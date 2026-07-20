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Протестиращите студенти от НАТФИЗ призоваха всички ВУЗ-ове да ги подкрепят

Протестиращите студенти от НАТФИЗ призоваха всички ВУЗ-ове да ги подкрепят

20 Юли, 2026 07:32 1 520 38

  • натфиз-
  • студенти-
  • протест

С протестите си защитаваме не само нашите искания, отбелязват те

Протестиращите студенти от НАТФИЗ призоваха всички ВУЗ-ове да ги подкрепят - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протестиращите студенти от НАТФИЗ изпратиха отворено писмо до студентите от останалите университети и академичната общност на България. Ето какво пише в него:

Скъпи колеги,
Призоваваме ви да се присъедините към следващите мирни протестни действия в подкрепа на студентите и преподавателите от НАТФИЗ.
Обръщаме се към вас още отсега, защото развитието на събитията е динамично и следващите протестни действия могат да бъдат организирани в кратки срокове. Искаме всеки, който желае да ни подкрепи, да има възможност предварително да се подготви и да бъде част от тях.

С протестите си защитаваме не само нашите искания, изложени в протестната ни декларация от 13.07.2026 г. Защитаваме принципа, че никой университет не трябва да допуска погазване на академичните принципи, правата и достойнството на своите студенти и преподаватели.
Протестът ни е за по-добра Академия – с повече академична свобода, по-добри условия за обучение на студентите, по-добри условия на работа за преподавателите и повече възможности за професионална реализация на бъдещите кадри в сферата на изкуствата.

Призоваваме да бъдем заедно. Защото когато студентите и академичната общност е солидарна, тя защитава не само един университет, а бъдещето на българското висше образование.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Студент от Лесотехническия

    36 3 Отговор
    Да им обещаят нещо на лидерите им и да ги излъжат. Както стана навремето при нас с Кошлуков. И със съученичката Панделиева... Няма да е за пръв път.

    Коментиран от #8

    07:42 20.07.2026

  • 2 БРАВО

    46 3 Отговор
    Всички либерали, демократи и капиталисти постоянно искат пари от държавата

    Коментиран от #18, #28

    07:42 20.07.2026

  • 3 ТЕЗИ ЗАЩО СЕ ВОДЯТ СТУДЕНТИ

    40 5 Отговор
    Какво точно "учат"??

    Коментиран от #10

    07:43 20.07.2026

  • 4 На Шорос

    44 4 Отговор
    Агентурата е излязла на акция. Кат не им аресва да учат да почват да бачкат

    07:45 20.07.2026

  • 5 Пешо

    38 3 Отговор
    Умните и красивите се чудят как да си реанимират идеите, но няма вече кой да им вярва.

    07:51 20.07.2026

  • 6 Те Са Отдавна Погазени !

    22 3 Отговор
    Никой не получава Образованието !

    За Което е Отишъл Там !

    За Това и Състоянието на Държавата !

    Е Такова !

    И Нашия Живот Е Такъв !

    07:52 20.07.2026

  • 7 Механик

    44 2 Отговор
    То хубаво протестират, ама аз така и не разбрах за какво?

    07:52 20.07.2026

  • 8 Ахааа

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "Студент от Лесотехническия":

    А така ! Даже по големи протести, може! Това е единственият начин да се спаси кожата на Шиши и Боко, като цяло! Всички от ПП- ДБ на протести за възстановяване на сглобката ГЕРБ- ДПС- ПП-ДБ! Това е единственият начин да са във властта и в скута му!

    Коментиран от #12

    07:52 20.07.2026

  • 9 смешник

    35 2 Отговор
    какво точно искат?

    07:53 20.07.2026

  • 10 Европеец

    27 1 Отговор

    До коментар #3 от "ТЕЗИ ЗАЩО СЕ ВОДЯТ СТУДЕНТИ":

    Прав си, наистина какво учат, освен да произвеждат ла😐на.....

    07:54 20.07.2026

  • 11 Перо

    27 3 Отговор
    Джендърски изпълнения по измислен повод и търсене на популярност за реализация! Много от измислените искания нямат нищо общо с ВУЗ. И без това селтиците в НАФИЗ да отишли там за да им падат пари от небето, чрез кичозни ТВ предавания, реклами, шоу програми, игри и т.н., без търсене на творческа изява в театрите. Така че, ако не им харесва в НАТФИЗ, раничката и на село!

    07:55 20.07.2026

  • 12 Даа

    21 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Ами, да ! Приеха нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! И примката около Пеевски- Борисов се затяга, защото техните назначения и чадъри в съдебната система ги изхвърлят... Само протести срещу Радев, могат да спасят двамата със любезно съдействие на ПП- ДБ!

    07:55 20.07.2026

  • 13 Лигльовци

    20 1 Отговор
    В страната е пълен батак, те....

    Коментиран от #16

    07:55 20.07.2026

  • 14 Добре, но:

    24 1 Отговор
    Нека обучението да е по качествено. Само че
    1/ Логично ли е в България да има повече от 50 висши учебни заведения?
    2/ На какво отгоре и частните ВУЗ-ове се спонсорират с държавни паари? Това никъде другаде по света го няма!
    3/ За да бъде качествено обучението, нужно е преди всичко във ВУЗ-овете да приемат само качествено подготвени младежи - с успех от дипломата за средно образование не по-нисък от мн.добър (5). Със същия успех би трябвало да са се представили на кандидат-студентски изпити. Сега в българските ВУЗ-ове приемат всеки, който има каквато и да е диплома за средно образование, пък може да е и купена.
    4/ Качествени трябва да са и преподавателите, а днес повече от 2/3 от тях на какво ниво са? Срам ме е да го напиша. Такова е и нивото на кадрите на БАН, които си изкарваат допънително пари като преподават по ВУЗ-овете на хонорар. Но нивото на лекциите на повечето от тях е като за обща култура в шивашките и обущарските техникуми.

    Такива постулати би трябвало да са в основата на протестите, а не "Дайте ни повече пари!" и "Осигурете ни повече свобода!" Мислете какво ще работите, когато завършите и дали ще сте конкурентноспособни!

    Коментиран от #17

    07:58 20.07.2026

  • 15 1001

    21 1 Отговор
    Не разбрах какво искат? Ами да започнат да работят да видят как се изкарват пари. Аз искам по-добри условия. Какво означава това?

    07:58 20.07.2026

  • 16 Евроатлантик

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "Лигльовци":

    Шиши и Боко да развръзват кесиите, да се бръкнат по надълбоко, защото всеки протест е в крайна сметка, за тях, за връщане на модела Пеевски- Борисов! Тези 50 евро, които дават не са достатъчни, поне по 100 евро да дават и ще привлекат двойно повече протестиращи !

    07:58 20.07.2026

  • 17 Добро утро.

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Добре, но:":

    Точно така е. Нека образованието е обвързано с бизнеса. За всичко държавата. В здравеопазването е същото. Лъскави частни болници и мизерни държавни. Частно означава без намеса на държавата.

    Коментиран от #29

    08:00 20.07.2026

  • 18 Комунист икономист няма

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Но никой не може да бие по искане и алчност комунаците

    08:00 20.07.2026

  • 19 Българка

    18 3 Отговор
    За какво точно протестират и те не знаят!Ами ходете работете и не се потдавайте на мафиотите които ви подтикват на протести/о начело може би е вамин алгафарин и сие???/

    08:02 20.07.2026

  • 20 О сега

    11 3 Отговор
    Ще започнат да изкарват тоя ония. Да протестират да плюят царе сме в тия работи!

    08:02 20.07.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 12 Отговор
    ВИЕ СИ ГО ИZБРАХТЕ "ПРОГРЕСИВНИЯ" ФАТМАК МУНЧО ........................ КОЙТО НЕ Е БИЛ 2 г ВОЙНИК В "ПРОГРЕСИВНАТА" КАZAPMA НА .....................,. КОМУНИZMA HИЩО НЕ ЗНАЕ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #33, #34

    08:06 20.07.2026

  • 22 Боруна Лом

    13 3 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПРОТЕСТИРАТЕ, ТОЛКОВА ПО ГОЛЕМИ БАТАЦИ СТАВАТ! ПЪРВО СТАНЕТЕ ГРАМОТНИ!

    08:10 20.07.2026

  • 23 Нека да е справедливо

    10 1 Отговор
    Ще ви подкрепя, ако си взимате изпитите навреме, само с шестици и петици и ако настоявате преподавателите ви да са на световно ниво. В такова образование си струва да бъдат инвестирани парите на данъкоплатците.
    Но защо да наливаме още и още държавни пари, само за да дадем възможност да се натъпче в някой от големите градове всеки михлюз, който иска десетина години да си развява байрака на издръжката на родителите си, но далеч от техния контрол? Защо да пълним гушките на "преподаватели", които не могат на две магарета сено да разделяят, но обикалят страната като хвърковати чети, за да четат едни и същи остарели лекции в по десетина и повече учебни заведения?
    Ще давам пари за образованието на онези, които после поне 10-15 години ще работят в България. Защо с наши пари да подготвяме кадри за чужбина? Който иска да работи само в странство, нека да кандидатства в чуждестранен университет и там да си осигури стипендия или паралелно с ученето да работи, за да се издържа и да си плаща таксите.

    08:14 20.07.2026

  • 24 А50

    14 2 Отговор
    Някой разбра ли тия какво искат. НПОшници и глу.пави студентчета

    08:20 20.07.2026

  • 25 страничен

    8 0 Отговор
    За парата в свирката ли да ги подкрепим - няма по света студентски университет. Има академичен състав който преподава и му се дължи уважение и изисквания за по строго обучение.

    08:24 20.07.2026

  • 26 Валентин ангелов

    11 0 Отговор
    НАТФИЗ , ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ ВЪОБЩЕ .ОТ ТАМ СЕ ПРЪКВАТ САМО ОЛИГОФРЕНИ , НАРКОМАНИ , ЛИЦЕМЕРИ И ПАРАЗИТИ В ОБЩЕСТВОТО НИ.

    08:28 20.07.2026

  • 27 Първи ревльовци сте в НАТФИЗ

    9 0 Отговор
    Дирижирано ми се вижда. За какво протестират не се разбира. Дотирани са от държавата, тя осигурява и заплатите. На който не му харесва да освободи мястото си. Всички искат да печелят, но държавата да осигури работни места, меко казано нахално.

    08:28 20.07.2026

  • 28 Горката демокрация

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    Отиват на академичен протест, а се оказват на прайда..

    08:29 20.07.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Добро утро.":

    ИМА ЕДИН "ПРОФИ" КОЙТО НАПРАВИ ........................ 1 ($) = 3ООО лв , ТОЙ СЕ НАИЧА ГУМЕН РЕЧЕВ ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #35

    08:33 20.07.2026

  • 30 Олга

    0 0 Отговор
    Студентите най-активната и затова най-удобната среда,ако на някой му се иска да постави обществото на ушите.

    08:33 20.07.2026

  • 31 Хи хи

    7 1 Отговор
    Като нямат работа ей го де е полето, да берат череши. Там се търсят работници.

    08:34 20.07.2026

  • 32 Бай онзи

    2 0 Отговор
    Образованието в България е като ,,световното по футбол".Който желае-участва.

    08:35 20.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    ЛЕ....ЛЕЕЕЕ......КОЛКО СИ.....АБЕ ВСИЧКИ...ВЕЧЕ ЗНАЯТ

    08:42 20.07.2026

  • 35 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    НАЙСТИНА..СИ НЕ ГРАМОТЕН... НЕ 3000...А 3800..БЕШЕ...И ГО...НАПРАВИ.....БЛЕК.РОК..И ОЛСТРИЙТ...БЕШЕ ПОСТАНОВКА....МИСЛЯ ЧЕ ТЕ СВЕТНАХ

    08:48 20.07.2026

  • 36 дайте пример за обществено полезни

    2 0 Отговор
    личности излезли от НАТФИЗ , а не паразитиращи

    08:59 20.07.2026

  • 37 цоклио

    0 0 Отговор
    Вие да почвате да учите ако ще учите, а ако не да почвате нещо да работите, че с тези селските постановки до никъде няма да я докарате. Калпаазани с каалпазаните ви. Стачка??? С тези жълтопаветни глупости дето ви зарибяват ПП и ДБ педофили до никъде няма да я докарате. Използват ви че сте млади и глупави. Някои се опитва да ви язди. Слава на Господ Иисус Христос имате шанс да учите. За това сте там а не да подскачате като маймуни. Почваите да учите.

    09:00 20.07.2026

  • 38 Тези малки полуидиоти

    0 0 Отговор
    Първо да се научат на граматика и история и след това да вдигат гири.
    В театралното школо, освен на секс и наркотици, друго не се учат!
    Бездарници!

    09:07 20.07.2026

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