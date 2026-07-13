Протестиращи студенти от НАТФИЗ ще се срещнат с ректора проф. Мирослав Дачев

Протестиращите студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се срещнат днес с ректора проф. Мирослав Дачев.

Недоволството им е заради риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели и необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията.

Преди 10 дни те направиха и демонстрация пред сградата на НАТФИЗ, като затвориха част от платното на столичната улица ”Раковски“ и поискаха оставката на ректора на Академията.

Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на Академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИЗ и върху възможностите за международно обучение.

Освен това студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност за начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.

"В момента това, което се създава, всъщност е изкуствено напрежение в Театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази Академия да запази престижа, който е имала", обяснява един от протестиращите студенти.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ професор д-р Пенко Господинов отговори на исканията на студентите: ”Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено”.