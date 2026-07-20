Протестиращите студенти от НАТФИЗ призоваха всички ВУЗ-ове да ги подкрепят

Протестиращите студенти от НАТФИЗ изпратиха отворено писмо до студентите от останалите университети и академичната общност на България. Ето какво пише в него:



Скъпи колеги,

Призоваваме ви да се присъедините към следващите мирни протестни действия в подкрепа на студентите и преподавателите от НАТФИЗ.

Обръщаме се към вас още отсега, защото развитието на събитията е динамично и следващите протестни действия могат да бъдат организирани в кратки срокове. Искаме всеки, който желае да ни подкрепи, да има възможност предварително да се подготви и да бъде част от тях.

С протестите си защитаваме не само нашите искания, изложени в протестната ни декларация от 13.07.2026 г. Защитаваме принципа, че никой университет не трябва да допуска погазване на академичните принципи, правата и достойнството на своите студенти и преподаватели.

Протестът ни е за по-добра Академия – с повече академична свобода, по-добри условия за обучение на студентите, по-добри условия на работа за преподавателите и повече възможности за професионална реализация на бъдещите кадри в сферата на изкуствата.

Призоваваме да бъдем заедно. Защото когато студентите и академичната общност е солидарна, тя защитава не само един университет, а бъдещето на българското висше образование.