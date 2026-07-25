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Йотова: Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно

Йотова: Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно

25 Юли, 2026 08:46 994 64

  • илияна йотова-
  • бюджет-
  • лизинг-
  • вноски

Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господин Асен Василев, каза още държавният глава

Йотова: Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз ще се запозная много подробно и много сериозно с претенциите на опозицията. Но смущавам се винаги, когато точно някои личности от тази опозиция говорят за бюджет. Ако днес ние сме в тази ситуация, това се дължи до голяма степен на господин Асен Василев. Това коментира президентът Илияна Йотова в интервю за предаването „Панорама“ на БНТ, цитирана от БТА.

Не се притеснявам да го кажа. Рядко назовавам някой по име, защото винаги смятам, че в политиката има повече колективна, отколкото персонална отговорност. Но ние сме принудени да живеем в година, в която работим с бюджет от миналата година, който, да припомня, е в лева. Ние работим в евро. Работим вече доста години с бюджет сякаш сме на лизинг. Плащаме си вноските по-късно. И сега дойде време да се плащат тези сметки. И затова аз го наричам „бюджет назаем“.

Правителството беше може би на около или по-малко от един месец, когато се оказа, че България е в свръхдефицит. Как може малко преди това да си в Маастрихските критерии, след това изведнъж да си в свръхдефицит. И това е оценка на Европейската комисия, не е наша оценка. Как може да не се плащат изработени проекти, как може да не се плаща на общините толкова дълго време, за да се стигне до този 3% дефицит и да можем да влезем в еврозоната, попита Йотова. Затова аз бих призовала за повече коректност, коментира президентът. По думите ѝ, този бюджет не може да бъде кой знае какъв бюджет с претенции за дълги реформи.

Президентът определи като „съвършена лъжа“ твърдението, че правителството веднъж завинаги е забравило за проекта за детска болница. Много пъти съм разговаряла с още президента Радев на тази тема. Горчивата истина е, че 10 години по-късно от проекта за детска болница, което е цинизъм, и наистина тежка диагноза за нас като общество, имаме 3D презентация и проект на един лист, който в момента е обжалван. До края на тази година отново нищо фактически не може да тръгне по този проект. Имам уверението на премиера Радев, че догодина приоритетът на приоритетите ще бъде детската болница, каза още президентът Йотова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искам работа, блага и мир!

    29 10 Отговор
    Идиотова и Крадев - в Сибир!

    08:48 25.07.2026

  • 2 един БЪЛГАРИН

    21 5 Отговор
    „МВР дълги години функционираше като частна охранителна фирма на Пеевски и ГЕРБ. Когато полицията и каскетите (прокуратурата) работят в синхрон, за да смачкат даден бизнесмен или да прикрият купуване на гласове, това вече не е държава, а класическа мафия с бели якички!"

    Коментиран от #15

    08:53 25.07.2026

  • 3 Русенец

    10 3 Отговор
    България е задължена с Дъблинското споразумение да плаща по 20 000 € на всеки върнат мигрант, който откажем да приютим.
    Как това се вписва в бюджета?
    Ами, никак.
    Просто ще ни пращат мигранти, а ние ще ги интегрираме.
    Както беше писал някой: народ, история, финал.

    08:57 25.07.2026

  • 4 1488

    21 7 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му до девето коляно ще бьдат ритуално обесени пред парламента, после ще има всенародни тържества и кебапчета

    08:59 25.07.2026

  • 5 дядото

    14 2 Отговор
    това виждаме е усещаме по джоба и софрата си.ще се намери ли обаче достоен политик и държавник да назове нещата с истинските им имена,да посочи виновните и изхода.празните ви приказки отдавна не устройват народа

    09:01 25.07.2026

  • 6 Българин

    13 3 Отговор
    Вън чуждите шпиони от България!

    09:01 25.07.2026

  • 7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    16 5 Отговор
    Много е мъдра говорителката на зеления чорап....

    09:01 25.07.2026

  • 8 АНТИ-КОМУНИ$Т

    12 4 Отговор
    НА КОМУНИ$Т ВЯРА ДА НЯМАШ! НЯМА йо то ва ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ р€зид€нт,НЯМА!
    другарят р"ум€н" БО(га)ТАШ НАЗНАЧИ РАК€ТОНО$ИТ€ЛЯТ $и- анг€л найд€нов В БОРДА НА КИНТ€К$, ДА Л А П А, ЗАЩОТО НЕ ВИЖДАМ С КАКВО МОЖЕ ДА Е ПОЛЕЗЕН"гол€мият $п€циали$т"!
    ро $€н хри$ тов -Г€РОЯТ $ ДОГОВОРА $ "БО ТАШ" ВМЕСТО ДА Е НА ТОПЛО, ТОЙ В БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „Държавна консолидационна компания“?!?!?!?
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!

    Коментиран от #10

    09:03 25.07.2026

  • 9 сплоико

    11 6 Отговор
    17 милиона евро гласуваха да подарят на бандера фашистите на надрусаната маймуна Зеленски??? Криза за българите, няма пари за заплати, детски и пенсии, но нас рания Масон и льотчик намери да подари 17 милиона евро на фашагите??? А тази БСП маймуна и тя подкрепяла и била против "Агресора"??? Кои е агресора ма БСП маймуна??? И какво си работила, като цял живот ядеш от данъците на българите??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще ти обясним кои е Агресора.

    Коментиран от #11, #37

    09:04 25.07.2026

  • 10 АНТИ-КОМУНИ$Т

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    ан г€л най д€ нов БЕШЕ ЖЕНЕН ЗА БРАТОВЧЕДКАТА НА р.р., И ПРЕЗ 2014г. НАЗНАЧИ фат ма ка ЗА "командир" НА ВВС,ПО$Л€ДВА РАЗПИ ЩОЛ ВАН€,ЦИРКОВЕ С ОСТАВКИ ,ВВС- Б . Р Д А К !
    ПРЕЗ 2023г. р"ум€н" НАЗНАЧИ щ€рката на анг€л ЗА ПО$ЛАНИК В РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ!
    P.S.
    $ъщото правит€л$тво на ор€ шар$ ки(2013-2014г.) НАЗНАЧИ ТОГАВА И п€ €в $ки за Ш€Ф на ДАН$!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!

    09:09 25.07.2026

  • 11 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "сплоико":

    Ако ставаше с избори, досега да сме я оправили.

    09:10 25.07.2026

  • 12 Рогач

    5 3 Отговор
    Здравейте, ненужници! Плещите ли, а?

    09:17 25.07.2026

  • 13 Да бе да

    5 3 Отговор
    Аха,ти си щяла да се запознаеш.По-скоро умните глави около теб ще се запознаят.А да видим какво ще изакаш.

    09:19 25.07.2026

  • 14 ?????

    7 2 Отговор
    Уф.
    Явно и вас ви е срам от интервюто с Ленче-кремче щом сте затворили коментарите.

    09:20 25.07.2026

  • 15 Смехоран

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "един БЪЛГАРИН":

    Да бе,а Дементо къв е?

    09:21 25.07.2026

  • 16 Няма Изглед !

    7 0 Отговор
    България Да стане Някога !

    Нормална Държава !

    За Това !

    Депутатите !

    Си Запазиха !

    Високите Заплати !

    09:26 25.07.2026

  • 17 "Работим с бюджет от миналата година"

    7 3 Отговор
    Това е вярно като описание на ситуацията, когато нов бюджет се приема със закъснение. Но не е явление, започнало при Асен Василев. България е имала забавени бюджети и преди неговите управления, включително при служебни кабинети и при политически кризи. Причината обикновено е липсата на парламентарно мнозинство, а не един конкретен финансов министър.

    09:26 25.07.2026

  • 18 ироней

    2 4 Отговор
    Хубаво остроумно казано от изрусена дама кандидат за президент, че "работим на лизинг", т.е. на кредит (на заем с оскъпяване).

    09:26 25.07.2026

  • 19 Президентът Йотова е ЛЪЖКИНЯ!!!

    8 2 Отговор
    Настоящото състояние на бюджета е резултат и от решения на СЛЕДВАЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И ПАРЛАМЕНТИ , т.е. сегашното състояние на бюджета е резултат на финансовия министър ГЪЛЪБ ДОНЕВ, Прогресивна България и премиера Румен Радев!!!
    След като Асен Василев отдааааавта НЕ Е финансов министър, всяко следващо правителство си изготвя СОБСТВЕН БЮДЖЕТ;
    предлага актуализации; НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ!!!!
    Следователно не може цялата отговорност да се приписва само на един бивш министър.

    09:31 25.07.2026

  • 20 "Имаше свръхдефицит" - ЛЪЖА!!!

    5 2 Отговор
    В ЕС процедурата за свръхдефицит започва при дефицит над 3% от БВП. Ако България е получила оценка за по-висок дефицит в даден момент, това не означава непременно, че някой е "скрил" данни. Често през годината се натрупват неплатени задължения, извършват се ревизии от Европейска комисия и Евростат, както и преоценки на разходите. Такива корекции се случват и в други държави.

    09:34 25.07.2026

  • 21 Възмутен

    9 4 Отговор
    При Асен Василев България НЕ е била в свръхдефицит!!!
    Официалните данни са:
    2023 г. – 2,0% - Това Е ПОД маастрихтския лимит от 3% !!!!
    2024 г. – 3,0% (точно на референтната стойност)!!!
    Така, че президентката Илияна Йжтова ЛЪЖЕ най-брутално!!! Срам и позор за жена заемаща такава висока длъжност!!!

    Коментиран от #59

    09:36 25.07.2026

  • 22 Йотов

    3 8 Отговор
    Госпожо ПРЕЗИДЕНТ, бъдете Здрава! 👍

    09:37 25.07.2026

  • 23 Стига лъгахте народа!

    8 4 Отговор
    По отношение на официално отчетения дефицит оценката на Евростат е, че България при Асен Василев е била под 3% през 2023 г. и на 3% през 2024 г., а НЕ в свръхдефицит!!

    09:38 25.07.2026

  • 24 Парадокс БГ

    6 5 Отговор
    "Не са плащани проекти, за да се покрие дефицитът"
    Подобно твърдение изисква доказателства.
    Действително понякога правителствата отлагат плащания към края на годината, за да управляват касовия баланс. Това обаче само по себе си не доказва, че целта е била "изкуствено" изпълнение на Маастрихтските критерии. За подобно заключение са нужни конкретни финансови данни, а не заучени кухи фрази, г-жо Йотова! ДАННИ!!!

    09:39 25.07.2026

  • 25 Абсурдистан

    10 4 Отговор
    Кандидатката е живо доказателство за пълната липса на кадърни кадри сред управляващите. Постепенно вървим към поредната комунистическа криза. Честито на стадото!

    09:39 25.07.2026

  • 26 Докога ще се оправдават с Асен Василев?

    8 3 Отговор
    Това вече е въпрос на политическа стратегия, а не на икономика.
    В политиката е обичайно новите управляващи известно време да обясняват трудностите с наследството на предишните. Само че предшествениците на Прогресивна България бяха ГЕРБ-ДПС-ИТН-БСП! Това се е случвало след почти всяка смяна на властта в България. С времето обаче този аргумент губи сила, защото общественото очакване е настоящото управление да носи отговорност за собствените си решения.
    Ако едно правителство управлява достатъчно дълго, избирателите обикновено започват да го оценяват основно по:
    • собствените му бюджети;
    • собствената му икономическа политика;
    • резултатите при инфлация, дефицит, дълг и растеж, а не по действията на предшествениците му.
    С други думи, критики към бюджетната политика на Асен Василев могат да бъдат аргументирани по конкретни показатели, но твърдението, че настоящите бюджетни проблеми се дължат "до голяма степен" само на него, е политическа ЛЪЖА, а не безспорно установен икономически факт.

    09:42 25.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 "достойният" Гумен Крадев

    4 1 Отговор
    е на кантар по жалакрство и слагачество с ирландската пастирка Плювню. Обче муньовата Идиотовица има капацитета да ги надмине и двамата/

    09:45 25.07.2026

  • 31 няма бивши комунисти!

    4 0 Отговор
    Особено личните протежета/и не само/ ха Агент Гоце!

    09:46 25.07.2026

  • 32 Срам и Позор!!

    7 3 Отговор
    Срамувам се, че Илияна Йотова ни е президент! Срамувам се, че президент може така безцеремонно да лъже в полза на партия!

    Коментиран от #33

    09:46 25.07.2026

  • 33 Рогач

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Срам и Позор!!":

    Бегай скачай отнякъде! Живот ли е твоето с този срам дето те мъчи!

    09:49 25.07.2026

  • 34 Радев и Гълъба

    4 2 Отговор
    Изтеглиха за 2 месеца 6 млрд. дълг- увеличиха винетки и цигари ., вдигнаха осигуровки - реформи в мвр и администрация Нула. Този дълг който изтеглиха не е ли все едно вноска на лизинг?

    09:50 25.07.2026

  • 35 Прехвърляне на политическата отговорност

    4 3 Отговор
    Когато има обществено недоволство от бюджета или публичните финанси, е политически изгодно да се посочи предшественик като основен виновник.
    Оправдания, клевети и манепулации прави Йотова! Докога ще се оправдавате с Асен Василев, който единствен наппави нещо добро за пенсионерите, бедните работещи, семействата с деца, болните от сърдечти болести, малкия и среден бизнес...Докога???

    09:51 25.07.2026

  • 36 Специалист

    3 5 Отговор
    Защо всички защитават Асенчо.Той е международен играч.Какво стана с делата му за софтуера за билети за самолети.Забравихте ли.Манипулатор прави бюджета ни.Всичко е честно

    Коментиран от #39

    09:52 25.07.2026

  • 37 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "сплоико":

    Никой не е гласувал за никакви пари за Украйна. Не пиши глупости.

    Коментиран от #46

    09:56 25.07.2026

  • 38 Манипулиране на обществен разказ.

    1 0 Отговор
    Политиката не е само управление, а и убеждаване. Ако многократно се повтаря, че "всичко е заради Асен Василев", това може да повлияе на общественото възприятие, независимо че икономическата картина е различна. Асен Василев е брилянтен икономист и финансист, с престижно образование и изключително полезен международен опит, който основателно критикува финанковата политика на Прогресивна България, които пък са АМАТЬОРИ, а Гълъб Донев няма никакъв опит като финансов министър. Та е по-лесно да внушават лъжливата мантра:" Асен Василев е виновен!", отколкото да си признаят, че са НЕможачи и НЕкадърници празноглави и крадливи!

    09:56 25.07.2026

  • 39 Отвратен

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Специалист":

    Айде изтърка се таз гнусна дъвка, дай друга! Аман от трошляци!

    09:58 25.07.2026

  • 40 Лъжи, лъжи, лъжи...

    2 1 Отговор
    Спорното в изказването на Йотова е, че то създава впечатление за еднозначна причинно-следствена връзка: "днес сме в тази ситуация заради Асен Василев". Публичните финанси обаче обикновено са резултат от решения на няколко последователни правителства, парламенти, икономическата конюнктура и външни фактори. Затова подобно твърдение е политическа ЛЪЖА, а не безспорен факт.

    09:59 25.07.2026

  • 41 Йотова е разединителка!

    1 0 Отговор
    От президента обикновено се очаква да бъде по-обединяваща фигура и да използва по-умерен тон

    09:59 25.07.2026

  • 42 Истината

    2 0 Отговор
    1. Бюджетът е резултат от решения на СЕГАШНИЯ Министерския съвет и Народното събрание, а не на един човек;
    2. Всяко следващо управление носи отговорност за Собствените си Бюджети и Промени;
    3. Когато президентът отправя персонални обвинения, без да представя конкретни факти или анализ, това Е участие в партиен политически спор, а не институционална позиция. Йотова взима страна, а това е НЕДОСТОЙНО за един Президент на Държава!

    10:03 25.07.2026

  • 43 Пуйка проскубана

    3 0 Отговор
    Поне 10 години все живеем в година с бюджет от миналата година....

    10:03 25.07.2026

  • 44 От институционална гледна точка

    2 0 Отговор
    Това не е подходящ не е подход за държавен глава!
    От държавен глава се очаква да аргументира критиките си с конкретни факти и анализ, а не да свежда сложни бюджетни процеси до вината на един човек, особено когато става дума за решения, вземани от правителства и парламенти в продължение на няколко години.

    10:05 25.07.2026

  • 45 А защо работим в евро ма

    3 0 Отговор
    Щом бюджета е в лева ? А? Подли престъпници нагли

    10:05 25.07.2026

  • 46 ьаояед

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха ха":

    вчера на 2 ро четене гласуваха 17 милиона евро за Украйна. Има и запис в тубата. 17 милиона евро подаръци за фашагите, а за българите няма щото е криза???

    10:05 25.07.2026

  • 47 Мнение

    1 0 Отговор
    Бюджетното състояние зависи от множество фактори: приходите, разходите, икономическия растеж, решенията на следващите кабинети и парламентарните мнозинства, както и външната икономическа среда.
    Затова подобно изказване на Йотова е недопустимо в политическия дебат и не може да се представя като безспорно установена истина без сериозни доказателства. Ако президентът отправя толкова категорично персонално обвинение, е разумно да се очаква то да бъде подкрепено с конкретни данни и анализ, а не само с политическа лъжлива реторика. Йотова, много си елементарна!

    10:07 25.07.2026

  • 48 Фют

    0 1 Отговор
    Предупреждавам, че има опасност от разтърсващи оргазми и мощни земетресения!
    Внимавайте с какво си играете!

    10:07 25.07.2026

  • 49 Поне призна пуйката че

    1 1 Отговор
    сме влезли в еврозоната с измама ! Но нещо не виждам някой да му е заведено дело за това нали? Статистика, министерства, БНБ.....

    10:09 25.07.2026

  • 50 дядо дръмпир да ...мръдне всички путинци

    1 0 Отговор
    Дължите го на ...АСен Василев ,защото той единствен помисли за ПЕНСИОНЕРИТЕ,а не за рахатлъка на недосегаемите.колко години тази ще стои като паметник във власта и президенството.със същия успех може и една холограма да сложат там!

    10:09 25.07.2026

  • 51 така е бульо йотовице

    1 0 Отговор
    затова СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ баклуци!

    10:11 25.07.2026

  • 52 Йотова е лъжкиня!!

    2 0 Отговор
    Не е коректно да се внушава, че практиката да се работи известно време без нов приет бюджет е започнала или се дължи основно на Асен Василев. Ееей, много ви пречи Асен Василев да КРАДЕТЕ и да ЛЪЖЕТЕ!
    Асен Валшлев говори ВИНАГИ с ФАКТИ, ЦИФРИ и ДАННИ. А такива като Йотова говорят със заучени безмислени КЛИШЕТА и ЛЪЖИ!

    10:11 25.07.2026

  • 53 „бюджет назаем“ а?

    2 0 Отговор
    Но Радев си вземаше и пенсията и заплатата нали?

    10:12 25.07.2026

  • 54 Йотовааааа...

    2 0 Отговор
    Когато нямаш аргументи, най-лесно е да посочиш един човек за виновен за всичко. Само че публичните финанси не се управляват с внушения, а с ЧИСЛА.

    10:13 25.07.2026

  • 55 Еееей, много ви пречи Асен Василев!

    2 0 Отговор
    Защото говори с факти, цифри и официални данни, а не със заучени политически лъжливи клишета като Йотова.

    10:14 25.07.2026

  • 56 Фактите говорят

    2 0 Отговор
    Ако твърдите, че Асен Василев е виновен – покажете фактите. Покажете официалните данни. Покажете къде Евростат е казал това, което твърдите.
    Вместо това слушаме едни и същи политически опорки, повтаряни отново и отново, сякаш повторението може да замени доказателствата.
    В демокрацията спорът трябва да се води с факти, а не с лозунги. И когато фактите не подкрепят една теза, проблемът не е във фактите.

    Коментиран от #60

    10:14 25.07.2026

  • 57 имаме 3D презентация ма

    1 1 Отговор
    Как ЕС ни храни а НАТЮ ни пази а еврото е вече с покупателна способност близка до рублата дажи

    Коментиран от #63

    10:15 25.07.2026

  • 58 "Вечният удобен виновник"

    1 1 Отговор
    Асен Василев бил виновен за кратичкото си влизане във властта. Защо ли? Защото, когато говори, излиза с факти, цифри и официални данни. А когато фактите не са удобни, започват опорките и търсенето на "вечния виновник". Йотова е манипулатор и лъжец.

    10:16 25.07.2026

  • 59 5357

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Възмутен":

    Асен е пил и ял на лизинг и накрая хитро не е платил сметката, за да си направи статистиката на дефицита. Сега когато сметката трябва да се плати, това което той е покрил, излиза като дефицит наяве.

    Коментиран от #62

    10:17 25.07.2026

  • 60 "демокрацията" в бегето

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Фактите говорят":

    се прави от отрочетата на бкп какво очаквате?

    10:18 25.07.2026

  • 61 Това е политическа пропаганда

    1 0 Отговор
    Да повтаряте едно и също име не е икономическа политика. Да прехвърляте цялата вина върху един човек не е държавническо поведение.
    Йотова, ти си срам и позор, защото повтаряш пэлитически ЛЪЖИ! Уважавах те, даже се гордеех, че имаме президент Жена, но сега вече ми падна в очите!

    10:18 25.07.2026

  • 62 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "5357":

    Ти там.ли беше? Брееей, че лъжец!

    10:19 25.07.2026

  • 63 Лъжеш нагло!

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "имаме 3D презентация ма":

    Путлеристки подъл агент.

    10:20 25.07.2026

  • 64 Зеленясали и плесенясали помагачи

    0 0 Отговор
    резултати на правителството на Юлия Свириденко: БВП се е увеличил с 1,8% през 2025 г. и с 3% през четвъртото тримесечие, инфлацията е намаляла от 12% на 8%, международните резерви - рекордните 57,3 милиарда долара, а собствените приходи на бюджета - 1,9 трилиона гривни, 107,5% от плана

    10:21 25.07.2026

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