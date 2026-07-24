"Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза"

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи. България е в сериозна политическа криза, която бързо трябва да бъде адресирана. Искаме план за реформи и тези стотици неща, които ДБ предложи в трите бюджета, трябва да бъдат извадени – готови сме да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от бюджета за следващата година. Това заяви Мартин Димитров от „Демократична България“ след окончателното приемане на план-сметката на държавата за 2026 г., цитиран от novini.bg
„Дефицитът расте неконтролируемо. Първите действия през септември трябва да са дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде под 3%. Високият дефицит вдига инфлацията и дълга и вкарва България в едно безконтролно падане надолу“, предупреди той.
Според него Румен Радев трябва да разбере, че неговите дни на спокойствие днес изтекоха: „Няма да има 100 дни – днес се свърши. Сам се вкара в криза, която спешно трябва да бъде решавана.“
Ивайло Мирчев подчерта, че този бюджет е вреден за страната и е пътят към дълговата спирала: „Ако дойдат лоши икономически времена, България може да не успее да реагира.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моми
Коментиран от #7, #41
16:48 24.07.2026
2 пръц
Коментиран от #21
16:48 24.07.2026
3 Ххх
16:50 24.07.2026
4 Зевс
16:50 24.07.2026
5 Голия
16:50 24.07.2026
6 Григор
Кой го казва? Колко хора стоят зад вас? Колко депутати имате и с какво доверие се ползвате? Колко нагъл трябва да си, за да се държиш така, след като на изборите са те размазали?Какво ще направите? Митинг? С колко хора? Хайде да са 100 000 души. Е, и? Правите ли разлика между 100 000 и 1,45 милиона? Добре е да се вземете в ръце и най-после да разберете къде се намирате. Слезте на земята и спрете да витаете в облаците!
Коментиран от #17, #22, #42
16:53 24.07.2026
7 Защо ли?!
До коментар #1 от "Моми":Защото бяха сглобени за Тиквата Борисов и Пеевски, окрадоха заедно България и сега скимтят за мазнинка.
16:54 24.07.2026
8 Мунчо Радев
16:54 24.07.2026
9 Ачо
16:54 24.07.2026
10 Благой от СОФстрой
16:58 24.07.2026
11 Анонимен
Коментиран от #25
16:59 24.07.2026
12 Фейк - либераст
17:00 24.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Още милиарди ша краднем от народните маси.
17:09 24.07.2026
15 Подведен
Коментиран от #26
17:13 24.07.2026
16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Ша ни обогатява ЗАКОННО.
Народа кучета го яли.
17:13 24.07.2026
17 Да си знаеш
До коментар #6 от "Григор":Радев е най-некомпетентният премиер в цялата българска история. Все е било неук човек начело на държавата, ама чак пък толкоз!?
Коментиран от #31
17:14 24.07.2026
18 Много му отива
17:15 24.07.2026
19 Цвете
17:15 24.07.2026
20 Ушанко рашов
17:15 24.07.2026
21 иван костов
До коментар #2 от "пръц":Ще изкарат украинската мафия, това е достатъчно! И разбира се ЛГБТ активът!
17:17 24.07.2026
22 Така де
До коментар #6 от "Григор":Рано е да се стачкува срещу Радев. Трябва хубаво да се изложи, пък тогава. Иначе го спасявате от собствената му некомпетентност.
17:18 24.07.2026
23 Грийн сок🧦
е същото като
икономист да управлява самолет
катастрофата е неизбежна
17:18 24.07.2026
24 жокер
17:19 24.07.2026
25 Само че
До коментар #11 от "Анонимен":Радев продаде България на краварите. Цяла Европа обърна гръб на Доката, само нашия се прави на голям евроатлантик. И във война срещу Иран ни набута.
17:21 24.07.2026
26 Няма проблем
До коментар #15 от "Подведен":Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и призиви за бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави точно него да свърши тази работа. Сега всичко минава спокойно. Наистина мъдър народ.
Коментиран от #27
17:24 24.07.2026
27 Други
До коментар #26 от "Няма проблем":проблеми нямаш ли?
17:25 24.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тити
Коментиран от #38
17:27 24.07.2026
30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
17:27 24.07.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Да си знаеш":Простак 310%
Коментиран от #37
17:28 24.07.2026
32 пешо
17:31 24.07.2026
33 Аха
17:31 24.07.2026
34 Чума
17:32 24.07.2026
35 Кочо
До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":Ти па си много сербез! Радев спа 9 годин в президенството! Вие какво правихте през това време!?
17:34 24.07.2026
36 Ха ха ха
17:41 24.07.2026
37 Да ти кажа
До коментар #31 от "Ха ХаХа":Радев е най-големият евроатлантик в българската история. Никой не обича САЩ повече от него. Всичко дава, във война с Иран ни вкарва, само и само да угоди на приятеля си Дончо!
17:52 24.07.2026
38 Така е
До коментар #29 от "Тити":Но не трябва да се бърза. Нека се провали напълно в управлението си и тогава. За една година ще е напълно готов.
17:54 24.07.2026
39 нагли и компрометирани докрай
17:54 24.07.2026
40 всички от снимката са за
17:55 24.07.2026
41 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #1 от "Моми":Защото всички до един са шарлатани
18:05 24.07.2026
42 Дядо ви Курти от село пиперково
До коментар #6 от "Григор":Тея клоуни от пп-дб на следващите избори са аут..
18:07 24.07.2026
43 Дзак
18:15 24.07.2026