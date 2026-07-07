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Катастрофа с три жертви затвори участък от „Хемус“ край Шумен

Катастрофа с три жертви затвори участък от „Хемус“ край Шумен

7 Юли, 2026 15:58 2 019 45

  • ам хемус-
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Сред загиналите е дете

Катастрофа с три жертви затвори участък от „Хемус“ край Шумен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа между лек автомобил и бус отне живота на трима души, сред които и дете, и рани други участници в движението на автомагистрала „Хемус“ край Шумен, съобщиха от полицията.

Двамата от загиналите са водачът и пътник от лекия автомобил, в който е имало общо петима, сред които и две деца. Останалите са в болница в тежко състояние. За изкарването на водачът на буса се е наложило да помогнат и пожарникари. Той също е откаран в болница.

Сигналът за катастрофата е подаден минути след 12 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Установено е, че автомобилът, в който са пътували петимата от Варна към Шумен, се е ударил челно в насрещно идващия водач на бус.

В резултат на удара на място са загинали водачът на голфа- 67-годишен мъж и 48-годишна жена, пътник в лекия автомобил. В автомобила са пътували две деца на 7 и 11 години и мъж на 24 години. В линейка, на път за болницата е починало 11-годишното дете. 7-годишното дете е в шуменската болница в тежко състояние, медици се борят за живота му.

С фрактури, но без пряка опасност за живота е 24-годишният мъж, пътник в лекия автомобил. Водачът на буса, 51-годишен мъж е транспортиран в шуменската болница, настанен е с травматични увреждания, без опасност за живота.

Пътният инцидент е станал в участък от магистралата, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Заради произшествието е въведена временна организация на движението по магистралата в посока Варна и към вътрешността на страната в отсечката между Шумен и Нови пазар. Автомобилите се пренасочват по стария път за Варна, а на място полицейски екипи регулират трафика.

Причините за катастрофата се изясняват. Една от тях е, че на водача на лекия автомобил му е прилошало по време на шофиране, в резултат на което е изгубил управлението на автомобила и се е ударил в насрещно идващия бус.

От полицията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват въведената временна организация и да бъдат особено предпазливи в районите с ремонтни дейности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    21 8 Отговор
    Абе хора в тази жега възрастните които не се чувстват добре да не карат. Застрашават и нас.

    Коментиран от #22, #35

    16:02 07.07.2026

  • 2 Милчо Лаков

    29 2 Отговор
    Стига с това прилошаване....Като е болнав,да пътува с автобус.Слаби шофьори,без опит.

    16:02 07.07.2026

  • 3 Българин

    12 32 Отговор
    Ах ти,неразумний юруде,защо гласува за тези,какво му беше на бат Бойко? Деца загинаха по пътищата,деца се удавиха в реки,а онези Шишков и Демерджиев по цял ден са в студията!!! Съсипаха държавата Шарлатаните и Радев-факт!!!

    Коментиран от #40

    16:06 07.07.2026

  • 4 Тонев

    27 1 Отговор
    Съдейки по размазания голф и смачканата предница на буса, голфаджията е настъпил педала до дупка. Акъл... Жалко за децата и жената - невинни жертви на селяндурски манталитет. Сякаш ако беше почакал 5 мин бавно каране нещо щеше да му стане. Тъпотията убива!

    16:06 07.07.2026

  • 5 Панов

    32 6 Отговор
    Крадеца на асфалт Борисов изтреби БЪЛГАРСКИЯ НАРОД !

    Коментиран от #26

    16:06 07.07.2026

  • 6 Стайков

    35 0 Отговор
    За пореден път ви моля: не пишете думата магистрала. Такива нещо в България не съществува.

    Коментиран от #19

    16:07 07.07.2026

  • 7 А бе

    7 5 Отговор
    Бързото ТДИ много бяга...🤣

    16:07 07.07.2026

  • 8 Българин

    8 0 Отговор
    МАСОВО МЕЛЕЕЕЕ

    16:09 07.07.2026

  • 9 Исторически парк

    13 2 Отговор
    Цедката на Дарвин унищожава българите със скорост от 100 хиляди бройки на година!

    Коментиран от #11

    16:09 07.07.2026

  • 10 Чума

    10 0 Отговор
    Преброихте ли добре!? По новините в 15 часа бройката бе друга!!! Изискайте от властта всеки ден да качва тук таблица с брой ПТП за поредното денонощие и последиците от тях! Дано най после се стреснете, защото не е само този случай! Мярнах някъде вест, че жена е убита, прегазена от автобус! Мотористите са активни!

    16:11 07.07.2026

  • 11 хъ хъ хъ

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    Което е много добре.

    Коментиран от #14

    16:11 07.07.2026

  • 12 Това ня снимката ?

    3 8 Отговор
    Прогресивна България ?

    Ли Е ?

    Коментиран от #15

    16:12 07.07.2026

  • 13 ГОВЕДАА

    9 1 Отговор
    Избихте БЕЕ

    16:13 07.07.2026

  • 14 Германец

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "хъ хъ хъ":

    Единственият народ в историята, който се радва и кефи на собственото си самоунищожение и умишлено го подпомага, защото знае,че без него планетата ще е по добре

    Коментиран от #18

    16:14 07.07.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Това ня снимката ?":

    Това на снимката е гербава България

    Коментиран от #21

    16:14 07.07.2026

  • 16 Кой Даде Коли ?

    9 1 Отговор
    На Папуасите ?

    16:15 07.07.2026

  • 17 Програмист

    6 1 Отговор
    1 голфаджия по малко

    Коментиран от #28

    16:15 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сусу Манарата

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стайков":

    Съгласен съм с вас. Винаги съм твърдял същото, но повечето "умници" не мислят така. Сега събирайте минуси заедно с мен!

    16:16 07.07.2026

  • 20 Българин

    6 6 Отговор
    Кефи ме когато масово измират българи в големи количества

    Коментиран от #25

    16:16 07.07.2026

  • 21 Прогресивна България !

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Ивелин Михайлов":

    Всичко В Едно !

    16:17 07.07.2026

  • 22 69-годишен

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    А ти ли ще ме храниш,плащаш сметките,данъците и един куп други задължения?

    Коментиран от #32

    16:19 07.07.2026

  • 23 Ххх

    2 4 Отговор
    Пак дрогирани ммммаааллиииии с купени книжки

    16:19 07.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бойко Българоубиец

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Панов":

    Така си е😏 няма да мирясам докато не ва напрая 1 милион 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    16:22 07.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Колкото По Малко !

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Програмист":

    Програмисти !

    Толкова !

    По - Добре !

    -------

    Много Взеха !

    Да Объркват !

    Хората !

    Коментиран от #30

    16:23 07.07.2026

  • 29 Елен удар в магистрала? Уроди

    4 4 Отговор
    Карали по магистралата и са се блъснали челно. Как става това на магистрала? Голфаджията май с купена книжка и объркал посоката в магистралата?

    Коментиран от #34

    16:23 07.07.2026

  • 30 Програмист

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Колкото По Малко !":

    Колкото по малко д3били като тебе, толкова по добре!

    16:25 07.07.2026

  • 31 гост

    2 2 Отговор
    моята дачия е ясно че е с 1 звезда, ама голфа с колко е

    16:26 07.07.2026

  • 32 като

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "69-годишен":

    не ставаш вече не излизаш да караш по магистрали и извън градски пътища с 20-30 годишната бангия просто е.. и си връщаш книжката най вече

    16:27 07.07.2026

  • 33 Какъв Бус ?

    2 2 Отговор
    Какъв Автомобил ?

    Какъв Челен Удар ?

    В еднопосочно Платно ?

    16:28 07.07.2026

  • 34 Доротея

    12 0 Отговор

    До коментар #29 от "Елен удар в магистрала? Уроди":

    Участък от пътя в ремонт, другарю Ганев! Иначе, поздравления за революционната бдителност! И каква скорост развиват тези сънародници на път в ремонт!? Къде отидоха онези скромни, добри, трудолюбиви и със запазени добродетели хубави българи от детството ми!? Не съм расист, напротив, но вече се навъдихте всякакви!

    16:28 07.07.2026

  • 35 Питам

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Голфът не е ли имал климатик ?

    16:29 07.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Респект

    1 0 Отговор
    Гоуем

    16:41 07.07.2026

  • 38 Статистика

    2 2 Отговор
    Радевия прогрес се изразява в прогресивно нарастване броя на тежките ПТП с много жертви.

    16:41 07.07.2026

  • 39 идея

    1 0 Отговор
    Време е да стоят полицаи по пътищата На всеки километър!

    Коментиран от #41

    16:43 07.07.2026

  • 40 тараланкоолу

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    имате акъл,колкото двама,които нямат,а за критично мислене да не говорим!

    16:44 07.07.2026

  • 41 радев

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "идея":

    аз тоя "на всеки километър" ще го направя национален химн!

    16:46 07.07.2026

  • 42 Шаран БГ

    3 0 Отговор
    В моето детство "Доротея", няколко години след войната и установяването на "народната власт" хората вече се бяха наситили на кръв и убийства. Бяха се отдали на мирен съзидателен труд, отглеждаха деца. Ходеха усмихнати по улиците и /ако помниш/ се поздравяваха един -друг. Нямаше и толкова тенекия. Сега има улици в някои селища, и от двете страни по тротоаритее – лека кола до МПС, и МПС до лека кола.....
    И понеже е демокрация, т.е. капитализъм, никой не помисля дори да пази , варди, охранява и най-малко да уважава другия човек до себе си !? Много жалко , но резултатите са на лице

    16:48 07.07.2026

  • 43 Гъбарко

    1 1 Отговор
    Демерджията гони михаля по частните полети докато населението на територията се изтрепва по мантинелите на Шишо Бакшишо.

    16:48 07.07.2026

  • 44 Ремонт на ГЕПИ магстралите

    2 0 Отговор
    води до смърт, корупцията и откраднати асфалт - убиват

    16:49 07.07.2026

  • 45 Дънди

    0 0 Отговор
    Първо осигурете безопасността на пътуващите по пътищата на страната! Санкционирайте и АПИ, поне веднъж!!
    Само с дране на народа няма да стане!
    И в Порше-та да се качите, все тая, народа
    мре, като мухи по пътищата на България!

    16:59 07.07.2026

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