    14 2 Отговор
    То е странно и да подписваш договори с бандеровска хунта, която е водена от президент, който е нелигитимен и отказва да приложи изборите като основен източник на демокрацията!

    Коментиран от #20

    19:28 23.07.2026

  • 12 ВИЖДА СЕ

    8 0 Отговор
    А този може да стане президент само на тези събрани по знамената с цветовете на дъгата !

    19:28 23.07.2026

  • 13 Бай онзи

    11 1 Отговор
    САЩ не избива ли невинни деца в Иран ,бе Дон Педро???

    Коментиран от #15, #16

    19:30 23.07.2026

  • 14 фбр

    9 0 Отговор
    Този е типичен представител на психясалите жълтопаветници- КРЕТЕН!!!!

    19:31 23.07.2026

  • 15 Лопата Орешник

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бай онзи":

    Да ама те ги избиват демократично и понито цвили от възторг!

    19:33 23.07.2026

  • 16 Избиват

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бай онзи":

    с бради и чалми!

    19:35 23.07.2026

  • 17 Тор

    1 1 Отговор
    Я кажи нещо за хилядите демократично избити жени и деца в Палестина, клепар! Там не е странно, нали?!

    Коментиран от #19

    19:37 23.07.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор
    А що не смееш да коментираш Урсула, която подкрепя Ал Кайда, даже иска да им праща неудобните сирийци, за да ги премахнат?

    19:37 23.07.2026

  • 19 Ти каза ли

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тор":

    за Украйна?

    19:39 23.07.2026

  • 20 С Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Асгард":

    може ли да подписваш?

    19:40 23.07.2026

  • 21 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам какво е платил тоя, но ми е адски противен..... Бих го сложил в плик за отпадъци и директно в кофата за боклук.... Не си струва да го коментирам тоя Гюро...

    19:40 23.07.2026

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