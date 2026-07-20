Протестиращите студенти от НАТФИЗ призоваха всички ВУЗ-ове да ги подкрепят

Протестиращите студенти от НАТФИЗ изпратиха отворено писмо до студентите от останалите университети и академичната общност на България. Ето какво пише в него:
Скъпи колеги,
Призоваваме ви да се присъедините към следващите мирни протестни действия в подкрепа на студентите и преподавателите от НАТФИЗ.
Обръщаме се към вас още отсега, защото развитието на събитията е динамично и следващите протестни действия могат да бъдат организирани в кратки срокове. Искаме всеки, който желае да ни подкрепи, да има възможност предварително да се подготви и да бъде част от тях.
С протестите си защитаваме не само нашите искания, изложени в протестната ни декларация от 13.07.2026 г. Защитаваме принципа, че никой университет не трябва да допуска погазване на академичните принципи, правата и достойнството на своите студенти и преподаватели.
Протестът ни е за по-добра Академия – с повече академична свобода, по-добри условия за обучение на студентите, по-добри условия на работа за преподавателите и повече възможности за професионална реализация на бъдещите кадри в сферата на изкуствата.
Призоваваме да бъдем заедно. Защото когато студентите и академичната общност е солидарна, тя защитава не само един университет, а бъдещето на българското висше образование.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Студент от Лесотехническия
Коментиран от #8
07:42 20.07.2026
2 БРАВО
Коментиран от #18, #28
07:42 20.07.2026
3 ТЕЗИ ЗАЩО СЕ ВОДЯТ СТУДЕНТИ
Коментиран от #10
07:43 20.07.2026
4 На Шорос
07:45 20.07.2026
5 Пешо
07:51 20.07.2026
6 Те Са Отдавна Погазени !
За Което е Отишъл Там !
За Това и Състоянието на Държавата !
Е Такова !
И Нашия Живот Е Такъв !
07:52 20.07.2026
7 Механик
07:52 20.07.2026
8 Ахааа
До коментар #1 от "Студент от Лесотехническия":А така ! Даже по големи протести, може! Това е единственият начин да се спаси кожата на Шиши и Боко, като цяло! Всички от ПП- ДБ на протести за възстановяване на сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП-ДБ! Това е единственият начин да са във властта и в скута му!
Коментиран от #12
07:52 20.07.2026
9 смешник
07:53 20.07.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАЩО СЕ ВОДЯТ СТУДЕНТИ":Прав си, наистина какво учат, освен да произвеждат ла😐на.....
07:54 20.07.2026
11 Перо
07:55 20.07.2026
12 Даа
До коментар #8 от "Ахааа":Ами, да ! Приеха нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! И примката около Пеевски- Борисов се затяга, защото техните назначения и чадъри в съдебната система ги изхвърлят... Само протести срещу Радев, могат да спасят двамата със любезно съдействие на ПП- ДБ!
07:55 20.07.2026
13 Лигльовци
Коментиран от #16
07:55 20.07.2026
14 Добре, но:
1/ Логично ли е в България да има повече от 50 висши учебни заведения?
2/ На какво отгоре и частните ВУЗ-ове се спонсорират с държавни паари? Това никъде другаде по света го няма!
3/ За да бъде качествено обучението, нужно е преди всичко във ВУЗ-овете да приемат само качествено подготвени младежи - с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн.добър (5). Със същия успех би трябвало да са се представили на кандидат-студентски изпити. Сега в българските ВУЗ-ове приемат всеки, който има каквато и да е диплома за средно образование, пък може да е и купена.
4/ Качествени трябва да са и преподавателите, а днес повече от 2/3 от тях на какво ниво са? Срам ме е да го напиша. Такова е и нивото на кадрите на БАН, които си изкарваат допънително пари като преподават по ВУЗ-овете на хонорар. Но нивото на лекциите на повечето от тях е като за обща култура в шивашките и обущарските техникуми.
Такива постулати би трябвало да са в основата на протестите, а не "Дайте ни повече пари!" и "Осигурете ни повече свобода!" Мислете какво ще работите, когато завършите и дали ще сте конкурентноспособни!
Коментиран от #17
07:58 20.07.2026
15 1001
07:58 20.07.2026
16 Евроатлантик
До коментар #13 от "Лигльовци":Шиши и Боко да развръзват кесиите, да се бръкнат по надълбоко, защото всеки протест е в крайна сметка, за тях, за връщане на модела Пеевски- Борисов! Тези 50 евро, които дават не са достатъчни, поне по 100 евро да дават и ще привлекат двойно повече протестиращи !
07:58 20.07.2026
17 Добро утро.
До коментар #14 от "Добре, но:":Точно така е. Нека образованието е обвързано с бизнеса. За всичко държавата. В здравеопазването е същото. Лъскави частни болници и мизерни държавни. Частно означава без намеса на държавата.
Коментиран от #29
08:00 20.07.2026
18 Комунист икономист няма
До коментар #2 от "БРАВО":Но никой не може да бие по искане и алчност комунаците
08:00 20.07.2026
19 Българка
08:02 20.07.2026
20 О сега
08:02 20.07.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #33, #34
08:06 20.07.2026
22 Боруна Лом
08:10 20.07.2026
23 Нека да е справедливо
Но защо да наливаме още и още държавни пари, само за да дадем възможност да се натъпче в някой от големите градове всеки михлюз, който иска десетина години да си развява байрака на издръжката на родителите си, но далеч от техния контрол? Защо да пълним гушките на "преподаватели", които не могат на две магарета сено да разделяят, но обикалят страната като хвърковати чети, за да четат едни и същи остарели лекции в по десетина и повече учебни заведения?
Ще давам пари за образованието на онези, които после поне 10-15 години ще работят в България. Защо с наши пари да подготвяме кадри за чужбина? Който иска да работи само в странство, нека да кандидатства в чуждестранен университет и там да си осигури стипендия или паралелно с ученето да работи, за да се издържа и да си плаща таксите.
08:14 20.07.2026
24 А50
08:20 20.07.2026
25 страничен
08:24 20.07.2026
26 Валентин ангелов
08:28 20.07.2026
27 Първи ревльовци сте в НАТФИЗ
08:28 20.07.2026
28 Горката демокрация
До коментар #2 от "БРАВО":Отиват на академичен протест, а се оказват на прайда..
08:29 20.07.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #17 от "Добро утро.":ИМА ЕДИН "ПРОФИ" КОЙТО НАПРАВИ ........................ 1 ($) = 3ООО лв , ТОЙ СЕ НАИЧА ГУМЕН РЕЧЕВ ....................... ФАКТ !
Коментиран от #35
08:33 20.07.2026
30 Олга
08:33 20.07.2026
31 Хи хи
08:34 20.07.2026
32 Бай онзи
08:35 20.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ганев
До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":ЛЕ....ЛЕЕЕЕ......КОЛКО СИ.....АБЕ ВСИЧКИ...ВЕЧЕ ЗНАЯТ
08:42 20.07.2026
35 ганев
До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":НАЙСТИНА..СИ НЕ ГРАМОТЕН... НЕ 3000...А 3800..БЕШЕ...И ГО...НАПРАВИ.....БЛЕК.РОК..И ОЛСТРИЙТ...БЕШЕ ПОСТАНОВКА....МИСЛЯ ЧЕ ТЕ СВЕТНАХ
08:48 20.07.2026
36 дайте пример за обществено полезни
08:59 20.07.2026
37 цоклио
09:00 20.07.2026
38 Тези малки полуидиоти
В театралното школо, освен на секс и наркотици, друго не се учат!
Бездарници!
09:07 20.07.2026