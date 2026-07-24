"Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза"

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи. България е в сериозна политическа криза, която бързо трябва да бъде адресирана. Искаме план за реформи и тези стотици неща, които ДБ предложи в трите бюджета, трябва да бъдат извадени – готови сме да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от бюджета за следващата година. Това заяви Мартин Димитров от „Демократична България“ след окончателното приемане на план-сметката на държавата за 2026 г., цитиран от novini.bg

„Дефицитът расте неконтролируемо. Първите действия през септември трябва да са дефицитът в бюджета за 2027 г. да бъде под 3%. Високият дефицит вдига инфлацията и дълга и вкарва България в едно безконтролно падане надолу“, предупреди той.

Според него Румен Радев трябва да разбере, че неговите дни на спокойствие днес изтекоха: „Няма да има 100 дни – днес се свърши. Сам се вкара в криза, която спешно трябва да бъде решавана.“

Ивайло Мирчев подчерта, че този бюджет е вреден за страната и е пътят към дълговата спирала: „Ако дойдат лоши икономически времена, България може да не успее да реагира.“