Протестиращи студенти от НАТФИЗ ще се срещнат с ректора проф. Мирослав Дачев

Протестиращите студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се срещнат днес с ректора проф. Мирослав Дачев.
Недоволството им е заради риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели и необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията.
Преди 10 дни те направиха и демонстрация пред сградата на НАТФИЗ, като затвориха част от платното на столичната улица ”Раковски“ и поискаха оставката на ректора на Академията.
Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на Академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИЗ и върху възможностите за международно обучение.
Освен това студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност за начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
"В момента това, което се създава, всъщност е изкуствено напрежение в Театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази Академия да запази престижа, който е имала", обяснява един от протестиращите студенти.
Заместник-ректорът на НАТФИЗ професор д-р Пенко Господинов отговори на исканията на студентите: ”Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 казах
08:12 13.07.2026
2 Трол
Коментиран от #12
08:13 13.07.2026
3 имаджин
08:14 13.07.2026
4 Без име
08:14 13.07.2026
5 Бай Иван
08:19 13.07.2026
6 Гого Мого
08:20 13.07.2026
7 Да бяхте протестирали
Да бяхте протестирали срещу дивашкото и безконтролно строене на ВЕИ-та и фото, което натоварва с 50% сметки ток за такси и преноси, напрежения.
Да бяхте протестирали, когато ГЕРБ ни извади на борса ток ден напред и борса газ, или когато закриха ЮП, БА, Белене. А платени реактори, оборудване, лиценз площадка в КАЛТА.
Да бяхте протестирали, когато меж. финансисти и икономисти обясняваха, че с юрото нямало да се вдигнат цени ток, парно, вода, СИ, мобилни, храни.
И ще спите, когато въведат и цифровото юро, Швейцария вписа в Конституцията си правото на Кеш преди месец. Спите и когато ЕС с Регламент решава нови технологии ГМО за храни да не се изписват на етикети, ще ви провят безнаказано - Храната, гласували срещу правото ни на избор Радан Кънев, Кючук, Ивайло Вълчен и Танер.
Честито ви юро и отровна храна.
08:20 13.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 идиоти вън
08:31 13.07.2026
10 На снимката
08:36 13.07.2026
11 Гогови министърки направо
08:46 13.07.2026
12 Ъхъ
До коментар #2 от "Трол":С наднормено тегло! Идват тежки години за българските театър и кино!☹️
08:47 13.07.2026
13 Моарейн
08:53 13.07.2026
14 само питам
08:53 13.07.2026
15 Перо
09:02 13.07.2026