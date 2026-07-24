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Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза

Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза

24 Юли, 2026 16:41 1 491 43

  • мартин димитров-
  • румен радев-
  • спокойствие-
  • криза

Ивайло Мирчев подчерта, че този бюджет е вреден за страната и е пътят към дълговата спирала: „Ако дойдат лоши икономически времена, България може да не успее да реагира.“

Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи. България е в сериозна политическа криза, която бързо трябва да бъде адресирана. Искаме план за реформи и тези стотици неща, които ДБ предложи в трите бюджета, трябва да бъдат извадени – готови сме да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от бюджета за следващата година. Това заяви Мартин Димитров от „Демократична България“ след окончателното приемане на план-сметката на държавата за 2026 г., цитиран от novini.bg

„Дефицитът расте неконтролируемо. Първите действия през септември трябва да са дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде под 3%. Високият дефицит вдига инфлацията и дълга и вкарва България в едно безконтролно падане надолу“, предупреди той.

Според него Румен Радев трябва да разбере, че неговите дни на спокойствие днес изтекоха: „Няма да има 100 дни – днес се свърши. Сам се вкара в криза, която спешно трябва да бъде решавана.“

Ивайло Мирчев подчерта, че този бюджет е вреден за страната и е пътят към дълговата спирала: „Ако дойдат лоши икономически времена, България може да не успее да реагира.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моми

    36 13 Отговор
    Тея на снимката защо изглеждат толкова нелепо всичките до един

    Коментиран от #7, #41

    16:48 24.07.2026

  • 2 пръц

    33 9 Отговор
    Малтинчо и какво ще направите ще искарате поколението Z по площадите ли та дори и те вече не искат и да чуят за вас.

    Коментиран от #21

    16:48 24.07.2026

  • 3 Ххх

    17 19 Отговор
    Избрахте си го, сега му сърбайте поканата!

    16:50 24.07.2026

  • 4 Зевс

    38 12 Отговор
    Манипулирахте данните да ни набиете еврото, забавихте плащания да ви излязат процентите, сега Радев ви виновен.

    16:50 24.07.2026

  • 5 Голия

    7 3 Отговор
    розовите ду пета фламинго радев и пу така

    16:50 24.07.2026

  • 6 Григор

    29 9 Отговор
    "Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза"
    Кой го казва? Колко хора стоят зад вас? Колко депутати имате и с какво доверие се ползвате? Колко нагъл трябва да си, за да се държиш така, след като на изборите са те размазали?Какво ще направите? Митинг? С колко хора? Хайде да са 100 000 души. Е, и? Правите ли разлика между 100 000 и 1,45 милиона? Добре е да се вземете в ръце и най-после да разберете къде се намирате. Слезте на земята и спрете да витаете в облаците!

    Коментиран от #17, #22, #42

    16:53 24.07.2026

  • 7 Защо ли?!

    26 6 Отговор

    До коментар #1 от "Моми":

    Защото бяха сглобени за Тиквата Борисов и Пеевски, окрадоха заедно България и сега скимтят за мазнинка.

    16:54 24.07.2026

  • 8 Мунчо Радев

    3 18 Отговор
    Казах ви, 47само да земем милиардния заем и изчезвам, кирето петков ми обеща да го изпере

    16:54 24.07.2026

  • 9 Ачо

    11 11 Отговор
    Румен Радев е натовски генерал.Той е предател на доверилите се на него.Да бъде изгонен с кламъни!А Мартин Димитров и подобни на него лекета никога не трябва да се докопат да власт!Никога!Те са по-големи идиоти и от Радев.

    16:54 24.07.2026

  • 10 Благой от СОФстрой

    5 4 Отговор
    Кръглака сельондур-комуняга-БНА, типично за за БeГейците с подобни биографии и единтична с путлерската!!!

    16:58 24.07.2026

  • 11 Анонимен

    18 4 Отговор
    Инфлацията я направихте вие, а цените вече стигнаха европейските, няма накъде да се вдигат повече. Да приказвате, че българският бюджет ще вдигне инфлацията на цяла Европа е просто смехотворно.

    Коментиран от #25

    16:59 24.07.2026

  • 12 Фейк - либераст

    23 5 Отговор
    Тези четиримата са еманация на българските депутати! От умни - по-умни, от красиви - по-красиви и въобще не са крадливи! Къде е великия Алеко та отново да се провикне: ПАЗИ БОЖЕ СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДА!

    17:00 24.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    7 8 Отговор
    Бюджета а супер.
    Още милиарди ша краднем от народните маси.

    17:09 24.07.2026

  • 15 Подведен

    9 10 Отговор
    Радев се оказа двулицев. Съжалявам, че гласувах за него.

    Коментиран от #26

    17:13 24.07.2026

  • 16 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    7 10 Отговор
    Радев а нашето момче
    Ша ни обогатява ЗАКОННО.
    Народа кучета го яли.

    17:13 24.07.2026

  • 17 Да си знаеш

    10 13 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Радев е най-некомпетентният премиер в цялата българска история. Все е било неук човек начело на държавата, ама чак пък толкоз!?

    Коментиран от #31

    17:14 24.07.2026

  • 18 Много му отива

    0 4 Отговор
    Два Пръста Чело си е направил прическата на Роналдо Феномена от 1998г. Не мога да му се нагледам!😂😂😂

    17:15 24.07.2026

  • 19 Цвете

    6 7 Отговор
    КЪДЕ Е ПРОГРАМАТА НА ПБ? БЮДЖЕТА ЗА КОИ ХОРА СА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ? РАДЕВ ИМА ДА ВРЪЩА С ГРУПАТА СИ БАЯ ПАРА ?! ДА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ И " БОТАШ "? КАТО МИНЕ ЛЯТОТО ТЯ ЩЕ СЕ " РАЗМРАЗИ " И ПОСЛЕ? ТУРСКАТА ДЪРЖАВА ОТРЕЧЕ, ЧЕ ДОГОВОРЪТ ЩЕ ТЪРПИ ПРОМЯНА. " БОТАШ " И НЕПРЕДСКАЗУЕМИЯТ БЮДЖЕТ ЩЕ НИ ПОВЛЕЧЕ НАДОЛУ. ДА БЯХА ОБСЪДИЛИ ДА НАМАЛЯТ ДДС НА ХРАНИТЕ. ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НАЙ ВИСОКОТО ДО МОМЕНТА. В ГЕРМАНИЯ ДДС НА ВСИЧКИ ХРАНИ Е 7 % .А У НАС, КОЛКО Е 20 ИЛИ 22 %? ТОВА Е ОГРОМНАТА РАЗЛИКА ,КОГАТО КОМПЕТЕНТНИТЕ МИСЛЯТ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ И СА ГО НАЛОЖИЛИ СЪС ЗАКОН. А В БЪЛГАРИЯ И ЗАКОНИТЕ НЕ СЕ СПАЗВАТ, ЗАЩО ? ЩЕ БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ВСЕКИ БЪЛГАРИН И ЩЕ СЕ ХРАНИ ПО СПОКОЙНО. МИСЛЯТ ЛИ ЗА НАРОДА ИЗОБЩО?

    17:15 24.07.2026

  • 20 Ушанко рашов

    4 8 Отговор
    Едно време ПАРТИЯТА се грижеше за хората Сега Крадев от същата партия

    17:15 24.07.2026

  • 21 иван костов

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "пръц":

    Ще изкарат украинската мафия, това е достатъчно! И разбира се ЛГБТ активът!

    17:17 24.07.2026

  • 22 Така де

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Рано е да се стачкува срещу Радев. Трябва хубаво да се изложи, пък тогава. Иначе го спасявате от собствената му некомпетентност.

    17:18 24.07.2026

  • 23 Грийн сок🧦

    7 6 Отговор
    Пилот да управлява икономика
    е същото като
    икономист да управлява самолет
    катастрофата е неизбежна

    17:18 24.07.2026

  • 24 жокер

    6 2 Отговор
    Теб пък от къде те изср..аха бе седесарски пе..деруг.Виж се на какво приличаш,гласът ти дори не е на мъж.

    17:19 24.07.2026

  • 25 Само че

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Радев продаде България на краварите. Цяла Европа обърна гръб на Доката, само нашия се прави на голям евроатлантик. И във война срещу Иран ни набута.

    17:21 24.07.2026

  • 26 Няма проблем

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Подведен":

    Българите са много мъдър народ. Ако друг министър-председател беше дал съгласие за самолетите, Радев щеше да го скъса от ругатни и призиви за бойкоти, че вкарва България във война с Иран. Народът обаче постави точно него да свърши тази работа. Сега всичко минава спокойно. Наистина мъдър народ.

    Коментиран от #27

    17:24 24.07.2026

  • 27 Други

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Няма проблем":

    проблеми нямаш ли?

    17:25 24.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тити

    1 7 Отговор
    И замирисва на протести

    Коментиран от #38

    17:27 24.07.2026

  • 30 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 5 Отговор
    Евала Радев. Яко ни пълниш гушките.

    17:27 24.07.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Да си знаеш":

    Простак 310%

    Коментиран от #37

    17:28 24.07.2026

  • 32 пешо

    3 0 Отговор
    следващия парламент през крив макарон

    17:31 24.07.2026

  • 33 Аха

    2 0 Отговор
    Мартини, вие от дебилите и пппп трябва най-после да разберете, че НИЩО не зависи от вас и отрекохте в канала, отпаднала необходимост...

    17:31 24.07.2026

  • 34 Чума

    3 0 Отговор
    Димитров! Обясни на хората, защо Асен Василев се отърва от Вас!?

    17:32 24.07.2026

  • 35 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Ти па си много сербез! Радев спа 9 годин в президенството! Вие какво правихте през това време!?

    17:34 24.07.2026

  • 36 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Нали искахте избори, ето ви избори сега олеле

    17:41 24.07.2026

  • 37 Да ти кажа

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ХаХа":

    Радев е най-големият евроатлантик в българската история. Никой не обича САЩ повече от него. Всичко дава, във война с Иран ни вкарва, само и само да угоди на приятеля си Дончо!

    17:52 24.07.2026

  • 38 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тити":

    Но не трябва да се бърза. Нека се провали напълно в управлението си и тогава. За една година ще е напълно готов.

    17:54 24.07.2026

  • 39 нагли и компрометирани докрай

    2 0 Отговор
    нямат думата и трябва да изчезнат без да им се дава думата , за да не плещят единствено чутовни глупости

    17:54 24.07.2026

  • 40 всички от снимката са за

    1 0 Отговор
    електрически стол , за престъпления срещу държавата и народа

    17:55 24.07.2026

  • 41 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Моми":

    Защото всички до един са шарлатани

    18:05 24.07.2026

  • 42 Дядо ви Курти от село пиперково

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Тея клоуни от пп-дб на следващите избори са аут..

    18:07 24.07.2026

  • 43 Дзак

    0 0 Отговор
    Всички във властта курдисваха родата на бюджет!

    18:15 24.07.2026

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