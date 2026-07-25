Йотова: Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно

Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господин Асен Василев. Това коментира президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Панорама“ на БНТ, цитирана от БТА.
Не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някой по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам „бюджет назаем“.
Правителството беше може би на около или по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръхдефицит. Как може малко преди това да си в Маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръхдефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти, как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната, попита Йотова. Затова аз бих призовала за повече коректност, коментира президентът. По думите ѝ, този бюджет не може да бъде кой знае какъв бюджет с претенции за дълги реформи.
Президентът определи като „съвършена лъжа“ твърдението, че правителството веднъж завинаги е забравило за проекта за детска болница. Много пъти съм разговаряла с още президента Радев на тази тема. Горчивата истина е, че 10 години по-късно от проекта за детска болница, което е цинизъм, и наистина тежка диагноза за нас като общество, имаме 3D презентация и проект на един лист, който в момента е обжалван. До края на тази година отново нищо фактически не може да тръгне по този проект. Имам уверението на премиера Радев, че догодина приоритетът на приоритетите ще бъде детската болница, каза още президентът Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искам работа, блага и мир!
08:48 25.07.2026
2 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #15
08:53 25.07.2026
3 Русенец
Как това се вписва в бюджета?
Ами, никак.
Просто ще ни пращат мигранти, а ние ще ги интегрираме.
Както беше писал някой: народ, история, финал.
08:57 25.07.2026
4 1488
08:59 25.07.2026
5 дядото
09:01 25.07.2026
6 Българин
09:01 25.07.2026
7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
09:01 25.07.2026
8 АНТИ-КОМУНИ$Т
другарят р"ум€н" БО(га)ТАШ НАЗНАЧИ РАК€ТОНО$ИТ€ЛЯТ $и- анг€л найд€нов В БОРДА НА КИНТ€К$, ДА Л А П А, ЗАЩОТО НЕ ВИЖДАМ С КАКВО МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗЕН"гол€мият $п€циали$т"!
ро $€н хри$ тов -Г€РОЯТ $ ДОГОВОРА $ "БО ТАШ" ВМЕСТО ДА Е НА ТОПЛО, ТОЙ В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Държавна консолидационна компания“?!?!?!?
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
Коментиран от #10
09:03 25.07.2026
9 сплоико
Коментиран от #11, #37
09:04 25.07.2026
10 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #8 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":ан г€л най д€ нов БЕШЕ ЖЕНЕН ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р.р., И ПРЕЗ 2014г. НАЗНАЧИ фат ма ка ЗА "командир" НА ВВС,ПО$Л€ДВА РАЗПИ ЩОЛ ВАН€,ЦИРКОВЕ С ОСТАВКИ ,ВВС- Б . Р Д А К !
ПРЕЗ 2023г. р"ум€н" НАЗНАЧИ щ€рката на анг€л ЗА ПО$ЛАНИК В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ!
P.S.
$ъщото правит€л$тво на ор€ шар$ ки(2013-2014г.) НАЗНАЧИ ТОГАВА И п€ €в $ки за Ш€Ф на ДАН$!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
09:09 25.07.2026
11 Гост
До коментар #9 от "сплоико":Ако ставаше с избори, досега да сме я оправили.
09:10 25.07.2026
12 Рогач
09:17 25.07.2026
13 Да бе да
09:19 25.07.2026
14 ?????
Явно и вас ви е срам от интервюто с Ленче-кремче щом сте затворили коментарите.
09:20 25.07.2026
15 Смехоран
До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":Да бе,а Дементо къв е?
09:21 25.07.2026
16 Няма Изглед !
Нормална Държава !
За Това !
Депутатите !
Си Запазиха !
Високите Заплати !
09:26 25.07.2026
17 "Работим с бюджет от миналата година"
09:26 25.07.2026
18 ироней
09:26 25.07.2026
19 Президентът Йотова е ЛЪЖКИНЯ!!!
След като Асен Василев отдааааавта НЕ Е финансов министър, всяко следващо правителство си изготвя СОБСТВЕН БЮДЖЕТ;
предлага актуализации; НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ!!!!
Следователно не може цялата отговорност да се приписва само на един бивш министър.
09:31 25.07.2026
20 "Имаше свръхдефицит" - ЛЪЖА!!!
09:34 25.07.2026
21 Възмутен
Официалните данни са:
2023 г. – 2,0% - Това Е ПОД маастрихтския лимит от 3% !!!!
2024 г. – 3,0% (точно на референтната стойност)!!!
Така, че президентката Илияна Йжтова ЛЪЖЕ най-брутално!!! Срам и позор за жена заемаща такава висока длъжност!!!
Коментиран от #59
09:36 25.07.2026
22 Йотов
09:37 25.07.2026
23 Стига лъгахте народа!
09:38 25.07.2026
24 Парадокс БГ
Подобно твърдение изисква доказателства.
Действително понякога правителствата отлагат плащания към края на годината, за да управляват касовия баланс. Това обаче само по себе си не доказва, че целта е била "изкуствено" изпълнение на Маастрихтските критерии. За подобно заключение са нужни конкретни финансови данни, а не заучени кухи фрази, г-жо Йотова! ДАННИ!!!
09:39 25.07.2026
25 Абсурдистан
09:39 25.07.2026
26 Докога ще се оправдават с Асен Василев?
В политиката е обичайно новите управляващи известно време да обясняват трудностите с наследството на предишните. Само че предшествениците на Прогресивна България бяха ГЕРБ-ДПС-ИТН-БСП! Това се е случвало след почти всяка смяна на властта в България. С времето обаче този аргумент губи сила, защото общественото очакване е настоящото управление да носи отговорност за собствените си решения.
Ако едно правителство управлява достатъчно дълго, избирателите обикновено започват да го оценяват основно по:
• собствените му бюджети;
• собствената му икономическа политика;
• резултатите при инфлация, дефицит, дълг и растеж, а не по действията на предшествениците му.
С други думи, критики към бюджетната политика на Асен Василев могат да бъдат аргументирани по конкретни показатели, но твърдението, че настоящите бюджетни проблеми се дължат "до голяма степен" само на него, е политическа ЛЪЖА, а не безспорно установен икономически факт.
09:42 25.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 "достойният" Гумен Крадев
09:45 25.07.2026
31 няма бивши комунисти!
09:46 25.07.2026
32 Срам и Позор!!
Коментиран от #33
09:46 25.07.2026
33 Рогач
До коментар #32 от "Срам и Позор!!":Бегай скачай отнякъде! Живот ли е твоето с този срам дето те мъчи!
09:49 25.07.2026
34 Радев и Гълъба
09:50 25.07.2026
35 Прехвърляне на политическата отговорност
Оправдания, клевети и манепулации прави Йотова! Докога ще се оправдавате с Асен Василев, който единствен наппави нещо добро за пенсионерите, бедните работещи, семействата с деца, болните от сърдечти болести, малкия и среден бизнес...Докога???
09:51 25.07.2026
36 Специалист
Коментиран от #39
09:52 25.07.2026
37 Ха ха ха
До коментар #9 от "сплоико":Никой не е гласувал за никакви пари за Украйна. Не пиши глупости.
Коментиран от #46
09:56 25.07.2026
38 Манипулиране на обществен разказ.
09:56 25.07.2026
39 Отвратен
До коментар #36 от "Специалист":Айде изтърка се таз гнусна дъвка, дай друга! Аман от трошляци!
09:58 25.07.2026
40 Лъжи, лъжи, лъжи...
09:59 25.07.2026
41 Йотова е разединителка!
09:59 25.07.2026
42 Истината
2. Всяко следващо управление носи отговорност за Собствените си Бюджети и Промени;
3. Когато президентът отправя персонални обвинения, без да представя конкретни факти или анализ, това Е участие в партиен политически спор, а не институционална позиция. Йотова взима страна, а това е НЕДОСТОЙНО за един Президент на Държава!
10:03 25.07.2026
43 Пуйка проскубана
10:03 25.07.2026
44 От институционална гледна точка
От държавен глава се очаква да аргументира критиките си с конкретни факти и анализ, а не да свежда сложни бюджетни процеси до вината на един човек, особено когато става дума за решения, вземани от правителства и парламенти в продължение на няколко години.
10:05 25.07.2026
45 А защо работим в евро ма
10:05 25.07.2026
46 ьаояед
До коментар #37 от "Ха ха ха":вчера на 2 ро четене гласуваха 17 милиона евро за Украйна. Има и запис в тубата. 17 милиона евро подаръци за фашагите, а за българите няма щото е криза???
10:05 25.07.2026
47 Мнение
Затова подобно изказване на Йотова е недопустимо в политическия дебат и не може да се представя като безспорно установена истина без сериозни доказателства. Ако президентът отправя толкова категорично персонално обвинение, е разумно да се очаква то да бъде подкрепено с конкретни данни и анализ, а не само с политическа лъжлива реторика. Йотова, много си елементарна!
10:07 25.07.2026
48 Фют
Внимавайте с какво си играете!
10:07 25.07.2026
49 Поне призна пуйката че
10:09 25.07.2026
50 дядо дръмпир да ...мръдне всички путинци
10:09 25.07.2026
51 така е бульо йотовице
10:11 25.07.2026
52 Йотова е лъжкиня!!
Асен Валшлев говори ВИНАГИ с ФАКТИ, ЦИФРИ и ДАННИ. А такива като Йотова говорят със заучени безмислени КЛИШЕТА и ЛЪЖИ!
10:11 25.07.2026
53 „бюджет назаем“ а?
10:12 25.07.2026
54 Йотовааааа...
10:13 25.07.2026
55 Еееей, много ви пречи Асен Василев!
10:14 25.07.2026
56 Фактите говорят
Вместо това слушаме едни и същи политически опорки, повтаряни отново и отново, сякаш повторението може да замени доказателствата.
В демокрацията спорът трябва да се води с факти, а не с лозунги. И когато фактите не подкрепят една теза, проблемът не е във фактите.
Коментиран от #60
10:14 25.07.2026
57 имаме 3D презентация ма
Коментиран от #63
10:15 25.07.2026
58 "Вечният удобен виновник"
10:16 25.07.2026
59 5357
До коментар #21 от "Възмутен":Асен е пил и ял на лизинг и накрая хитро не е платил сметката, за да си направи статистиката на дефицита. Сега когато сметката трябва да се плати, това което той е покрил, излиза като дефицит наяве.
Коментиран от #62
10:17 25.07.2026
60 "демокрацията" в бегето
До коментар #56 от "Фактите говорят":се прави от отрочетата на бкп какво очаквате?
10:18 25.07.2026
61 Това е политическа пропаганда
Йотова, ти си срам и позор, защото повтаряш пэлитически ЛЪЖИ! Уважавах те, даже се гордеех, че имаме президент Жена, но сега вече ми падна в очите!
10:18 25.07.2026
62 Хахаха
До коментар #59 от "5357":Ти там.ли беше? Брееей, че лъжец!
10:19 25.07.2026
63 Лъжеш нагло!
До коментар #57 от "имаме 3D презентация ма":Путлеристки подъл агент.
10:20 25.07.2026
64 Зеленясали и плесенясали помагачи
10:21 25.07.2026