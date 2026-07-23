Гюров към Радев: Странно е да настояваш за добри отношения с Иран – режим, който избива невинни

Бившият служебен премиер Андрей Гюров коментира думите на министър-председателя Румен Радев, който заяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет вчера, че страната ни държи на „добрите отношения с Ислямска република Иран“.
Поводът за думите на Радев бе получената нота от Иран относно решението за разполагане на американски самолети цистерни на летище „Безмер“.
„На какво точно държим? На санкциониран режим, който с кръв смазва гражданите си, който финансира терористите от Хизбула, Хамас, хутите…?
Да, имаме дипломатически отношения с Иран, но да настояваш за добри отношения с реакционен режим, управляван от ислямски фундаменталисти, които избиват невинни, е най-малкото странно.
За България би било прилично премиерът ни да сподели поне една дума за международното право, за човешките права или за болезнената чувствителност на сънародниците си към взривяването на хората на летището в Сарафово.
“Многослойната дипломация” все пак има граници и това са границите на абсурда, които не бива да се прекрачват“, написа Гюров в своя Фейсбук профил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21
19:22 23.07.2026
2 kоkорчо 💋🍌
19:22 23.07.2026
3 Аятолаха
19:22 23.07.2026
4 Да припомним
19:22 23.07.2026
5 наблюдател
Нямаш ги още когато реши да не бъдеш служебен премиер, а да си кюташ в банката!
19:24 23.07.2026
6 Лопата Орешник
19:26 23.07.2026
7 az СВО Победа 81
На това му се казва лицемерие, а не принципна позиция!
19:27 23.07.2026
8 Сандо
19:27 23.07.2026
9 Ами
Типичен либералфанатик.
19:27 23.07.2026
10 Без име
19:28 23.07.2026
11 Асгард
Коментиран от #20
19:28 23.07.2026
12 ВИЖДА СЕ
19:28 23.07.2026
13 Бай онзи
Коментиран от #15, #16
19:30 23.07.2026
14 фбр
19:31 23.07.2026
15 Лопата Орешник
До коментар #13 от "Бай онзи":Да ама те ги избиват демократично и понито цвили от възторг!
19:33 23.07.2026
16 Избиват
До коментар #13 от "Бай онзи":с бради и чалми!
19:35 23.07.2026
17 Тор
Коментиран от #19
19:37 23.07.2026
18 Анонимен
19:37 23.07.2026
19 Ти каза ли
До коментар #17 от "Тор":за Украйна?
19:39 23.07.2026
20 С Путин
До коментар #11 от "Асгард":може ли да подписваш?
19:40 23.07.2026
21 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам какво е платил тоя, но ми е адски противен..... Бих го сложил в плик за отпадъци и директно в кофата за боклук.... Не си струва да го коментирам тоя Гюро...
19:40 23.07.2026