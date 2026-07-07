Катастрофа с три жертви затвори участък от „Хемус“ край Шумен

Тежка катастрофа между лек автомобил и бус отне живота на трима души, сред които и дете, и рани други участници в движението на автомагистрала „Хемус“ край Шумен, съобщиха от полицията.
Двамата от загиналите са водачът и пътник от лекия автомобил, в който е имало общо петима, сред които и две деца. Останалите са в болница в тежко състояние. За изкарването на водачът на буса се е наложило да помогнат и пожарникари. Той също е откаран в болница.
Сигналът за катастрофата е подаден минути след 12 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Установено е, че автомобилът, в който са пътували петимата от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващия водач на бус.
В резултат на удара на място са загинали водачът на голфа- 67-годишен мъж и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил. В автомобила са пътували две деца на 7 и 11 години и мъж на 24 години. В линейка, на път за болницата е починало 11-годишното дете. 7-годишното дете е в шуменската болница в тежко състояние, медици се борят за живота му.
С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил. Водачът на буса, 51-годишен мъж е транспортиран в шуменската болница, настанен е с травматични увреждания, без опасност за живота.
Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности.
Заради произшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика.
Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало по време на шофиране, в резултат на което е изгубил управлението на автомобила и се е ударил в насрещно идващия бус.
От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и да бъдат особено предпазливи в районите с ремонтни дейности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #22, #35
16:02 07.07.2026
2 Милчо Лаков
16:02 07.07.2026
3 Българин
Коментиран от #40
16:06 07.07.2026
4 Тонев
16:06 07.07.2026
5 Панов
Коментиран от #26
16:06 07.07.2026
6 Стайков
Коментиран от #19
16:07 07.07.2026
7 А бе
16:07 07.07.2026
8 Българин
16:09 07.07.2026
9 Исторически парк
Коментиран от #11
16:09 07.07.2026
10 Чума
16:11 07.07.2026
11 хъ хъ хъ
До коментар #9 от "Исторически парк":Което е много добре.
Коментиран от #14
16:11 07.07.2026
12 Това ня снимката ?
Ли Е ?
Коментиран от #15
16:12 07.07.2026
13 ГОВЕДАА
16:13 07.07.2026
14 Германец
До коментар #11 от "хъ хъ хъ":Единственият народ в историята, който се радва и кефи на собственото си самоунищожение и умишлено го подпомага, защото знае,че без него планетата ще е по добре
Коментиран от #18
16:14 07.07.2026
15 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Това ня снимката ?":Това на снимката е гербава България
Коментиран от #21
16:14 07.07.2026
16 Кой Даде Коли ?
16:15 07.07.2026
17 Програмист
Коментиран от #28
16:15 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сусу Манарата
До коментар #6 от "Стайков":Съгласен съм с вас. Винаги съм твърдял същото, но повечето "умници" не мислят така. Сега събирайте минуси заедно с мен!
16:16 07.07.2026
20 Българин
Коментиран от #25
16:16 07.07.2026
21 Прогресивна България !
До коментар #15 от "Ивелин Михайлов":Всичко В Едно !
16:17 07.07.2026
22 69-годишен
До коментар #1 от "Реалист":А ти ли ще ме храниш,плащаш сметките,данъците и един куп други задължения?
Коментиран от #32
16:19 07.07.2026
23 Ххх
16:19 07.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Бойко Българоубиец
До коментар #5 от "Панов":Така си е😏 няма да мирясам докато не ва напрая 1 милион 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!
16:22 07.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Колкото По Малко !
До коментар #17 от "Програмист":Програмисти !
Толкова !
По - Добре !
-------
Много Взеха !
Да Объркват !
Хората !
Коментиран от #30
16:23 07.07.2026
29 Елен удар в магистрала? Уроди
Коментиран от #34
16:23 07.07.2026
30 Програмист
До коментар #28 от "Колкото По Малко !":Колкото по малко д3били като тебе, толкова по добре!
16:25 07.07.2026
31 гост
16:26 07.07.2026
32 като
До коментар #22 от "69-годишен":не ставаш вече не излизаш да караш по магистрали и извън градски пътища с 20-30 годишната бангия просто е.. и си връщаш книжката най вече
16:27 07.07.2026
33 Какъв Бус ?
Какъв Челен Удар ?
В еднопосочно Платно ?
16:28 07.07.2026
34 Доротея
До коментар #29 от "Елен удар в магистрала? Уроди":Участък от пътя в ремонт, другарю Ганев! Иначе, поздравления за революционната бдителност! И каква скорост развиват тези сънародници на път в ремонт!? Къде отидоха онези скромни, добри, трудолюбиви и със запазени добродетели хубави българи от детството ми!? Не съм расист, напротив, но вече се навъдихте всякакви!
16:28 07.07.2026
35 Питам
До коментар #1 от "Реалист":Голфът не е ли имал климатик ?
16:29 07.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Респект
16:41 07.07.2026
38 Статистика
16:41 07.07.2026
39 идея
Коментиран от #41
16:43 07.07.2026
40 тараланкоолу
До коментар #3 от "Българин":имате акъл,колкото двама,които нямат,а за критично мислене да не говорим!
16:44 07.07.2026
41 радев
До коментар #39 от "идея":аз тоя "на всеки километър" ще го направя национален химн!
16:46 07.07.2026
42 Шаран БГ
И понеже е демокрация, т.е. капитализъм, никой не помисля дори да пази , варди, охранява и най-малко да уважава другия човек до себе си !? Много жалко , но резултатите са на лице
16:48 07.07.2026
43 Гъбарко
16:48 07.07.2026
44 Ремонт на ГЕПИ магстралите
16:49 07.07.2026
45 Дънди
Само с дране на народа няма да стане!
И в Порше-та да се качите, все тая, народа
мре, като мухи по пътищата на България!
16:59 07.07.2026