Йотова: Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно

Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господин Асен Василев. Това коментира президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Панорама“ на БНТ, цитирана от БТА.

Не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някой по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам „бюджет назаем“.

Правителството беше може би на около или по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръхдефицит. Как може малко преди това да си в Маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръхдефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти, как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната, попита Йотова. Затова аз бих призовала за повече коректност, коментира президентът. По думите ѝ, този бюджет не може да бъде кой знае какъв бюджет с претенции за дълги реформи.

Президентът определи като „съвършена лъжа“ твърдението, че правителството веднъж завинаги е забравило за проекта за детска болница. Много пъти съм разговаряла с още президента Радев на тази тема. Горчивата истина е, че 10 години по-късно от проекта за детска болница, което е цинизъм, и наистина тежка диагноза за нас като общество, имаме 3D презентация и проект на един лист, който в момента е обжалван. До края на тази година отново нищо фактически не може да тръгне по този проект. Имам уверението на премиера Радев, че догодина приоритетът на приоритетите ще бъде детската болница, каза още президентът Йотова.