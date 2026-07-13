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Протестиращи студенти от НАТФИЗ ще се срещнат с ректора проф. Мирослав Дачев

Протестиращи студенти от НАТФИЗ ще се срещнат с ректора проф. Мирослав Дачев

13 Юли, 2026 08:04 767 15

  • проф. мирослав дачев-
  • ректор-
  • натфиз

Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на Академията от европейски проект

Протестиращи студенти от НАТФИЗ ще се срещнат с ректора проф. Мирослав Дачев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращите студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се срещнат днес с ректора проф. Мирослав Дачев.

Недоволството им е заради риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели и необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията.

Преди 10 дни те направиха и демонстрация пред сградата на НАТФИЗ, като затвориха част от платното на столичната улица ”Раковски“ и поискаха оставката на ректора на Академията.

Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на Академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на НАТФИЗ и върху възможностите за международно обучение.

Освен това студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност за начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.

"В момента това, което се създава, всъщност е изкуствено напрежение в Театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази Академия да запази престижа, който е имала", обяснява един от протестиращите студенти.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ професор д-р Пенко Господинов отговори на исканията на студентите: ”Ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала. Нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че има нещо в тяхната петиция, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 казах

    10 2 Отговор
    Не ни трябват артисти. Да се оправят сами. Аз ли да им плащам тока. Бил съм в Студентски град, познавам бардака. Артисти, юристи, икономисти, сами да се издържат. Лекарите и техническите специалисти да са безплатно.

    08:12 13.07.2026

  • 2 Трол

    15 0 Отговор
    Приличат на наркомани.

    Коментиран от #12

    08:13 13.07.2026

  • 3 имаджин

    3 0 Отговор
    необоснованото ,според младите хора ,покачване на сметките за ток в общите жития.

    08:14 13.07.2026

  • 4 Без име

    13 0 Отговор
    Видно от приложената снимка, нивото много е паднало. По колко им плащат?

    08:14 13.07.2026

  • 5 Бай Иван

    12 0 Отговор
    Драги студенти! Ако не сте забелязали от 01.01.2026 г. вече сте в "клуба на богатите" , а там цените са съвсем други, отговарящи на новия ви по-висок социален и имиджов статус! Моля не се вълнувайте, защото това е само началото! Цените тепърва ще разстат и не само на тока! Не се правете на неразбрали, защото много изтъкнати наши и чуждестранни икономисти и финансисти обясняваха, че ще стане точно това, което стана, но вие предпочетохте да подкрепяте жълтопаветниците! Стана така, както искахте! Честит ви "клуб на богатите"!

    08:19 13.07.2026

  • 6 Гого Мого

    8 2 Отговор
    Не разбирам защо държавата трябва да издържа артисти на заплата към театрите. С какво допринасят за икономиката, по мое мнение с нищо. Няма детска болница, нямаме лекари и мед сестри, но имаме артисти колкото щете. Населението ни намалява от ден на ден, специалисти като лекари, инженери напускат тук какво остава?! - Артисти и държавни служители.

    08:20 13.07.2026

  • 7 Да бяхте протестирали

    9 1 Отговор
    уважаеми студенти, когато 2025 ГЕРБ, ДПС и БКП вдигнаха ток със скандалните 12% КЕВР.
    Да бяхте протестирали срещу дивашкото и безконтролно строене на ВЕИ-та и фото, което натоварва с 50% сметки ток за такси и преноси, напрежения.
    Да бяхте протестирали, когато ГЕРБ ни извади на борса ток ден напред и борса газ, или когато закриха ЮП, БА, Белене. А платени реактори, оборудване, лиценз площадка в КАЛТА.
    Да бяхте протестирали, когато меж. финансисти и икономисти обясняваха, че с юрото нямало да се вдигнат цени ток, парно, вода, СИ, мобилни, храни.
    И ще спите, когато въведат и цифровото юро, Швейцария вписа в Конституцията си правото на Кеш преди месец. Спите и когато ЕС с Регламент решава нови технологии ГМО за храни да не се изписват на етикети, ще ви провят безнаказано - Храната, гласували срещу правото ни на избор Радан Кънев, Кючук, Ивайло Вълчен и Танер.
    Честито ви юро и отровна храна.

    08:20 13.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 идиоти вън

    10 0 Отговор
    Това ли са бъдещите смешници, ами че те са си жива тргедия!!!

    08:31 13.07.2026

  • 10 На снимката

    8 0 Отговор
    Това ли е каймака на НАТФИЗ.

    08:36 13.07.2026

  • 11 Гогови министърки направо

    7 0 Отговор
    Тия от снимката са готови нови министърки...То визия, фейс, па знания на елементарни неща...Тия са събрани от околовръстното да повикат малко с дълбоките гърла срещу заплащане.

    08:46 13.07.2026

  • 12 Ъхъ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    С наднормено тегло! Идват тежки години за българските театър и кино!☹️

    08:47 13.07.2026

  • 13 Моарейн

    4 0 Отговор
    Боже, как е възможно претендиращите за бъдещия интелектуален елит на нацията да имат толкова просташко излъчване!Мигойнерите от съседния строеж изглеждат по-интелигентни от тия.

    08:53 13.07.2026

  • 14 само питам

    6 0 Отговор
    Тези повлекани бъдещи актриси ли са? Може да съм остарял безнадеждно, но навремето дори травестите изглеждаха изискани на фона на тези студентки. Направо ми е неудобно да ги гледам.

    08:53 13.07.2026

  • 15 Перо

    2 0 Отговор
    Какво общо има цената на тока с учебното заведение? На който селтик не му изнася, да се връща там от където е дошъл или да стане миньор, да му стигат парите! Искате БГ демокрация, имате я!

    09:02 13.07.2026

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